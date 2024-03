US-Streitkräfte in japanischen Häfen und Flugplätzen unerwünscht

Angesichts der zunehmenden Bedrohung Japans durch China ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, den Zugang der USA zu wichtigen Einrichtungen durch lokale Empfindlichkeiten zu behindern.

Ein Zerstörer der US-Marine, die USS Rafael Peralta, besuchte kürzlich die japanische Insel Ishigaki, die zwischen Okinawa und Taiwan liegt. Dort wurde er nicht gerade mit offenen Armen empfangen.

Die örtlichen Behörden verweigerten dem Schiff zunächst die Erlaubnis zum Anlegen mit der Begründung, das Wasser sei nicht tief genug. Später lenkten sie ein, aber die örtliche Hafenarbeitergewerkschaft protestierte mit einem Streik gegen den Besuch des Schiffes.

Auch die Präfekturregierung von Okinawa sprach sich gegen den Besuch aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass Schiffe der US-Marine Schwierigkeiten haben, zivile japanische Häfen anzulaufen.

Japan gilt als Amerikas stärkster Verbündeter und agiert angeblich „im Gleichschritt“ mit den USA. Die USA sind auch verpflichtet, Japan zu verteidigen – und das seit 1960, als der Sicherheitsvertrag zwischen den USA und Japan unterzeichnet wurde.

Was passiert also?

Das US-Militär hat die Aufgabe, die Abschreckung aufrechtzuerhalten und Japan notfalls zu verteidigen. Dies stößt jedoch auf lokalen Widerstand gegen militärische Aktivitäten und – ein noch mächtigerer Gegner – auf das sogenannte Cargo-Geschäft. Der Vorfall auf der Insel Ishigaki spiegelt dies wider.

Zunächst zu den operativen Erfordernissen.

Warum benötigt das US-Militär Zugang zu den Häfen?

Die Amerikaner schicken keine Schiffe nach Ishigaki und andere japanische Häfen, um Ärger zu verursachen.

Für eine effektive Verteidigung benötigt das US-Militär vielmehr Zugang zu möglichst vielen Häfen, die es in der sogenannten „Phase Null“ – in Friedenszeiten oder zumindest vor Beginn der Kampfhandlungen – nutzen muss.

Es ist hilfreich, sich mit dem Standort und der Umgebung (einschließlich der Bevölkerung) vertraut zu machen, anstatt bei Problemen spontan etwas herauszufinden.

Wenn man schon einmal war und etwas gemacht hat, ist das etwas anderes, als wenn man zum ersten Mal dort ist. Eine Armee trainiert aus den gleichen Gründen wie ein Baseballteam oder ein Orchester.

Wenn man mehr Häfen hat, von denen aus man operieren kann, ist man auch ein schwierigeres Ziel. Man hat bessere Chancen, einen Angriff auf den Hauptstützpunkt zu überleben und trotzdem operieren zu können. Und das ist eine offensichtliche Schwäche der US-Seestreitkräfte in Japan, die jetzt von wenigen Stützpunkten aus operieren. Sie sind ein leichtes Ziel für chinesische Raketen.

Dabei geht es nicht nur um Häfen und die US-Marine. Die Luftstreitkräfte der US Air Force, der US Navy und der US Naval Air Force stehen vor dem gleichen Problem einer zu starken Konzentration auf wenige Stützpunkte.

Japan hat während der Zeit der wachsenden Blase zu viel gebaut und verfügt heute über mehr als 100 zivile Flugplätze. Die meisten davon sind nicht ausgelastet.

Die Japaner sollten sie für US-Militärflugzeuge und die japanischen Selbstverteidigungskräfte (JSDF) öffnen – aus den gleichen Gründen wie oben.

Die Amerikaner sollten das ansprechen.

Politische Gründe für Schiffsbesuche

Es hat auch einen politischen Aspekt, wenn Schiffe der US-Marine zivile Häfen in Nansei Shoto (Japans südliche Inseln, auch bekannt als Ryukyu-Inseln) – und anderswo in Japan – anlaufen.

Im Rahmen des amerikanisch-japanischen Stationierungsabkommens ist die japanische Regierung verpflichtet, den US-Streitkräften Zugang zu japanischen Häfen und Flugplätzen zu gewähren.

Jahrzehntelang haben die Amerikaner dieses Recht nicht in dem Maße wahrgenommen, wie sie es hätten machen sollen. Und dieses Recht ist verkümmert.

