Experten: mRNA-COVID-Impfstoffe können bei jungen Menschen „Turbokrebs“ auslösen:

Experten beobachten eine rätselhafte Zunahme von Krebserkrankungen bei Menschen unter 50 Jahren, die sich biologisch von Krebserkrankungen im fortgeschrittenen Alter zu unterscheiden scheinen. Während einige argumentieren, dass die Krebsraten seit Jahrzehnten steigen und der Anstieg auf zuckerhaltige Getränke, den Lebensstil und Schlafstörungen zurückzuführen ist, behaupten andere, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe das Auftreten von „Turbo-Krebs“ verursacht haben – und die US-Regulierungsbehörden haben sich nie damit befasst – Wachsendes Problem.

Obwohl es keine offizielle medizinische Definition für das gibt, was Ärzte als „Turbo-Krebs“ bezeichnen, wird der Begriff häufig verwendet, um aggressive, sich schnell entwickelnde Krebsarten zu beschreiben, die gegen jede Behandlung resistent sind – insbesondere bei jungen, gesunden Menschen nach einer COVID-19-Impfung. Diese Fälle treten häufig in einem späten Stadium mit Metastasierung auf und enden schnell tödlich.

„Was passiert, sind diese Krebsarten, an die wir gewöhnt sind, ihre Wachstumsmuster und ihr Verhalten sind völlig untypisch … Also ist ‚Turbo-Krebs‘ etwas, das es nicht gab, und plötzlich ist es überall“, sagte Dr. Ryan Cole , Pathologe und CEO von Cole Diagnostics, in einem Interview mit EpochTVs „American Thought Leaders“.

Dr. Cole sagte der Epoch Times in einem späteren Interview, dass er zum ersten Mal einen Anstieg bestimmter Krebsarten nach der Einführung des Impfstoffs im Dezember 2020 bemerkt habe und er glaube, dass Forscher beginnen zu verstehen, wie diese Krebsarten entstehen.

„Ärzte sehen in ihrer täglichen Praxis mehrere Krebsarten – bei jungen Patientenkohorten, bei denen man normalerweise keinen Krebs sieht. Obwohl die Zunahme von Krebserkrankungen auf versäumte Vorsorgeuntersuchungen zurückgeführt wird, wissen wir, dass dies nicht auf versäumte Vorsorgeuntersuchungen zurückzuführen ist, da junge Menschen normalerweise nicht untersucht werden“, sagt Dr. Cole.

Krebserkrankungen nehmen schneller zu als erwartet, und unzählige Ärzte und Kliniker auf der ganzen Welt haben dies bestätigt. Ihre Patienten seien jahrelang krebsfrei gewesen, doch nach einer Auffrischungsimpfung „tauchte der Krebs auf“, fügte er hinzu. Das Besondere an Turbo-Krebs ist, dass er auf herkömmliche Therapien nicht anspricht, weil die Zellen im Knochenmark verändert sind und „nicht mehr das tun, was sie sollen“.

Studien und Fallberichte über Krebs nach COVID-19-Impfung

Studien und Fallberichte über verschiedene Krebsarten nach einer mRNA-Impfung helfen den Experten, die Mechanismen zu verstehen, die die Ausbreitung dieser Krebsarten ermöglichen könnten.

In einer kürzlich in Frontiers Oncology veröffentlichten belgischen Studie stellten Forscher den ersten Fall eines malignen Lymphoms bei Mäusen vor. Maligne Lymphome sind ein seltenes unerwünschtes Ereignis nach einer Impfung mit mRNA COVID-19.

Zwei Tage nach Verabreichung einer Auffrischungsdosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer starb eine von 14 Mäusen spontan. Bei der Untersuchung zeigte die 14 Wochen alte Maus ungewöhnlich große Organe und krebsartige Lymphome in Leber, Nieren, Milz, Herz und Lunge. Obwohl der Nachweis eines direkten Kausalzusammenhangs schwierig ist, so die Autoren, ergänzen ihre Ergebnisse „frühere klinische Berichte über die Entwicklung maligner Lymphome nach der neuartigen mRNA-COVID-19-Impfung“.

In einem Artikel, der im Januar 2023 in Medicina erschien, stellten Forscher den Fall eines 66-jährigen Mannes vor, der 10 Tage nach Erhalt seiner dritten Dosis geschwollene Lymphknoten entwickelte. Nach weiteren Tests wurde bei dem Patienten ein Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) im Stadium 2 diagnostiziert. Eine Literaturrecherche ergab acht weitere Fälle von NHL, die kurz nach der COVID-19-Impfung aufgetreten waren. Fünf Lymphomfälle traten nach der Impfung mit Pfizer, ein Fall nach der Impfung mit AstraZeneca, ein Fall nach der Impfung mit Johnson & Johnson und ein Fall nach der Impfung mit Moderna auf.

