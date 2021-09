Die tanzenden Israelis: FBI-Dokumente bringen Licht ins Dunkel: von Whitney Webb

Der 11.9. jährt sich zum wiederholten Mal, und viele Fragen zu den Ereignissen bleiben unbeantwortet. MintPress bringt Ihnen einen frisch aktualisierten Artikel,

der ursprünglich im Mai 2019 veröffentlicht wurde und Antworten auf einige dieser Fragen sucht. NEW YORK – Fast zwei Jahrzehnte lang war eine der am meisten übersehenen und wenig bekannten Verhaftungen nach den Anschlägen vom 11. September die der so genannten “High Fivers” oder der “Dancing Israelis”. Neue Informationen, die das FBI am 7. Mai veröffentlicht hat, haben jedoch die Möglichkeit neu beleuchtet, dass die “tanzenden Israelis”, von denen mindestens zwei bekannte Mossad-Agenten waren, von den Anschlägen auf das World Trade Center gewusst haben. Kurz nach 8.46 Uhr am Tag der Anschläge, nur wenige Minuten nach dem Einschlag des ersten Flugzeugs in das World Trade Center, hatten sich fünf