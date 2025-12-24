Die Trommeln des Krieges werden immer lauter

Michael Snyder

Hunderte Millionen Menschen in der gesamten westlichen Welt genießen die Feiertage, als hätte sich nichts verändert. Doch währenddessen wird das Trommeln des Krieges immer intensiver. Wenn die Welt diesen Weg weitergeht, könnte die Feiertagssaison im nächsten Jahr völlig anders aussehen. Leider scheinen die meisten Menschen davon auszugehen, dass sich irgendwie alles von selbst zum Guten wenden wird. Das frustriert mich sehr, denn das Ignorieren der Realität der Krise, vor der wir stehen, wird nichts lösen. Wenn gewöhnliche Bürger in der westlichen Welt wirklich verstehen würden, was auf dem Spiel steht, würden sie jetzt völlig ausrasten. Ein globaler Krieg rückt rasch näher, aber die überwältigende Mehrheit unserer unterhaltungsabhängigen Bevölkerung scheint das nicht zu begreifen.

Am Wochenende gab es einige sehr alarmierende neue Entwicklungen.

Am Samstag beschlagnahmten US-Streitkräfte einen weiteren venezolanischen Öltanker …

In einer Aktion in den frühen Morgenstunden am Samstag beschlagnahmte die US-Küstenwache ein unter panamaischer Flagge fahrendes Schiff namens Centuries. Ein US-Beamter erklärte gegenüber CBS News, dass die Abfangaktion einem ähnlichen Vorgehen wie bei einer früheren US-Beschlagnahmung eines Öltankers nahe Venezuela folgte.

Die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, erklärte in sozialen Medien, das Schiff vom Samstag sei „ein falsch gekennzeichnetes Schiff, das als Teil der venezolanischen Schattenflotte operiert, um gestohlenes Öl zu transportieren und das narco-terroristische Maduro-Regime zu finanzieren“.

Selbstverständlich waren die Venezolaner wütend.

Sie beschuldigten die USA, einen „schweren Akt der Piraterie“ begangen zu haben …

In einer Erklärung vom Samstag verurteilte die venezolanische Regierung die Beschlagnahmung des Schiffes und bezeichnete sie als „schweren Akt der Piraterie“.

„Das kolonialistische Modell, das die US-Regierung durch solche Praktiken durchzusetzen versucht, wird scheitern und vom venezolanischen Volk besiegt werden“, hieß es in der Erklärung.

Doch nun, da der Ball ins Rollen gekommen ist, haben die USA nicht die Absicht, damit aufzuhören.

Am Sonntag wurde berichtet, dass US-Streitkräfte einen weiteren Öltanker verfolgen …

Die Vereinigten Staaten verfolgen einen Öltanker vor der Küste Venezuelas, wie mehrere Berichte zeigen – nur einen Tag, nachdem die Küstenwache in denselben Gewässern einen anderen Tanker beschlagnahmt hatte, während sich der US-militärische Aufmarsch in der Region rasch verstärkt.

Sollte es zur Beschlagnahmung kommen, wäre dies die dritte US-Abfangaktion eines Öltankers innerhalb von weniger als zwei Wochen. Ein Beamter erklärte gegenüber Reuters am 21. Dezember, der Tanker stehe unter Sanktionen und sei bislang nicht geentert worden. Die Beamten nannten weder einen konkreten Ort der Operation noch den Namen des verfolgten Schiffes. Bloomberg gehörte zu den ersten, die über die Operation berichteten.

Die Verfolgung des Tankers erfolgt weniger als eine Woche, nachdem Präsident Donald Trump eine „Blockade“ aller sanktionierten Schiffe angeordnet hatte, die Venezuela anlaufen oder verlassen, um die Wirtschaft des ölreichen Landes weiter unter Druck zu setzen.

US-Senator Rand Paul bezeichnet die Beschlagnahmung dieser Tanker als ein „Vorspiel zum Krieg“.

Und damit hat er vollkommen recht.

Und da nun die venezolanische Marine zumindest einige dieser Tanker eskortieren wird, könnten die Schießereien jederzeit beginnen …

Venezuela hat seine Marine angewiesen, Tanker mit Erdölprodukten von seinen Häfen aus zu eskortieren, nachdem Präsident Trump eine „vollständige und totale Blockade“ für „sanktionierte“ Tanker verhängt hatte, die Venezuela anlaufen oder verlassen. Das berichtete die New York Times am Mittwoch.

Dem Bericht zufolge verließen mehrere Schiffe am Dienstagabend und Mittwochmorgen mit Marineeskorte die Ostküste Venezuelas. US-Streitkräfte haben bereits letzte Woche einen Tanker geentert und beschlagnahmt und beabsichtigen, die Ladung zu stehlen. Sollte die USA versuchen, einen weiteren Tanker zu beschlagnahmen, könnte dies nun zu einem direkten Zusammenstoß mit der venezolanischen Marine führen.

Die Menschen müssen verstehen, dass wir nicht nur Venezuela gegen uns aufbringen.

Rund 40 Prozent des von Kuba importierten Öls stammt aus Venezuela, und uns wird gesagt, dass die kubanische Wirtschaft zusammenbrechen könnte, falls dieses Öl abgeschnitten wird …

Venezuela bleibt Kubas wichtigster Energielieferant und deckt rund 40 % des Ölimportbedarfs Havannas. Während die Lieferungen bereits seit Jahren stark zurückgegangen sind, warnen Analysten, dass jede weitere Unterbrechung katastrophale Folgen haben könnte. Energieexperten erklären, ein starker Rückgang venezolanischen Rohöls würde auf der Insel wahrscheinlich einen vollständigen wirtschaftlichen Zusammenbruch auslösen, berichtete das Wall Street Journal.