In einem im August 2022 im Journal of the European Academy of Dermatology & Venerology veröffentlichten Leserbrief beschrieben Ärzte zwei Patienten, bei denen ein diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom diagnostiziert wurde, das sich nach der Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer aus geschwollenen Lymphknoten entwickelt hatte.

Die Autoren der Studie stellten fest, dass diffuse großzellige B-Zell-Lymphome nach der Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer „schnell wachsen“ können, und forderten Dermatologen auf, auf geschwollene Lymphknoten oder Raumforderungen in der Nähe der Injektionsstelle zu achten.

Geschwollene Lymphknoten oder Lymphadenopathie gelten als häufige Nebenwirkung der COVID-19-Impfung und werden nach der Immunisierung mit dem neuartigen COVID-19-mRNA-Impfstoff häufiger beobachtet als bei anderen Impfstoffen.

Lymphadenopathie ist auch eine anerkannte „nicht schwerwiegende“ Nebenwirkung der COVID-19-Impfung, die in den Informationsblättern der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für Gesundheitsdienstleister sowohl für die monovalenten als auch für die bivalenten Impfstoffe von Moderna und Pfizer aufgeführt ist . Pharmaunternehmen und US-Zulassungsbehörden haben jedoch nicht geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen impfbedingter Lymphadenopathie und Krebs besteht.

Ein Jahr nach der Einführung des Impfstoffs veröffentlichten Forscher im Journal of the American Medical Association (JAMA) einen Fallbericht über eine gesunde 39-jährige Frau, bei der nach der Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer eine „impfungsbedingte reaktive Lymphadenopathie“ diagnostiziert wurde . Sechs Monate später wurde bei ihr invasiver Brustkrebs in der rechten Brust diagnostiziert – der gleichen Körperseite, auf der sie geimpft worden war, und es traten geschwollene Lymphknoten auf.

Es ist dringend erforderlich, die zugrunde liegenden Ursachen von Turbokrebs zu ermitteln

Der genaue Mechanismus, der zu Turbokrebs führt, ist unbekannt und es ist unklar, ob ein oder mehrere Mechanismen für diese Krebsarten verantwortlich sind, sagte Dr. William Makis , ein Onkologe, Krebsforscher und nuklearmedizinischer Radiologe, der Epoch Times in einer E-Mail.

Dr. Makis stellte die folgenden möglichen Hypothesen vor, wie mRNA-COVID-19-Impfstoffe Turbokrebs verursachen könnten:

1.Die aktuellen COVID-19-mRNA-Impfstoffe enthalten pseudouridinmodifizierte mRNA, die die Aktivität von Schlüsselproteinen im angeborenen Immunsystem abschwächt oder verändert und so die Krebsüberwachung beeinträchtigt.

Wenn diese Schlüsselproteine, sogenannte Toll-like-Rezeptoren, aktiviert werden, können sie die Bildung und das Wachstum von Tumoren verhindern .

2. Die Impfung verändert die T-Zell-Signalübertragung, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Typ-1-Interferon- und Krebsüberwachung führt.

T-Zellen, eine Art weiße Blutkörperchen, helfen dem körpereigenen Immunsystem, Krebs vorzubeugen. Studien zeigen , dass mehrere Impfungen den Spiegel eines bestimmten Antikörpers namens IgG4 erhöhen, was zu einer Unterdrückung von T-Zellen und Interferon führt, was dazu führt, dass Krebs nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden kann, sagte Dr. Cole gegenüber The Epoch Times.

„Jeder Mensch bekommt jeden Tag atypische Zellen in seinen Körper, und ein Überwachungssystem ist wichtig, aber wenn das Überwachungssystem abgeschaltet ist, können diese Zellen durcheinander geraten.“ Wie lange es unterdrückt bleibt, weiß niemand, und das sind die Studien, die NIH (die National Institutes of Health) hätten durchführen sollen“, sagte Dr. Cole.

3.Die durch wiederholte mRNA-Impfung verursachte Verschiebung des Antikörpers IgG4 könnte eine Toleranz gegenüber Spike-Protein schaffen und die Produktion der Antikörper IgG1 und IgG3 sowie die Krebsüberwachung beeinträchtigen.

4.Das vom Körper nach der COVID-19-mRNA-Impfung produzierte Spike-Protein kann mit wichtigen Tumorsuppressorproteinen – P53, BRCA 1 und zwei Tumorsuppressorgenen – interferieren .

5.Das Spike-Protein kann DNA-Reparaturmechanismen beeinträchtigen.

