Jetzt auch der Mainstream: „Es ist an der Zeit, die Zahl der Auslandsreisen durch Kohlenstoffpässe zu begrenzen“.

CNN scheint zu glauben, dass es eine gute Idee ist, die Reisetätigkeit der Menschen einzuschränken und hat sogar die Einführung von „Kohlenstoffpässen“ vorgeschlagen, schreibt Niam Harris.

Und das alles im Namen des Kampfes gegen den Klimawandel? natürlich!

Das Memo ist raus. CO2-Pässe kommen. Du wirst nichts besitzen, nirgendwohin reisen und ein gehorsamer Sklave der Oberherren sein.

The memo has gone out.

Carbon passports are coming.

You will own nothing, travel nowhere, and be an obedient slave to the overlords. pic.twitter.com/ZMptFQf11m — End Wokeness (@EndWokeness) December 6, 2023

CNN berichtet: Es ist an der Zeit, die Zahl der Auslandsreisen zu begrenzen – „Kohlenstoffpässe“ könnten die Lösung sein.

Der Sommer 2023 war für die Reisebranche von großer Bedeutung. Bis Ende Juli erreichte die Zahl der internationalen Touristen weltweit 84 % des Niveaus vor der Pandemie. In einigen europäischen Ländern wie Frankreich, Dänemark und Irland übertraf die touristische Nachfrage sogar das Niveau vor der Pandemie.

Aus wirtschaftlicher Sicht mag dies eine gute Nachricht sein, aber es gibt auch Bedenken, dass eine Rückkehr zum Status quo schwerwiegende ökologische und soziale Folgen haben könnte.

In diesem Sommer gab es in vielen Teilen der Welt Hitzewellen in Rekordhöhe. Menschen mussten vor Waldbränden in Griechenland und Hawaii fliehen, und in vielen beliebten Urlaubsländern wie Portugal, Spanien und der Türkei wurde vor extremen Wetterbedingungen gewarnt. Experten führen diese extremen Bedingungen auf den Klimawandel zurück.

Auch der Tourismus ist Teil des Problems. Der Tourismussektor verursacht etwa ein Zehntel der Treibhausgasemissionen, die für die Klimakrise verantwortlich sind.

Die negativen Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt sind inzwischen so gravierend, dass manche eine drastische Änderung unserer Reisegewohnheiten für unausweichlich halten. In einem Bericht aus dem Jahr 2023, der die Zukunft des nachhaltigen Reisens analysiert, schlägt der Reiseveranstalter Intrepid Travel vor, dass „Kohlenstoffpässe“ bald Realität werden, wenn die Tourismusbranche überleben will.

Was ist ein CO2-Pass?

Die Idee eines CO2-Passes besteht darin, jedem Reisenden einen jährlichen CO2-Fußabdruck zuzuweisen, den er nicht überschreiten darf. Mit diesen Zertifikaten können dann Reisen „rationiert“ werden.

Dieses Konzept mag extrem erscheinen. Aber die Idee persönlicher Kohlenstoffzertifikate ist nicht neu. Ein ähnliches Konzept (der sogenannte „persönliche Emissionshandel“) wurde 2008 im britischen Parlament diskutiert, aber aufgrund der Komplexität und des möglichen öffentlichen Widerstands wieder fallen gelassen.