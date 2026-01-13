Die „Trump-Doktrin“ wird durch Elbridge Colbys „Strategie der Verweigerung“ geprägt

Andrew Korybko

Die „Trump-Doktrin“ dreht sich vollständig um die fortgesetzte militärische Überlegenheit der USA gegenüber China sowie darum, die USA in eine Position zu bringen, in der sie China ergänzend den Zugang zu den Energiequellen und Märkten verwehren können, die es benötigt, um sein Wachstum und damit seinen Aufstieg zur Supermacht aufrechtzuerhalten.

Die große Strategie von Trump 2.0 ist im vergangenen Monat deutlich klarer geworden, seit die USA an Weihnachten ISIS in Nigeria bombardierten, ihre erstaunlich erfolgreiche „spezielle militärische Operation“ in Venezuela durchführten und nun neue Schläge gegen den Iran unter dem Vorwand androhen, regierungsfeindliche Demonstranten zu unterstützen. Was diese drei Staaten gemeinsam haben, sind ihre wichtigen Rollen in der globalen Energieindustrie – ob aktuell oder potenziell (aufgrund sanktionsbedingter Einschränkungen) – sowie in Chinas Belt-and-Road-Initiative (BRI).

Entsprechend würde die Nötigung dieser Länder, sich den USA unterzuordnen (sei es durch Zölle, Gewalt, Subversion usw.), dazu führen, dass Trump 2.0 Einfluss über ihre Energieexporte und Handelsbeziehungen erhält, der zur Ausübung von Druck auf China instrumentalisiert werden könnte. Was die USA von China wollen, ist, dass es einem unausgewogenen Handelsabkommen zustimmt, das dann mit der EU und den anderen Partnern der USA repliziert würde, um – wie es in der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie heißt – „Chinas Wirtschaft hin zu stärkerem Haushaltskonsum auszubalancieren“.

Das implizite Ziel ist es, China zu zwingen, seine Überproduktion zu korrigieren, die für seine beispiellosen globalen Exporte verantwortlich ist, welche die führende Rolle des Westens im Welthandel verdrängt und zu enormem Einfluss über den Globalen Süden geführt haben, und damit den globalen Marktanteil und Einfluss des Westens wiederherzustellen. Eine derart radikale politische Kehrtwende hätte massive wirtschaftliche und damit politische Auswirkungen, die das Land destabilisieren könnten, ganz zu schweigen davon, dass sie seinen Aufstieg zur Supermacht beenden würde – daher würde sie nicht freiwillig erfolgen.

Der US-Einfluss über Venezuelas und möglicherweise bald auch Irans und Nigerias Energieexporte sowie deren Handelsbeziehungen mit China könnte durch Drohungen mit Einschränkungen oder Unterbrechungen in Verbindung mit Druck auf die Golfverbündeten der USA, dasselbe zu tun, als Waffe eingesetzt werden, um dieses Ziel zu verfolgen. Doch das könnte möglicherweise nicht ausreichen, um Chinas Unterwerfung sicherzustellen. Deshalb strebt Trump 2.0 auch eine ressourcenzentrierte strategische Partnerschaft mit Russland an, die China den Zugang zu jenen Lagerstätten entziehen könnte, in die die USA in diesem Szenario massiv investieren würden.

Die Gegenleistung für die Einspeisung von Milliarden Dollar in die russische Wirtschaft, unter anderem durch die mögliche Rückgabe eines Teils der geschätzten 300 Milliarden Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten zu diesem Zweck, bestünde darin, dass Russland bei einigen seiner sicherheitsbezogenen Ziele in der Ukraine Zugeständnisse macht. Das ist für Putin inakzeptabel und der Grund, warum er Trumps Vorschlag bislang zurückgewiesen hat. Dennoch können die USA selbst ohne Russlands faktische Rolle (selbst wenn diese unbewusst wäre) in ihrer großen Strategie weiterhin mehr Druck auf China mit traditionellen militärischen Mitteln ausüben.

