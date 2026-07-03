Die ukrainische Hauptstadt erlebt eine „Höllennacht“ während eines elfstündigen russischen Angriffs, bei dem mindestens 20 Menschen ums Leben kommen (Video)

Von Tyler Durden

Nur wenige Stunden, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer bevorstehenden „massiven“ Eskalation durch Moskau gewarnt hatte, kam es am Himmel über der ukrainischen Hauptstadt zu einem massiven Ansturm von Drohnen und Raketen.

Mindestens 20 Menschen kamen ums Leben und mehrere Dutzend wurden bei dem mehrwütigen russischen Raketen- und Drohnenangriff in der Nacht verletzt, der Kiews Luftabwehr überforderte. Das schiere Ausmaß des Bombardements deutet auf eine erhebliche Verschärfung der Vergeltungsstrategie Moskaus hin, nachdem russisches Territorium seinerseits viele Wochen – ja sogar Monate – lang unter massiven Drohnenangriffen gelitten hatte, die insbesondere auf Ölraffinerien und die Energieinfrastruktur abzielten.

Der Bürgermeister der Hauptstadt, Vitali Klitschko, bestätigte, dass sechs Stockwerke eines Wohnhauses teilweise eingestürzt seien, nachdem es von einem russischen Geschoss direkt getroffen worden war. „Kiew wird von ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen“, schrieb Klitschko in den Nachtstunden auf Telegram.

Behördenvertreter wiesen zudem darauf hin, dass sich laut AFP mindestens zwei Kinder unter den Verletzten befanden und drei Dutzend Orte in der ganzen Stadt bei den Angriffen beschädigt worden waren. Klitschko sagte außerdem, dies sei die bislang „massivste“ Angriffsnacht auf die Hauptstadt gewesen. Die BBC erklärt:

Obwohl bei früheren Angriffen mehr Menschen ums Leben kamen, wurde bei diesem jüngsten Angriff die größte Anzahl an Waffen gegen die Hauptstadt eingesetzt und es wurden Orte in einem sehr weitläufigen Gebiet von Kiew getroffen.

Mehrere Stadtteile wurden evakuiert, als die Angriffe Gebäude in der ganzen Stadt erschütterten – nur wenige Stunden, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gewarnt hatte, Russland bereite einen Angriff vor.

Die ukrainische Luftwaffe veröffentlichte im Anschluss an den Angriff eine flammende Erklärung auf Telegram: „Wir sprechen allen Opfern sowie den Familien, die bei diesem schrecklichen Terroranschlag Angehörige und geliebte Menschen verloren haben, unser Beileid aus. Wir werden Rache nehmen!“, hieß es in der Erklärung.

Anwohner berichten, dass solche Angriffe immer heftiger werden, ein größeres Gebiet der Hauptstadtregion abdecken und länger andauern. „Der Angriff auf Kiew dauerte mehr als 11 Stunden und erfolgte in mehreren Wellen, beginnend mit einem Drohnenangriff auf die Altstadt von Kiew, der einen Brand in einem Hotel im Stadtzentrum auslöste“, berichtet die BBC zusätzlich.

WATCH: Massive overnight Russian missile and drone attack on Kyiv.



Raw footage shows explosions, air-defense interceptions, and fires across the capital as residential buildings were struck.



Zelensky cut short his visit to Ireland in the wake of the attack. pic.twitter.com/pSrR578is8 — Clash Report (@clashreport) July 2, 2026

Übersetzung von „X“: SEHEN SIE: Massive nächtliche russische Raketen- und Drohnenangriffe auf Kiew. Rohaufnahmen zeigen Explosionen, Abfangmanöver der Luftabwehr und Brände in der Hauptstadt, nachdem Wohngebäude getroffen wurden. Selenskyj brach seinen Besuch in Irland nach dem Angriff ab.

NBC berichtet separat:

An 30 Orten in der ganzen Stadt wurden Schäden verzeichnet, vor allem an Wohngebäuden und ziviler Infrastruktur, sagte Tymur Tkachenko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew. Innenminister Ihor Klymenko erklärte, dass stadtweit 20 Wohngebäude beschädigt worden seien. Der Rettungsdienst gab an, fast 500 Einsatzkräfte und 100 Spezialfahrzeuge, darunter einen Hubschrauber, eingesetzt zu haben, um die Folgen des Angriffs zu bewältigen.

Außenminister Andrii Sybiha forderte die Verbündeten der Ukraine auf, die Luftabwehr des Landes zu verstärken, nachdem er die Ereignisse in Kiew als eine „Nacht des Grauens“ bezeichnet hatte, und drängte die Partner, Entscheidungen über die Lieferung von Luftabwehrsystemen und Raketen nicht hinauszuzögern. In einem Beitrag auf X erklärte Sybiha, die Zahl der Todesopfer nach dem Angriff könne noch steigen, da die Rettungskräfte ihre Arbeit fortsetzten.

Was die Anzahl der Geschosse betrifft, so zählte die ukrainische Luftwaffe, dass Russland 74 Raketen und 496 Drohnen während des Angriffs abgefeuert habe. Dies ist eine immense Menge, die allein auf die Hauptstadt konzentriert wurde. Das Militär gab an, dass seine Luftabwehr-Einheiten den Großteil davon abgeschossen hätten, doch dennoch trafen 25 ballistische Raketen und 12 Drohnen 33 Orte – so die Erklärung.

A raw, high-quality footage via DRM News of last night's Russian large-scale aerial attack on Kyiv.



The activity of Ukrainian air defenses, impacts of Russian drones and missiles, as well as fires starting in the city can be seen, among other things.



According to the Ukrainian… pic.twitter.com/eiGdJczhSg — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 2, 2026

Übersetzung von „X“: Unbearbeitetes, hochwertiges Bildmaterial von DRM News über den groß angelegten russischen Luftangriff auf Kiew in der vergangenen Nacht. Zu sehen sind unter anderem die Aktivitäten der ukrainischen Luftabwehr, Einschläge russischer Drohnen und Raketen sowie Brände, die in der Stadt ausbrechen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzten die Russen bei dem jüngsten Großangriff 24 ballistische Iskander-M-Raketen, 4 Hyperschallraketen vom Typ 3M22 „Tsirkon“, 34 luftgestützte Marschflugkörper vom Typ Kh-101, 8 seegestützte Kalibr-Marschflugkörper sowie 496 Langstrecken-Angriffsdrohnen vom Typ Shahed/Geran ein. Hauptziel des Angriffs war die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Das Nachbarland Polen teilte mit, der Angriff sei so umfangreich gewesen, dass es am Donnerstag kurzzeitig Kampfflugzeuge als Vorsichtsmaßnahme in die Luft geschickt habe, um mögliche Luftraumverletzungen durch anfliegende Raketen, Drohnen oder Abfangjäger zu überwachen. Sobald klar war, dass keine Luftraumverletzungen vorlagen, seien die Kampfflugzeuge wieder auf ihren Stützpunkt zurückgekehrt.