Die überaus harsche Wahrheit über JFK und das Attentat

Das Attentat auf John F. Kennedy war irrelevant für die Führungsstruktur der USA. Er war kein Held, sondern ein völlig gewöhnlicher Präsident mit gewöhnlichen Feinden.

Der Mainstream will unterstellen, das Fehlen einer Verschwörung hinter dem Attentat bedeute, es sei im Wesentlichen alles in Ordnung mit der gesamten US-Oberschicht. Wer Zweifel hat an dem System, sei seltsam und verdächtig.

JFK wurde zum Mythos verklärt von der politischen Linken und von gewöhnlichen Verschwörungsmedien. Er sei der Retter gewesen, ein Rebell und als Märtyrer gestorben. Die Faktenlage zeigt, dass die Regierung manche Umstände des Attentats verschleierte, um die Wogen zu glätten, aber die Oberschicht hatte kein Motiv und es hätte ohnehin viel elegantere Wege gegeben, ihn loszuwerden.