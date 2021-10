Die Ursache der Pandemie, über die niemand reden will

Mercola.com

Toxische Stressoren, die chemischer, physischer, biologischer oder psychologischer Natur sein können, beeinträchtigen die Fähigkeit des Immunsystems, Viren abzuwehren, und verdienen daher im Kampf gegen COVID-19 und künftige Pandemien mehr Beachtung.

Die meisten (95 %) der COVID-19-Todesfälle haben andere Begleit- und Grunderkrankungen, die zum Tod beigetragen haben, wie Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Krebs oder Diabetes.

Viele dieser Grunderkrankungen, die das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung und des Todes erhöhen, werden durch toxische Belastungen wie schlechte Ernährung, Umweltchemikalien, Inaktivität und Stress verursacht.

Die Reaktion auf die COVID-19-Pandemie konzentrierte sich auf kurzfristige Notfallmaßnahmen wie Quarantäne, Abriegelung und Injektionen, die nichts mit den langfristigen Aussichten für die Bekämpfung pathogener Viruserkrankungen beim Menschen zu tun haben

Der Grund dafür, dass SARS-CoV-2 als einziger toxischer Stressor ausgewählt wurde, gegen den vorgegangen werden soll, hat der Studie zufolge mit politischen und finanziellen Gründen zu tun, nicht mit wissenschaftlichen, und dient dem Schutz der großen Produktions- und Verbrauchsinteressen wie der pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie und der Biotechnologiebranche

Um die Öffentlichkeit langfristig zu schützen, wäre eine „Quarantäne“ vor Toxinen wie ultraverarbeiteten Lebensmitteln, Umweltchemikalien, drahtloser Strahlung und vielem mehr weitaus effektiver als eine Quarantäne vor einem Virus.

Die COVID-19-Pandemie konzentrierte sich auf ein einziges Ziel – SARS-CoV-2 – und darauf, wie man es mit einer Injektion neutralisieren kann. Aber das Problem der Viruserkrankungen ist viel größer als ein einzelnes Virus oder eine Pandemie. Menschen und Viren koexistieren. Es ist eine alltägliche Realität, dass man einem oder mehreren von ihnen ausgesetzt ist, aber nicht jeder wird krank.

Wie es Ihnen geht, wenn Sie einem bestimmten Virus ausgesetzt sind, hängt von einer komplexen Mischung aus genetischen Faktoren und toxischen Stressfaktoren ab, die Ihr Immunsystem schwächen. Diese „toxischen Stressoren“, die chemischer, physikalischer, biologischer oder psychologischer Natur sein können, beeinträchtigen die Fähigkeit des Immunsystems, Viren abzuwehren, und sie verdienen im Kampf gegen COVID-19 und künftige Pandemien mehr Beachtung.

Wie ein Forscherteam in der Fachzeitschrift Food and Chemical Toxicology feststellte, wird die Rolle der Exposition gegenüber toxischen Substanzen bei der COVID-19-Pandemie zu wenig beachtet:

Die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) und frühere Pandemien wurden fast ausschließlich als virologische Probleme betrachtet, während toxikologische Probleme meist ignoriert wurden. Diese Sichtweise wird durch die Entwicklung von COVID-19 nicht gestützt, bei der auf die Auswirkungen einer realen Exposition gegenüber mehreren toxischen Stressoren, die das Immunsystem schwächen, das SARS-CoV-2-Virus folgt, das das geschwächte Immunsystem ausnutzt, um eine Kette von Ereignissen auszulösen, die schließlich zu COVID-19 führen.

Viren werden nicht verschwinden

Die Vorstellung, dass wir uns durch Injektionen von Viruserkrankungen befreien können, ignoriert die entscheidende Tatsache, dass Viren überall um uns herum vorkommen und dass es unmöglich ist, eine Injektion für jedes gefährliche Virus zu entwickeln. Derzeit sind etwa 263 Viren aus 25 Virusfamilien bekannt, die den Menschen infizieren können. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Mehr als 1.100 Viren wurden bei Tieren und Menschen identifiziert, aber selbst dies gibt kein vollständiges Bild davon, wie viele Viren um uns herum zirkulieren.

Das Global Virome Project hat ergeben, dass etwa 1,67 Millionen Virusarten in Säugetieren und Vögeln noch entdeckt werden müssen, und bis zu 827.000 von ihnen haben ein zoonotisches Potenzial, d. h. sie können von Tieren auf Menschen übertragen werden. Es sei darauf hingewiesen, dass nicht alle Viren schlecht sind.

