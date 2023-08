Die Ukraine und das Aussterben der Menschheit

Llewellyn H. Rockwell, Jr.

Wir sollten nie vergessen, dass der Krieg in der Ukraine, der von den Necon-Kontrolleuren des hirnlosen Biden geplant wurde, die Welt mit unmittelbarer Zerstörung bedroht. Wenn wir Putin weiter drohen und provozieren, dann ist die Zukunft in der Tat beängstigend.

Das Bulletin of the Atomic Scientists hat seine symbolische Weltuntergangsuhr auf neunzig Sekunden vor Mitternacht vorgestellt, näher als je zuvor seit seiner Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg“, so Caitlin Johnstone. Einer der Hauptgründe dafür ist der immer gefährlicher werdende Krieg in der Ukraine.

Ein Kommentar von John Mecklin, dem Herausgeber des Bulletin, ist so voreingenommen gegenüber Russland wie die gesamte westliche Mainstream-Politik heute und erwähnt mit keinem Wort die Rolle des US-Imperiums bei der Provokation, Verlängerung und Ausnutzung dieses Konflikts, liefert aber dennoch eine recht vernünftige Einschätzung des Ausmaßes der Bedrohung, mit der wir in diesem Moment der Geschichte konfrontiert sind:

In diesem Jahr stellt das Wissenschafts- und Sicherheitskomitee des Bulletin of the Atomic Scientists die Zeiger der Weltuntergangsuhr vor, hauptsächlich (wenn auch nicht ausschließlich) wegen der wachsenden Bedrohung durch den Krieg in der Ukraine. Die Uhr steht jetzt auf 90 Sekunden vor Mitternacht – näher an einer globalen Katastrophe als je zuvor.

Der Krieg in der Ukraine könnte in ein zweites schreckliches Jahr gehen, in dem beide Seiten davon überzeugt sind, dass sie gewinnen können. Auf dem Spiel stehen die Souveränität der Ukraine und die umfassenden europäischen Sicherheitsvereinbarungen, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs weitgehend in Kraft sind. Ferner hat Russlands Krieg gegen die Ukraine tiefgreifende Fragen darüber aufgeworfen, wie Staaten interagieren, und internationale Verhaltensnormen untergraben, die die Grundlage für erfolgreiche Reaktionen auf eine Vielzahl globaler Risiken bilden.

Am schlimmsten ist, dass Russlands kaum verhüllte Drohung, Atomwaffen einzusetzen, die Welt daran erinnert, dass eine Eskalation des Konflikts – durch Zufall, Absicht oder Fehleinschätzung – ein schreckliches Risiko darstellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Konflikt außer Kontrolle gerät, bleibt hoch.

Mecklin plädiert für einen Dialog zwischen Russland, der Ukraine und den NATO-Mächten, um die Spannungen in „dieser Zeit beispielloser globaler Gefahr“ zu entschärfen. Er zitiert UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der im vergangenen August gewarnt hatte, die Welt sei in eine Zeit nuklearer Gefahr eingetreten, wie es sie seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht mehr gegeben habe.

Während des chaotischen und unvorhersehbaren Risikomanövers auf dem Höhepunkt des letzten Kalten Krieges sind wir um Haaresbreite an einer nuklearen Vernichtung vorbeigeschrammt, und in der Tat gab es viele knappe Entscheidungen, die leicht in eine andere Richtung hätten gehen können. Wie der ehemalige US-Außenminister Dean Acheson sagte, überlebte die Menschheit die Kubakrise durch „schlichtes dummes Glück“.

Es gibt keine logische Grundlage für die Annahme, dass wir noch einmal Glück haben werden. Zu glauben, dass es keinen Atomkrieg geben wird, weil es ihn beim letzten Mal nicht gegeben hat, ist eine trügerische Argumentation, die als „Normalitätsverzerrung“ bekannt ist. Es ist genauso rational, wie zu glauben, dass Russisches Roulette sicher ist, weil der Mann, der einem die Pistole reicht, sich nicht den Kopf weggeschossen hat, als er abdrückte.

Aber das ist genau die Art von fahrlässigem Denken, auf die man stößt, wenn man versucht, dieses Thema in der Öffentlichkeit zu diskutieren; ich stoße immer wieder auf Argumente, dass es keine Gefahr eines Atomkrieges gibt, weil wir permanent ohne Katastrophe durchgekommen sind. Einer der Gründe, warum ich mich so intensiv mit sozialen Medien beschäftige, ist, dass ich sie für eine echte Möglichkeit halte, die vorherrschenden Propagandanarrative in unserer Zivilisation im Auge zu behalten und zu verstehen, was die Menschen über Dinge denken und glauben.

