Israelische Soldaten feiern das „Foltern, Erniedrigen und Verspotten“ von Palästinensern in den sozialen Medien

Von Patrick Delaney

„Es gibt eine bemerkenswerte Anzahl von Videos, die von israelischen Soldaten in den sozialen Medien gepostet wurden… die inhaftierte palästinensische Gefangene foltern, demütigen und verhöhnen“, fasst Sarah Leah Whitson von Democracy for the Arab World Now zusammen.

Anmerkung von LifeSiteNews-Mitbegründer Steve Jalsevac: Die Kommentare wurden aufgrund der Menge an hasserfüllten, verurteilenden, intoleranten Kommentaren und falschen Anschuldigungen von Lesern, die mit unseren Berichten über die Situation in Israel nicht einverstanden sind, deaktiviert. Wir können solchen Kommentaren keine Plattform bieten und ermutigen dazu, unsere Artikel sorgfältig zu lesen und die Videos in voller Länge anzuschauen, BEVOR wir Schlüsse ziehen. Diese Artikel wurden gründlich recherchiert und geschrieben, um eine ausgewogene Perspektive zu bieten, die in fast allen westlichen Mainstream-Medien fehlt. Dies ist verantwortungsvoller, wahrheitsgetreuer Journalismus, auf den sich LifeSiteNews spezialisiert hat und dem Sie immer vertrauen können.

(LifeSiteNews) – Während ein Großteil der Welt Israel beschuldigt, Verbrechen des Völkermords am palästinensischen Volk zu begehen, insbesondere im Gazastreifen, wurden laut einem Bericht von Al Jazeera visuelle Beweise der israelischen „extremen Brutalität und Folter, Gewalt, [und] völlige Missachtung des menschlichen Lebens“ von Soldaten vor Ort in ihren persönlichen Videos gefeiert und in die sozialen Medien hochgeladen.

Das anschauliche neunminütige Video mit dem Titel Völkermord in Gaza aus der Sicht israelischer Soldaten zeigt zahlreiche Bilder von Massenverhaftungen, Demütigungen und Verhöhnungen männlicher palästinensischer Zivilisten, wobei israelische Soldaten die Detonation großer Sprengsätze feiern, die weite Teile von Gebäuden zerstören. Diese Clips sind oft vertont, um den Unterhaltungswert für das israelische Publikum zu erhöhen.

„Es gibt eine bemerkenswerte Anzahl von Videos, die von israelischen Soldaten in den sozialen Medien gepostet wurden, in denen sie sich selbst bei der Plünderung von Eigentum zeigen, sich über den Tod und die Zerstörung, die sie verursachen, lustig machen und auf ungeheuerliche Weise inhaftierte palästinensische Gefangene foltern, demütigen und verhöhnen“, fasst Sarah Leah Whitson, Geschäftsführerin von Democracy for the Arab World Now, zusammen.

Whitson ist armenische Amerikanerin, Absolventin der Rechtswissenschaften in Harvard und ehemalige Geschäftsführerin von Human Rights Watch, die in ihrer Kindheit die Sommer bei ihren Familien im Nahen Osten verbrachte.

Angesichts der Bilder einer offensichtlichen israelischen Plünderung in einem durchwühlten Haus und zahlreicher Videos von Männern mit verbundenen Augen, bei denen es sich, wenn überhaupt, nur um Hamas-Kämpfer handelt, die meist bis auf die Unterwäsche entkleidet sind und mit auf dem Rücken gefesselten Händen auf den Knien liegen, sagte ein zweiter Experte für die Praktiken des Strafvollzugs, dass dies bestätige, was Christen und andere über die israelische Besatzung Palästinas berichtet hätten.