Einige von ihnen können positive Wirkungen haben, wie z. B. die Regulierung der Darmmikrobiota und den Schutz vor nicht-infektiösen Krankheiten. Darüber hinaus ist der Kontakt mit Viren ein notwendiges Übel, das die optimale Immunantwort vorbereitet, aufrechterhält und stärkt:

Das Virom der Säugetiere umfasst verschiedene kommensale und pathogene Viren, die ein breites Spektrum an Immunreaktionen des Wirts hervorrufen. Eine Untergruppe des Viroms (insbesondere zoonotische Viren, die beim Menschen pathogen zu sein scheinen) fordert das Immunsystem ständig heraus. Dieser Prozess scheint ein zweischneidiges Schwert zu sein. Gesunde Immunsysteme reagieren optimal auf virale Herausforderungen und werden durch die ständigen Herausforderungen weiter gestärkt, sodass sie einen zusätzlichen Schutz gegen andere virale Herausforderungen bieten.

Chronische Erkrankungen im Zusammenhang mit COVID-19-Schweregrad und Tod

Nach Angaben der U.S. Centers for Disease Control and Prevention wird nur bei etwa 5 % der COVID-19-Todesfälle nur COVID-19 auf dem Totenschein vermerkt. Bei den anderen 95 % liegen andere Begleit- und Grunderkrankungen vor, die zum Tod beigetragen haben, z. B. Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Krebs oder Diabetes.

Viele dieser Grunderkrankungen, die das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung und des Todes erhöhen, werden durch toxische Belastungen wie schlechte Ernährung, Umweltchemikalien, Inaktivität und Stress verursacht.

„Kurz gesagt, es ist die allgegenwärtige, ständige Exposition gegenüber toxischen Stressoren in unserer Umwelt, die in Kombination mit genetischen Faktoren dazu führt, dass wir Krankheiten entwickeln, die unser Immunsystem beeinträchtigen und uns anfällig für schwere COVID-19-Infektionen machen“, berichtet die Alliance for Natural Health. Wie die Forscher feststellten, gehören dazu Faktoren wie:

Lebensstil – Dazu gehören Bewegungsmangel, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, ungesunde Ernährung mit stark verarbeiteten Lebensmitteln und raffinierten Getreidesorten sowie chronischer Schlafmangel.

Arzneimittel und andere iatrogene Ursachen – Von den Erwachsenen über 65 Jahren nehmen 54 % vier oder mehr verschreibungspflichtige Medikamente ein. Immunsuppressiva, nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs), Paracetamol, chirurgischer Stress, Anästhesie, Antidepressiva, Antibiotika, Nanomedizinprodukte, adjuvantierte Impfstoffe und ionisierende Strahlentherapie können das Immunsystem beeinträchtigen.

Biotoxine und Biomaterialien – Dazu gehören Schimmelpilze, einschließlich Aflatoxin, sowie Viren und Bakterien.

Berufliche und Umweltexposition – Zu dieser Art von Exposition gehören endokrin wirksame Chemikalien, Mikroplastik, Schwermetalle, Pestizide, Luftverschmutzung, Strahlung, Mobiltelefone und Wi-Fi, Schwermetalle, PFAS, Feinstaub, Desinfektionsnebenprodukte und mehr.

Psychosoziale und sozioökonomische Faktoren: Von Depressionen bis hin zu chronischem Stress, sozialer Isolation, belastenden Lebensereignissen und widrigen Umständen in der Kindheit – auch diese Faktoren können zu einer schlechten Gesundheit beitragen.

So analysierten Forscher der Universität Alma Mater Studiorum in Bologna (Italien) 482 COVID-19-Patienten, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 20. April 2020 in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. „Adipositas ist ein starker, unabhängiger Risikofaktor für Atemversagen, die Einweisung in die Intensivstation und den Tod bei COVID-19-Patienten“, schrieben sie, und das Ausmaß des Risikos war an den Grad der Adipositas einer Person gebunden.

Selbst bei Patienten mit leichter Adipositas war das Risiko eines Atemversagens 2,5 Mal höher und das Risiko einer Einweisung auf die Intensivstation fünf Mal höher als bei nicht adipösen Patienten. Bei Patienten mit einem BMI von 35 und mehr – also mäßiger oder schwerer Fettleibigkeit – war das Risiko, an COVID-19 zu sterben, sogar 12-mal höher.