Wie Michael McNair in seinem Artikel über „Die Brücke im Zentrum des Pentagons“ feststellt, ist die Wiederherstellung des US-Einflusses über die westliche Hemisphäre „eine Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Machtprojektion in den Indopazifik“ zu dem oben genannten Zweck, was mit dem Rahmenwerk von Elbridge Colby übereinstimmt. Er ist Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik und setzt aktiv die Ideen um, die er 2021 in seinem Buch mit dem Titel „The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict“ dargelegt hat.

McNair argumentiert überzeugend, dass die neue Nationale Sicherheitsstrategie überall Colbys Fingerabdrücke trägt, was angesichts seiner Position Sinn ergibt, und erläutert, wie die große Strategie von Trump 2.0 durch dessen Arbeit geprägt ist. Wie er schrieb: „Colbys Kernbehauptung ist, dass die US-Strategie im 21. Jahrhundert darauf abzielen sollte, China daran zu hindern, die Vorherrschaft über Asien zu erlangen. Der Rest seines Rahmenwerks ergibt sich aus diesem Punkt.“ Genau dies ist es, was die ‚Trump-Doktrin‘, die in letzter Zeit deutlich klarer geworden ist, zu erreichen sucht.

Die Wiederherstellung des US-Einflusses über die westliche Hemisphäre, deren Politik als ‚Festung Amerika‘ beschrieben werden kann, würde den USA die Ressourcen und Märkte verschaffen, die erforderlich sind, um den Verteidigungshaushalt – wie Trump gerade erklärt hat, dass er es tun will – um über 50 % von fast 1 Billion Dollar auf 1,5 Billionen Dollar zu erhöhen. Die drastisch hochgefahrene militärisch-industrielle Produktion der USA würde dann dazu dienen, China militärisch zu nötigen, sich den USA durch die zuvor angesprochenen handelsbezogenen Mittel zu unterwerfen.

Die ‚Trump-Doktrin‘ dreht sich daher vollständig um die fortgesetzte militärische Überlegenheit der USA gegenüber China sowie darum, die USA in eine Position zu bringen, in der sie China ergänzend den Zugang zu den Energiequellen und Märkten verwehren können, die es benötigt, um sein Wachstum und damit seinen Aufstieg zur Supermacht aufrechtzuerhalten. Erstere wird durch Zölle und die Gewinne aus ‚Festung Amerika‘ gespeist, während Letzteres durch die Unterordnung der EU, den Druck auf den Golf und die Nötigung strategischer BRI-Partner (Venezuela, Iran, Nigeria usw.) zur Unterwerfung vorangetrieben wird.

Alles, was Trump 2.0 bislang getan hat, steht im Einklang mit diesen Imperativen und Vorgehensweisen, einschließlich jener Politiken, die keinen Erfolg hatten, wie der versuchte US-Unterordnungsversuch Indiens und die Bemühungen, auf Kosten seiner sicherheitsbezogenen Ziele in der Ukraine eine ressourcenzentrierte strategische Partnerschaft mit Russland abzuschließen. Selbst Trumps Hass auf die BRICS ergibt Sinn, wenn man ihn durch dieses Paradigma betrachtet, da er und sein Team diese als eine von China dominierte Front zur Internationalisierung des Yuan und zur Schwächung des Dollars wahrnehmen.

Zusammengefasst besteht die große Strategie der USA, wie sie in der von Colby beeinflussten ‚Trump-Doktrin‘ verkörpert ist, darin, China zur Unterordnung zu zwingen. Dies soll durch einen reaganesken militärischen Aufbau mit den AUKUS-Plus-Verbündeten sowie durch das Erreichen von Positionen geschehen, die China den Zugang zu Energie und Märkten verwehren. Das Endziel ist die Wiederherstellung der unipolaren Hegemonie der USA – zunächst über die Amerikas, dann über den Globalen Westen (EU, Golf und indopazifische Verbündete), den Globalen Süden und schließlich China –, wobei Russland auf die Rolle eines Juniorpartners reduziert wird.