Sohn eines Hamas-Mitbegründers prangert islamische Terrorgruppe vor UN an und entlarvt „wilde“ Indoktrination palästinensischer Kinder (Video)

In einer beeindruckenden halbstündigen Rede vor den Vereinten Nationen hat Mosab Hassan Yousef, der Sohn des Hamas-Mitbegründers Scheich Hassan Yousef, am Montag die islamische Terrororganisation, der er einst angehörte, vernichtend kritisiert. Mosab Yousef war Ende der 90er-Jahre von der Hamas übergelaufen und hatte verdeckt mit den israelischen Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet, um mehrere von der Gruppe organisierte Terroranschläge zu vereiteln. Inzwischen ist er zum Christentum konvertiert und hat seine Erfahrungen 2010 in einer Autobiografie mit dem Titel „Sohn der Hamas“ niedergeschrieben.

Der heute 45-jährige Yousef nutzte das UN-Podium, um über den „genozidalen Todeskult“ der Hamas aufzuklären. In seiner Rede ging er auf verschiedene Aspekte seiner Reise und seiner Erfahrungen innerhalb der Organisation ein und berichtete aus erster Hand über die Indoktrination und Brutalität, die er erlebt hatte.

In seiner Ansprache sagte Yousef: „Das erste Verbrechen, das die Hamas an den Kindern in der palästinensischen Gesellschaft begeht, ist nicht die Bewaffnung der Kinder oder die Ermutigung zu Selbstmordattentaten. Es ist die religiöse und ideologische Indoktrination, die ich durchmachen musste, mit einem einzigen Ziel: den Staat Israel zu zerstören.

Er fuhr fort, auf die Brutalität hinzuweisen, die er innerhalb der Hamas ertragen musste, und betonte die rücksichtslose Taktik der islamischen Terrororganisation, abweichende Meinungen auch in den eigenen Reihen zu unterdrücken. Yousef beschrieb eine persönliche Tortur: „Als ich der Hamas nicht gehorchte, wurde ich an einen Pfahl gebunden und von einem hochrangigen Führer ausgepeitscht. So sehr wollten sie mich disziplinieren, damit ich ein gewalttätiger Wilder wie sie werde“.

Yousef drückte seine Enttäuschung über die Hamas und ihre Führung aus, insbesondere über die Beteiligung seines eigenen Vaters. Er verurteilte die Gruppe für ihre Missachtung von Menschenleben und ihre Manipulation der palästinensischen Sache zum persönlichen Vorteil.

In seinem Rückblick auf seine Zeit als Hamas-Mitglied enthüllte Yousef seine spätere Zusammenarbeit mit dem israelischen Geheimdienst, um Selbstmordattentate zu verhindern, und beleuchtete die Strategie der Organisation, menschliche Schutzschilde einzusetzen, sowie den internationalen Druck, der wirksame Gegenmaßnahmen verhinderte.

Yousef forderte die internationale Gemeinschaft auf, den wahren Charakter der Hamas zu erkennen und betonte die möglichen globalen Auswirkungen, wenn die Organisation nicht zerschlagen werde. Er warnte: „Wenn die Hamas in Gaza nicht besiegt wird, wird sie viele Gruppen auf der ganzen Welt inspirieren. Sie werden sehen, dass ein paar tausend Wilde die internationale Gemeinschaft erpressen und Demokratien in die Knie zwingen können“.

Yousef schloss seine Rede mit einem Aufruf zur Einheit und einem Segen für den Schutz aller Kinder, sowohl der palästinensischen als auch der israelischen, und mit der Hoffnung auf Frieden in dieser unruhigen Region.