Floridas oberster Gesundheitsbeamter bestätigt, dass in Covid-Spritzen DNA-Fragmente entdeckt wurden

Der Generalarzt von Florida, Joseph Ladapo, hat bestätigt, dass DNA-Fragmente in Covid mRNA-Spritzen gefunden wurden.

Ladapo hat einen Brief an Bundesgesundheitsbeamte geschrieben, in dem er um Antworten zu diesem Thema bittet.

In einem Beitrag auf Twitter/X veröffentlichte Ladapo eine Kopie des Briefes, den er angeblich an den Commissioner der US Food and Drugs Administration (FDA), Robert Califf, geschickt hat.

Auch die Direktorin der US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC), Mandy Cohen, wird in dem Brief erwähnt.

„Ich habe [Dr. Califf] gebeten, die DNA-Fragmente zu untersuchen, die in den mRNA-COVID-Spritzen gefunden wurden, und wie sie in menschliche Zellen gelangen“, so Ladapo in dem Brief.

„Die Integration von DNA in das menschliche Genom und die Onkogenese sind bekannte Risiken, die sogar von der [FDA] im Jahr 2007 anerkannt wurden“.

On today's episode of: What the FDA… I asked @DrCaliff_FDA to address the DNA fragments detected in mRNA COVID shots & how they are hitchhiking into human cells. DNA integration into the human genome & oncogenesis are known risks, even acknowledged by @US_FDA in '07. pic.twitter.com/V7TBaeM1WN — Joseph A. Ladapo, MD, PhD (@FLSurgeonGen) December 6, 2023

Anfang des Jahres hatte Ladapo Califf und die damalige CDC-Direktorin Rochelle Walensky beschuldigt, viele der mit den Covid-mRNA-Injektionen verbundenen Risiken zu ignorieren.

In seinem neuen Brief vom 6. Dezember 2023 stellt er fest, dass er „keine Antwort erhalten“ habe.

In seinem neuen Brief schreibt Ladapo

„Zusätzlich zu meinem vorherigen Brief schreibe ich Ihnen, um die kürzliche Entdeckung von Wirtszell-DNA-Fragmenten in den mRNA-Impfstoffen COVID-19 von Pfizer und Moderna anzusprechen.

„Dies wirft Bedenken hinsichtlich des Vorhandenseins von Nukleinsäure-Kontaminanten in den zugelassenen mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna COVID-19 auf, insbesondere in Form von Lipid-Nanopartikel-Komplexen und Simian Virus 40 (SV40)-Promotor/Enhancer-DNA.

„Lipid-Nanopartikel sind ein effizientes Vehikel, um die mRNA in den COVID-19-Impfstoffen in menschliche Zellen einzuschleusen, und könnten daher ein ebenso wirksames Vehikel sein, um kontaminierte DNA in menschliche Zellen einzuschleusen“, erklärte er.

„Das Vorhandensein von SV40-Promoter/Enhancer-DNA kann auch ein einzigartiges und erhöhtes Risiko für die Integration von DNA in Wirtszellen darstellen.

Ladapo drängte auf Antworten auf mehrere Fragen.

„Angesichts der potenziell weiten Verbreitung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen und DNA-Kontaminanten über die lokale Injektionsstelle hinaus, haben Sie das Risiko der DNA-Integration in reproduktive Zellen im Hinblick auf das Lipid-Nanopartikel-Verabreichungssystem bewertet?“, fragte er.

In einem Folgepost beschuldigte Ladapo die Bundesgesundheitsbeamten, „Menschen als Versuchskaninchen“ zu behandeln.

If he doesn't have answers, who gave him the right to treat human beings as guinea pigs?



Full letter: https://t.co/I8O0wCCUUI — Joseph A. Ladapo, MD, PhD (@FLSurgeonGen) December 6, 2023

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist nicht bekannt, ob Ladapo eine Antwort erhalten hat.