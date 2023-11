Video: Präsident Baschar al-Assad. Die längere Geschichte der Aggression gegen das palästinensische Volk

Nachstehend finden Sie den vollständigen Text der Rede von Präsident al-Assad vor dem Arabisch-Islamischen Sondergipfel:

Seine Hoheit Prinz Mohammed bin Salman, Kronprinz des Königreichs Saudi-Arabien,

Eure Majestäten und Durchlauchten

Gaza war nie das Thema; Palästina ist die zentrale Ursache, und Gaza ist die Verkörperung seines Wesens und der unverhüllte Ausdruck des Leidens seines Volkes.

Über den Gazastreifen separat zu sprechen, geht an der Sache vorbei, denn er ist Teil eines Ganzen, und die jüngste Aggression gegen ihn ist nur ein Ereignis in einer Reihe von Ereignissen, die auf fünfundsiebzig Jahre zionistischer Verbrechen zurückgehen, mit zweiunddreißig Jahren eines gescheiterten Friedens, dessen einziges absolutes und unwiderlegbares Ergebnis darin besteht, dass das Gebilde seine Aggression verstärkt hat und die Lage der Palästinenser noch ungerechter und erbärmlicher geworden ist.

Weder das Land noch das Recht sind zurückgekehrt, weder in Palästina noch auf dem Golan. Diese Situation hat zu einer politischen Gleichung geführt, die besagt, dass mehr arabische Sanftheit ihnen gegenüber gleichbedeutend ist mit mehr zionistischer Grausamkeit uns gegenüber, und mehr ausgestreckte Hand von unserer Seite gleichbedeutend ist mit mehr Massakern an uns. Das zionistische Gebilde kennt keinen Frieden.

Angesichts dieser eindeutigen Gleichung kann die Aggression gegen den Gazastreifen nicht losgelöst vom Kontext der zionistischen Massaker an den Palästinensern untersucht werden, die zuvor begangen wurden und – ohne Zweifel – danach fortgesetzt werden.

Ebenso wenig können wir dieses andauernde Verbrechen isolieren, indem wir „als arabische und islamische Länder“ die wiederkehrenden Ereignisse in Bezug auf die palästinensische Sache bruchstückhaft behandeln. Wenn wir heute die Aggression gegen den Gazastreifen weiterhin mit der gleichen Methodik behandeln, bedeutet das, dass wir Israel den Weg ebnen, die Massaker bis zur Vernichtung des Volkes und zum Tod der Sache zu vollenden.

Die Notlage, in der wir uns heute befinden, ist weder die Aggression noch das Töten, denn beides ist im Gange und beides ist inhärent und charakteristisch für das Gebilde, sondern die Notlage ist der Zionismus, der sich in seiner Barbarei selbst übertrifft, was uns vor eine nie dagewesene Verantwortung stellt, sowohl menschlich als auch politisch, zumindest wenn wir die nationale Sicherheit unserer Region beiseite lassen.

Aus humanitärer Sicht ist es unbestreitbar, dass wir einen großen Teil der Kosten für die Wiederherstellung des Existenzminimums tragen müssen, sei es durch Soforthilfe oder später durch den Wiederaufbau der notwendigen Infrastruktur.

Die wichtigste Frage lautet: Was brauchen die Palästinenser von uns? Brauchen sie von uns in erster Linie humanitäre Hilfe oder brauchen sie von uns in erster Linie Schutz vor dem drohenden Völkermord?

Hier liegt unsere Rolle, hier liegt unsere politische Arbeit, aber wenn wir keine wirklichen Druckmittel haben, dann ist jeder Schritt, den wir tun, oder jede Rede, die wir halten, bedeutungslos. Das Mindeste, was wir haben, sind reale politische Instrumente, nicht rhetorische, von denen das wichtigste ist, jeden politischen Weg mit dem zionistischen Gebilde zu stoppen, mit allem, was dieser politische Weg beinhaltet, seien es wirtschaftliche oder andere Fragen, und seine Rückkehr von der Verpflichtung des Gebildes abhängig zu machen, die Verbrechen gegen alle Palästinenser in ganz Palästina sofort und dauerhaft, nicht nur vorübergehend, zu beenden und gleichzeitig die sofortige Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza zu ermöglichen.

Was die Diskussion über zwei Staaten und den Beginn des Friedensprozesses und andere Details und Rechte betrifft, so sind sie trotz ihrer Bedeutung in diesem dringenden Moment nicht vorrangig, obwohl wir wissen, dass die Diskussion darüber keine Früchte tragen wird, weil es keinen Partner, keinen Sponsor, keine Referenz und kein Gesetz gibt, und weil es nicht möglich ist, das Recht wiederherzustellen, wenn der Verbrecher zum Richter und der Dieb zum Richter geworden ist, und das ist der gegenwärtige Zustand des Westens.

Nur durch unseren Willen, meine Brüder, abgesehen von unseren Forderungen an die westlichen Länder, die internationalen Institutionen und andere, ihre Verantwortung zu übernehmen, tragen sie nur eine historische koloniale Verantwortung, die auf der Unterdrückung und Ausplünderung von Völkern beruht. Nur durch unseren Willen, durch die überwältigende öffentliche Meinung in unseren Ländern, durch die neue Realität, die der palästinensische Widerstand in unserer Region geschaffen hat, verfügen wir über diese Instrumente. Nutzen wir sie, nutzen wir den globalen Wandel, der uns politische Türen geöffnet hat, die jahrzehntelang verschlossen waren, um sie zu durchschreiten und die Gleichungen zu ändern, und lassen wir die kostbaren Seelen, die in Palästina aufgestanden sind, die Belohnung für das sein, was wir in der Vergangenheit nicht erreichen konnten und was wir in der Gegenwart und in der Zukunft erreichen müssen.