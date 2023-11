Die Unschuld der Agenda

Todd Hayen

Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um die Agenda mit den liebevollen Augen der „Schafe“ zu betrachten. Lassen wir das „Schafs-Typen“ für einen Moment beiseite und sehen wir diejenigen, die scheinbar blind sind, als Mitbürger, Mitmenschen und Mitreisende auf diesem gefährlichen Weg durch das Leben.

Betrachten wir sie mit Liebe, Mitgefühl und Empathie. Nehmen wir an, dass wir alle Schafe sind – blind für einige Dinge, aber mit der aufrichtigen Absicht, das zu sehen, was wir sehen müssen, um auf dieser Reise gesund zu navigieren und uns selbst und unsere Brüder zu sehen. Wir sind alle eins (und das meine ich ernst) – wer Augen hat, der sieht, und wer Ohren hat, der hört.

Schlüpfen Sie für einen Moment in den seidigen, warmen und sicheren Wollpelz eines Schafes und schauen Sie durch seine Augen. Was sehen sie?

Zunächst sehen sie die Unschuld der Tagesordnung. Sie sehen, dass staatliche und nicht staatliche Führer und andere Autoritätspersonen ihr Bestes tun, um unser Leben sicher und bequem zu machen. Warum auch nicht? Nicht nur, dass wir alle von Kindesbeinen an einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um die Regierung, zumindest in einer demokratischen Gesellschaft, als wohlwollend zu betrachten.

Schließlich arbeiten sie für uns, oder? In unserer nordamerikanischen Kultur gibt es auch eine sehr starke Tradition der wohlwollenden Regierung (so sagt man uns). Bücher, Filme, Lieder, Mythen und Märchen haben ihren Teil dazu beigetragen, uns die Tugenden großer amerikanischer Führer wie George Washington, Thomas Jefferson und Benjamin Franklin und ihrer kanadischen Kollegen einzuhämmern.

Vor uns stand das Britische Empire, das mit seinem züchtigen und korrekten Imperialismus und seiner Kolonialisierung den Weg des Großen Weißen Mannes in der ganzen Welt ebnete. Verdammt seien diese Wogs, Klings und Pakis, wir wissen es besser.

Ich habe nichts gegen den „christlichen Weg“ oder gar den „weißen Weg“ an sich. Es ist verständlich, dass ein großer Teil der Welt während des größten Teils ihrer „zivilisierten Geschichte“ von diesen beiden mächtigen Kräften – dem Christentum und dem Weißsein – beherrscht wurde. Nicht wegen irgendwelcher christlicher oder weißer Tugenden, sondern einfach wegen des Würfelwurfs (wirklich?) – es war einfach so, dass die mächtigsten Leute mit dem meisten Geld sowohl Christen als auch Weiße waren – und auch Männer, wenn ich so darüber nachdenke.

Ich selbst bin ein weißer, christlicher Mann, und obwohl ich nichts gegen diese drei Elemente habe, die mein physisches und spirituelles Selbst ausmachen, kann ich sehr gut verstehen, wie die meisten von uns in der freien Welt dazu gekommen sind, Wesen, die diese Kriterien erfüllen, als mächtig, rechtschaffen, tugendhaft und größtenteils gütig (zumindest gegenüber Menschen mit ähnlichen Eigenschaften) zu betrachten. Zumindest hat man uns das gesagt und gelehrt.

Wenn man jedoch ein wenig unter die Oberfläche blickt, stellt man fest, dass nicht allzu viele dieser Menschen tatsächlich diesem tugendhaften Modell entsprechen. Wahrlich waren diese Menschen häufiger als andere gierig, niederträchtig, verräterisch und böse. Wer hätte das gedacht? Offensichtlich sind nicht allzu viele von uns gut darin, einen Raum zu lesen. Und ich möchte noch einmal betonen, dass nicht alle gierigen, abscheulichen, verräterischen und bösen Menschen Weiße und Christen (oder Männer, was das betrifft) sind, ganz im Gegenteil. Aber das ist der Typ, an den wir im Westen am meisten gewöhnt sind. All das kann sich mit der Zeit ändern. Alles ändert sich mit der Zeit.

Worauf will ich hinaus? Nun, ich will sagen, dass wir wirklich viele Gründe haben (so denken wir), den Männern mit den weißen Hüten zu vertrauen (und auch den Männern mit den weißen Kitteln, aber das ist eine andere Geschichte). Es ist eine Linie und ein Profil, das uns seit geraumer Zeit vermittelt wird. Eigentlich vom ersten Tag an. Denken Sie auch daran, dass niemand einen hässlichen Politiker wählt. Man kann ihnen nur vertrauen, wenn sie gut aussehen.

