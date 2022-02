Die unsichtbaren Umweltkrisen, die die Menschheit zerstören

In Teil 1 dieser Serie haben wir uns ein aktuelles politisches Dokument von Rockefeller angesehen, in dem ein Wandel in der Lebensmittelproduktion gefordert wird, und wie dies mit der neuen Lebensmittelagenda zusammenhängt.

In Teil 2 untersuchten wir die zwielichtige Geschichte der modernen Agrarindustrie und einige der wohlhabenden Eliten und Institutionen, die gentechnisch veränderte Nutzpflanzen und gefährliche Gentreibertechnologien fördern.

In Teil 3 werden wir die wirklichen Umweltkrisen untersuchen, die die Menschheit jeden Tag betreffen, aber von vielen so genannten Aktivisten und „Philanthropen“ ignoriert werden. Beginnend mit …

Nährstoffarme Lebensmittel

Seit Jahrzehnten warnen uns angesehene Wissenschaftler und Denker vor den Auswirkungen einer schlechten Ernährung auf die Gesundheit. Zu ihnen gehören Sir Robert McCarrison, Dr. Lawrence Plaskett, Weston Price und der zweimalige Nobelpreisträger Dr. Linus Pauling.

Im Laufe der Jahre wurden ihre Warnungen entweder ignoriert, unterlaufen oder diskreditiert. Man braucht nur einen Blick in die Mainstream-Medien zu werfen, um Behauptungen zu finden wie „Vitaminpräparate sind nichts als teurer Urin“.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Ärzte (selbst solche, die sich auf den Darm spezialisiert haben) wenig bis gar keine Ausbildung in Ernährungsfragen erhalten. So heißt es in der Einleitung von „A Physician’s Handbook on Orthomolecular Medicine“ [1]:

Es gibt ein breites Spektrum an uninformierten, nicht fachkundigen Meinungen über die praktische Bedeutung einer hochwertigen Ernährung in unserem täglichen Leben“.

Das wurde 1977 geschrieben und scheint leider auch heute noch zuzutreffen.

Im Jahr 2002 veröffentlichten Forscher der Harvard Medical School eine Arbeit mit dem Titel „Vitamins for Chronic Disease Prevention“.

Obwohl ihre Erkenntnisse für Orthomolekularmediziner schon Jahrzehnte zuvor offensichtlich waren, waren ihre Schlussfolgerungen nicht weniger wichtig, da sie die Tatsache anerkannten, dass die meisten Menschen nicht alle Vitamine in optimaler Menge über die Ernährung aufnehmen, und sich (wenn auch vorsichtig) für die Verwendung von Vitaminpräparaten für alle Erwachsenen aussprachen.

Noch wichtiger ist, dass die Forscher die weit verbreiteten gesundheitlichen Auswirkungen einer suboptimalen Vitaminzufuhr (sogar über den Standardbedarf hinaus) anerkannten [Hervorhebung hinzugefügt]:

… Eine unzureichende Vitaminzufuhr ist offenbar eine Ursache für chronische Krankheiten. Jüngste Erkenntnisse haben gezeigt, dass suboptimale Vitaminspiegel, die sogar weit über den Werten liegen, die zu Mangelerscheinungen führen, Risikofaktoren für chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Osteoporose sind. Ein großer Teil der Allgemeinbevölkerung ist offenbar aus diesem Grund einem erhöhten Risiko ausgesetzt.

Trotz wichtiger Erkenntnisse wie dieser werden nur selten Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Menschen ausreichende Mengen an Nährstoffen erhalten. So hätten beispielsweise allein im Vereinigten Königreich Hunderttausende von Todesfällen verhindert werden können, wenn die Regierung auf die überzeugenden Beweise für den Nutzen von Folsäure eingegangen wäre.

Folsäure senkt den Homocysteinspiegel, eine Aminosäure, die mit Herzinfarkten und Schlaganfällen in Verbindung gebracht wird. Ein suboptimaler Folsäurespiegel kann außerdem Neuralrohrdefekte verursachen und zu Gebärmutterhalsdysplasie, Krebs, Osteoporose und psychischen Depressionen beitragen.

Die empfohlene Tagesmenge der meisten Nährstoffe ist wohl zu niedrig und berücksichtigt nicht die Vorteile einer optimalen Zufuhr. Darüber hinaus wird die Einzigartigkeit jedes Einzelnen nicht berücksichtigt, wenn für jeden Menschen ein einheitlicher Bedarf festgelegt wird.

