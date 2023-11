Die Totalitarismus-Energie des Dr. Drosten

Auf dem „Welt-Gesundheits-Gipfel“ in Berlin forderte der Virologe Christian Drosten für künftige Pandemien unverhohlen eine noch stärkere Unterdrückung der Kritik an staatlichen Entscheidungen und Maßnahmen. Vor allem müssten in einer Pandemie auch die Wissenschaftler ausgewählt werden, die qualifiziert seien, zum Kern des Problems überhaupt etwas sagen zu können. Drosten, der als Berater der Regierung wesentlich an dem Corona-Lügengebäude und den grundrechtswidrigen Maßnahmen in der Corona-Plandemie mitverantwortlich war, will mit Arroganz und autoritärer Energie die Entwicklung totalitärer Zustände weiter vorantreiben.

Der „World Health Summit“ (WHS), das „einzigartige strategische Forum für globale Gesundheit“ wird seit 2009 jährlich von der Stiftung gleichen Namens veranstaltet, berichtet Norbert Häring. Es fand dieses Jahr vom 15-17. Oktober in Berlin statt, wo sich 4.000 Teilnehmer aus 100 Ländern trafen.

„Die Stiftung ist eine 100-prozentige Tochter der Charité in Berlin, wo unter anderem der Virologe Christian Drosten seine Wirkungsstätte hat. Maßgeblich