Höhere Sterberate bei Kleinkindern in den Jahren 2021-2022, während die Lebenserwartung von Erwachsenen wieder anstieg

Von John-Michael Dumais

Die Todesraten bei Kindern im Alter von 1 bis 4 Jahren sind zwischen 2021 und 2022 um 12 % gestiegen, und bei Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren stieg die Rate im selben Zeitraum um 7 %.

Der Anstieg der Sterblichkeitsrate in diesen jungen Altersgruppen macht die jahrzehntelangen Fortschritte bei der Verringerung der Todesfälle im Kindesalter zunichte, so CNN.

Der neue Datenbericht des Nationalen Zentrums für Gesundheitsstatistiken der CDC enthält auch Informationen über die Säuglingssterblichkeitsrate, die erstmals im Dezember 2023 veröffentlicht wurde und von 2021 bis 2022 um 3,1 % gestiegen ist – der erste Anstieg seit zwei Jahrzehnten.

Die Lebenserwartung für Erwachsene in den USA ist laut CDC im Jahr 2022 wieder leicht angestiegen, die Gesamtlebenserwartung auf 77,5 Jahre.

Dieser Anstieg gleicht jedoch weniger als die Hälfte der 2,4 Lebensjahre aus, die in den ersten beiden Jahren der Covid-19-Pandemie verloren gingen, und die Lebenserwartung ist immer noch so niedrig wie seit etwa 20 Jahren nicht mehr“, berichtete CNN.

Dr. Steven Woolf, emeritierter Direktor des Zentrums für Gesellschaft und Gesundheit der Virginia Commonwealth University, erklärte gegenüber CNN:

„Einfach ausgedrückt bedeutet die Tatsache, dass die Lebenserwartung im Jahr 2022 niedriger war als im Jahr 2019, dass die Amerikaner trotz des Aufschwungs weiterhin mit einer höheren Rate sterben als vor der Pandemie.“

„Jeder Kinderarzt, jede Gesundheitsbehörde und jedes Elternteil sollte alarmiert sein“

Quelle: Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention

Nach Ansicht von Experten, die von CNN und The Defender befragt wurden, ist der Anstieg der Kindersterblichkeitsrate besonders besorgniserregend.

„Dies ist ein rotes Blinklicht für den schlechten Gesundheitszustand der Amerikaner und für die Gefährdung unserer Kinder“, so Woolf gegenüber CNN.

„Dieser Trend erklärt nicht den Rückgang der Lebenserwartung für die Gesamtbevölkerung, der durch den Tod von Erwachsenen verursacht wird“, sagte Woolf, „aber er ist dennoch alarmierend, weil er bedeutet, dass unsere Kinder, unsere wertvollste Bevölkerungsgruppe, mit geringerer Wahrscheinlichkeit das Erwachsenenalter erreichen.“

Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, sagte, er finde es „verblüffend“, dass die Sterblichkeitsrate in den jüngeren Altersgruppen ansteigt, während sie in allen anderen Altersgruppen zurückgeht.

Dr. Michelle Perro, Kinderärztin und Autorin des Buches „What’s Making Our Children Sick?“, nannte die Statistiken eine Katastrophe“ und fügte hinzu, dass jeder Kinderarzt, jede Gesundheitsbehörde und jedes Elternteil alarmiert sein sollte“.

Für die Daten vom Dezember 2023 zur Säuglingssterblichkeit nannte die CDC mütterliche Komplikationen, bakterielle Sepsis und Atemnot bei Neugeborenen, Krankheiten des Kreislaufsystems und plötzlichen Kindstod (SIDS) als mögliche Ursachen.

In ihrem Datenbericht gab die Behörde jedoch keine möglichen Erklärungen für den sprunghaften Anstieg der Sterblichkeitsraten in den Altersgruppen 1-4 und 5-14 Jahre an.

In einem Leitartikel vom März 2023 über die Jugendsterblichkeit nannte Woolf Tötungsdelikte, Selbstmorde, Drogenüberdosen und Autounfälle als Hauptursachen.

Perro räumte ein, dass schlechte Ernährung, Bewegungsmangel und übermäßige Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung (EMR) zum Anstieg chronischer Krankheiten in der pädiatrischen Bevölkerung beitragen.

Sowohl sie als auch Hooker sagten jedoch, dass sie die Einführung der COVID-19-Impfstoffe für die jüngeren Altersgruppen als möglichen Faktor nicht ausschließen können.

Perro erklärte gegenüber The Defender: „Was sich zweifellos verändert hat, ist die Einführung des COVID-Impfstoffs – direkt und indirekt über schwangere Mütter – für Kinder ab 6 Monaten.“

Perro sagte, wir seien Zeugen „des größten pädiatrischen Ereignisses unseres Lebens“, und fügte hinzu, dass es durch die jüngsten Versuche, „zuvor seltene oder unerhörte Krankheiten wie Herzinfarkte und Schlaganfälle im Kindesalter zu normalisieren“, vertuscht werde.