Vitamin D war in letzter Zeit in den Medien, weil Forschungsergebnisse darauf hindeuten, dass es bei der Behandlung von „Covid-19“ wirksam ist. Die Bedeutung von Vitamin D, nicht nur für die Vorbeugung von Atemwegserkrankungen, sondern auch für die Behandlung einer Reihe von chronischen Krankheiten, ist jedoch seit mindestens 20 Jahren bekannt. Trotzdem ist der Vitamin-D-Mangel nach wie vor weit verbreitet.

Laut den Forschern Vasquez, Cannell und Manso:

Vitamin-D-Mangel ist eine Epidemie in den Industrieländern, die von den Ärzten bisher nur unzureichend beachtet wurde, obwohl die Prävalenz, die Folgen und die Notwendigkeit einer täglichen Supplementierung über die derzeit unzureichenden Empfehlungen von 200-600 IE hinaus dokumentiert sind.

Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens gehen die Ärzte von einem veralteten Verständnis aus und betrachten Vitamin D lediglich als Knochennährstoff (Forschungsergebnisse zeigen, dass dies eindeutig nicht der Fall ist).

Und zweitens sind die Labortests zur Messung des Vitamin-D-Spiegels zu niedrig angesetzt, so dass die physiologische Notwendigkeit eines höheren Vitamin-D-Spiegels unterschätzt wird.

Die Schwere des Vitamin-D-Mangels (ein Mangel, der leicht durch Nahrungsergänzung oder Aufklärung über die Bedeutung der Sonneneinstrahlung behoben werden kann) hat einige Forscher dazu veranlasst, die Ethik der Nichtbehandlung eines so weit verbreiteten Problems in Frage zu stellen.

Angesichts des Umfangs und der Breite der von Experten begutachteten Forschungsergebnisse, die die Häufigkeit und die Folgen von Hypovitaminose D dokumentieren, ist die Nichtdiagnose und -behandlung dieser Störung ethisch fragwürdig (insbesondere bei schwangeren Frauen) und steht im Widerspruch zu einer hochwertigen, wissenschaftlich fundierten Gesundheitsversorgung.

Wie bei Vitamin D ist Magnesiummangel trotz umfangreicher Forschungsergebnisse, die die enormen Vorteile des Minerals belegen, immer noch weit verbreitet. Obwohl wir nur selten über die Bedeutung dieses Minerals aufgeklärt werden, ist Magnesium für die meisten Körperprozesse unerlässlich, und ein suboptimaler Magnesiumspiegel kann zu einer Vielzahl von unangenehmen (und manchmal tödlichen) Symptomen führen.

Die Bedeutung von Magnesium wird in einem Papier mit dem Titel Magnesium in Prävention und Therapie erläutert:

Magnesium ist das vierthäufigste Mineral im Körper. Es ist als Cofaktor für mehr als 300 enzymatische Reaktionen anerkannt, wobei es für den Adenosintriphosphat (ATP)-Stoffwechsel entscheidend ist. Magnesium wird für die DNA- und RNA-Synthese, die Fortpflanzung und die Proteinsynthese benötigt.

Niedrige Magnesiumwerte werden mit einer Reihe von chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht, wie z. B. Alzheimer, Insulinresistenz und Diabetes mellitus Typ 2, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Schlaganfall), Migräne und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS).

In ihrem aufschlussreichen Buch „The Magnesium Miracle“ [2] widmet sich Dr. Carolyn Dean auf über 600 Seiten der Bedeutung dieses selten erwähnten Minerals. Sie weist auch auf den wichtigen, aber oft übersehenen Zusammenhang zwischen Magnesiummangel und psychischen Erkrankungen hin.

Menschen bekommen keine Angstzustände, Panikattacken oder Depressionen, weil sie einen Mangel an Valium oder Prozac haben. Unser Körper benötigt diese Stoffe nicht für wichtige Stoffwechselprozesse. Allerdings können wir aufgrund eines Mangels an Magnesium, einem Nährstoff, den unser Körper benötigt, eine Vielzahl von psychologischen Symptomen entwickeln.

Laut Dr. Dean gelingt es kommerziellen Betrieben nicht, den ausgelaugten Boden wieder aufzufüllen, und das verbliebene Magnesium kann von den Pflanzen aufgrund von kaliumreichen Düngemitteln oder Pestizidrückständen nicht absorbiert werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich beispielsweise Glyphosat mit Magnesium verbindet und die Aufnahme verhindert.

