Netanjahu spielt russisches Roulett

Angesichts schwindender strategischer Vorteile aus Israels Gaza-Krieg und interner und externer Bedrohungen für sein Amt als Premierminister könnte sich ein angeschlagener Netanjahu für einen Krieg mit dem Libanon entscheiden, um sein politisches Überleben zu sichern.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der von einer wütenden Öffentlichkeit, die einen Gefangenenaustausch fordert, zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen gezwungen wurde, steht nun vor seiner größten Herausforderung, seit er im Oktober Luft- und Landangriffe auf den Gazastreifen gestartet hat.

Die Häufigkeit seiner Drohungen sowohl gegenüber der Hamas im Gazastreifen als auch gegenüber der libanesischen Hisbollah an Israels Nordfront hat zugenommen, seit Netanjahu den von Katar vermittelten Waffenstillstand nur widerwillig akzeptiert hat.

Während die Ziele des Premierministers und Washingtons in Bezug auf die Bekämpfung des palästinensischen Widerstands und damit auch des Gazastreifens übereinstimmen, gehen ihre Vorstellungen über die Strategie und die Dauer des Konflikts auseinander. Angesichts der eigenen Bedrohung und der Angriffe von Widerstandsgruppen in Westasien bevorzugen die USA ein militärisches Vorgehen mit Hebelwirkung, ohne sich vor Ort umfassend zu engagieren.

In letzter Zeit hat die Biden-Administration eine strengere Haltung gegenüber dem Vorgehen Tel Avivs im nördlichen Gazastreifen eingenommen und die israelische Koordination mit den USA im Bodenkrieg gefordert. Stunden vor Inkrafttreten des Waffenstillstands betonte Außenminister Antony Blinken, dass sich “der massive Verlust an zivilem Leben und die Vertreibung in einem Ausmaß, wie wir es im nördlichen Gazastreifen gesehen haben, im Süden nicht wiederholen [sollten]”.

Auch der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, hat kürzlich gegenüber Reportern erklärt, dass die Regierung Biden “die Operationen im Süden nicht unterstützt, solange die Israelis nicht nachweisen können, dass sie alle Binnenvertriebenen im Gazastreifen aufgenommen haben.”

Kriegsverlängerung zum persönlichen Vorteil

Netanjahu verfolgt jedoch eine andere Agenda: Er will den Konflikt verlängern, um sich persönlich zu bereichern und nicht um politisch erfolgreich zu sein. Die Fortsetzung des Krieges bedeutet, dass er länger im Amt bleibt und die Zeit hat, interne und externe Absprachen zu treffen, die sein Überleben nach dem Konflikt sichern.

Im Moment steht “König Bibi” unter wachsendem Druck sowohl von Verbündeten als auch von Gegnern. Die internationalen Forderungen nach greifbaren Ergebnissen des Konflikts werden immer lauter, und die Mainstream-Medien sehen sich durch die sozialen Medien zunehmend gezwungen, die israelischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen zu thematisieren. Innenpolitisch sieht sich Netanjahu fast täglich mit Forderungen nach seinem Rücktritt oder der Entlassung extremistischer Kabinettsmitglieder aus der Otzma Yehudit und den religiösen zionistischen Parteien konfrontiert.

Nach der Operation “Al-Aqsa-Flut” lockte die israelische Opposition Netanjahus Likud-Partei mit dem Angebot, Finanzminister Bezalel Smotrich und den Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir zu entlassen – sowie mit der Absetzung des Premierministers selbst – als Bedingung für die Beteiligung an einer Notstandsregierung.

Diese Vorschläge zielten darauf ab, die seit 2019 andauernden politischen und sozialen Unruhen in Israel zu lösen, die zu fünf aufeinanderfolgenden Wahlzyklen in vier Jahren und häufigen Massenprotesten gegen die Regierung geführt haben. Eine Regierung der nationalen Einheit wäre auch in der Lage, das Abraham-Abkommen, das durch die Präsenz extremistischer Parteien in der Regierung belastet ist, wieder aufzunehmen und möglicherweise weiterzuentwickeln. Netanjahus radikale Minister haben sich oft negativ auf die entstehenden israelisch-arabischen Beziehungen und die Beziehungen Tel Avivs zu den US-Demokraten ausgewirkt.

Insbesondere die Beteiligung des Führers des Nationalen Lagers, Benny Gantz, und des ehemaligen Generalstabschefs Gadi Azinkot an der israelischen Notstandsregierung nach dem 7. Oktober hängt von der Dauer des Krieges oder den sich entwickelnden Beziehungen zwischen der Regierung Biden und Netanjahu ab. Vertrauensprobleme zwischen Netanjahu und Gantz sind ein weiterer Faktor in einer ohnehin schon komplexen politischen Krise.

Alle Männer des Königs

Selbst die Verbündeten des “Königs” zeigen wenig Unterstützung und drehen den Spieß gegen Netanjahu inmitten eines unerbittlichen politischen Manövers um. Seine einst standhaften Koalitionspartner, die seiner ständigen Drohungen und Regierungsstörungen überdrüssig sind, drohen nun mit dem Austritt aus der Regierung, falls der Gaza-Krieg nicht fortgesetzt wird – ein Schritt, der an die Freilassung von Gefangenen auf beiden Seiten gebunden ist.

Während der Waffenstillstandsverhandlungen Ende November äußerte der Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir diese Drohungen öffentlich auf der Social-Media-Plattform X mit den Worten: “Die Beendigung des Krieges ist gleichbedeutend mit der Auflösung der Regierung.” Finanzminister Smotrich bezeichnete, ebenfalls in einem Beitrag auf X, die Einstellung des Krieges im Gegenzug für die Freilassung aller Gefangenen im Gazastreifen als “einen Plan zur Beseitigung Israels”.

