Die ungeschwärzten RKI-Protokolle zeigen einen Abgrund von Bevölkerungsverrat!

Im Video vom 4.6.2024 hat Prof. Stefan Homburg die nun fast ganz entschwärzten RKI-Protokolle analysiert und wesentliche Punkte auf seine präzise Art herausgestellt. Paul Schreyer, der die Protokolle herausgeklagt hat, schreibt darüber: „Stefan Homburg liefert in diesem kompakten Video mit die informativste, fundierteste und leicht verständlichste Auseinandersetzung mit den nun vorliegenden weitgehend entschwärzten RKI-Protokollen.“ 1 Darin wird nachgewiesen: Die Regierungsverantwortlichen haben wider besseres Wissen schwere Schädigungen und tödliche Verletzungen in der Bevölkerung vorsätzlich in Kauf genommen bzw. herbeigeführt. Nachfolgend das Transkript des Videos. Nummerierung und Hervorhebungen stammen von mir. (hl)

RKI ungeschwärzt – ein Abgrund!

von Prof. Dr. Stefan Homburg

Jetzt sind sie da, die ungeschwärzten RKI-Protokolle. Einige Medien haben sich sofort darauf gestürzt und blitzartig veröffentlicht. Wie damals auch: Es steht gar nichts Besonderes drin. Aber man muss die gut zweieinhalbtausend Seiten eben genau lesen. Und wenn man das tut, dann findet man wirklich haarsträubende Inhalte, die ich Ihnen heute vorstellen möchte.