Es stellt sich heraus, dass die Ursachen vieler Nährstoffmängel auf den Boden zurückgeführt werden können, in dem ein Großteil unserer Lebensmittel angebaut wird.

Das „Life Extension Magazine“ hat die USDA-Lebensmitteltabellen von 1963 bis heute verglichen und dabei einen erschreckenden Rückgang des Nährstoffgehalts festgestellt. Einige Vitamine sind um bis zu 40 % zurückgegangen.

So ist zum Beispiel der Gehalt an Vitamin A in Äpfeln von 90 mg auf nur noch 53 mg gesunken. Der Gehalt an Kalium und Magnesium in Kohlgemüse ist von 400 mg auf 170 mg bzw. von 57 mg auf 9 mg gesunken.

Ein ähnlicher Trend ist bei praktisch allen anderen Obst- und Gemüsesorten zu beobachten, was darauf hindeutet, dass Obst und Gemüse ihren Nährstoffgehalt in rasantem Tempo verlieren. Noch besorgniserregender ist die Tatsache, dass das USDA (United States Department of Agriculture) sich weigert, zu handeln. Als das „Organic Gardening Magazine“ den „Agricultural Research Service“ des USDA kontaktierte und fragte, ob sie besorgt darüber seien, dass die Amerikaner nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden, antworteten sie mit Gleichgültigkeit.

Das USDA ist anscheinend unbeteiligt und interessiert sich nicht für den Vitaminabbau, obwohl es den Auftrag hat, qualitativ hochwertige und sichere Lebensmittel zu gewährleisten. In ihrem Brief an Organic Gardening sagte Frau Johnson, dass der Nährstoffgehalt von Produkten nicht so wichtig sei wie Dinge wie Aussehen und großer Ertrag.

Damit man nicht denkt, dass die Verarmung an Nährstoffen eine Amerikanern vorbehaltene Krise sei, hat man festgestellt, dass dies auch im Vereinigten Königreich der Fall ist.

Der Mineralienexperte und Mitglied der „Geological Society“, David Thomas, analysierte die 6. Ausgabe von McCance und Widdowsons „The Composition of Foods“ und stellte fest, dass der Nährstoffgehalt der meisten Lebensmittel im Vereinigten Königreich in den letzten 60 Jahren stark zurückgegangen ist. Laut Thomas:

McCance & Widdowson liefern die detailliertesten und anspruchsvollsten historischen Aufzeichnungen über die Nährstoffwerte von Lebensmitteln, die es weltweit gibt.

Dies macht die Ergebnisse seiner Studie umso alarmierender. Thomas‘ Studie beschränkt sich auch nicht auf Obst und Gemüse. Seine Analyse hat einen drastischen Rückgang des Nährstoffgehalts (insbesondere der essenziellen Mineralien) in fast allen Lebensmittelgruppen (einschließlich Fleisch und Milchprodukte) ergeben.

In den letzten 60 Jahren hat sich die Qualität und Quantität der Lebensmittel, die uns als Nation zur Verfügung stehen, grundlegend verändert. Beschaffenheit, Anbaumethode, Zubereitung, Herkunft und letztendliche Präsentation der Grundnahrungsmittel haben sich so stark verändert, dass der Gehalt an Spurenelementen und Mikronährstoffen stark abgenommen hat.

Der Hauptkritikpunkt an Thomas‘ Forschung ist, dass die Analysemethoden in der Vergangenheit weniger genau waren und daher ein Vergleich der Nährstoffgehalte ungültig ist. Dies scheint jedoch eine falsche Behauptung zu sein, da McCance und Widdowson selbst behaupten, dass die in der Vergangenheit verwendeten Analysemethoden zwar heute als „primitiv“ gelten, aber nicht weniger genau waren als modernere Analysemethoden [3].

Der zweite Kritikpunkt ist, dass sich die Pflanzensorten im Laufe der Jahre verändert haben, so dass ein direkter Vergleich nicht mehr sinnvoll ist. Doch auch dieses Argument geht an der Sache vorbei, denn selbst wenn sich die Pflanzensorten verändert haben, ändert dies nichts an der Tatsache, dass der Nährwert der Ernährung eines Durchschnittsmenschen erheblich gesunken ist.

Thomas fasst das Ausmaß dieser Nährstoffkrise in der Schlussfolgerung seines Papiers von 2007 zusammen:

Was für ein Dilemma, in dem wir uns befinden. Forschungen aus der ganzen Welt haben die Realität des Verlusts von Mikronährstoffen aus unseren Lebensmitteln aufgezeigt und belegen, dass Mikronährstoffmängel unsere Gesundheit erheblich beeinträchtigen und zu chronischen physiologischen und psychologischen Erkrankungen bei Menschen jeden Alters beitragen.

