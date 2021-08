Aus dem Notizbuch – An wen wendet sich Davos nach Biden?

Von Tom Luongo: Er ist ein unabhängiger politischer und wirtschaftlicher Analyst mit Sitz in Nordflorida, USA

Mit dem Zusammenbruch Afghanistans und der offensichtlichen Unfähigkeit von Joe Biden, die Situation in den Griff zu bekommen, läuft die Uhr für die Davoser ab, um herauszufinden, wie man verhindern kann, dass die Dinge völlig aus den Fugen geraten.

Der Widerstand gegen die Impfpflicht und die öffentliche Nutzung privater medizinischer Daten wächst viel schneller, als sie erwartet haben. Das entlarvt das Ausmaß der Nutzlosigkeit der Leute, die von ihnen an den Schaltstellen der Macht auf der ganzen Welt installiert wurden, um den Großen Reset durchzuführen.

Von Neuseeland bis Kanada, von Frankreich bis zum Weißen Haus dachte Davos, sie könnten einen Imperator Palpatine spielen und den Großen Reset einfach legalisieren“, und alles würde sich von selbst regeln. Das ist eindeutig nicht der Fall.

Die Geschichten aus Australien sind ebenso beunruhigend wie Bidens stümperhafter Rückzug aus Afghanistan. Sie machen deutlich, wie schnell kleinliche Tyrannen zu unmenschlichen Mördern wehrloser Menschen werden, z. B. zu Rettungshunden in Australien.

Aber das ist wiederum das Grundproblem von Kollektivisten aller Art. Sie hassen das, was sie schützen wollen. Dieselben Leute, die „Tierquälerei“ unter Strafe stellen, setzen sich für die Einrichtung von Konzentrationslagern für Hunde im örtlichen Tierheim ein, finanzieren sie und schaffen sie durch Steuern.

Für sie ist das Leben billig. So billig, dass sie seinen Wert auf Null reduzieren, um ihre Herrschsucht über andere zu rechtfertigen und ihre Angst vor einer feindseligen und unberechenbaren Welt zu überspielen. Was den Hunden in New South Wales angetan wird, wird sich auf nicht Geimpfte Menschen ausweiten, wenn es nicht sofort gestoppt wird.

Wenn die Entmenschlichung erst einmal begonnen hat, wird sie erst enden, wenn die Tyrannen gestürzt und besiegt sind. Wenn eine Gruppe an den Rand der Ausrottung gedrängt wird, versetzt sie das in die Lage, sich stärker zu wehren, als sie es je zuvor getan hat.

Das ist bei existenziellen Bedrohungen der Fall.

Der Himmel möge also den Tyrannen in Down Under helfen, denn in Dantes EZ-Bake Oven (H/T Dennis Miller) gibt es einen besonderen Platz für Menschen, die Rettungshunde vergasen.

Zu jeder Jahreszeit: Aufgewühlt, aufgewühlt, aufgewühlt

Der Punkt ist, dass der wachsende Widerstand gegen die von Davos propagierte Neue Normalität eine Beschleunigung ihrer Pläne erzwingt. Ich habe schon einmal darüber gesprochen. Und wenn man eine 180-Grad-Wende in der Medienberichterstattung feststellt, muss man sie ernst nehmen.

Denn es bedeutet, dass sich etwas Wesentliches geändert hat.

Die Medien und der größte Teil von Washington D.C. haben sich um 180 Grad gegen Biden gewandt, genau wie sie es bei der COVID-9/11-Laborleck-Theorie taten, als es für Davos nützlich wurde, dies zu tun, und Dr. Fauci von Rand Paul auf frischer Tat beim Lügen gegenüber dem Kongress ertappt wurde.

Ich bin der festen Überzeugung, dass das Chaos in Kabul ein geplantes Chaos war. Es sollte die USA wie einen Haufen stümperhafter Idioten aussehen lassen. Die Tatsache, dass der chaotische Abzug aus Afghanistan dazu diente, dort Chaos zu säen, indem er Waffen in Milliardenhöhe zurückließ, um ISIS/Al-Qaida wieder zu bewaffnen, damit sie die Taliban angreifen und ihre Fähigkeit, eine Regierung zu bilden, zunichte machen konnten, lasse ich vorerst beiseite.