Es ist wichtig, dass die Amerikaner ihre selbst auferlegte Zurückhaltung überwinden und das Notwendige tun, um Japan zu schützen. Sie müssen auch ihre eigenen Erfolgs- und Überlebenschancen erhöhen.

Und die Nutzung von Häfen wie Ishigaki ist wichtig, um einen Präzedenzfall zu schaffen. Ganz zu schweigen davon, dass beide Länder ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen werden.

Diese Besuche müssen regelmäßig stattfinden – und in viel mehr Teilen Japans.

Natürlich muss man zwischen lokalen Empfindlichkeiten und dem, was zur Verteidigung Japans notwendig ist, abwägen. Aber die Dinge haben sich über die Jahre viel zu sehr in die falsche Richtung entwickelt und sind bisher nicht genug zurückgedreht worden.

Einige Fortschritte sind zu verzeichnen, wie die kürzlich abgeschlossenen Iron Fist-Übungen in Nansei Shoto zeigen. Das Training zwischen der US Navy und den japanischen Streitkräften beinhaltete auch eine Landung auf Okinoerabu. Die Insel liegt auf halbem Weg zwischen Okinawa und Kyushu, der südlichsten Hauptinsel Japans.

Noch vor wenigen Jahren wäre dies aufgrund des lokalen Widerstands und der Überempfindlichkeit der Zentralregierung nicht möglich gewesen.

Die Situation verbessert sich allmählich, aber es gibt immer noch Hindernisse – sowohl auf lokaler als auch auf zentraler Regierungsebene. Und auch in Teilen des japanischen Verteidigungsministeriums.

Japanische Opposition

Ein Teil des Widerstands ist prinzipieller Natur und kommt von Bürgern, die alle Militäreinsätze ablehnen. Angesichts der schrecklichen Erfahrungen, die Japan im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, ist das verständlich. Die Demonstranten sind in der Regel älter und zahlenmäßig kleiner.

Und in der Tat gibt es viel Unterstützung für die amerikanische und japanische Militärpräsenz auf der Insel Okinawa und vor allem auf den anderen Inseln der Nansei-Shoto-Kette.

Diese Tatsache wird in der Presse nur selten erwähnt.

Aber abgesehen von den lokalen Widerständen ist vielleicht das „burden sharing“ ein größeres Hindernis.

Vereinfacht gesagt erhalten die Gemeinden Geld von der Zentralregierung, wenn sie die militärische Ausbildung in ihrer Nähe „zulassen“. Wenn man sich beschwert und Ärger verursacht, fließt das Geld weiter. Wenn man sich genug beschwert, fließt vielleicht noch mehr Geld.

Ja, das ist Erpressung. Die Bürokraten machen das mit, weil sie das schon immer gemacht haben und weil die Angst, kritisiert zu werden, übermächtig ist. Das japanische Militär kann sich nicht beschweren.

Die Amerikaner ertragen es mit einem Lächeln und versuchen, die Dinge voranzutreiben, aber insgeheim bemerken sie die Absurdität, dass sie Japan oft verlassen müssen, um für die Verteidigung Japans zu trainieren.

Politische Überlegungen der USA?

Es mag den Anschein haben, dass nur die japanische Politik von Bedeutung ist.

Aber man muss die Dinge aus der Sicht der amerikanischen Öffentlichkeit betrachten. Japan sagt: „Wir wollen, dass ihr hier seid und auf Fingerschnippen für uns sterbt. Bis dahin bleibt ihr im Käfig oder an der kurzen Leine.“

Das ist nicht ganz fair, aber so wird es dargestellt – und Chinas „weiße Lobbyisten“ in Washington werden diese Argumente vorbringen, wenn es so weit ist.

Und sie könnten bei vielen Amerikanern – auf und außerhalb des Capitol Hill – Gehör finden.

Angesichts der chinesischen Bedrohung für Japan (und die Vereinigten Staaten) sollten wir uns nicht mit Hindernissen der Art herumschlagen, wie sie die USS Peralta in Ishigaki erlebt hat.

Wenn Japan es nicht ertragen kann, dass amerikanische Marineschiffe noch mehr japanische Häfen anlaufen oder amerikanische Flugzeuge noch mehr japanische Flughäfen anfliegen, wird das Bündnis nicht in der Lage sein, den Stress zu ertragen, der entsteht, wenn amerikanische Soldaten zu Tausenden für ein Japan sterben, das sie nicht richtig darauf vorbereitet hat, Japan zu verteidigen.

Die Zeit wird knapp.