Laut Hooker „wäre es sehr schwierig, die Einführung des COVID-19-Impfstoffs in diesem Anstieg auszuschließen, da der Impfstoff erst am 29. Oktober 2021 für die Altersgruppe bis zu 5 Jahren und am 17. Juni 2022 für die Altersgruppe bis zu 6 Monaten zugelassen wurde“, sagte Hooker und merkte an, dass die Sterblichkeitsrate bei Kindern durch das Virus „sehr niedrig“ sei.

Hooker fügte hinzu: „Es ist bedauerlich, dass der völlig unzureichend getestete COVID-19-Impfstoff ab 2021 schwangeren Frauen (ohne jegliche Tests) verabreicht wurde, und trotz der Darstellung des Regierungs-Pharma-Kartells müssen wir dies als einen möglichen kausalen Faktor betrachten.“

„Viel Nachholbedarf“ bei Impfstoffen im Jahr 2022

Angesichts der immer häufigeren Impfungen im Kindesalter sind die COVID-19-Impfstoffe möglicherweise nicht die einzige Ursache für den beobachteten Trend bei der Kindersterblichkeit, so James Lyons-Weiler, Ph.D., und Dr. Paul Thomas.

Eine Studie von Lyons-Weiler und Thomas aus dem Jahr 2020 ergab, dass geimpfte Kinder deutlich mehr Arztbesuche wegen Augenerkrankungen, Atemwegsinfektionen, Asthma, Allergien, Ohrenentzündungen und Magen-Darm-Erkrankungen hatten als ungeimpfte Kinder.

Die Studie, die im International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlicht wurde, wurde später von der Zeitschrift zurückgezogen.

Thomas, ein pensionierter Kinderarzt und Autor von „The Vaccine-Friendly Plan: The Vaccine-Friendly Plan: Dr. Paul’s Safe and Effective Approach to Immunity and Health – from Pregnancy Through Your Child’s Teen Years“, erklärte gegenüber The Defender, dass der Anstieg der Todesfälle bei Säuglingen und Kleinkindern darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Kinderärzte in den Jahren 2020 und 2021 weniger Impfstoffe verabreichten, als die COVID-19-Quarantäne die Besuche bei gesunden Kindern einschränkte, und dass daher im Jahr 2022 ein großer Nachholbedarf an Impfstoffen bestand.“

Thomas sagte, er glaube auch, dass dies der Grund für den Anstieg des plötzlichen Kindstods sein könnte, „von dem wir wissen, dass er nach Impfungen viel häufiger auftritt als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt im Leben eines Säuglings“, sagte er.

Die CDC-Daten „verbergen auch Impftodesfälle als ‚Erstickung‘, damit die SIDS-Zahlen nicht offensichtlich zu hoch aussehen, was erklärt werden müsste“, fügte er hinzu.

Beunruhigende 5-Jahres-Trends bei der Jugendsterblichkeit

Die Berichte über die letzten fünf Jahre zeigen einen beunruhigenden Trend für die jüngeren Altersgruppen. Für die Altersgruppen 1-4 sank die Rate von 24,0 Todesfällen pro 100.000 im Jahr 2018 auf 23,3 im Jahr 2019 und 22,7 im Jahr 2020, um dann auf 25,0 im Jahr 2021 und 28,0 pro 100.000 im Jahr 2022 zu steigen. Die Daten für 2020-2022 zeigen einen Anstieg um 23,4 %.

Für die Altersgruppe der 5-14-Jährigen stieg die Sterbeziffer zwischen 2018 und 2020 stetig, aber langsam an, um dann von 13,7 pro 100.000 im Jahr 2020 auf 14,3 im Jahr 2021 und 15,3 im Jahr 2022 zu steigen. Der Anstieg über fünf Jahre beträgt 15 %, während der Anstieg von 2020 bis 2022 11,7 % beträgt, was 78 % des gesamten Fünfjahresanstiegs ausmacht.

Nach Angaben von USA Facts ist der Anstieg der Todesfälle bei Kindern im Alter von 1 bis 19 Jahren zwischen 2019 und 2021 in erster Linie auf unbeabsichtigte Verletzungen wie Autounfälle, Ertrinken und Brände sowie auf Tötungsdelikte, Selbstmorde und Drogenüberdosierungen zurückzuführen.

Die Zahl der Drogenüberdosierungen bei Kindern und Jugendlichen hat sich zwischen 2019 und 2021 fast verdoppelt, wobei Opioide wie Fentanyl einen großen Anteil daran haben. Dies könnte eine Folge von Pandemiemaßnahmen wie Schulschließungen sein, die nach Ansicht einiger Experten, die die Situation als Pandemie der psychischen Gesundheit bezeichneten, zur Zunahme psychischer Probleme, einschließlich Angst und Depression, beitrugen.

Die Daten des Nationalen Zentrums für Gesundheitsstatistiken aus dem Jahr 2021 speziell für die Altersgruppen der 1-4- und 5-14-Jährigen zeigten die folgenden Ursachen: