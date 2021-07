Die überraschenden Wege von COVID-19 die Ihr Immunsystem zerstören

mercola.com

Der übermäßige Einsatz von Antibiotika, Bioziden und Desinfektionsmitteln zur Bekämpfung von COVID-19 kann „katastrophale Auswirkungen“ auf die antimikrobielle Resistenz (AMR) haben

Die COVID-19-Pandemie hat die Ausbreitung von AMR beschleunigt, da die Mehrheit der Patienten mit Antibiotika behandelt wird, obwohl die meisten keine bakterielle Co-Infektion haben

Der übermäßige und großzügige Gebrauch von antimikrobiellen Produkten wie Haushalts- und Industriedesinfektionsmitteln, Handdesinfektionsmitteln und anderen Reinigungsmitteln erhöht das Risiko von AMR in der Umwelt

Ihre Mitochondrien, die eine Rolle bei der antibakteriellen und antiviralen Immunantwort spielen, sind ein Off-Site-Ziel bestimmter Antibiotika, sodass eine Antibiotikatherapie wiederum Ihre Immunantwort schwächen kann

Bei richtigem „Training“ in regelmäßigen Abständen, das durch COVID-Lockdowns verweigert wird, kann Ihr Immunsystem überreagieren, wenn es durch normalerweise harmlose Substanzen ausgelöst wird, was zu Allergien und Entzündungen führt

Die antimikrobielle Resistenz (AMR) wurde zu einer der zehn größten globalen Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit der Menschheit erklärt, und sie ist mit dem Auftreten der COVID-19-Pandemie nicht verschwunden. Stattdessen hat sie sich verschlimmert, da Maßnahmen zur Infektionskontrolle und Handhygiene mit antimikrobiellen Gelen allgegenwärtig geworden sind.

AMR verursacht jedes Jahr weltweit etwa 700’000 Todesfälle, aber Forscher schätzten Mitte 2020, dass es im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie zu weiteren 130’000 AMR-Todesfällen kommen würde. Die Zahl der AMR-Todesfälle wird die Zahl der COVID-19-Todesfälle bis 2050 wahrscheinlich um mindestens das Dreifache übertreffen. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass AMR-Todesfälle bis zu 10 Millionen Todesfälle pro Jahr erreichen könnten.

Vor der Pandemie wurden weltweit Programme für den verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika eingerichtet, um den unsachgemäßen Einsatz von Antibiotika in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen zu stoppen. Eine Studie von Wissenschaftlern der Shahid Beheshti University of Medical Sciences im Iran, die in Frontiers in Microbiology veröffentlicht wurde, prognostiziert jedoch, dass ein übermäßiger Einsatz von Antibiotika, Bioziden und Desinfektionsmitteln zur Bekämpfung von COVID-19 „katastrophale Auswirkungen haben kann“. Darüber hinaus kann der übermäßige Einsatz von Antibiotika auch die Immunreaktion direkt beeinträchtigen.

Antibiotika, die COVID-19-Patienten „für den Fall der Fälle“ gegeben werden

Denken Sie daran, dass COVID-19 durch das SARS-CoV-2-Virus verursacht wird, was bedeutet, dass Antibiotika gegen dieses Virus nutzlos sind. Trotzdem wurden Antibiotika während der gesamten Pandemie prophylaktisch bei COVID-19-Patienten eingesetzt, typischerweise mit der Logik, dass dies bakterielle Co-Infektionen verhindern könnte.

Die Rate der sekundären bakteriellen Co-Infektionen war jedoch generell niedrig, während der Einsatz von Antibiotika hoch blieb. In einer Studie an 38 Krankenhäusern in Michigan wurden 56,6 % der Patienten mit COVID-19 zu Beginn ihres Aufenthalts Antibiotika verabreicht, aber nur 3,5 % von ihnen wiesen eine bakterielle Infektion auf.