„Diese Bilder belegen, was die Palästinenser seit Langem sagen, nämlich dass dieses Siedlerkolonialregime absolut gewalttätig ist“, sagte Basil Farraj, Assistenzprofessor an der Birzeit-Universität im Westjordanland. „Sie zeigen die Art und Weise, wie sich dieser Völkermord im Gazastreifen entfaltet. Sie zeigen auch die extreme Brutalität, die Folter, die Gewalt und die völlige Missachtung von Menschenleben, die diese gewalttätigen Handlungen in ein Spektakel verwandeln, das in den sozialen Medien zu sehen ist.“

„Die Tatsache, dass sie bis auf die Unterwäsche entkleidet wurden, ist ein Ausdruck grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, die zusätzlich zur Folter auch illegal ist“, schätzt Lisa Hajjar, Professorin an der University of California, Santa Barbara, ein, die sich laut ihrer Biografie unter anderem auf Soziologie der Menschenrechte und Folter spezialisiert hat. „Ich denke, dies zeigt sehr anschaulich, dass es sich um Entmenschlichung und Folter handelt.“

Der preisgekrönte Journalist der israelischen Zeitung Haaretz, Gideon Levy, erläuterte 2015 in einem Vortrag auf einer Konferenz in Washington D.C. über die Israel-Lobby „drei Prinzipien, die es uns Israelis ermöglichen, so leicht mit dieser brutalen Realität“ der kriegerischen Besetzung Palästinas zu leben.

Das erste ist die weitverbreitete und tief verwurzelte Überzeugung, dass „wir das auserwählte Volk sind“ und daher „das Recht haben, zu tun, was wir wollen“, sagte er. Zweitens habe es zwar „brutalere Besatzungen in der Geschichte“ und von längerer Dauer gegeben, „aber es gab nie in der Geschichte eine Besatzung, bei der sich der Besatzer als das Opfer dargestellt hat, [und] nicht nur als das Opfer, sondern als das einzige Opfer. Das ermöglicht es auch jedem Israeli, in Frieden zu leben, denn wir sind die Opfer“.

„Aber die dritte Gruppe von Werten ist die gefährlichste, und das ist die systematische Entmenschlichung der Palästinenser“, sagte Levy, „denn wenn sie nicht Menschen sind wie wir, dann stellt sich die Frage nach den Menschenrechten nicht wirklich. Und wenn man unter der Haut fast aller Israelis kratzt, findet man sie dort. Fast niemand wird die Palästinenser als gleichwertige Menschen wie uns behandeln.“

Er fuhr fort und führte Beispiele dafür an, wie sich diese rassistischen Überzeugungen in einer Politik der systematischen Unterdrückung manifestieren, die Israelis dazu zwingt, ein ansonsten normales Leben zu führen, während sie „Verbrechen begehen, andauernde Verbrechen über so viele Jahre“.

Bei der visuellen Beurteilung eines solchen Vorfalls in diesen Videos, der unscharf ist, um den Betrachter offensichtlich vor der ausgeprägten Gewalt zu schützen, beschrieb Hajjar einen Mann in seiner „verwundbaren Position“, wobei seine Hände „hinter seinem Rücken gefesselt“ sind, während er „mit dem Gesicht nach unten“ liegt und „Soldaten auf sein Gesicht treten“. Dies „ist der Inbegriff von Folter im Allgemeinen: jemandem, der sich in Gewahrsam befindet, wird gezielt Schaden zugefügt“ und „er liegt nicht nur am Boden und ist gefesselt, sondern auch vollkommen machtlos“. Eine weitere Ausbeutung findet bei solchen Vorfällen statt, wenn die Täter sie filmen oder fotografieren, um anderen in den sozialen Medien „Trophäenfotos“ zu liefern.

Israelische Streitkräfte haben Tausende von palästinensischen Gefangenen aus dem Gazastreifen verschwinden lassen.

„Die Bilder zeigen und erzählen uns, wie zentral die Inhaftierung oder die Praktiken des Kerkers für das koloniale Regime der Siedler sind“, sagte Farraj und verwies auf den jahrzehntelangen Missbrauch willkürlicher oder anderweitig politischer Verhaftungen.

Seit Beginn der 57-jährigen Besatzung werden Palästinenser in den besetzten Gebieten willkürlich verhaftet oder wegen Verstößen gegen israelische Militäranordnungen, die bürgerliche Aktivitäten wie die Teilnahme an Protesten, das Drucken und Verteilen von politischem Material sowie das Schwenken von Fahnen, die Verwendung anderer politischer Symbole oder das Posten von unerwünschten Inhalten in sozialen Medien kriminalisieren und solche Aktivitäten als „feindliche Propaganda“ und „Aufwiegelung“ einstufen.

