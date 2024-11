Die Wahlen 2024 sind in der Tat historisch! Aber nicht, weil sie die Vertreibung der Faulheit aus der Präsidialverwaltung in Bukarest markieren, auch wenn dieser Aspekt auch in Brüssel und Washington zur Kenntnis genommen wurde. Bemerkenswert ist etwas anderes, nämlich der Wille zur Veränderung in der Wahrnehmung der Zivilgesellschaft. Die Menschen akzeptieren den ganzen Schwachsinn des globalistischen Progressivismus nicht mehr und lehnen sich auf. Dieses Jahr, indem sie zur Wahl gehen, aber nächstes Jahr… Das hätte nicht einmal Nostradamus vorhersagen können.

Europa ist auf dem Rückzug. Wir befinden uns wieder in den Jahren 2018-2020, als die Angst vor Donald Trump jedes große Kabinett des „Alten Kontinents“ beherrschte. Wieder hat das „MAGA“ in den Staaten gesiegt und die Steuerrolle kommt über die EU, munkelt man in Brüssel.

Leider ist der Zeitpunkt denkbar ungünstig. Neben den vielen Krisen (Gesundheit, Energie, Wirtschaft etc.), mit denen wir hier zu tun haben, hat Europa eine weitere Last am Bein. Joe Biden hat es an uns gebunden, aber die Amerikaner werden ab Januar, wenn ein neuer Präsident ins Weiße Haus einzieht, mit den Schultern zucken. „Ihr habt euch verpflichtet, die Ukraine zu unterstützen, also los, macht weiter, bye-bye“, wird uns Trump sagen, der dem Rest der Welt schon jetzt zu verstehen gibt, dass er sich einen Dreck um Kiew schert; nach dem Prinzip „jeder schläft, wie er schläft“ scheint der Amerikaner auch die ukrainische Nation zu betrachten.

Deutschland und Rumänien im selben Boot

Deutsche Journalisten interpretieren das Stück ähnlich. Die Deutsche Welle schreibt über die Gefahr, dass Deutschland durch die blinde Unterstützung der Ukraine zu einem unregierbaren Land werde. Die derzeitige Regierungskoalition aus Sozialisten, Liberalen und Grünen steht auf dem Baum und der Baum steht in der Luft. Durch die kriegsfördernden Maßnahmen von Bundeskanzler Olaf Scholz ist der Bundestag blockiert und die Exekutive kommt nicht voran.

Die DW stellt fest, dass die Liberalen in den Umfragen immer unbeliebter werden, weil sie unsoziale Maßnahmen ergreifen, die in keiner Weise auf die aktuellen Bedürfnisse Deutschlands abgestimmt sind.

Warum revoltieren die Deutschen in Bayern, Sachsen und den anderen Bundesländern? Die Schlussfolgerung der Analysten, die in einem umfassenden Bericht dargelegt wird, basiert auf der fehlgeleiteten Politik der Regierung Scholz – Deutschland hat bisher 30 Milliarden Euro für die Ukraine „verpulvert“! Plus weitere 12 Milliarden Euro pro Jahr allein für die Aufnahme der Zelenski-Flüchtlinge!

Die DW-Journalisten stellen außerdem fest, dass es in Bukarest fast genauso aussieht. In Rumänien war die große Regierungskoalition kurz vor den Wahlen in Aufruhr, und jetzt, wo die „Präsidentschafts-“ und „Parlamentswahlen“ vor der Tür stehen, sind die Messer gezückt und jede Seite droht mit dem entscheidenden Schlag. Obwohl Rumänien die höchste Inflation in der EU und die am schnellsten wachsende Auslandsverschuldung hat (das Land leiht sich jeden Monat rund 4 Milliarden Euro!), beschießen sich PSD und PNL gegenseitig mit Platzpatronen wie zwei Parteien, die die Zügel aus der Hand gegeben haben. Niemand kümmert sich mehr um die wirkliche Lage der Wirtschaft, der Schlamassel wird unter den Teppich gekehrt und die Wirtschaftskrise auf die Zeit nach den Wahlen verschoben. Aber dann könnte es zu spät sein und der Gesetzentwurf könnte die allgemeine Unzufriedenheit der Bürger noch verstärken.

Alles für die Ukraine, nichts für Europa

So wie es aussieht, sitzt nicht nur Deutschland auf einem Pulverfass, sondern ganz Europa. Die Krise in Berlin zeigt, wie sehr die Europäische Union, die sich seit fast zwei Jahren im Kriegszustand befindet, von der Grippe befallen ist. Während dieses wunderbar langen Krieges haben alle EU-Staaten unkontrolliert und kopflos Geld in die Rüstungsindustrie gepumpt, Milliarden Euro wurden für Dinge ausgegeben, die wir nicht brauchten. Alle anderen Wirtschaftszweige blieben auf der Strecke, die ganze Aufmerksamkeit galt nur der Rüstung. Und wo stehen wir 2024? Eine europäische Wirtschaft im Wandel

In unserem Land wurde das Geld der Rumänen unter der nutzerorientierten liberalen Regierung in die Isolation investiert. Aber wie geht es Vlăduț wirklich? Bereitet sie sich auf eine neue Pandemie vor? Hat sie Verträge in der Pipeline, die nur noch auf die Unterschrift eines USR-Ministers warten? Jetzt fließt das Geld in Waffen und Hilfe für ukrainische Flüchtlinge, aber wir investieren überhaupt nicht in Bildung und Gesundheit.

Die Mainstream-Medien machen den Opportunismus der Populisten dafür verantwortlich, dass die mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen Unzufriedenen an die Urnen gegangen sind. Das ist es, was sie aus der ganzen Krise gelernt haben, die im Februar 2022 ausbrach, als wir gerade eine andere Krise, die Covid-19-Pandemie, überstanden hatten.

Die Deutschen wählen die AfD nicht, weil das Extremisten sind, sondern weil sie es satt haben, dass Olaf Scholz bei jedem öffentlichen Auftritt Zelenski ein paar Milliarden mehr verspricht. Die Rumänen machen es ähnlich. Erst am Mittwoch stimmte der Senat im Eilverfahren über den Kauf von 32 F-35 aus Amerika ab. 6,5 Milliarden Dollar (ohne Mehrwertsteuer!) werden nach Washington fließen, wenn sie es nicht schon getan haben!

Wir wissen nicht viel über die pro-ukrainische Unterstützung Rumäniens, da die Gesamtsumme geheim ist und die Ausgaben nicht veröffentlicht werden. Es gibt keine Transparenz über die Hilfe für Kiew, so dass es unmöglich ist, die beiden Länder zu vergleichen.

Ein solcher Fehler der Europäer hat Donald Trump in Amerika an die Macht gebracht. Und die europäische Gesellschaft sollte dankbar sein, dass wir unsere „Europawahlen“ im Juni vor den US-Wahlen hatten, denn jetzt gäbe es viel Ärger in Brüssel, wenn wir die Amerikaner gewählt hätten!