„Für jeden Patienten, der schließlich sowohl auf SARS-Cov2 als auch auf eine gleichzeitig vorhandene bakterielle Infektion positiv getestet wurde, erhielten 20 andere Patienten Antibiotika, die sich jedoch als überflüssig herausstellten“, sagte Dr. Valerie Vaughn, die Hauptautorin der Studie. Andere Studien haben ähnliche Anzeichen für eine zügellose Überversorgung mit Antibiotika ergeben.

In einer Studie mit 99 COVID-19-Patienten in Wuhan, China, wurden 71 % mit Antibiotika behandelt, aber nur 1 % hatte bakterielle Co-Infektionen. Insgesamt schätzt man, dass 1 % bis 10 % der Patienten mit COVID-19 an einer bakteriellen Co-Infektion erkranken, dennoch blieben Antibiotika in der Mehrzahl der Fälle die Hauptstütze der Behandlung.

Antibiotika als „routinemäßiger“ Teil der COVID-19-Behandlung

Trotz jahrzehntelanger Bemühungen, den unnötigen Einsatz von Antibiotika zu reduzieren, ergab eine der größten Studien über den Einsatz von Antibiotika bei hospitalisierten COVID-19-Patienten, dass diese Medikamente bei COVID-19 wahllos und unangemessen eingesetzt werden. Mehr als die Hälfte (52 %) der rund 5000 in die Studie eingeschlossenen Patienten erhielten Antibiotika, und in 36 % der Fälle wurde mehr als ein Antibiotikum verabreicht.

In den meisten Fällen, in 96 % der Fälle, wurden die Antibiotika verabreicht, bevor eine bakterielle Infektion bestätigt wurde, entweder bei der Aufnahme oder innerhalb der ersten 48 Stunden des Krankenhausaufenthalts. Wie sich herausstellte, hatten nur 20 % tatsächlich eine vermutete oder bestätigte bakterielle Infektion, für die die Antibiotika angezeigt gewesen wären. Der Rest erhielt sie unnötigerweise. Die Forscher von Frontiers in Microbiology erklärten:

„Es ist hervorzuheben, dass der unsachgemäße Einsatz von Antibiotika während dieses globalen Ausbruchs erheblich und geräuschlos zur Entwicklung von AMR führen könnte. Leider zeigen neuere Studien, dass in mehreren Ländern der häufige und umfangreiche Einsatz von Antibiotika bei COVID-19-Krankenhauspatienten als Teil des Routinebehandlungspakets angesehen wird.“

Sogar die Weltgesundheitsorganisation machte deutlich, dass Länder durch die COVID-19-Pandemie der Gefahr einer beschleunigten Ausbreitung von AMR ausgesetzt waren. Sie zitierten Daten, die zeigen, dass der Antibiotikaverbrauch während der Pandemie anstieg. Etwa 79 % bis 96 % der Menschen, die angaben, Antibiotika zu nehmen, hatten kein COVID-19, nahmen sie aber in der Hoffnung ein, eine Infektion zu verhindern, obwohl Antibiotika nicht gegen virale Infektionen wirken.

Übermäßiger Gebrauch von Antibiotika kann die Immunität schädigen

Antibiotika können eine Reihe schwerwiegender unerwünschter Wirkungen verursachen, eine wenig bekannte davon ist die Schädigung Ihrer Mitochondrien, die genetisch eng mit den Bakterien verbunden sind. Ihre Mitochondrien sind für den größten Teil Ihrer zellulären Energieproduktion verantwortlich und spielen auch eine Rolle bei antibakteriellen und antiviralen Immunantworten – und sie sind ein externes Ziel bestimmter Antibiotika, von denen bekannt ist, dass sie die mitochondriale Aktivität, DNA-Synthese und Biogenese hemmen.