Endokrinstörende Chemikalien

Die verarbeitende Industrie ist für den Ausstoß großer Mengen giftiger Chemikalien in die Umwelt verantwortlich, und die Auswirkungen vieler dieser Stoffe sind völlig unbekannt.

Das Amt für Chemikaliensicherheit und Umweltschutz (Office of Chemical Safety and Pollution Protection, OCSPP) der EPA ist für den Schutz der Menschen vor den Risiken von Pestiziden und giftigen Chemikalien zuständig. Das OCSPP führt Tests durch, um die Toleranzwerte für verschiedene Chemikalien zu ermitteln, und entscheidet über die zulässigen Höchstwerte für Pestizidrückstände in Lebensmitteln.

Wie John Kepner von BeyondPesticides.com jedoch zu Recht argumentiert:

Pestizidexpositionen in der realen Welt sind keine isolierten Vorfälle. Vielmehr handelt es sich um eine Reihe von Ereignissen, die durch Kombinationen von Expositionen gekennzeichnet sind.

Er führt weiter aus:

Wissenschaftler argumentieren seit Jahren, dass die toxische Exposition gegenüber Pestiziden so gemessen werden sollte, wie sie normalerweise auftritt, nämlich in Kombination miteinander. Das geltende Bundesrecht schreibt diese Art von Tests für die auf dem Markt befindlichen Pestizide jedoch nicht vor, außer in sehr begrenzten Fällen.

Schockierend sei, so die American Chemical Society (ACS):

Niemand, nicht einmal die Umweltschutzbehörde, weiß, wie viele Chemikalien heute im Einsatz sind.

Wenn die EPA nicht einmal weiß, wie viele Chemikalien heute in Gebrauch sind, wie kann sie dann deren Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen beurteilen? Die Antwort lautet: Sie können es nicht. Und die Gründe dafür liegen in den bestehenden Regulierungssystemen der EPA, die darauf ausgerichtet sind, Unternehmensinteressen über die Gesundheit der Bevölkerung zu stellen.

Dies wird von Dawn Lester und David Parker in ihrem Buch „What Really Makes You Ill“ [4] ausführlich dargelegt:

Die bestehenden Regulierungssysteme … begünstigen zunehmend die Industrie gegenüber den Verbrauchern; sie ermöglichen die rasche Freigabe von Produkten auf dem Markt, bringen aber viele Schwierigkeiten mit sich, wenn Produkte nach der Entdeckung von unerwünschten Wirkungen wieder vom Markt genommen werden sollen.

Als ob das Versagen der Regulierungssysteme nicht schon schlimm genug wäre, haben Whistleblower innerhalb der EPA vor kurzem aufgedeckt, dass auf Wissenschaftler innerhalb der Behörde enormer Druck ausgeübt wurde, um Beweise, die auf mögliche schädliche Auswirkungen verschiedener Chemikalien hinweisen, zu minimieren oder zu entfernen. Zu diesen schädlichen Auswirkungen gehören neurologische Störungen, Geburtsfehler und Krebs.

Laut „The Intercept“:

In mehreren Fällen wurden Informationen über Gefahren aus den Bewertungen der Behörde gestrichen, ohne die Wissenschaftler, die sie verfasst hatten, zu informieren oder um ihre Zustimmung zu bitten. Einige dieser Fälle führten dazu, dass die EPA der Öffentlichkeit wichtige Informationen über potenziell gefährliche Chemikalienexpositionen vorenthielt.

Einige dieser Chemikalien können das endokrine System stören. Das endokrine System steuert alle biologischen Prozesse im Körper. Dazu gehören die Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems, das Funktionieren des Fortpflanzungssystems, der Blutzuckerspiegel und vieles mehr.

Das endokrine System ist darauf angewiesen, ein feines Gleichgewicht verschiedener Hormone aufrechtzuerhalten, von denen einige nur in geringen Mengen vorhanden sind. „Die Dosis macht das Gift“ ist immer noch das akzeptierte Dogma hinsichtlich der Sicherheit oder Toxizität der meisten Chemikalien.

Jahrzehntelange Forschungen über die Auswirkungen von Chemikalien mit endokriner Wirkung (EDCs) haben jedoch bewiesen, dass diese Theorie falsch ist. Tatsächlich können EDCs bei niedrigen Dosen Auswirkungen haben, die bei höheren Dosen nicht vorhergesagt werden.