Biden soll die Schuld dafür auf sich nehmen. Er ist weder darauf vorbereitet noch in der Lage, die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht, zu verarbeiten. Es ist fast so, als wäre er in The Churn aus James S.A. Coreys The Expanse-Reihe genauso verloren wie der Rest von uns. Um euch daran zu erinnern …

Der Wandel ist der Moment, in dem sich „die Spielregeln ändern“. Welches Spiel?

Amos: (aus The Expanse) „Das einzige Spiel. Überleben. Wenn der Dschungel sich selbst einreißt und sich zu etwas Neuem aufbaut. Kerle wie du und ich, wir enden tot. Das bedeutet nicht wirklich etwas. Und wenn wir es überleben, dann bedeutet das auch nichts“. In Amos‘ Idee von Der Wandel ist jedoch eingebettet, dass sich zwar die Regeln ändern, die Gesellschaft selbst aber weiterbesteht. So viele Menschen versuchen derzeit, die politische Situation im Sinne von „The Churn“ zu analysieren, dem normalen Auf und Ab, wer im Machtkampf die Oberhand hat.

Aus meiner Sicht hat sich das Spiel verändert, und wer die Oberhand hat, ist der Schlüssel dazu, ob wir es überleben oder nicht.

Zurück zu Biden, denn er ist eindeutig kein Mann, der das überleben wird. Wenn er nicht sein ganzes Leben im Dienste der käuflichsten Formen der Korruption verbracht hätte, würde er mir fast leid tun, denn die Misshandlung älterer Menschen wirft ein ebenso schlechtes Licht auf jede Gesellschaft wie die Vergasung von Rettungshunden. Aber wie ich schon sagte, haben wir es mit Menschen zu tun, die keine Seele, kein Zentrum und nur den unstillbaren Neid haben, der in denen wohnt, die diese Dinge nicht haben und nach einem Sinn in ihrer sinnlosen Existenz suchen.

Biden hat also keine Lust mehr auf dieses Leben in der Öffentlichkeit. Er wird schnell von der Bildfläche verschwinden, ein weiterer Hund, der eingeschläfert wird, um den Weg zur globalen Leibeigenschaft zu ebnen.

Ich glaube, ich werde zum Euro-Käse

Ist Ihnen dagegen aufgefallen, dass das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland allesamt einen Freifahrtschein für den Abzug ihrer Leute aus Kabul erhalten, obwohl sie über die dortige Situation Bescheid wussten?

Ist Ihnen das verzweifelte Gejammer von Leuten wie Tony Blair und EU-Außenminister Josef Borrell über den Verlust von Afghanistan aufgefallen?

Offensichtlich soll damit von den zunehmenden Unruhen im eigenen Land abgelenkt werden, aber in Wirklichkeit geht es darum, Europa in allen Bereichen weiter von den USA abzugrenzen.

Wie können die Ideen von Davos überleben, wenn sie die US-Steuerkuh nicht melken können, um Billionen für den Schutz ihrer Interessen in Zentralasien auszugeben?

Boris Johnsons Regierung hat gerade dafür gestimmt, Biden für sein Afghanistan-Debakel die Missachtung zu zeigen.

Bidens Team hat den Rückzug aus Afghanistan schlecht gemanagt und wusste genau, was passieren würde. Sein Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan, Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin stehen bereits unter Beschuss.

Macron, Merkel und die wahrlich unfähigen Briten kannten die Situation im Land. Das Eingeständnis von Bidens Versagen in Afghanistan ist das Einzige, worin sich Neocons und Neoliberale wirklich einig sind.

Dass sie sich nun über die Medien gegen ihn wenden, zeigt deutlich, dass sich die Spielregeln erneut geändert haben.

