Die Trumpanyahu-Regierung sabotiert bereits den Waffenstillstand

Caitlin Johnstone

Ich weiß nicht, wer den Spruch geprägt hat, dass ein israelischer Waffenstillstand bedeutet: „Ihr hört auf und wir schießen“, aber er erweist sich immer wieder als zuverlässig zutreffend.

Die IDF haben Berichten zufolge neun Palästinenser getötet, die heute versuchten, in ihre Häuser zurückzukehren, mit der üblichen Berechtigung, dass sie in einer Art nicht genehmigtem Gebiet unterwegs waren und die Truppen sich dadurch bedroht fühlten, blah blah. Das haben sie die ganze Zeit während der letzten „Waffenruhe“ zu Beginn des Jahres getan, mit genau den gleichen Ausreden.

Wie wir neulich gespekuliert haben, hat Israel angekündigt, die Hilfslieferungen nach Gaza um die Hälfte zu kürzen und die Treibstoff- und Gaslieferungen abzubrechen, weil die Hamas die Leichen der toten israelischen Geiseln nicht zurückgebracht hat. Israel war sich bei der Unterzeichnung des Abkommens darüber im Klaren, dass die Hamas aufgrund der Trümmer und des Chaos, das die israelische Bombardierung des Gazastreifens verursacht hat, nicht in der Lage sein würde, die Leichen aller Geiseln sofort auszuliefern.

Israel war sich bereits hundertprozentig darüber im Klaren, dass die Hamas aufgrund der durch die Bombardierung geschaffenen Bedingungen nicht in der Lage sein würde, die Leichen aller Geiseln freizugeben. Sie planten, dies als Rechtfertigung für die Aufkündigung des Waffenstillstandsabkommens zu nutzen, bevor es überhaupt in Kraft getreten war.

Am 9. Oktober veröffentlichte CNN einen Artikel mit der Überschrift „Israel schätzt ein, dass die Hamas möglicherweise nicht in der Lage ist, alle verbleibenden toten Geiseln zurückzugeben„, in dem berichtet wurde, dass „die israelische Regierung weiß, dass die Hamas möglicherweise den Aufenthaltsort einiger der 28 verbleibenden toten Geiseln nicht kennt oder nicht in der Lage ist, sie zurückzuholen“.

Das Rote Kreuz sagt, dass es eine „große Herausforderung“ sein wird, alle Leichen der Geiseln in den Trümmern zu finden, die durch die israelischen Luftangriffe in den Gebieten entstanden sind, in denen die Geiseln festgehalten wurden.

Jeremy Scahill von Drop Site News erläutert: „Während der Verhandlungen im Gazastreifen war sich Israel darüber im Klaren, dass es Zeit brauchen würde, alle Leichen der verstorbenen Gefangenen zu bergen. Es wurde ein spezifischer Mechanismus zur Bergung der Leichen vereinbart. Jetzt tut Israel so, als wäre das nicht geschehen, damit es das Abkommen verletzen und die vereinbarten Hilfslieferungen halbieren kann.“

Mondoweiss berichtet letzte Woche, dass hebräischsprachige israelische Medien behaupteten, dass eine „geheime Klausel“ im Waffenstillstandsabkommen Israel erlauben würde, seinen Angriff wieder aufzunehmen, wenn die Leichen der toten Geiseln nicht innerhalb eines Zeitfensters von 72 Stunden zurückgebracht würden.

Es sieht also so aus, als sei dies von Anfang an geplant gewesen. Verpflichtungen zu schaffen, von denen Israel wusste, dass die Hamas sie nicht erfüllen kann, und dies dann als Vorwand zu nutzen, um das Gemetzel fortzusetzen.

Und Präsident Trump scheint sich dem anzuschließen, indem er auf Truth Social postet: „Eine große Last ist von uns genommen worden, aber die Arbeit ist noch nicht erledigt. DIE TOTEN SIND NICHT ZURÜCKGEKEHRT, WIE VERSPROCHEN!“

„Uns wurde gesagt, sie hätten 26, 24 tote Geiseln… und es scheint, als hätten sie das nicht, denn wir reden über eine viel geringere Zahl“, sagte Trump der Presse am Dienstag und sagte: „Ich will sie zurück.“

Trump sagte der Presse auch, dass die Hamas gewaltsam entwaffnet werden müsse, was einem offenen Eingeständnis gleichkommt, dass diese ganze „Waffenstillstands“-Show eine Farce ist.