Und wie ich letzte Woche bereits erläutert habe, importiert China mehr Öl aus Venezuela als der Rest der Welt zusammen.

Diese Blockade wird für unsere Beziehungen zu China äußerst schädlich sein – mit möglicherweise enormen Auswirkungen für uns alle.

Unterdessen übernehmen die Russen weiterhin mehr Territorium in der Ukraine …

Russische Streitkräfte haben die Kontrolle über die Siedlungen Wysoke in der Region Sumy und Switloe in der Volksrepublik Donezk übernommen, teilte das russische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht mit.

Switloe liegt zwischen Pokrowsk und Myrnohrad, während Wysoke nahe der Grenze zur russischen Region Belgorod liegt. Das Verteidigungsministerium berichtet regelmäßig über Ortschaften, die in der Zone der militärischen Operation unter russische Kontrolle geraten. Nach Angaben des Ministeriums kamen in der Woche bis zum 12. Dezember acht Siedlungen unter russische Kontrolle, darunter Sewersk in der DVR. Am 17. Dezember meldete das Ministerium außerdem die Einnahme des Dorfes Herassymiwka in der Region Dnipropetrowsk.

Jedes Mal, wenn die Russen vorrücken, werden unsere europäischen Verbündeten verzweifelter versuchen, sie aufzuhalten.

Doch die einzige Möglichkeit, wie die Ukraine den Krieg gewinnen kann, ist eine direkte Beteiligung unsererseits an dem Konflikt.

Laut der Direktorin der nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, ist genau das „letztlich das, was die EU und die NATO wollen“ …

Sie beschuldigte die Europäische Union und die Nordatlantikvertragsorganisation, die USA in einen direkten Krieg mit Russland hineinziehen zu wollen.

„[Tiefstaatliche Akteure] schüren Angst und Hysterie, um die Fortsetzung des Krieges zu rechtfertigen und Präsident Trumps Bemühungen um Frieden zu untergraben“, sagte Gabbard. „Und sie tun dies in diesem Fall, um zu versuchen, das US-Militär in einen direkten Konflikt mit Russland hineinzuziehen – was letztlich das ist, was die EU und die NATO wollen.“

„Das dürfen wir nicht zulassen“, erklärte sie.

Derzeit arbeiten die Ukrainer und die Europäer an einem „Deal“, von dem sie mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass die Russen ihn ablehnen werden.

Wenn die Russen diesen „Deal“ zwangsläufig ablehnen, wird dies als Rechtfertigung für den nächsten Schritt dienen.

Und was sie als Nächstes vorhaben, ist kein Geheimnis – denn sie bereiten sich fieberhaft darauf vor.

Leider entwickeln sich auch die Ereignisse im Nahen Osten in eine äußerst alarmierende Richtung.

Am Sonntag führte die IDF weitere Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Südlibanon durch …

Das israelische Militär teilte am Sonntag mit, dass es Hisbollah-Kämpfer bei Angriffen im Südlibanon ins Visier genommen habe. Das libanesische Gesundheitsministerium berichtete, eine Person sei getötet und eine weitere verletzt worden.

Israel hält regelmäßige Angriffe auf den Libanon aufrecht und erklärt dabei üblicherweise, es richte sich gegen Hisbollah-Infrastruktur oder Kämpfer, die den Waffenstillstand vom November 2024 verletzen.

Die Hisbollah soll entwaffnet werden – doch das war nie realistisch.

Also wird die IDF sie weiter angreifen.

Und laut NBC News wird der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Präsident Trump bald erneut Optionen für einen Angriff auf den Iran vorlegen …

Israelische Beamte zeigen sich zunehmend besorgt darüber, dass der Iran die Produktion seines ballistischen Raketenprogramms ausweitet, das durch israelische Militärschläge Anfang dieses Jahres beschädigt wurde, und bereiten sich darauf vor, Präsident Donald Trump über Optionen für erneute Angriffe zu informieren, so eine mit den Plänen vertraute Person und vier ehemalige US-Beamte.

Die israelischen Beamten sind außerdem besorgt darüber, dass der Iran die im Juni von den USA bombardierten nuklearen Anreicherungsanlagen wieder aufbaut. Gleichzeitig betrachten sie die Bemühungen Irans, Produktionsstätten für ballistische Raketen wiederherzustellen und seine beschädigten Luftabwehrsysteme zu reparieren, als dringlichere Bedrohung.

Trump und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sollen sich noch in diesem Monat in Florida auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago treffen. Bei diesem Treffen werde Netanjahu Trump davon überzeugen wollen, dass Irans Ausbau seines ballistischen Raketenprogramms eine Bedrohung darstelle, die schnelles Handeln erforderlich machen könnte.

Sowohl die Israelis als auch die Iraner wissen ganz genau, dass ihr Konflikt noch nicht vorbei ist.

Beide Seiten bereiten sich daher auf die nächste Runde vor.

2025 war zweifellos ein chaotisches Jahr.

Doch ich erwarte, dass 2026 noch verrückter wird.

Die Trommeln des Krieges werden stetig lauter – und wenn wir jetzt nicht umkehren, werden Tod und Zerstörung ein Ausmaß erreichen, das jenseits aller Vorstellung liegt.