„Somit könnte eine Antibiotikatherapie eine wichtige und nicht gut geschätzte Ursache für eine mitochondriale Dysfunktion sein. Dies wiederum kann die Immunantwort gegen die COVID-19-Infektion schwächen“, heißt es in der vorgestellten Übersichtsarbeit. Im April 2020 forderten die Wissenschaftler ein „dringendes Umdenken“, wenn es um Antibiotika gegen COVID-19 geht, denn sie stellten fest:

… Mitochondrien sind anfällig für antibakterielle Behandlungen und unterbrechen ihre Physiologie. Die Hemmung dieser Prozesse durch Antibiotika könnte das Immunsystem weniger fähig machen, akute Virusinfektionen mit COVID-19 zu bekämpfen.“

Übermäßiger Gebrauch von Bioziden und Desinfektionsmitteln

Die COVID-19-Pandemie wird antimikrobiell resistente Krankheiten in die Höhe treiben, da mit dem übermäßigen Einsatz von Antibiotika auch der übermäßige und großzügige Gebrauch von antimikrobiellen Produkten wie Haushalts- und Industriedesinfektionsmitteln, Handdesinfektionsmitteln und anderen Reinigungsmitteln einherging.

Die Auswirkungen sind immens und werden erst allmählich verstanden. Es gibt potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch das Einatmen von Desinfektionsmitteln, da sich solche Chemikalien bekanntermaßen in den Lungen, der Leber, den Nieren, dem Magen, dem Gehirn und dem Blut anreichern. Die Exposition war während der Pandemie für viele Menschen, die Desinfektionsmitteln über die Inhalation und den oralen Weg sowie über die Haut und die Augen ausgesetzt waren, sicherlich erhöht.

Es bestehen auch erhebliche Umweltbedenken aufgrund der „ungewöhnlichen Freisetzung und Verbreitung höherer Konzentrationen von Produkten auf Biozidbasis in das Oberflächen- und Grundwasser sowie in Abwasserbehandlungssysteme“ während der Pandemie. Wenn Desinfektionsmittel und Biozide in die Umwelt gelangen, können sie nützliche Bakterienarten ausrotten, die arzneimittelresistente Mikroorganismen in Schach halten.

„Wenn die Biozidkonzentrationen die subminimale Hemmkonzentration (sub-MIC) erreichen, kann dieses Ereignis den Selektionsdruck erhöhen, den horizontalen Gentransfer (HGT) fördern und die Evolution von AMR vorantreiben“, warnen die Wissenschaftler.

Ein Team der Universität Plymouth in England führte ebenfalls eine Risikobewertung durch, um die potenziellen Auswirkungen der Verschreibung von Antibiotika an COVID-19-Patienten auf die Umwelt zu bestimmen. Das Ergebnis: „Die Daten für Amoxicillin deuten auf ein potenzielles Umweltproblem für die Selektion von AMR hin“. Das Team drängte darauf, dass solche Bewertungen in Zukunft durchgeführt werden, um die potenziell katastrophalen Auswirkungen der Verschreibungsgewohnheiten auf AMR im Auge zu behalten.

Das Darmmikrobiom beeinflusst die Immunantwort auf COVID

Antibiotika stören das Darmmikrobiom, was weitreichende Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit hat, einschließlich der Fähigkeit des Immunsystems, COVID-19 zu bekämpfen – ein weiterer Hinweis darauf, dass der wahllose Einsatz von Antibiotika kontraproduktiv ist.

Als Forscher der Chinesischen Universität von Hongkong die Zusammensetzung des Darmmikrobioms von 100 Patienten mit COVID-19 analysierten, fanden sie heraus, dass die für die Modulation des Immunsystems bekannten Darmbewohner im Vergleich zu Menschen ohne die Infektion niedrig waren. Die Zusammensetzung der Darmbakterien der Patienten – sowohl die Menge als auch die Vielfalt – beeinflusste die Schwere der COVID-19-Infektion sowie die Immunantwort.

