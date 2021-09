Corona-„Impfung“ – die programmierte Selbst-Zerstörung – des Körpers

Wie die mRNA-„Impfung“ das Immunsystem dazu bringt, den eigenen Körper anzugreifen

‚friendly fire‘



Nur Dank unseres Immunsystems können wir in einer Welt voller Bakterien, Viren und

anderer Erreger leben. Es schützt uns wirksam vor Krankheitserregern. Sobald ein Erreger

oder eine fremde Zelle in unseren Körper eindringt, erkennt sie das Immunsystem aufgrund

der Merkmale auf der Zelloberfläche, der sog. Antigene, und zerstört die Zelle, welche diese

Antigene trägt.

Dieses Prinzip macht man sich bei Impfungen zunutze. Dazu wird meist ein Erreger

abgeschwächt oder abgetötet, sodass er keine Infektion mehr hervorrufen kann. Allerdings

bleiben seine Merkmale, die Antigene, auf der Zelloberfläche erhalten. So kann der

abgeschwächte oder abgetötete Erreger vom Immunsystem immer noch als fremd erkannt

werden, wenn man ihn in den Körper einbringt. Dies führt dazu, dass der Erreger, bzw. die als

fremd erkannte Zelle, zerstört wird.

Wesentliches Merkmal des Immunsystems ist also die strikte Unterscheidung zwischen

eigenen und fremden Zellen. Nur so ist ein gesundes Leben überhaupt möglich.

Genau diese fundamentale Unterscheidung und Grundlage des Lebens wird mit der aktuell als

Corona-„Schutzimpfung“ propagierten Injektion auf den Kopf gestellt. Die vielzitierten

Spike-Proteine sind ein Erkennungsmerkmal des Corona-Virus, ein Antigen. Wenn

das Corona-Virus in den Körper eindringt, erkennt das Immunsystem den Eindringling