Schon vor dem aktuellen Konflikt gab es Tausende von palästinensischen politischen Gefangenen (d.h. „Geiseln„), darunter mindestens 33 Frauen und 170 Kinder, von denen mindestens 1.200 ohne Anklage oder Gerichtsverfahren festgehalten wurden.

Während viele auch argumentiert haben, dass die 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen faktisch Gefangene sind, berichteten die Vereinten Nationen im Juli letzten Jahres, dass „Israel seit 1967 etwa eine Million Palästinenser in den besetzten Gebieten inhaftiert hat, darunter Zehntausende von Kindern“.

In einem Bericht der internationalen Organisation Save the Children aus dem Jahr 2020 heißt es, dass diese Kinder „unmenschlicher Behandlung wie Schlägen, Leibesvisitationen, psychologischem Missbrauch, wochenlanger Isolationshaft und der Verweigerung des Zugangs zu einem Anwalt während der Verhöre ausgesetzt sind.“

Die hohe Zahl dieser Verhaftungen im Laufe der Jahre bedeutet, dass jeder fünfte Palästinenser wegen Verstoßes gegen israelische Militärbefehle inhaftiert wird, und zwei von fünf Männern.

Doch „seit dem 7. Oktober wurden mehr als 7.000 Palästinenser inhaftiert“, sagte Farraj, „das ist eine Zahl, die es in den vergangenen zehn Jahren noch nie gegeben hat.“ Und „die Folter, die Demütigung und das entwürdigende Verhalten gegenüber Palästinensern ist nicht nur auf den Gazastreifen beschränkt“, sondern es gibt auch Videos aus dem Westjordanland.

„Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen haben israelische Streitkräfte Tausende von palästinensischen Gefangenen aus dem Gazastreifen verschwinden lassen. Darunter Männer, Frauen und Kinder“, heißt es in einem Text im Film. „Palästinenser sagen, dass sie in israelischem Gewahrsam schwere Schläge, Folter und Demütigungen erlitten haben.“

“They brought Israeli civilians to watch our nude torture”: IDF torture of Palestinian prisoners is turned into entertainment for Israeli viewers https://t.co/VYKj0QD6Mm — Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) February 12, 2024

Videos „verstärken“ die weitverbreitete israelische Propaganda, die „alle Palästinenser“ als „den Feind“ bezeichnet

Die Al Jazeera-Präsentation geht über zu einer Zusammenstellung von Videos, die von Soldaten gefilmt wurden und enorme Sprengstoffdetonationen, Brände oder sonstige Zerstörungen von Gebäuden zeigen. Diese Filme scheinen zu Spott- oder anderen Unterhaltungszwecken hochgeladen worden zu sein.

„Die israelischen Soldaten haben es auf bemerkenswerte Weise geschafft, ihre massive, wirklich beispiellose Zerstörung von palästinensischen Häusern, Krankenhäusern, Moscheen, Universitäten, Kirchen und Schulen in Unterhaltungsvideos umzuwandeln“, so Whitson.

Auf einem der Videos posieren Soldaten und rauchen lässig, während sie vortäuschen, als seien sie von der enormen Serie von Detonationen im Hintergrund, die mehrere Gebäude dem Erdboden gleichmachen, einigermaßen überrascht.

Andere Clips zeigen Popsongs, die mit Bildern von brennenden Häusern oder zerstörten Olivenbäumen unterlegt sind, die für die Landwirtschaft genutzt werden. Andere Bilder zeigen israelische Soldaten, die die Unterwäsche von Frauen zur Schau stellen. „Sie machen sich über ihr absichtliches Eindringen in das Haus einer palästinensischen Frau lustig und werben dafür, dass sie ihre intimsten Kleidungsstücke konfiszieren und dies auf eine Art und Weise zur Schau stellen, die definitiv provokativ und erniedrigend sein soll“, sagte Whitson.

