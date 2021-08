Die Tyrannei der Gesundheitsvorschriften stoppen

In seiner Rede vom 4. Juni 1788 mit dem Titel „A Wrong Step Now and the Republic Will Be Lost Forever“ [Ein falscher Schritt jetzt und die Republik wird für immer verloren sein, Anm. d. Übersetzers] plädierte Patrick Henry für weniger Macht für die Bundesregierung und die Erhaltung der Rechte der Staaten und des Einzelnen als Voraussetzung für die Ratifizierung der Verfassung. Wir haben unsere „Bill of Rights“ erhalten, darunter die Religions-, Rede- und Versammlungsfreiheit sowie das Recht, bei der Regierung Petitionen einzureichen, um Mißstände zu beseitigen. Wir haben auch das Recht, unsere „Personen, Häuser, Papiere und Sachen vor unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen“ zu schützen. Und wir dürfen nicht ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren des Lebens, der Freiheit oder des Eigentums beraubt werden.

Trotz der Ermahnungen in der Verfassung haben Furcht und Angst zu einer Ausweitung der Befugnisse des Bundes geführt. Während der Weltwirtschaftskrise wurden etwa 70 neue Behörden und Programme ins Leben gerufen. Die Mutter aller Programme war das Sozialversicherungsgesetz, das durch die verfassungsmäßige Steuerbefugnis des Kongresses gerechtfertigt ist. Wir waren so irrational, dass wir es für verfassungsgemäß hielten, amerikanische Bürger ohne ein ordentliches Verfahren in Internierungslager zu stecken.

COVID-19 ist die jüngste Rechtfertigung für staatliche Übergriffe im Namen der öffentlichen Gesundheit. Angesichts der fehlerhaften COVID-19-Tests der CDC, der widersprüchlichen Informationen über den Nutzen des Tragens von Masken und der Zensur wirksamer Behandlungen, die nicht auf der persönlichen Lieblingsliste des unfehlbaren Dr. Fauci standen, gibt es wenig Grund zum Vertrauen. (Anm.: Die Weltgesundheitsorganisation hat von der Verwendung des von ihm favorisierten Medikaments Remdesivir abgeraten). Zur Erosion des Vertrauens trägt auch die Änderung der Definition eines COVID-19-Falls“ bei. Vor der Einführung der Impfung galt jeder positive COVID-19-Test – mit oder ohne Symptome – als „Fall“. Jetzt gilt ein positiver Test bei einer geimpften Person nur dann als „Fall“, wenn der Patient ins Krankenhaus eingeliefert wurde oder starb.

Die föderale Gesundheitsbürokratie ermutigt Unternehmen und Kommunalverwaltungen, Impfstoffe vorzuschreiben, obwohl die Liste der unerwünschten Wirkungen immer länger wird, ihre Wirksamkeit gegen die vorherrschende Delta-Variante bescheiden ist und Auffrischungsimpfungen unmittelbar bevorstehen. Nach den Daten des „Vaccine Adverse Events Reporting System“ gab es bis zum 23. August 2021 unter anderem 13.068 Todesfälle, 154.142 Krankenhausaufenthalte, 5.617 Fälle von Anaphylaxie, 4.681 Fälle von Bell’scher Lähmung, 1.607 Fehlgeburten, 4.861 Fälle von Myokarditis/Perikarditis, 13.812 lebensbedrohliche Reaktionen und 17.228 dauerhafte Behinderungen. Einerseits kann man darüber streiten, ob dies angesichts der 360.634.287 verabreichten Impfdosen von Pfizer, Moderna oder Johnson & Johnson/Janssen (J&J) ein Klacks ist. Andererseits kam eine Harvard-Studie aus dem Jahr 2011 zu dem Schluss, dass nur 1 Prozent der unerwünschten Ereignisse dem staatlichen System gemeldet werden.