Gleichzeitig hatte Alex Mercouris Recht mit seiner Einschätzung, dass Kamala Harris ebenfalls ins Abseits gedrängt wird, weil sie nicht in Afghanistan oder zumindest im Ausland ist, um die Situation mit den ausländischen Verbündeten zu koordinieren und die dort eingeschlossenen Amerikaner herauszuholen.

Sie ist in Singapur und Vietnam und wird von der Presse verprügelt und lacht darüber, dass die Amerikaner zurückgelassen wurden.

Hier zeigt sich das müde alte Narrativ „Wir machen alles besser als die Amis“. Dies trägt auch dazu bei, die kognitive Dissonanz zu mildern, die die Linken durchmachen, während diese Sache auseinander fällt. Sie kommen schnell zu dem Schluss, dass sie einen sonnigen Pilz zum Präsidenten „gewählt“ haben und nicht einen Mann, den sie aus keinem anderen Grund hassen, als weil ihnen von den Architekten dieser Afghanistan-Tragödie gesagt wurde, er sei ein Nazi.

Die Programmierung sitzt tief, Leute, auf beiden Seiten des politischen Spektrums.

Es gibt viele, die aufwachen, aber es könnte nicht genug sein, bevor alles explodiert. Ich meine es jetzt ernst.

Wir befinden uns in den Anfängen der Inszenierung von Bidens Abschiedsrede. Aber da wir auch ein neues Spiel begonnen haben, gelten die alten Regeln nicht unbedingt.

Die große Frage ist nun, wie es weitergeht.

Kamala-Chamäleon

Ich glaube, Davos hat sich bereits ausgerechnet, was die beste Vorgehensweise ist. Zunächst einmal glaube ich nicht, dass Kamala Harris die Lösung für sie ist, es sei denn, das Ziel ist, dass der nächste Präsident von einem wütenden, verwirrten Amerika so sehr gehasst wird, dass sich das Land buchstäblich in zwei Hälften reißt.

Das Problem ist, dass sie vielleicht das größte Problem ist, das sie jetzt haben, weil sie in niemandes Team ist, außer im Team Harris, und ich denke, dass sie deshalb jetzt in Singapur ist, um zu sehen, ob sie die richtigen Gefallen einheimsen kann und die Macht übernehmen darf.

Biden loszuwerden, wird zu diesem Zeitpunkt nicht schwer sein.

Harris wird zwar von allen gehasst, ist aber auch völlig ungeeignet für das Amt des Präsidenten. Abgesehen davon ist sie nicht unqualifiziert, weil sie intrigant und machthungrig ist. Sie und Obama müssen sich prächtig verstehen.

Abgesehen davon bin ich mir sicher, dass sie ihren Weg zur Präsidentschaft geplant hat, selbst wenn Davos, der meiner Meinung nach etwas anderes will. Jemanden, der in diesen Zeiten nach der Wende berechenbarer ist.

Wenn die öffentliche Empörung über Afghanistan einen fiebrigen Höhepunkt erreicht, z. B. wegen der Bilder von Amerikanern, die erschossen und durch die Straßen von Kabul geschleift werden, die jeden Abend in den US-Nachrichten gezeigt werden, dann wird Biden zurücktreten müssen.

Wenn wir dann noch den endgültigen Beweis durch die Rechnungsprüfung erbringen, dass die Demokraten bei der Wahl betrogen haben, dann haben wir das maximale Chaos, und das überlebt auch Harris nicht. Erinnern Sie sich daran, dass Davos den Dreh- und Angelpunkt des COVID-9/11 benutzt hat, um in den USA eine Anti-China-Stimmung zu schüren.

Die Prüfungen zu nutzen, um Harris zu schwenken und gleichzeitig zu delegitimieren, scheint sowohl typisch als auch sehr möglich.

Warum sollte das nicht die Wiedereinsetzung von Trump bedeuten? Nun, hat der Oberste Gerichtshof irgendetwas Bemerkenswertes getan, seit Davos letzten Sommer den Druck auf ihn erhöht hat?

Wenn ich sage, dass ich glaube, dass die USA liquidiert werden, dann meine ich das ernst, Leute.