Hajjar zeigte ein bekanntes Video des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, in dem er erklärte: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir reagieren entsprechend“, als er ankündigte, die Versorgung des Gazastreifens mit Strom, Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff zu stoppen, und bemerkte: „Die Videos verstärken einen Diskurs, der aus allen Bereichen des israelischen Beamtenapparats kommt und in dem alle Palästinenser der Feind sind.

Israelische Soldaten „jubeln im Geiste“, wenn sie „palästinensische Häuser zerstören“ und deren Menschlichkeit völlig „missachten“

In einem Interview mit Candice Owens im November erklärte der jüdische Nahostwissenschaftler Norman Finkelstein, dass das, was in Gaza passiert, „im Moment keine besonders komplizierte Situation ist. Die israelische Regierung hat dem Volk von Gaza offen, unverfroren, schamlos und unverhohlen einen Krieg des Völkermords erklärt“.

„Das ist keine übertriebene Sprache“, sagte er und erinnerte an den Verweis des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu auf die alttestamentarische Geschichte von Amalek in einer Rede im vergangenen Oktober. „Und was ist ein Krieg gegen Amalek? Nun, schlagen Sie einfach das Alte Testament auf. Es verpflichtet Israel, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind zu töten.“

An anderer Stelle hat Finkelstein eine lange Zusammenstellung von Zitaten anderer israelischer Offizieller veröffentlicht, in denen diese ihre Absicht bekunden, „die zivile Infrastruktur auszulöschen“, „eine humanitäre Krise zu schaffen“, den Gazastreifen „unbewohnbar“ zu machen und die Bevölkerung nach Ägypten zu vertreiben.

„Kann es für einen objektiven Beobachter einen Zweifel daran geben, dass es sich um Völkermord handelt, wenn Israel erklärt, dass keine Nahrungsmittel, kein Wasser, kein Treibstoff und keine Elektrizität nach Gaza gelangen dürfen“, fragte er.

Und laut Hajjar manifestieren sich diese Anweisungen „in der Art von Lebensfreude [Jubel des Geistes], die Soldaten zum Ausdruck bringen, wenn sie palästinensische Häuser zerstören. Und es gibt einen Konsum dieser Art von Bildern, der die Wut, den Hass, die antipalästinensische Stimmung und die völlige Missachtung der Menschlichkeit der palästinensischen Zivilbevölkerung noch verstärkt.“

Israel hat die „Entmenschlichung von Untertanen“ perfektioniert, die notwendig ist, um Gewalt auszuüben, Soldaten sind von der Einhaltung internationaler Gesetze befreit

„Die IDF-Soldaten haben ein hohes Maß an Selbstvertrauen, dass sie machen können, was sie wollen“, sagte Whitson. „Sie sagen der ganzen Welt: ‚Seht euch an, was wir den Palästinensern in Gaza antun! Seht euch an, wie wir Gefangene brutal behandeln. Seht, wie wir jeden einzelnen Mann, jede Frau und jedes Kind demütigen, indem wir ihre Häuser zerstören, sie in Brand stecken und uns darüber lustig machen!'“

„Und sie provozieren und fordern die ganze Welt heraus, als wollten sie sagen: ‚Wir können das tun. Wir können damit durchkommen, und niemand auf der Welt kann uns aufhalten“, sagte sie.

Da kein Israeli von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert wurde, hat dies „die israelischen Soldaten nur in ihrem Glauben bestärkt, dass sie immun sind, dass sie von der Einhaltung internationaler Gesetze und grundlegender Menschenrechtsgesetze befreit sind, dass sie über dem Gesetz stehen“, erklärte Whitson.

„Es gibt eine lange Geschichte der Rassifizierung und Entmenschlichung von Palästinensern“, fügte Farraj hinzu. „Diese Bilder und Videos zeigen ganz deutlich, wie sich die israelische Gewalt nicht nur gegen die Lebensgrundlage der Palästinenser richtet, sondern auch gegen ihr materielles Leben, ihre Häuser, ihren Besitz, und so die palästinensische Existenz auslöscht.“