Noch alarmierender ist die Tatsache, dass es viele Jahre lang keine Tests gab, um Chemikalien auf mögliche endokrine Wirkungen zu prüfen. Infolgedessen wurde keine der vielen Tausend Chemikalien, die heute verwendet werden, auf derartige Wirkungen untersucht. Laut einem Papier von Dr. Theo Colborn aus dem Jahr 2003:

Die Liste der bekannten endokrinen Disruptoren mit einer breiten Palette von Wirkmechanismen, die die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigen können, wird immer länger.

Fast drei Jahrzehnte lang widmete sich Dr. Theo Colborn der Erforschung der schädlichen Auswirkungen von Chemikalien mit endokriner Wirkung auf das biologische Leben und die Umwelt.

Im Jahr 2003 gründete Dr. Colborn „The Endocrine Disruption Exchange“ (TEDX), eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 16 Jahren darum bemüht, „die Produktion und Verwendung von Chemikalien, die die gesunde Hormonfunktion beeinträchtigen, zu reduzieren“.

Ihre Forschung wurde zum Teil durch die relativ neue Explosion vieler endokrin bedingter Krankheiten angetrieben, darunter Autoimmunerkrankungen, Autismus, Asthma, Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen, ADHS und einige Formen von Krebs. Die zuletzt im September 2018 aktualisierte TEDX-Liste bekannter endokriner Disruptoren umfasst rund 1.482 Chemikalien.

Auch wenn dies nur ein kleiner Prozentsatz aller verwendeten Chemikalien zu sein scheint, enthält diese Liste nur solche Chemikalien, die in der wissenschaftlichen Forschung Anzeichen für endokrine Störungen gezeigt haben.

Wie bereits erwähnt, wurde die überwiegende Mehrheit der Chemikalien nicht auf solche Eigenschaften getestet. Daher können wir davon ausgehen, dass die tatsächliche Zahl der endokrin wirksamen Chemikalien in unserer Umwelt viel höher ist.

Viele der Erkenntnisse von Dr. Colborn finden sich in den Forschungen von Joseph Thornton wieder, einem Forscher am „Earth Institute“ der Columbia University, der sich auf die verheerenden Auswirkungen der Organochlorverschmutzung spezialisiert hat.

Organochlorine sind organische Moleküle, die mindestens ein kovalent gebundenes Chloratom enthalten. Ein Beispiel für ein bekanntes Organochlor ist DDT, ein hochgiftiges Pestizid, das in den 1940er und 1950er Jahren weit verbreitet war.

In seinem Buch „Pandora’s Poison“ [5] schreibt Thornton, dass:

Die Herstellung von Chlorgas aus Salz schafft die Voraussetzungen für die absichtliche und unbeabsichtigte Produktion einer Vielzahl neuartiger Chemikalien, die natürliche Systeme auf ihrer grundlegendsten Ebene stören. Die Praxis der Chlorchemie hat eine Vielzahl unbeabsichtigter chemischer und ökologischer Folgen ausgelöst, die auch unsere ausgefeiltesten Technologien nicht verhindern können.

Viele Organochlorine widerstehen dem natürlichen Abbau und können sich in der Umwelt anreichern. Einige, wie z. B. Dioxin, werden überhaupt nicht abgebaut und verbleiben fast unendlich lange in der Umwelt.

Dies ist äußerst besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass Organochlorine in immensen Mengen in die Umwelt freigesetzt werden (die Chlorindustrie produziert jedes Jahr etwa 40 Millionen Tonnen Chlorgas).

Wie Thornton erklärt, sind viele Organochlorine in Fett besser löslich als in Wasser. Dies führt dazu, dass sie sich im Fettgewebe von Lebewesen anreichern, vor allem von Lebewesen, die an der Spitze der Nahrungskette stehen (d. h. Menschen). Laut Thornton:

Arten, die in der Nahrungskette weit oben stehen, wie der Mensch, dienen als lebendes Reservoir, in dem sich diese Schadstoffe in immer höheren Konzentrationen anreichern.

Aufgrund ihrer langen Lebensdauer verbreiten sich chlororganische Stoffe mit den Windströmungen und bilden eine globale Kontaminationsdecke in der Atmosphäre mit schwerwiegenden Folgen für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen.

Thornton beschreibt in seinem Buch, wie die Produktion giftiger Chemikalien zu einem der „heimtückischsten Umweltprobleme unserer Zeit“ geworden ist und zu Unfruchtbarkeit, Immunsuppression, Krebs und Entwicklungsstörungen beiträgt.