Man sagt uns, dass all diese Leute, die das Sagen haben, unschuldig sind, vor allem, wenn sie behaupten, dass sie es sind. Und natürlich werden sie immer behaupten, dass sie unschuldig sind. Sie werden auch behaupten, dass sie das Beste tun, was sie können, zum Wohle der Gesellschaft. Sie werden auch behaupten, dass das, was sie getan haben, das Beste war, inmitten eines schwelenden Schlachtfeldes voller Toter und Sterbender. „Es ging darum, den Klimawandel zu stoppen, es ging darum, das tödliche Virus zu stoppen, es ging darum, die Demokratie zu bewahren, es ging um den Frieden in Europa, es ging um den Frieden im Nahen Osten“.

Warum auch nicht?

Das sind alles hehre Ziele. Das sind alles Gründe, hinter denen wir stehen können, auch wenn die Maßnahmen, die die „Mächtigen“ ergriffen haben, um dieses Ziel zu erreichen, kläglich gescheitert sind, so haben sie es doch zumindest versucht. „Der Grund, den wir euch genannt haben, war ein triftiger Grund, auch wenn es nicht der wahre Grund war“.

Wir glauben, dass sie alle dachten, dass es ein stichhaltiger Grund war. Sie werden zweifellos sagen: „Wir wussten nicht, dass sich das Klima nicht wirklich ändern würde, als wir euch eure Autos, eure Reisen, eure Heizung, eure Klimaanlagen, euer Essen, euer Wasser und eure Freiheiten wegnahmen. Wir dachten wirklich, das würde einen Unterschied machen“.

Unschuldig. Ha, ha.

Und die Menschen werden das akzeptieren. Das haben sie schon getan, als die „Mächtigen“ begannen, ihren Plan zur Bekämpfung der Schrecken von Mutter Natur (Wetter und andere Naturkatastrophen) umzusetzen, die sich über die Streitlust der „mehr als genug“ Menschen ärgert, die den Planeten besetzen – mit ihren Plastikstrohhalmen, Tellern und Löffeln und all dem anderen Hausmüll, den sie faul auf Mülldeponien und in die Ozeane werfen.

In 15 Jahren oder weniger werden die Menschen in „Smart Cities“ leben, in denen Straßensperren strategisch platziert werden, um den Verkehr zu verlangsamen oder den Zugang zu blockieren.

Wahrscheinlich werden die Menschen dann nicht einmal mehr ein Auto besitzen. Sie werden sich nicht mehr als 10 Minuten von ihrem Zuhause entfernen müssen. Sie werden sich hauptsächlich von Insekten ernähren, sie werden in ihren Häusern leben, wo es im Sommer 38 Grad heiß ist und im Winter minus 1 Grad kalt oder noch kälter, weil der Treibstoff rationiert ist. Niemand wird mehr an einen anderen Ort reisen können, weil alle üblichen Flugreisen verboten sind.

Aber das wird niemanden wirklich interessieren: „Das ist der Preis, den wir dafür zahlen müssen, dass wir uns so viele Jahre lang so wenig um unsere Umwelt gekümmert haben, wir haben es verdient“. Und wenn man uns sagt, dass all diese Sanktionen und Einschränkungen nicht geholfen haben, die ungünstigen Wetterbedingungen unter Kontrolle zu halten oder die Ressourcen des Planeten zu schonen, sagen die Leute: „Na ja, es war trotzdem eine gute Sache, die wir getan haben. Gott weiß, wo wir jetzt wären, wenn wir uns nicht darum gekümmert hätten“.

In der Zwischenzeit wird die Großindustrie weiterhin Millionen Tonnen von Schadstoffen in die Luft, Flüsse und Meere pumpen. Und die Elite, die Gutmenschen, die Unschuldigen, werden immer noch so verschwenderisch leben wie vor 15 Jahren.

„Es war nicht ihre Schuld, sie haben nur versucht, es gutzumachen, sie wollten uns zeigen, wie schlecht es uns allen geht, sie haben es für uns getan“. Inzwischen fliegen „sie“, wie zuvor besprochen, alle in ihren millionenschweren Privatjets herum und genießen das Leben, das wir alle einmal genossen haben, aber nicht mehr genießen dürfen. Götter sollten ein gutes Leben haben, oder?

Das haben die Menschen schon immer gedacht und zugelassen, man denke nur an das weltweite Phänomen der Monarchie in nicht allzu ferner Vergangenheit (und noch heute im Vereinigten Königreich). Die Reichen und Berühmten verdienen ihren Ruhm und ihre Privilegien, ohne sich darum zu kümmern, was das für die niederen Leibeigenen unter ihnen bedeutet. Die nutzlosen Esser. Ja, das sind wir, Leute.

Hey, ich bin kein Marxist. Ich glaube nicht an das Motto „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“. Ich will keine Gleichheit in Reichtum und Besitz. Aber ich will Gleichheit in der Macht und damit die Abschaffung von Tyrannei und Totalitarismus, und ich glaube nicht, dass die Mächtigsten über die weniger Mächtigen herrschen dürfen.

Unschuldig? Mein Gott, sie sind unschuldig. Aber sie tun so, als ob sie es wären, und die Schafe, ja, wir können sie wieder Schafe nennen, sie glauben sicher an die List.