„Die Geschichte hat uns gelehrt, dass die Entmenschlichung von Subjekten eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung von Gewalt ist“, fuhr er fort. „Ich denke, Israel hat dies im Diskurs und in der Praxis perfektioniert. Aber das ist nicht neu, es geht auf die Anfänge dieses Staates zurück, in dem Palästinenser vertrieben, erniedrigt, gedemütigt, getötet und praktisch gewaltsam verschwunden wurden.“

Al Jazeera berichtet, dass die israelischen Behörden es ablehnten, die „Praktiken ihrer Soldaten“, wie sie in diesen Videos gezeigt werden, zu kommentieren, aber letzten Monat eine Mitteilung an ihre Truppen veröffentlichten, in der sie erklärten, sie befänden sich „nicht auf einem Feldzug des Tötens, der Rache oder des Völkermords“, und die Soldaten aufforderten, „keine Gewalt anzuwenden, wo sie nicht erforderlich ist, nichts zu nehmen, was uns nicht gehört, oder Rachevideos zu drehen.“

Al Jazeera ist ein hoch angesehener Nachrichtensender, westliche Traditionsmedien, die „von einer systemischen und institutionellen Voreingenommenheit“ gegenüber Israel geprägt sind

Während einige westliche Meinungsmacher die Glaubwürdigkeit des Nachrichtensenders Al Jazeera infrage stellen, verteidigte der National Press Club den Sender im Jahr 2018 und hob hervor, dass er „mehrere Emmys, einen Peabody und den Edward R. Murrow Award der Overseas Press Association“ sowie viele andere Auszeichnungen im Laufe der Jahre erhalten hat. „Die Auszeichnungen, die Al Jazeera von angesehenen amerikanischen Berufsorganisationen erhalten hat, zeugen von der Qualität der Berichterstattung.

Darüber hinaus bestätigte sogar die Redaktion der New York Times im Jahr 2017, dass die Berichterstattung des Senders „internationalen journalistischen Standards entspricht und eine einzigartige Sicht auf die Ereignisse im Nahen Osten bietet.“

Der derzeitige beispiellose israelische Angriff auf die Bevölkerung und die zivile Infrastruktur des Gazastreifens hat auch das Ausmaß der starken Voreingenommenheit vieler westlicher Medienorganisationen gegenüber Israel deutlich zutage treten lassen.

Letzten Monat erklärten mehrere CNN-Mitarbeiter gegenüber The Guardian, dass es einen „wachsenden [internen] Gegenwind gegen die israelfreundliche Haltung der Führung“ in der Kriegsberichterstattung gebe, die „durch eine systemische und institutionelle Voreingenommenheit“ gegenüber Israel verzerrt sei und daher auf „journalistisches Fehlverhalten“ hinauslaufe. Eine ähnliche interne Beunruhigung über die „verzerrte“ Berichterstattung der BBC gab es im Januar.

Und während CNN gerne einen Moderator wie Wolf Blitzer beschäftigt, der ein ehemaliger Mitarbeiter von AIPAC, einem Aushängeschild der Israel-Lobby, ist, hat auch der Eigentümer von Fox News, Rupert Murdoch, eine enge Bindung zu Israel, einschließlich einer engen familiären Beziehung zu Netanjahu, was vielleicht zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass seine Mutter angeblich eine orthodoxe Jüdin ist.

Tatsächlich hat Finkelstein an anderer Stelle erklärt, dass das „ethnische Element“ im Zusammenhang mit „einer großen jüdischen Präsenz“ in den Mainstream-Medien und einem daraus resultierenden „Gefühl jüdischer ethnischer Solidarität [mit Israel]… eine Rolle“ bei der Darstellung einer breiten Medienbeeinflussung zugunsten des jüdischen Staates spielt.

Wie es aussieht, wurde Tucker Carlson, der beliebteste Kabelnachrichtenmoderator in der Geschichte, vor seiner Entlassung durch Murdochs Fox News als „ein großes Problem für pro-israelische Konservative“ und „eine Bedrohung für die pro-israelische Gemeinschaft“ gefürchtet, wegen „seiner mangelnden Begeisterung für den jüdischen Staat“, ganz zu schweigen von seiner offenen Opposition gegen den von den Neokonservativen unterstützten Krieg in der Ukraine, was alles zu seiner Entlassung beigetragen haben könnte.

