Die Ukraine hat den Krieg verloren, sagt dieser Ex-Geheimdienstoffizier

Bakhut war eine wichtige Festung für die ukrainische Armee. Monatelang wurde jeder Zentimeter verteidigt. Fast ein Jahr lang wurden Soldaten in den Fleischwolf von Bachmut geschickt.

Das hat nun ein Ende. Die Wagner-Gruppe hat bekannt gegeben, dass sie die Kontrolle über Bakhut weitgehend übernommen hat. Einige Teile der Stadt sind zwar noch von ukrainischen Truppen besetzt, aber das sind die letzten Widerstandsnester, meint der ehemalige US-Geheimdienstler Scott Ritter. „Bakhut ist gefallen.“

Scott Ritter:

Bakhmut has fallen.



