Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Murashko verspricht „neue Impfstoffe“ für Afrika, während Gintsburg von seiner intranasalen Gerinnungsspritze für Kleinkinder schwärmt

Der russische Gesundheitsminister Mikhail Murashko will sicherstellen, dass jeder Afrikaner bis zum Äußersten geimpft ist.

Das Russisch-Afrikanische Wirtschafts- und Humanitäre Forum, das Ende Juli in St. Petersburg stattfand, war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg.

Die größten Namen der afrikabezogenen Wirtschaft und des humanitären Engagements waren anwesend, darunter Russlands führender Philanthrop:

Genießen Sie den Rest des Jahres 2023

(Wie kommt es, dass Herr Prigozhin in einem Nobelhotel in St. Petersburg mit Afrikanern verkehrt, während Igor Strelkov – der Prigozhin als Verräter anprangerte und Wagners „Marsch auf Moskau“ als einen Akt des Verrats bezeichnete – in Moskau in Untersuchungshaft sitzt?)

Doch das russisch-afrikanische Wirtschafts- und humanitäre Forum 2023 war nicht nur eine Gelegenheit für Kriegsherren, Tipps und Tricks auszutauschen.

Der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko und der Direktor des Gamaleya-Zentrums, Alexander Gintsburg, nahmen an der Konferenz teil, um die Vorteile der kostenlosen Snacks und der offenen Bar zu nutzen und um sich für eine engere Verbindung zwischen Moskau und Afrika einzusetzen.

Der Einsatz „neuer Impfstoffe“ sei einer von vielen „vielversprechenden Bereichen für die Zusammenarbeit“, erklärte der russische Gesundheitsminister den Konferenzteilnehmern:

Ein weiterer vielversprechender Bereich ist die Bereitstellung von Impfstoffen. Das ist der bereits bewährte Gelbfieberimpfstoff, der Ebola-Impfstoff, der von unserem Gamaleya-Zentrum hergestellt wurde [der kaum getestet und nicht einmal im Entferntesten bewiesen wurde – Edward], das auch den Sputnik-Impfstoff entwickelt hat [dessen klinische Studienergebnisse zum „Geschäftsgeheimnis“ erklärt und der Öffentlichkeit vorenthalten wurden – Edward]. Der Sputnik-Impfstoff selbst wurde an mehr als 70 Länder geliefert [die Verwendung variierte stark – Edward], und nach den Antworten der Gesundheitsministerien erwies er sich als der wirksamste Impfstoff, der vor Todesfällen und der Ausbreitung von Infektionen schützt“ [Quelle: Michail Muraschkos erbsengroße Nudel – Edward], sagte der Leiter des russischen Gesundheitsministeriums.

Wenn Sputnik V der sicherste und wirksamste Impfstoff ist, der je erfunden wurde, um die Ausbreitung positiver PCR-Tests zu verhindern, warum in aller Welt hat sich die russische Regierung dann mit AstraZeneca zusammengetan, um COVID-Impf „cocktails“ zu entwickeln, und warum hat Gamaleya letztes Jahr angekündigt, dass es eine mRNA-COVID-Injektion entwickelt? Warum sollte man einen weiteren COVID-„Impfstoff“ herstellen, wenn Sputnik V bereits Regenbögen und Einhörner in einem Fläschchen enthält?

Aber man muss Murashkos Mut bewundern: Sputnik-V-Lieferungen nach Afrika waren von Vorwürfen dreister Korruption und verschiedener Betrügereien überschattet.

(In Ghana zerriss die Regierung einen Vertrag über die Beschaffung von Sputnik V durch einen Zwischenhändler, der Berichten zufolge 19 Dollar pro Dosis verlangte, also fast das Doppelte des normalen Preises. In Kenia gab es ähnliche Probleme mit Sputnik-V-Dosen, die über den „Privatsektor“ geliefert wurden. Der russische Direktinvestitionsfonds soll einem emiratischen Königshaus die Exklusivrechte für den Weiterverkauf von Sputnik V an Länder der Dritten Welt zu einem enormen Aufschlag erteilt haben).

Murashko hatte noch mehr gute Nachrichten für Afrika: Das Gamaleya-Zentrum hat eine aktualisierte Sputnik-V-Aufschlämmung (Sputnik VI?) entwickelt, und dieses magische Elixier wird angeblich gerade getestet, während ich diese Zeilen schreibe.

Die Ergebnisse der klinischen Studie für das ursprüngliche Sputnik V wurden also (wahrscheinlich für immer) zurückgehalten, aber das russische Gesundheitsministerium treibt trotzdem eine neue Studie für ein neues und verbessertes Sputnik V voran? Ja, das ist die wissenschaftliche Methode.

Der Träger des Alexander-Newski-Ordens, Alexander Gintsburg, konnte TASS am Rande des Afrika-Forums von ähnlich aufregenden Vax-Entwicklungen berichten: Sputnik V wird voll nasal geimpft, weil der Virus jeden Moment zurückkehren könnte! Babys Nasenlöcher haben natürlich oberste Priorität:

„Der intranasale Impfstoff [gegen Coronavirus-Infektionen] <…> muss <…> von allen Altersgruppen angenommen werden, aber wir sollten mit der jüngsten Altersgruppe beginnen, für die es überhaupt keinen Impfstoff gibt. Für [Kinder im Alter von] 0-6 Jahren gibt es keinen Impfstoff gegen COVID. Wie wir wissen, kann er jederzeit benötigt werden – niemand weiß, wie sich die Entwicklung [des Virus] vollziehen wird. Deshalb ist dieser Impfstoff notwendig“ sagte Gintsburg auf eine Frage von TASS.