Für Netanjahu hat nicht der Krieg im Gazastreifen und seine völkermörderischen Ziele Priorität, sondern die Frage, wie er den internen Unruhen am besten begegnen kann, da er einen Putsch befürchtet. Es kursieren immer wieder Berichte über die Neigung des Likud, ihn durch ein Misstrauensvotum in der Knesset abzusetzen und ein anderes Parteimitglied mit der Regierungsbildung zu beauftragen – ohne eine weitere Parlamentswahl abhalten zu müssen.

Diese Vorschläge gehen sogar so weit, dass mögliche Nachfolger benannt werden – ein solcher Kandidat ist der derzeitige Vorsitzende des Knessetausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit, Yuli Edelstein, der bis zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden zum Interims-Premierminister ernannt werden würde.

Letzten Monat soll Netanjahu in einem letzten Versuch, sich die Unterstützung seiner rechtsgerichteten Partei zu sichern, die Likud-Mitglieder daran erinnert haben: “Ich bin der Einzige, der nach dem Krieg einen palästinensischen Staat im Gazastreifen und [im Westjordanland] verhindern wird”.

Israel opfern, um Bibi zu retten

Netanjahus politische Überlebensstrategie besteht im Wesentlichen darin, sich als einsamer Verteidiger der seichten US-Rhetorik für eine Zweistaatenlösung darzustellen. Netanjahu versucht, der Verantwortung für das Versagen des Besatzungsstaates auszuweichen, und sieht sich nun in der Opposition einem wiedererstarkten Benny Gantz gegenüber. Jüngste israelische Umfragen sagen eine deutliche Verschiebung in der breiten Öffentlichkeit zugunsten der Opposition und der arabischen Parteien gegenüber der derzeitigen Rechtskoalition voraus. Den Umfragen zufolge könnte eine neue Koalition 79 Sitze gewinnen, gegenüber 41 Sitzen für die Parteien der derzeitigen rechtsgerichteten Likud-Regierung.

Angesichts der prekären politischen Lage Israels sträubt sich Netanjahu gegen jede Lösung, Einigung oder einen Ausstieg, der rechtliche Konsequenzen für ihn haben könnte. Er untergräbt seine Partei, indem er mit sofortigen Neuwahlen nach dem Krieg droht, wenn die internen Machenschaften des Likud gegen ihn nicht aufhören – nachdem er sich bereits geweigert hat, von seinem Amt zurückzutreten.

Noch besorgniserregender ist, dass Netanjahu trotz der verheerenden Erfahrungen Israels mit dem Krieg im Libanon einen Krieg im Norden als seinen einzigen möglichen Ausweg ansieht – eine Möglichkeit, seine politischen Geschicke neu zu ordnen, Korruptionsvorwürfe zu vermeiden und seine militärischen Misserfolge zu verarbeiten. Warum sollte er nicht russisches Roulette mit dem Libanon spielen, wenn die einzige andere Option eine lange Zeit in einer Gefängniszelle ist?

Die USA ihrerseits sind sich Netanjahus beschränkter Möglichkeiten und seines potenziellen Schachzugs bewusst und übermitteln der Hisbollah und der libanesischen Regierung über verschiedene Vermittler nuancierte Botschaften, die zur Zurückhaltung mahnen.

Auch wenn die israelische Armee keinen Krieg führen kann, um die politische und persönliche Zukunft Netanjahus zu schützen, zeigen die Lecks der letzten Wochen, dass die Militärs offenbar enthusiastischer einem Krieg gegen den Libanon gegenüberstehen als die meisten israelischen Politiker.

Sie würden nichts lieber tun, als die Radwan Force, die Spezialeinheit der Hisbollah, zu zerstören oder zumindest von der Grenze zu entfernen. Und das zusätzlich zu dem langfristigen Ziel der israelischen Armee, das strategische Waffenarsenal des libanesischen Widerstands zu zerstören und ihn zu zwingen, sich aus dem Gebiet südlich des Litani-Flusses zurückzuziehen. Hier kreuzen sich Netanjahus Kalkulationen mit denen der obersten Militärs, die sich ebenfalls von der Rechenschaftspflicht, die sie am Ende des Krieges übernehmen müssen, bedroht sehen. Die beispiellosen Ereignisse vom 7. Oktober haben tiefe Lücken in Israels militärischer Aufklärung und Vorbereitung aufgedeckt, und die Armee wird mit ziemlicher Sicherheit in Zukunft einen hohen Preis dafür zahlen.

Trotz der Meinungsüberschneidungen zwischen Netanjahu und seinen Armeechefs ist ein israelischer Krieg gegen den Libanon nicht unbedingt unvermeidlich – im Prinzip. In Wirklichkeit wissen die USA und einige Entscheidungsträger in Tel Aviv sehr genau, dass sich das Kalkül eines Krieges mit der Hisbollah von dem eines Krieges an jeder anderen Front unterscheidet. Das liegt nicht nur an den beträchtlichen militärischen Fähigkeiten und der Erfahrung der Hisbollah auf dem Schlachtfeld, sondern auch an der engen Abstimmung zwischen der Achse des Widerstands in der Region – Iran, Irak, Jemen, Syrien, Libanon und Palästina.

Auch wenn Netanjahu und seine Generäle den Krieg mit dem Libanon als ihren persönlichen Weg zur Rettung betrachten, werden sie schon an der Startlinie auf Hindernisse stoßen. Zum einen wird Washington mit ziemlicher Sicherheit einen Konflikt ablehnen, der die US-Interessen in ganz Westasien völlig zerstören würde.