Andere Medikamente wurden aus weniger Gründen aus dem Verkehr gezogen. Der H1N1-Impfstoff (Schweinegrippe) aus dem Jahr 1976 wurde schnell entwickelt, weil man befürchtete, dass die Grippe die Nation wie die Spanische Grippe 1918 überrollen würde. Die Impfungen wurden nach 45 Millionen Dosen und 450 Fällen des Guillain-Barré-Syndroms (aufsteigende Lähmung) gestoppt. Wie sich herausstellte, starben nicht Millionen.

Wir alle erinnern uns an die Missbildungen der Gliedmaßen bei der Geburt, die durch das rezeptfreie Medikament gegen Übelkeit, Thalidomid, im Jahr 1956 verursacht wurden. Es dauerte vier Jahre, bis die Verbindung hergestellt wurde. Ein weiterer versteckter Drache war Diethystilbesterol (DES). DES wurde schwangeren Frauen 30 Jahre lang verabreicht, da es angeblich die Zahl der Fehlgeburten verringern sollte. Nachdem 1971 entdeckt wurde, dass DES Genitalanomalien und Vaginalkrebs verursachen kann, zog die FDA die Zulassung für schwangere Frauen zurück. Es dauerte 5 Jahre, bis man entdeckte, dass das entzündungshemmende Medikament Vioxx Herzkrankheiten verursachen kann. In einem Bericht wurde geschätzt, dass etwa 140 000 Menschen aufgrund von Vioxx an einer koronaren Herzkrankheit litten.

Wir kennen nicht alle Risiken der derzeit in den Vereinigten Staaten erhältlichen COVID-19-Impfstoffe. Dennoch werden die Impfstoffe auf Drive-Through-Parkplätzen verabreicht, ohne dass eine Diskussion darüber stattfindet.

In den Merkblättern von Moderna, Pfizer und J & J wird gewarnt, dass der „Impfstoff möglicherweise nicht alle Empfänger schützt“. In den Merkblättern von Moderna und Pfizer wird besonders auf Myokarditis und Perikarditis hingewiesen, die „bei Massenimpfungen außerhalb klinischer Studien“ aufgetreten sind. J&J weist speziell auf die Blutgerinnsel in großen Venen hin. Darüber hinaus wird in allen Merkblättern darauf hingewiesen, dass „bei einer breiteren Anwendung des COVID-19-Impfstoffs von Moderna [Pfizer, J&J] weitere unerwünschte Wirkungen auftreten können, von denen einige schwerwiegend sein können.“ Es scheint, dass wir in der letzten Phase der Impfstoffversuche unfreiwillige Teilnehmer sind.

Da niemand die Risiken kennt: Wie können Ärzte (geschweige denn der „Anbieter“ am Drive-Through-Schalter) den Patienten die Informationen geben, die sie brauchen, um zu entscheiden, ob der potenzielle Nutzen der Einnahme des Medikaments das Risiko wert ist?

Im Rausch der Macht und unter Ausnutzung unserer Ängste lässt die Bundesregierung die Konzerne nach ihrer Pfeife tanzen. Pflichten, die nicht durch die medizinische Wissenschaft gestützt werden, könnten die größte Bedrohung für unser Leben und unsere Freiheit darstellen.

Fassen Sie sich ein Herz. Der Geist von Patrick Henry ist lebendig. Ein Professor hat – unter Berufung auf die Wissenschaft – eine medizinische Genehmigung erhalten, sich nicht impfen lassen zu müssen, weil seine Antikörper aus einer früheren COVID-19-Infektion länger halten als die eines Impfstoffs. Piloten von Fluggesellschaften klagen auf eine einstweilige Verfügung gegen Impfvorschriften, bis „die Wissenschaft/Medizin vollständiger entwickelt und besser verstanden ist“. Lehrer, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Ersthelfer fordern Wahlfreiheit.

Seit der Gründung unserer Republik haben wir einige sehr falsche Schritte unternommen. Lassen wir nicht zu, dass die COVID-19-Reaktion ein weiterer wird.