Wie bereits erwähnt, können Umwelthormone die fötale Entwicklung des Fortpflanzungssystems beeinträchtigen, was manchmal zu Zwittertum führen kann. In der Tat hat die Forschung festgestellt, dass immer mehr Kinder mit „intersexuellen Variationen“ (d. h. uneindeutigen Genitalien) geboren werden.

In seinem Buch „Revolve: Man’s Scientific Rise to Godhood“ [6] wirft Aaron Franz die beunruhigende Möglichkeit auf, dass die weit verbreitete Umweltverschmutzung mit EDCs ein vorsätzlicher Akt sein könnte, der das transhumanistische Ziel der Schaffung eines androgynen Menschen fördern soll.

Sowohl die männliche als auch die weibliche Stärke sind zur Zerstörung vorgesehen. Es wurden nicht nur unsere Geschlechterrollen durcheinander gebracht, sondern wir wurden auch chemisch bombardiert. Es wurde ein chemischer Krieg gegen uns geführt, um unser biologisches Geschlecht zu zerstören.

Wie Franz in seinem Buch erklärt, ist es den Transhumanisten sehr ernst mit der Notwendigkeit, das Geschlecht zu überwinden – ein Konzept, das Forscher als „Postgenderismus“ bezeichnen. Transhumanisten betrachten das Geschlecht als etwas, das uns einschränkt, und sie versuchen, es mit technologischen Mitteln zu überwinden.

Ein weiterer Umweltschadstoff, der das Hormonsystem beeinträchtigen kann, ist elektromagnetische Strahlung.

Elektromagnetische Strahlung

Als Reaktion auf die geplante Einführung der 5G-Abdeckung in der EU und den USA im Jahr 2018 hat Martin Pall (emeritierter Professor für Biochemie und medizinische Grundlagenforschung an der Washington State University) einen detaillierten Bericht erstellt, in dem er acht wahrscheinliche pathophysiologische Auswirkungen beschreibt, die als Folge einer erhöhten Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung zu beobachten wären.

Zu diesen Auswirkungen gehören neurologische Effekte, Störungen des Hormonsystems, oxidativer Stress, DNA-Mutationen, verminderte Fruchtbarkeit und Krebs. Professor Pall fasste seine Gedanken über die 5G-Einführung zusammen, indem er sie als „die dümmste Idee, die je jemand in der Weltgeschichte hatte“ bezeichnete.

Die Besorgnis über 5G ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die neue Technologie keinem einzigen Sicherheitstest unterzogen wurde. Die Besorgnis über die zunehmende Belastung durch elektromagnetische Strahlung ist wohlbegründet, wenn man bedenkt, dass es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass eine solche Belastung biologische Schäden verursacht.

Professor Pall schätzt, dass es mehr als 14.000 wissenschaftliche Studien mit Peer-Review gibt, die schädliche Auswirkungen von EMF bei Werten unterhalb der Sicherheitsrichtlinien belegen [7].

Studien haben bereits bewiesen, dass die Strahlung von Mobiltelefonen allein die Spermienzahl und -beweglichkeit bei Männern verringern kann. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2017 ergab einen alarmierenden Rückgang der Spermienzahl bei Männern in technologisch fortgeschrittenen Ländern.

Die Forscher schreiben, dass „die Ursachen für diesen anhaltenden Rückgang dringend erforscht werden müssen“. Wenn die Ursache jedoch von einer Technologie ausgeht, die von einer der reichsten und mächtigsten Industrien der Welt gefördert wird, ist es unwahrscheinlich, dass weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

Studien haben gezeigt, dass EMF oxidativen Stress verursachen können. Es wird vermutet, dass dies wiederum zum Auftreten einer Reihe von neuropsychiatrischen Störungen führen kann, von denen einige in unserer modernen Gesellschaft immer häufiger auftreten. Dazu gehören Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Depressionen, Angstzustände, Reizbarkeit oder, schlimmer noch, Autismus.

Eine weitere bekannte Auswirkung der EMF-Exposition ist ein erhöhtes Krebsrisiko. In einer 25 Millionen Dollar teuren Studie des „National Toxicological Program“ (NTP) wurde festgestellt, dass bei Tieren, die EMF unterhalb der ICNIRP-„Sicherheits“-Richtlinien ausgesetzt waren, das Auftreten von Gehirn- und Herzkrebs zunahm.