Ich glaube nicht, dass Kamala Harris, die ultimative politische Diversity-Kandidatin, das überleben wird. Tatsächlich wären die Demokraten in völliger Aufruhr, wenn die Prüfungen zu echten Unruhen an der Basis führen würden. Die Zwischenwahlen sind schon jetzt eine verlorene Sache. Die Zeit drängt also, um diese Operation zu Ende zu bringen.

Vielleicht bin ich hier zu reduktionistisch, denn Harris hat innerhalb des Parteiapparats der Demokraten jede Menge Trümpfe in der Hand, aber nur, wenn ihre Position als legitim angesehen wird und nur, wenn die Demokraten dem Lynchmob mehr als zwei Schritte voraus sind.

25. Verfassungszusatz Nervenzusammenbruch

Sollten wir also eine Anfechtung von Bidens Kompetenz nach dem 25. Verfassungszusatz erleben, führen alle Wege zu Präsident Harris, so sieht es der 25. vor, es sei denn, es gibt keinen Vizepräsidenten. Harris müsste zuerst zurücktreten, und sie hat nichts getan, was dazu führen würde. Tatsächlich ist ihre Distanzierung von Afghanistan der klügste Schachzug, den ich je von ihr gesehen habe.

Das führt zu dem erwarteten Szenario, dass Harris die Präsidentschaft übernimmt und wahrscheinlich die Sprecherin Nancy Pelosi zur Vizepräsidentin und Präsidentin des Senats wählt. Um ihre Bestätigung durchzusetzen, wird Nancy einen Deal mit Mitch McConnell eingehen, und das war’s dann. Es wird ein gutes Geschäft für die Republikaner sein.

Nancy bekommt die goldene Eistruhe und zwei weitere Jahre in D.C. im Gegensatz zu dem einen Jahr, das ihr in ihrer wahrscheinlich letzten Amtszeit im Kongress bleibt. Gleichzeitig weiß McConnell, dass er sie kastriert, wenn die Republikaner die Zwischenwahlen gewinnen (vorausgesetzt, sie finden überhaupt statt). Sie lebt den Traum als zweite weibliche Vizepräsidentin.

Aber wenn Biden wegen einer Kombination aus Wahlbetrug, Afghanistan und etwas anderem, das wir noch nicht durchgespielt haben, in Ungnade fällt, dann wird Harris mit ihm gehen müssen.

An diesem Punkt werden die Dinge merkwürdig. Die Liste der Demokraten, die in diesem Fall in Frage kämen, ist problematisch, weil sie so kurz ist, dass es sie praktisch nicht gibt.

Und wenn Harris unter Androhung eines Amtsenthebungsverfahrens ebenfalls zurücktritt, dann wäre Bidens letzte Handlung als Präsident die Ernennung eines neuen Vizepräsidenten gemäß dem 25. Zusatzartikel.

Hier sind die relevanten Teile des 25. Verfassungszusatzes.

Abschnitt 1. Im Falle der Amtsenthebung des Präsidenten, seines Todes oder seines Rücktritts wird der Vizepräsident zum Präsidenten.

Abschnitt 2. Immer wenn das Amt des Vizepräsidenten vakant ist, ernennt der Präsident einen Vizepräsidenten, der sein Amt nach Bestätigung durch die Mehrheit beider Häuser des Kongresses antritt.

Wenn sich also die Geschichte wiederholt und Biden neben einem für Davos inakzeptablen Harris zurücktritt, wird Bidens letzte Amtshandlung darin bestehen, einen neuen Vizepräsidenten zu nominieren, der dann die Präsidentschaft übernimmt. Und hier behaupte ich, dass Nancy Pelosi nicht die erste weibliche Präsidentin werden wird.

Sie brauchen jemanden, der kompetent ist, der jung genug ist, um die Amtszeit zu überstehen, und der vor allem loyal gegenüber Obama und Davos ist. Diese Person darf keine Revolte bei den Normalbürgern auslösen und für die Menschen im „Flyover Country“ nicht zu parteiisch sein.

Das Ziel ist eine neutrale Person, zu der niemand eine feste Meinung hat, die sich aber in den Dingen, auf die es ankommt, gut auskennt.