6. Die RNA aus den COVID-19-Impfstoffen kann revers transkribiert und in das menschliche Genom integriert werden .

7. Pfizer- und Moderna-Fläschchen, bei denen festgestellt wurde, dass sie mit Plasmid-DNA kontaminiert sind, die das SARS-CoV-2-Spike-Protein enthält, können sich in das menschliche Genom integrieren.

8. Das Vorhandensein des Affenvirus 40 (SV40) in der DNA, die in Pfizer-mRNA-Impfstofffläschchen entdeckt wurde, kann zu Krebs führen – insbesondere zu Non-Hodgkin-Lymphomen und anderen Lymphomen – wie es auch bei SV40-kontaminierten Polioimpfstoffen der Fall war .

9. mRNA-basierte Impfstoffe können die Freisetzung von Onkogenen – oncomiRs oder microRNAs – auslösen, die die Krebsentstehung fördern oder hemmen und an biologischen Krebsprozessen wie Proliferation, Invasionsmetastasierung, Angiogenese, Chemoresistenz und Immunflucht beteiligt sein können.

„Ich glaube, dass es dringend notwendig ist, die zugrunde liegenden Mechanismen von Turbokrebs zu ermitteln, da Onkologen Patienten, die an Turbokrebs erkrankt sind, derzeit nichts zu bieten haben und herkömmliche Krebsbehandlungen nur minimale oder gar keine Vorteile bieten“, sagte Dr. Makis Der Epoch Times.

Herr David Wiseman , ein Forschungswissenschaftler in den Bereichen Pharmazie, Pharmakologie und experimentelle Pathologie, teilte der Epoch Times in einer E-Mail mit, dass weder Comirnaty – Pfizers vollständig zugelassene Version seines COVID-19-Impfstoffs – noch Spikevax von Moderna auf ihr Potenzial hin untersucht wurden Krebs verursachen.

Am 30. März 2023 reichten Wiseman und vier weitere Experten ein 27-seitiges Dokument beim National Academies Committee ein, einem Ad-hoc-Komitee, das mit der Überprüfung relevanter unerwünschter Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen beauftragt ist.

Unter Verwendung des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), einer Datenbank zur Meldung unerwünschter Ereignisse im Zusammenhang mit Impfstoffen, die gemeinsam von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der FDA betrieben wird, fanden Wiseman und seine Co-Autoren für alle Jahre seit 1990 einen Überschuss an Sicherheitssignalen für COVID-19-Impfstoffe im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen.

Ein Sicherheitssignal deutet darauf hin, dass eine Krankheit möglicherweise mit einem Impfstoff in Verbindung steht, erfordert jedoch weitere Analysen, um einen Zusammenhang zu bestätigen.

Die Ergebnisse ergänzten die PRR-Analysen (Proportional Reporting Ratio) der CDC, die im Rahmen einer Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) durchgeführt wurden und die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 29. Juli 2022 gemeldeten unerwünschten Ereignisse auswerteten.

Ein PRR vergleicht Berichte über spezifische unerwünschte Ereignisse, die nach der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs von Moderna oder Pfizer auftraten, mit denen, die nach der Impfung mit einem anderen Impfstoff oder allen Nicht-COVID-19-Impfstoffen auftraten. Der PRR-Bericht der CDC identifizierte Krebssignale für Dickdarmkrebs, metastasierten Brustkrebs, Metastasen in Leber, Knochen, Zentralnervensystem, Lymphknoten, Brusttumoren, chronische lymphatische Leukämie, B-Zell-Lymphom und follikuläres Lymphom.

Wiseman sagte, die FOIA-Dokumente zeigten deutlich, dass die CDC von den Krebsberichten wusste und nicht darauf reagierte.

„Regierungsbehörden wussten, dass diese Impfstoffe Krebs verursachen würden, und sie versuchten, es zu verbergen, aber die Daten sickerten nach außen durch“, sagte Dr. Cole der Epoch Times und bezog sich dabei auf 490 Seiten von Mitteilungen, die er von den NIH in einem FOIA-Antrag erhalten hatte.

Die CDC müsse über Morbidität und Mortalität berichten – und wenn ein Pathologe eine Diagnose stelle, benutze er oder sie einen Diagnosecode, der an die Bundesbasis weitergeleitet und an die Bundesverfolgungsbehörden gemeldet werde, erklärte Dr. Cole.

„All diese Untergruppen von Daten sollten leicht zu finden sein, wenn die Behörden melden würden, was sie haben“, sagte er. „Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren seit Einführung der Impfungen statistische Veränderungen bei den Diagnosen festgestellt. Die Frage ist: Warum tun andere Regierungen in der Welt das nicht?