Israel ist eine „völkermordende Gesellschaft“, ein „satanischer Staat“, sagen jüdische Kommentatoren

Seit der Belagerung des Gazastreifens nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober haben die Israelis Berichten zufolge mindestens 32.078 Menschen getötet, davon 31.645 im Gazastreifen (72 Prozent Frauen und Kinder, auch durch Scharfschützenfeuer) und 435 im Westjordanland (115 Kinder), mit 73.676 Verletzten im Gazastreifen und 4.665 im Westjordanland). Ferner werden schätzungsweise weitere 7.000 Menschen vermisst, die vermutlich tot und unter den Trümmern begraben sind (4.900 Frauen und Kinder).

Darüber hinaus sind 1,7 Millionen (75 Prozent) der Palästinenser vertrieben, und 2,2 Millionen sind von einer Krise, einem Notfall oder einer Hungersnot betroffen, wobei bisher mindestens 31 Todesfälle (27 Kinder) aufgrund von Unterernährung gemeldet wurden.

Darüber hinaus wurden Hunderte von 2.000-Pfund-Bomben aus amerikanischer Produktion auf diese am dichtesten besiedelte Region der Welt abgeworfen, sodass allein bis Ende Januar schätzungsweise 50 bis 62 Prozent aller Gebäude in Gaza beschädigt oder zerstört wurden.

Überraschenderweise ergab eine Ende Oktober veröffentlichte Umfrage nach wochenlangen Berichten und Bildern über den enormen Tod und die Zerstörung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, dass nur 1,8 Prozent der Israelis überzeugt waren, ihre Regierung setze bei ihrem Angriff auf den belagerten Streifen zu viel Feuerkraft ein. Noch überraschender ist, dass 57,5 Prozent überzeugt waren, dass bei dem entmutigenden Angriff zu wenig Feuerkraft eingesetzt wurde. Andere Umfragen aus den Monaten Dezember und Januar haben ähnliche Einstellungen bestätigt.

Bereits im November schätzte der jüdische Journalist Max Blumenthal ein, dass es sich bei den Geschehnissen in Israel um „eine grundsätzlich völkermordende politische Bewegung und eine völkermordende Gesellschaft“ handelt. Diese israelische Gesellschaft ist für einen Völkermord gerüstet.

Tatsächlich sah sich die israelische Armee kürzlich gezwungen zuzugeben, dass sie einen Propagandakanal auf der Internetplattform Telegram gesponsert hat, der sich an israelische Bürger richtete und Snuff-Videos zeigte, die von ihren Soldaten aufgenommen wurden und in denen „Palästinenser ermordet, als Insekten und Ungeziefer entmenschlicht, ihre Körper geschändet und die Zerstörung des Gazastreifens verherrlicht werden“, gemäss Breaking Point.

In Anbetracht der Erklärungen der israelischen Führung, die völkermörderische Ziele in Gaza unterstützen, und der Operationen der israelischen Armee, die diese Ziele umsetzen, beklagte Finkelstein nicht nur, dass Israel ein satanischer Staat“ sei, sondern auch, dass die Bürger des Landes den Völkermord in hohem Maße unterstützen.

Trotz Israels fortgesetzter Zufügung von überwältigenden Schäden und Verlusten an Menschenleben fährt die Biden-Administration fort, Rhetorik gegen die Angriffe anzubieten, während sie gleichzeitig die Waffenlieferungen fortsetzt, die diese Angriffe erleichtern. Dies geschieht, während sich eine wachsende Mehrheit der US-Wähler für einen Waffenstillstand ausspricht, wobei die Zahlen im Dezember auf 60 Prozent und Ende Februar auf 67 Prozent stiegen, einschließlich solider Mehrheiten unter Demokraten, Republikanern und Unabhängigen, die ein Ende des Tötens fordern.

In den letzten Jahren hat sich die Israel-Lobby zunehmend als treibende Kraft erwiesen, die sich die praktisch bedingungslose Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israels fortwährende Verstöße gegen das Völkerrecht gesichert hat, sowohl finanziell als auch diplomatisch, sogar unter Ausschluss der echten amerikanischen Interessen.