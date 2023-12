Die unerzählte Geschichte Palästinas & Israels – Abby Martin

The Empire Files bietet eine Vorschau auf Abby Martins Recherchen vor Ort in Palästina und beleuchtet die lange Geschichte der zionistischen Kolonisierung, Expansion und Vertreibung der einheimischen Bevölkerung Palästinas.

Dieser Zeitstrahl, der die heutige Besatzung in einen kritischen historischen Kontext stellt, untersucht die Gründung des Staates Israel und wie es zur Ausdehnung des Landes seither kam. Von den ersten Siedlungen über die Nakba bis hin zur Eroberung des Westjordanlandes offenbart Abby Martin die brutal ehrliche Grundlage dessen, was hinter dem sogenannten „Israel-Palästina-Konflikt“ steckt. Dieses Video wurde von The Empire Files produziert und im Oktober 2016 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Aufgrund des aktuellen Konflikts haben wir es nun ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen. Dieses Video wurde nicht veröffentlicht, um die Existenz Israels infrage zu stellen, sondern um den historischen Kontext der Gründung des Staates Israel zu beleuchten.