Ein unausgewogenes Darmmikrobiom könnte auch zu den Entzündungssymptomen beitragen, die mit „langem COVID“ assoziiert werden, bei dem die Symptome noch Monate nach der Infektion anhalten. Laut der Studie:

„In Anbetracht von Berichten, dass eine Untergruppe von genesenen Patienten mit COVID-19 anhaltende Symptome wie Müdigkeit, Dyspnoe und Gelenkschmerzen haben, einige über 80 Tage nach dem anfänglichen Auftreten der Symptome, postulieren wir, dass das dysbiotische Darmmikrobiom zu immunbezogenen Gesundheitsproblemen nach COVID-19 beitragen könnte.“

In der Studie erhielten 50 bis 75 % der Patienten Antibiotika, während weniger als 7 % bakterielle Infektionen hatten. Während die Forscher keinen Unterschied in den Ergebnissen mit oder ohne Antibiotika fanden, wurden die Medikamente nicht mit einem verbesserten Ergebnis der Patienten in Verbindung gebracht und, wie sie anmerkten, „es ist immer noch möglich, dass eine höhere Prävalenz der Antibiotikagabe bei schweren und kritischen Patienten die Entzündung verschlimmern könnte.

Isolation stört Ihre Immunreaktion

Von allen negativen Auswirkungen der sozialen Isolation während der Pandemie sind die Auswirkungen auf Ihr Immunsystem vielleicht die letzten, die Ihnen in den Sinn kommen, obwohl sie zu den wichtigsten für Ihre zukünftige Gesundheit gehören. Was hat das Zuhausebleiben mit Ihrem Immunsystem zu tun?

Es verändert den 24-Stunden-Hell-Dunkel-Zyklus, auf den Ihr Körper ausgelegt ist, um zu reagieren. Wenn Sie mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, sind Sie weniger dem Sonnenlicht ausgesetzt und haben weniger Gelegenheit, Vitamin D zu produzieren, das die Makrophagen in Ihrer Lunge aktiviert, die als erste Verteidigungslinie gegen Infektionen der Atemwege fungieren, neben anderen Immunaktivitäten.

Es stimmt, dass die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten dies ein wenig kompensieren kann, vorausgesetzt, Ihr Vitamin-D-Spiegel ist optimiert, aber andere negative Auswirkungen der Abriegelung sind weniger leicht zu beheben. Nehmen Sie Bewegung, eine weitere entscheidende Komponente einer gut geölten Immunreaktion, die das Stressniveau und Krankheiten wie Herzkrankheiten und Typ-2-Diabetes reduzieren kann, die mit einer Verschlechterung der Ergebnisse von COVID-19 verbunden sind.

Aber auch darüber hinaus bedeutet der Aufenthalt in geschlossenen Räumen, dass Sie sich nicht regelmäßig in der Natur aufhalten, die ihre eigenen Vorteile für das Immunsystem hat. Bäume setzen Phytonzide frei, die der Mensch einatmet und von denen bekannt ist, dass sie die natürlichen Killerzellen verändern. Aus diesem Grund wird in Japan dem Shinrin-yoku, dem Waldbaden, nachgesagt, dass es die Immunfunktion verbessert – aber es ist schwierig, viel Zeit im Wald zu verbringen, wenn man zu Hause eingesperrt ist.

Der andere Faktor, der nicht ignoriert werden kann, ist die fehlende Exposition gegenüber alltäglichem Schmutz und Keimen, die man vermisst, wenn man zu Hause bleibt, sozial distanziert und desinfiziert. „Unser Immunsystem braucht eine Aufgabe“, sagte Dr. Meg Lemon, eine Dermatologin aus Denver, gegenüber der New York Times. „Wir haben uns über Millionen von Jahren so entwickelt, dass unser Immunsystem ständig unter Beschuss steht. Jetzt haben sie nichts mehr zu tun.

Was vielleicht am meisten beunruhigt, ist, dass dieser Kommentar im März 2019 gemacht wurde – vor der Pandemie. Jetzt ist es exponentiell schlimmer, und Ihr Immunsystem verpasst wahrscheinlich Interaktionen mit Bakterien und anderen Mikroorganismen, die es lehren, trainieren, wie es reagieren soll, und es ein Leben lang in Bereitschaft halten.