Hillary ist raus. Sie ist eine abgewertete Ware. Davos hat keine Verwendung für sie.

Pelosi ist raus, weil sie eine Mehrheitsentscheidung im Senat nicht überleben würde. Mitch McConnell, der darin die ultimative Chance sieht, die Demokraten für die nächste Generation endgültig zu brechen, könnte sogar lächeln.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Job überhaupt noch will. Sie träumt von Eiscreme.

Wer bleibt also übrig? Niemand, der bei den Vorwahlen für das Amt des Präsidenten kandidiert hat. Das waren alles Clowns, mit Ausnahme von Tulsi Gabbard natürlich, aber sie ist aus der Politik ausgestiegen, in einer seltenen Demonstration von Menschlichkeit von jemandem, der eine Zeit lang in D.C. verbracht hat.

Diese Person kann jedoch in denselben Ecken der US-Bevölkerung völlig inakzeptabel sein, die bereits in den Status eines „inländischen Terroristen“ und „untermenschlichen Halbbürgers“ gedrängt werden… das wären Libertäre, Verfassungsrechtler, die sich weigern, den Impfstoff zu bekommen und die den Globalismus als den korporatistischen Albtraum sehen, der er wirklich ist…., kurz gesagt, Leute wie Sie, die diesen Artikel lesen.

Mitch McConnell würde nichts lieber tun, als es uns nach den Ereignissen vom 6. Januar heimzuzahlen. Er kann den Königsmacher eines „neutralen“ Kandidaten spielen.

Verdammt, Janet Davos liebt dich!

Wer also ist diese Person? Die Antwort kam mir blitzartig, als ich jemandem auf Twitter antwortete, und ich schäme mich zuzugeben, dass ich so lange gebraucht habe, um sie zu erkennen.

Die Antwort lautet natürlich: Finanzministerin Janet Yellen. Sie erfüllt alle Kriterien.

Weiblich, scheinbar unpolitisch, kennt sich in Washington aus, ehemalige Fed-Chefin und ein Davos-Troll bis in die Fingernägel hinein.

Und, um dieser Theorie die Krone aufzusetzen, ist sie die einzige Person, die Jay Powell bei der Fed glaubhaft die Stirn bieten könnte, der mit seiner Verteidigung des Dollars und der Fed eindeutig aus dem Davos-Reservat herausgetreten ist. Wenn die Fed wirklich eine Dollarkrise schürt, um ihre Vorrangstellung im Pantheon der Zentralbanken zu behaupten, dann wäre Yellen die einzige Person, die den Coup von Davos vollenden würde, indem sie Powell entlässt, die Fed kastriert und das von Biden verursachte Chaos beendet, wie ich in meinem letzten Artikel schrieb.

Davos muss hier die Kontrolle zurückgewinnen und unser Vertrauen in The Churn wiederherstellen. Yellen ist genau die richtige Person, um all das zu gewährleisten.

Ich weiß, was Sie denken: Es scheint mir übertrieben, einen nicht gewählten Zentralbanker an die Spitze eines mächtigen Landes zu setzen. Was rauchen Sie, Tom?

Ich habe Ihnen doch gesagt, dass die Zentralbanker kommen werden!

Erwarten Sie also, dass Präsidentin Yellen in den nächsten sechs Monaten von Davos ernannt wird, so wie Mario Draghi in Italien ernannt wurde. Sie haben nicht viel Zeit, um das alles durchzuziehen, ganz zu schweigen davon, Biden aus dem Amt zu jagen.

Mit Präsidentin Yellen wäre die Übernahme des Westens durch die Zentralbanker mit diesem Arrangement abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es so klappen würde, wie Davos es plant, aber es ist die sauberste Lösung für das aktuelle Problem, die ich sehe.

Allein aus diesem Grund halte ich dies für das wahrscheinlichste Szenario, da die Dinge mit Biden schnell eskalieren.

Wenn es Ihnen nicht gefällt, gibt es eine Hundehütte mit Ihrem QR-Code darauf.