Die häufigste Antwort, die ich bekomme, ist so etwas wie: „Na ja, wenn es einen Atomkrieg gibt, dann ist Putin schuld“, als ob es uns egal wäre, wessen „Schuld“ es ist, während wir zusehen, wie die Welt untergeht, und damit verbunden: „Na ja, Russland hätte damals nicht einmarschieren sollen“ und „Na ja, Russland sollte aufhören, mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen“. Die Menschen scheinen wirklich nicht zu begreifen, dass im Falle eines umfassenden Atomkrieges wirklich das Ende der Menschheit gekommen ist. Sie stellen sich immer noch vor, dass alle noch da sind und hinterher ihre Fäuste gegen Russland schütteln und selbstgerecht dasitzen und sich bestätigt fühlen, dass sie richtig gesagt haben, was für ein böser, böser Mann Wladimir Putin ist.

Sie verstehen nicht, dass es keine Experten geben wird, die auf Fox und MSNBC über das nukleare Armageddon diskutieren und darüber streiten, wer daran schuld ist und welche politische Partei dafür verantwortlich ist. Sie begreifen nicht, dass es keine Kriegsverbrechertribunale in der radioaktiven Asche geben wird, während die Biosphäre im nuklearen Winter zugrunde geht. Sie begreifen nicht, dass es, wenn die Atomwaffen erst einmal fliegen, für niemanden mehr von Bedeutung sein wird, was man darüber tun oder lassen soll, und dass es auch nicht darauf ankommt, wie man politisch zu Putin steht. Wichtig ist nur, dass es passiert ist und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Eine andere häufige Antwort, wenn ich über die Gefahr eines Atomkrieges spreche, ist: „Ach, die Ukrainer sind dir einfach egal und du willst, dass sie alle sterben“. Neulich antwortete eine Dame auf einen Twitter-Thread, den ich über die Notwendigkeit, ein nukleares Armageddon zu verhindern, erstellt hatte, dass ich Vergewaltigungen und Kriegsverbrechen lieben müsse. Die Leute glauben wirklich, dass dies eine legitime Antwort auf eine Diskussion über die Notwendigkeit ist, das Schlimmste zu verhindern, was passieren könnte. Es scheint ihnen wirklich nicht in den Sinn zu kommen, dass sie nicht wirklich über das Thema nachdenken.

Etwas scharfsinnigere Gesprächspartner würden argumentieren, dass, wenn wir vor Tyrannen zurückschrecken, nur weil sie Atomwaffen haben, jeder versuchen wird, Atomwaffen zu bekommen, und diejenigen, die sie haben, kriegerischer werden, was letztlich dazu führen wird, dass ein Atomkrieg auf lange Sicht wahrscheinlicher wird. Diese Antwort ist ein Strohmann-Fehler, weil sie das Argument fälschlicherweise als „einfach nachgeben“ darstellt und nicht als einen Aufruf, sich in Diplomatie und Dialog zu engagieren, um zu deeskalieren und ernsthafte Verhandlungen in Richtung Entspannung zu beginnen, was hier nicht in nennenswertem Umfang geschieht. Noch wichtiger ist, dass die USA so tun, als ob Russland einfach aus heiterem Himmel in sein Nachbarland einmarschieren würde, anstatt sich der gut dokumentierten Realität zu stellen, dass Russland tatsächlich auf Provokationen des US-Imperiums reagiert. Die USA haben eine moralische Verpflichtung, einen Konflikt zu entschärfen, den sie wissentlich provoziert haben, um ihre eigenen Interessen voranzutreiben, insbesondere wenn dieser Konflikt jeden Menschen auf der Welt töten könnte.

Die ganze Argumentationslinie „Wir können vor Tyrannen wie Putin nicht einfach zurückweichen“ wird dadurch weiter entkräftet, dass es eine Sache ist, eine Grenze in den Sand zu ziehen, die niemals überschritten werden darf – nicht einmal im Angesicht von Armageddon -, aber es ist eine ganz andere Sache zu sagen, dass diese Grenze bei etwas so Kleinem wie der Frage, wer die Krim regiert, gezogen werden soll. Auf diesem Planeten leben acht Milliarden Menschen und zahllose andere fühlende Lebewesen, von denen sich nur sehr wenige in einer Weise darum kümmern, wer die Krim regiert, und kaum einer von ihnen wäre bereit, seine Angehörigen deswegen sterben zu sehen. Hier eine Grenze ziehen zu wollen, ist empörend, arrogant und absurd.

Und das ist nur die schäbige Gedankenarbeit des gemeinen Volkes; das Denken derer, die uns tatsächlich in diese Lage gebracht haben, ist mit Sicherheit genauso schäbig. Nach allem, was ich von dieser Seite des dichten Schleiers des Regierungsgeheimnisses, der uns von der Wahrheit trennt, sagen kann, scheint es hauptsächlich aus einer Kombination von immenser Hybris und eifrigem Gruppendenken zu resultieren; Hybris, weil sie glauben, sie könnten alle möglichen Ergebnisse in einem riskanten Spiel mit so vielen kleinen, unvorhersehbaren beweglichen Teilen kontrollieren, und eifriges Gruppendenken, das gedankenlos an der imperialen Doktrin festhält, dass die unipolare planetarische Hegemonie der USA um jeden Preis gesichert werden muss. Sie spielen mit dem Leben aller Lebewesen auf diesem Planeten, und jeder, der das für klug oder weise hält, sollte sich aus solchen Entscheidungen möglichst heraushalten.

