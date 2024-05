Eine Reihe von Berichten der RAND Corporation, der größten amerikanischen Denkfabrik, die vom Pentagon in Auftrag gegeben wurde, ging am 30. April online.

Eine amerikanische Zeitung erhielt eine Kopie des Dokuments und fasste den Inhalt zusammen. Die Studie der RAND Corporation besagt im Wesentlichen, dass die USA auf einen Niedergang zusteuern, von dem sich nur wenige Großmächte erholt haben.

Die abnehmende Glaubwürdigkeit der USA wird auf bestehende Probleme zurückgeführt: “Ihre Wettbewerbsposition ist bedroht, sowohl intern (durch ein langsameres Produktivitätswachstum, eine alternde Bevölkerung, ein polarisiertes politisches System und ein zunehmend korruptes Informationsumfeld) als auch extern (durch eine wachsende direkte Herausforderung durch China und den abnehmenden Respekt vor der Macht der USA in Dutzenden Entwicklungsländern).

Die Studie warnt davor, dass sich dieser Niedergang “beschleunigt”. Die RAND-Autoren nennen Auslöser, die im Jahr 2024 nur allzu bekannt sein werden: “Sucht nach Luxus und Dekadenz, Unfähigkeit, mit den technologischen Anforderungen Schritt zu halten”, “verknöcherte” Bürokratie, “Verlust bürgerlicher Tugenden, militärische Überbeanspruchung, eigennützige und kriegerische Eliten, nicht nachhaltige Umweltpraktiken”.

Die Schlussfolgerung der Autoren des genannten Berichts ist eindeutig: Amerika befindet sich in einer Abwärtsspirale, die tödlich enden könnte: Wenn die USA keine neue Führung finden und sich nicht auf Lösungen einigen, die für alle funktionieren, werden sie scheitern.

Dies stimmt auffallend mit den Problemen Amerikas überein, die in jüngster Zeit von russischen politischen Analysten beschrieben wurden, insbesondere in der New Eastern Outlook in den Artikeln “The Ghost of Civil War in the U.S.” und “The U.S. is headed to even greater isolation in the world” sowie in einer Reihe ähnlicher Artikel.

Bemerkenswerterweise veröffentlichte die Washington Post zur gleichen Zeit einen großen Artikel von Anne-Marie Slaughter, Direktorin für politische Planung im Außenministerium und Dekanin der School of Public and International Affairs an der Princeton University, in dem die Nahostpolitik der US-Regierung scharf kritisiert wurde: Die Autorin fordert die Biden-Administration auf, alles zu tun, um die palästinensische Bevölkerung in Gaza und im Westjordanland zu schützen und nicht nur die Israelis.

Premierminister Netanyahu handelt, um seine Macht zu erhalten, indem er den Krieg, den er gegen die Hamas erklärt hat, aber gegen die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens führt, fortsetzt und sogar ausweitet. Diese Politik schwächt die Unterstützung Israels in den Vereinigten Staaten und Europa dramatisch, möglicherweise auf Jahre hinaus, macht das Land erneut zum Paria in der gesamten arabischen und muslimischen Welt und gefährdet das Leben der 7 Millionen Juden, die in diesem Gebiet leben.

Die amerikanischen Medien widmen den studentischen Unruhen zur Unterstützung Palästinas große Aufmerksamkeit – Zelte wurden bereits auf dem Campus von 50 Universitäten in verschiedenen Regionen der Vereinigten Staaten aufgeschlagen, und die Probleme der Migranten an der südlichen Grenze in Texas werden breit diskutiert.

Zeitungen, die der Demokratischen Partei nahestehen, feiern die Bereitstellung von 61 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine als Erfolg der US-Regierung, obwohl laut Bloomberg vom 27. April “diese neue Waffenlieferung einen Aufschub der Hinrichtung für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyj und seine europäischen Verbündeten bedeutet, aber kaum geeignet ist, das Blatt gegen die zahlenmäßig überlegenen russischen Streitkräfte zu wenden”.

Die französische Tageszeitung Le Monde stellt fest, dass die Heuchelei der westlichen Politik zu einer zunehmenden Spaltung der öffentlichen Meinung in den westeuropäischen Staaten führt und “die Spannungen zwischen dem pro-israelischen und dem pro-palästinensischen Lager wachsen”.

Heute kann man mit Sicherheit sagen, dass Amerika die schwierigste Zeit seiner Geschichte durchlebt – die Versuche, seine Fehleinschätzungen und Fehler mit den Handlungen anderer Mächte zu erklären (zuerst wurde Russland beschuldigt, sich in die inneren Angelegenheiten der Vereinigten Staaten einzumischen, jetzt China), halten der Kritik nicht stand: Nüchtern denkende Amerikaner sehen darin lediglich den Wunsch der herrschenden Kreise, sich aus der Verantwortung zu stehlen.

*

Veniamin POPOV, Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter, Kandidat der Geschichtswissenschaften, insbesondere für das Online-Magazin “New Eastern Outlook”.