Schließlich sah sich sogar die Internationale Agentur für Krebsforschung (ein Zweig der Weltgesundheitsorganisation) gezwungen, hochfrequente elektromagnetische Felder als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ einzustufen.

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass EMF auch zum Rückgang von Insekten- und Vogelpopulationen in der ganzen Welt beitragen. In seinem aufschlussreichen Buch „The Invisible Rainbow“ [8] dokumentiert Arthur Firstenberg den raschen Rückgang vieler Insekten- und Vogelarten, darunter auch des bescheidenen Haussperlings.

Eine Studie, die der Zoologe Sainudeen Pattazhy in den Jahren 2008 und 2009 im indischen Bundesstaat Kerala durchführte, ergab, dass Haussperlinge dort praktisch ausgestorben sind … Pattazhys Schlussfolgerung ist die gleiche wie die von Balmori: Mobilfunkmasten lassen Spatzen keinen Platz zum Leben.

Anschließend zitiert er Pattazhy wie folgt:

Das kontinuierliche Eindringen von elektromagnetischer Strahlung in den Körper von Vögeln beeinträchtigt ihr Nervensystem und ihre Navigationsfähigkeiten. Sie sind nicht mehr in der Lage, zu navigieren und nach Nahrung zu suchen. Es hat sich gezeigt, dass Vögel, die in der Nähe von Türmen nisten, das Nest innerhalb einer Woche verlassen.

Auch die Bienenpopulationen gehen in bestimmten Gebieten der Welt zurück. Die Gründe dafür sind zwar vielschichtig, aber Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine der Ursachen elektromagnetische Strahlung sein könnte.

In einer 2019 in der Zeitschrift „Science of The Total Environment“ veröffentlichten Arbeit wurde festgestellt, dass eine chronische Exposition gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (RF-EMF) das Schlüpfen von Honigbienenköniginnen deutlich verringert. Andere Studien haben beunruhigende Verhaltensänderungen bei Bienen festgestellt, die EMF ausgesetzt waren.

Trotz all dieser Beweise, die auf biologische Schäden hindeuten, wurde wenig getan, um die Exposition der Menschen gegenüber schädlicher HF-Strahlung zu verringern. Diese zunehmend ernste Umweltkrise hätte verhindert werden können, wenn die Behörden angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hätten.

Doch wie Big Pharma und Big Agribusiness ist auch Big Wireless eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie, die Profit und Kontrolle über das stellt, was ethisch und moralisch richtig ist.

In einem Artikel aus dem Jahr 2018 zeigt Dr. Paul Héroux, Professor für elektromagnetische Toxikologie an der McGill University, die Korruption auf, die in den Regulierungsbehörden lauert, die die Sicherheitsrichtlinien für HF-Strahlung festlegen und beaufsichtigen.

Im Bewusstsein des enormen Potenzials dieses Marktes [d.h. der Wireless-Industrie] gelang es den Ingenieuren in 50 Jahren anhaltender Bemühungen, diese Strahlungen als unschädlich einzustufen, indem sie die Normungsgremien infiltrierten und monopolisierten.

Die so genannten „Sicherheitsrichtlinien“ werden von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) festgelegt, einer Organisation, die nach eigenen Angaben das Ziel verfolgt, „Menschen und die Umwelt vor den schädlichen Auswirkungen nichtionisierender Strahlung (NIS) zu schützen“.

In einem Bericht mit dem Titel „The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G“ von Klaus Buchner und Michèle Rivasi kommen sie jedoch zu einem etwas anderen Schluss, was die Natur der ICNIRP betrifft.

Die ICNIRP stellt sich selbst dar und wird von der Europäischen Kommission und in den Medien als eine unabhängige internationale Kommission beschrieben, die Ratschläge auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse erteilt. Wir glauben, dass es verschiedene Gründe gibt, dieses (Selbst-)Bild in Frage zu stellen.

Eine wichtige Erkenntnis von Buchner und Rivasi ist, dass die Mehrheit der ICNIRP-Wissenschaftler (zumindest teilweise) von der Industrie finanzierte Forschungsarbeiten durchgeführt haben oder derzeit durchführen.

Sie fanden auch heraus, dass die neuen, von der ICNIRP im Jahr 2020 veröffentlichten HF-Sicherheitsrichtlinien ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) und dem ICES (International Committee on Electromagnetic Safety) sind, zwei Organisationen, die eng mit großen Telekommunikationsunternehmen zusammenarbeiten.

