Armes mimosiges Deutschland

Die Vorbereitungen für den Beginn der Fußball Europameisterschaft, kurz „EM“ genannt, sind so gut wie abgeschlossen. Die Geheimdienste befinden sich im kräftezehrenden Dauereinsatz, die Polizeibrigaden haben ihre Behelfsunterkünfte in der Nähe der Stadien und der Fan-Meilen bezogen. Die Einsatzbefehle sind auf Punkt und Komma ausformuliert und liegen in dreifacher Ausfertigung in den Innenministerien bereit. Die Nagelsmann-Kicker haben ihr letztes Testspiel absolviert und sind bereit, mit dem Schwung aus dem Sieg gegen Griechenland erfolgreich in die Rasenschlacht gegen Schottland, das so genannte „Eröffnungsspiel“, einziehen zu können.

Da droht bereits Ungemach.

Der Müncher Merkur warnt – ob auf Geheiß der Bayerischen Staatskanzlei,