„Wenn sie nicht abrüsten, werden wir sie entwaffnen, und das wird schnell und vielleicht gewaltsam geschehen“, sagte Trump am Dienstag.

Diese Aussage passt zu den jüngsten Äußerungen von Benjamin Netanjahu, wonach die Hamas „auf die einfache oder die harte Tour“ entwaffnet werden soll.

Der Präsident und der Premierminister machen deutlich, dass die Hamas sich vollständig ergeben muss, damit die Waffenstillstandsverhandlungen zu einem dauerhaften Frieden führen können, und Israel einen totalen Sieg erringen muss. Sie bezeichnen es als Waffenstillstandsabkommen, obwohl es in Wirklichkeit ein totales Kapitulationsabkommen ist, und die Hamas hat ausdrücklich klargestellt, dass sie nicht kapituliert.

Wie Drop Site News erläutert: „In Wirklichkeit haben hochrangige Vertreter der Hamas, des Islamischen Dschihad und anderer Widerstandsgruppen eine Entwaffnung während der Verhandlungen wiederholt abgelehnt, auch in mehreren Interviews mit Drop Site im vergangenen Jahr.“

Ein großer Teil der Verwirrung um den Waffenstillstand im öffentlichen Diskurs besteht darin, dass zwei widersprüchliche Vorstellungen darüber im Umlauf sind, was der Waffenstillstand ist und was er bedeutet. Die Anhänger Israels denken, dass „Waffenstillstand“ „totaler Sieg und vollständige Kapitulation der Hamas“ bedeutet, während alle anderen denken, dass „Waffenstillstand“ Waffenstillstand bedeutet.

Trump: Wenn die Hamas nicht abrüstet, „werden wir sie entwaffnen, möglicherweise gewaltsam“ Der Präsident drückte auch seine Unterstützung für die Hinrichtung mutmaßlicher Krimineller durch die Hamas aus und sagte, er sei damit einverstanden.

Deshalb feiern die Anhänger Israels das Abkommen, während die Anhänger Palästinas viel besorgter sind. Palästina-Befürworter verstehen, dass ein Waffenstillstand und eine Kapitulation zwei verschiedene Dinge sind, und sie sehen, dass Trump und Netanjahu erklären, dass die Hamas vollständig entwaffnen muss, wenn die „Waffenstillstands“-Verhandlungen zu einem dauerhaften Frieden führen sollen. Sie verstehen, dass die unnachgiebigen, sich gegenseitig ausschließenden Positionen der Trump-Netanjahu-Administration und der Hamas sich wahrscheinlich in einer Weise zuspitzen werden, die zu einem Wiederaufflammen des Gaza-Holocausts führt.

Trotz all des Beifalls und des Aufhebens, das um den Waffenstillstand gemacht wurde, sieht es im Moment nicht so aus, als hätte sich viel geändert. Von Beginn dieses Völkermords an war es die offiziell erklärte Position der USA und Israels, dass das Töten nicht aufhören wird, bis die Hamas ihre Waffen niederlegt und sich ergibt, und das ist auch heute noch ihre Position. Es gibt zwar eine dringend benötigte Pause im Gemetzel, aber das Trumpanyahu-Team macht ausdrücklich klar, dass das Gemetzel unter dem Vorwand, dass die Hamas sich weigert, ihre Waffen abzugeben, wieder zunehmen wird.

Vorausgesetzt, die Verhandlungen kommen überhaupt so weit; Israel tut bereits alles, um den Waffenstillstand zu sabotieren, indem es Palästinenser ermordet und die versprochene Hilfe stark reduziert.

Wenn sich an all dem nicht bald etwas Wesentliches ändert, kann man nicht erwarten, dass selbst dieser schwache Rückgang der israelischen Gräueltaten im Gazastreifen von Dauer sein wird.