Ohne regelmäßiges „Training“ kann Ihr Immunsystem überreagieren, wenn es durch normalerweise harmlose Substanzen ausgelöst wird, was zu Allergien und Entzündungen führt. Könnte eine Generation von Kindern, die isoliert und maskiert gehalten wird, immunologische Auswirkungen haben, wenn sie nach einer Pandemie mit gewöhnlichen Kinderviren in Kontakt kommt?

Bereits jetzt sind Fälle von Respiratory Syncytial Virus (RSV), das normalerweise im Winter zirkuliert, in den Sommermonaten aufgetaucht, was auf eine möglicherweise erhöhte immunologische Anfälligkeit hindeutet.

Neue Antibiotika werden uns wahrscheinlich nicht retten

Es gibt 43 Antibiotika in der klinischen Entwicklung, aber keines von ihnen ist vielversprechend für die Lösung der rapide ansteigenden AMR, da die Innovation stagniert – die meisten „neuen“ Antibiotika, die auf den Markt gebracht werden, sind Variationen von Medikamentenklassen, die es schon seit den 1980er Jahren gibt. Darüber hinaus sind laut dem jährlichen Antibacterial Pipeline Report der WHO die derzeit in der Entwicklung befindlichen Antibiotika nicht ausreichend, um AMR zu bekämpfen:

„Der Bericht 2020 zeigt eine nahezu statische Pipeline mit nur wenigen Antibiotika, die in den letzten Jahren von den Zulassungsbehörden zugelassen wurden. Die meisten dieser in der Entwicklung befindlichen Wirkstoffe bieten einen begrenzten klinischen Nutzen im Vergleich zu bestehenden Behandlungen, wobei 82 % der kürzlich zugelassenen Antibiotika Derivate bestehender Antibiotikaklassen mit gut etablierter Medikamentenresistenz sind. Daher ist eine schnelle Entwicklung von Resistenzen gegen diese neuen Wirkstoffe zu erwarten.“

Ein weiteres Problem ist, dass die Erstattungssysteme der Krankenhäuser den Einsatz teurer neuer Antibiotika erschweren, da diese nur bis zu einem bestimmten Punkt erstattet werden. Das bedeutet, dass Patienten möglicherweise ältere Medikamente verabreicht werden, die nicht so gut wirken, um das Krankenhaus vor finanziellen Verlusten zu schützen.

Ein Gesetz zur Reformierung dieser Situation – der „Developing an Innovative Strategy for Antimicrobial Resistant Microorganisms Act“ – wurde eingeführt, um den Einsatz neuer, gezielter Antibiotika gegen Superbug-Infektionen zu ermöglichen. Der Erhalt der Wirksamkeit bestehender Antibiotika sind ebenfalls wichtig, und der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft darf bei dieser Gleichung nicht außer Acht gelassen werden.

Weltweit werden die meisten Antibiotika nicht für menschliche Krankheiten oder Haustiere, sondern für Nutztiere eingesetzt. In der Fachzeitschrift International Journal of Antimicrobial Agents stellten Forscher fest, dass „die anhaltende Pandemie die Grenzen eines optimalen Antibiotic Stewardship ausreizt und forderten ein Ende des unnötigen Einsatzes von antimikrobiellen Mitteln.

Achten Sie also darauf, dass Sie Antibiotika immer dann vermeiden, wenn sie nicht absolut notwendig sind. Darüber hinaus können Sie durch die Wahl von Bio-Lebensmitteln, einschließlich grasgefüttertem Fleisch und Milchprodukten, die Belastung mit Antibiotikarückständen in der Nahrung vermeiden und gleichzeitig Lebensmittelproduzenten unterstützen, die nicht zur AMR beitragen.

Sie sollten auch bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln und Desinfektionsmitteln vorsichtig sein und sie sparsam und nur dann verwenden, wenn es wirklich notwendig ist, was – wenn Sie sich außerhalb eines Krankenhauses befinden – kaum der Fall sein wird.