Die logischen Nebeneffekte, die ich hier beschreibe, scheinen zum Teil darauf zurückzuführen zu sein, dass unsere Zivilisation von der Propaganda des Imperiums über diesen Konflikt völlig überschwemmt wurde, und zum Teil darauf, dass die Menschen einfach nicht sehr gründlich über einen Atomkrieg und seine Bedeutung nachgedacht haben. Letzteres liegt wahrscheinlich daran, dass die Aussicht auf einen schrecklichen Tod für alle ein so großes, schweres und unangenehmes Thema ist, dass man sich hinsetzen und es gründlich durchdenken muss. Für die meisten Menschen ist es nur diese vage, verschwommene Masse am Rande ihres Bewusstseins, weil sie all diese seltsamen mentalen Übungen gemacht haben, um sich vor dieser Sache zu winden und zu isolieren, anstatt sich ihr zu stellen.

Aber wenn es je einen Zeitpunkt gab, an dem man rigoros unabhängig denken und aufhören sollte, sich darauf zu verlassen, dass die Behörden die Dinge in Ordnung bringen, dann ist es jetzt. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sie ihre nuklearen Spielchen immer weiter treiben werden, bis sie entweder ihr grenzenloses Bedürfnis nach umfassender globaler Kontrolle befriedigt haben oder uns alle bei dem Versuch umbringen. Die Menschen müssen erkennen, was vor sich geht, und anfangen, den Leuten, die unsere Welt in den totalen Untergang treiben, die Dinge unangenehm zu machen.

Es muss nicht so sein. Friedensverhandlungen sind möglich. Diplomatie, Deeskalation und Entspannung sind möglich. Wer das Gegenteil behauptet, lügt. Wir müssen anfangen, öffentlichen Druck aufzubauen, um diesen Wahnsinn zu beenden, denn wenn die Pilzwolken auftauchen, wird niemand mehr glauben, dass es das wert war.

Sollten sich die USA tatsächlich in Russland engagieren, könnte das Ergebnis eine nukleare Vernichtung sein. Margolis: „Russland verfügt über Tausende Atomwaffen, die auf die USA und ihre Verbündeten gerichtet sind. Niemand, der bei klarem Verstand ist, sollte eine nukleare Konfrontation in Betracht ziehen. Russland hat wiederholt deutlich gemacht, dass es taktische Atomwaffen einsetzen kann, wenn es in die Enge getrieben wird“.

Das Traurige an dieser ganzen inszenierten Krise ist, dass es für uns überhaupt keinen Unterschied machen sollte, ob Russland die Ukraine kontrolliert oder nicht. Inwiefern ist das eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten? Was immer Biden und seine neokonservativen Berater sagen, Amerika sollte sich aus Konflikten heraushalten, die uns nichts angehen. Wie immer hat Murray Rothbard es am besten auf den Punkt gebracht. „Im Kontext des Afghanistankrieges 1980 zitierte er Canon Sydney Smith, einen großen klassischen Liberalen im England des frühen 19. Jahrhunderts, der seinem kriegstreibenden Premierminister schrieb

„Um Gottes willen, zieh mich nicht in einen weiteren Krieg!

Ich bin erschöpft und ausgelaugt von den Kreuzzügen und der Verteidigung Europas und dem Schutz der Menschheit; ich muss ein wenig an mich selbst denken.

Mir tun die Spanier leid, mir tun die Griechen leid, mir tut das Schicksal der Juden leid, die Menschen auf den Sandwich-Inseln stöhnen unter der abscheulichsten Tyrannei, Bagdad wird unterdrückt, der gegenwärtige Zustand des Deltas gefällt mir nicht, Tibet ist nicht bequem. Soll ich für all diese Menschen kämpfen?

Die Welt ist voll von Sünde und Leid. Soll ich ein Verfechter des Dekalogs sein und für immer Flotten und Armeen aufstellen, um alle Menschen gut und glücklich zu machen?

Wir haben gerade Europa gerettet, und ich fürchte, die Folge wird sein, dass wir uns gegenseitig die Kehlen durchschneiden. Kein Krieg, liebe Lady Grey! – Nicht Beredsamkeit, sondern Apathie, Egoismus, gesunder Menschenverstand, Kalkül!

Tun wir alles, um eine Katastrophe für die Menschheit zu verhindern. Die USA müssen sofort jegliche Hilfe für die Ukraine einstellen!