Im Jahr 2014 veröffentlichte die WHO den Entwurf einer Monographie über HF-Felder und Gesundheit zur öffentlichen Stellungnahme. 5 von 6 Mitgliedern der Kerngruppe, die für den Entwurf zuständig war, gehörten jedoch der ICNIRP an – ein eklatanter Interessenkonflikt.

Ein Artikel aus dem Jahr 2017 beschreibt ein späteres Treffen bei der WHO, bei dem Beamte wenig Interesse an einer Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern zeigten, die eingeladen waren, Beweise für die gesundheitsschädlichen Auswirkungen von EMF zu präsentieren.

Der Artikel kommt zu folgendem Schluss:

In Anbetracht der enormen wirtschaftlichen Interessen, die in die ICNIRP-Leitlinien einfließen, und der Verbindungen mehrerer ihrer Expertenmitglieder zur Industrie ist dies zweifellos ein großer Interessenkonflikt, der nicht nur die Glaubwürdigkeit der Monographie über HF-Strahlung, sondern auch die Glaubwürdigkeit der WHO als Hüterin der Weltgesundheit ernsthaft untergraben wird.

Die zunehmende Dichte der elektromagnetischen Strahlung auf dem Boden verblasst im Vergleich zu dem drohenden Bombardement aus dem Weltraum. In seinem Newsletter vom Januar 2022 zählt Arthur Firstenberg die Zahl der in Betrieb befindlichen, genehmigten und vorgeschlagenen Satelliten mit niedriger Umlaufbahn auf und kommt zu der erschreckenden Zahl von 441.449 Satelliten.

Darin enthalten sind mehr als 40.000 SpaceX-Satelliten (von denen fast 12.000 bereits genehmigt wurden), die Teil des „Starlink“-Netzwerks von Elon Musk sein sollen, das weltweiten 5G-Zugang bietet. Das schreibt Firstenberg:

Während die Aufmerksamkeit der verängstigten Welt auf ein Virus gerichtet war und sich die Sorge um die Strahlung auf 5G am Boden konzentrierte, hat der Angriff auf den Himmel astronomische Ausmaße angenommen.

Es sind Berichte aufgetaucht, in denen behauptet wird, dass die FCC, als sie Musk die Genehmigung für den Start so vieler Satelliten erteilte, gegen den „National Environmental Policy Act“ (NEPA) verstieß, da sie es versäumte, die Umweltauswirkungen der Stationierung so vieler Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn zu bewerten.

Nach Ansicht von Firstenberg werden die Umweltauswirkungen katastrophal sein. Es ist bekannt, dass die Emissionen von Raketenstarts die Ozonschicht schädigen, aber was Firstenberg am meisten Sorgen bereitet, sind die Auswirkungen auf die Ionosphäre.

Was alle völlig ausblenden, ist die Auswirkung der gesamten Strahlung der Satelliten auf die Ionosphäre und damit auf die Lebenskraft jedes Lebewesens … Der Kreislauf, der von der Ionosphäre erzeugt wird und der ständig zwischen dem Yang (positiv) des Himmels und dem Yin (negativ) der Erde fließt. Der Kreislauf, der uns mit der Erde und dem Himmel verbindet und der durch unsere Meridiane fließt und uns Leben und Gesundheit schenkt. Ein Kreislauf, der nicht mit den Frequenzen von hunderttausend Satelliten verunreinigt werden darf, deren Strahlen teilweise eine effektive Leistung von bis zu zehn Millionen Watt haben. Das ist blanker Wahnsinn, und bisher hat niemand darauf geachtet.

Die Klimakrise: Es ist nicht das, was Sie denken

Es wird zwar viel Wert darauf gelegt, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, und Milliarden von Dollar fließen in dubiose Klimafonds, aber es scheint, dass keine der globalen „Eliten“ ein Interesse an der Bekämpfung der oben genannten Krisen hat.

Wir müssen uns fragen: Was wird getan, um den Nährstoffgehalt unserer Lebensmittel wieder aufzufüllen? Welche Schritte unternehmen die Umweltschutzbehörden, um giftige Chemikalien zu verbieten und chlororganische Stoffe aus der Atmosphäre zu entfernen? Was wird unternommen, um unsere Belastung durch schädliche elektromagnetische Strahlung zu verringern und sicherere Kommunikationsmethoden einzuführen?

Täuschen Sie sich nicht: Die wirklichen Umweltkrisen werden auf dem G20-Gipfel nicht angesprochen, die Mainstream-Medien berichten nicht über sie, und sie werden nicht von Regierungen, Bankern, Philanthropen oder Technokraten für uns gelöst werden.