Wie bei vielen Virusinfektionen scheint es auch bei COVID-19 eine Ernährungskomponente zu geben, die das Risiko schwerer Verläufe durch die therapeutische Einnahme von Vitaminen und Mineralien senken kann, aber Nährstoffmängel werden als offizielle Risikofaktoren für COVID-19 weiterhin ignoriert. Bei COVID-19-Patienten, die eine Kombination aus Vitamin D, Magnesium und Vitamin B12 erhielten, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Sauerstofftherapie oder eine Behandlung auf der Intensivstation benötigten, deutlich geringer als bei Patienten, die dies nicht erhielten.

Wer sich nur auf die Virologie konzentriert, vernachlässigt die Bedeutung der Toxikologie

Die Reaktion auf die COVID-19-Pandemie konzentrierte sich auf kurzfristige Notfallmaßnahmen wie Quarantäne, Abriegelung und Injektionen, die nichts mit den langfristigen Aussichten für die Bekämpfung pathogener Viruserkrankungen beim Menschen zu tun haben. Strategien, die sich auf die Stärkung des Immunsystems konzentrieren, sind jedoch kostengünstig, zahlreich und leicht verfügbar und könnten jetzt und bei künftigen Pandemien Leben retten:

Es bestehen große Missverständnisse über die Rolle von SARS-CoV-2 bei der Entstehung von COVID-19, insbesondere über den Schweregrad von COVID-19 in ausgewählten demografischen Gruppen. Diese Fehleinschätzungen führen zu Behandlungen, die sich auf die Virologie konzentrieren, ohne die Toxikologie zu berücksichtigen: Eindämmung/Abschwächung der SARS-CoV-2-Exposition/Viruslast, anstatt das Immunsystem an sich zu stärken. Diese auf der Virologie basierenden Maßnahmen gehen nicht auf die zugrunde liegenden toxikologischen Probleme ein, die richtig angegangen werden müssen, um die Anfälligkeit des Menschen für Infektionskrankheiten, einschließlich COVID-19, zu verringern.

Infektionskrankheiten wie COVID-19, SARS und Influenza haben vieles gemeinsam, unter anderem, dass nur ein kleiner Teil der Infizierten Symptome entwickelt und ein noch kleinerer Teil an der Infektion stirbt, häufig an Lungenentzündung oder akutem Atemnotsyndrom.

Zu den Menschen, die am ehesten an diesen Infektionskrankheiten sterben, gehören ältere Menschen mit Grunderkrankungen. Eine Begleiterkrankung wie Herzkrankheit, chronische Atemwegserkrankung, Krebs, Fettleibigkeit oder Diabetes ist bei älteren Erwachsenen ein zuverlässigerer Indikator für eine geschwächte Immunität als das chronologische Alter, erklärten die Forscher von Food and Chemical Toxicology.

Toxische Stressoren tragen nicht nur zu diesen Grunderkrankungen bei, sondern auch zu metabolischem Stress, und mit chronischen Erkrankungen geht oft eine erhöhte Entzündungsbereitschaft einher, die das Risiko, an einem Virus wie SARS-CoV-2 zu sterben, weiter erhöht. All diese Faktoren summieren sich zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionskrankheiten – eine Anfälligkeit, die wahrscheinlich verhindert werden könnte:

Die schwerwiegendsten Folgen von COVID-19 und Influenza ergeben sich aus einem geschwächten/gestörten Immunsystem und der Ausnutzung des geschwächten Immunsystems durch das Virus. Bei einem gesunden Immunsystem wäre das Virus nicht in der Lage, dessen starke Abwehrkräfte zu überwinden, und würde neutralisiert.

Die Öffentlichkeit sollte sich vor toxischen Stressoren in „Quarantäne“ begeben

In der Studie wurde von einem hypothetischen Szenario ausgegangen, bei dem die Exposition gegenüber vier gefährlichen Elementen während der COVID-19-Pandemie zu einer tödlichen Lungenentzündung führen würde. Dabei könnte es sich um Pestizide, schlechte Ernährung, Funkstrahlung und SARS-CoV-2 handeln. „Nehmen wir an, dass eine beliebige Kombination von drei der vier gefährlichen Elemente nicht ausreichen würde, um eine Lungenentzündung zu verursachen, und dass sie keine Symptome hervorrufen würde“, so die Forscher.

Dennoch konzentrierten sich die Gesundheitsbehörden nur auf eine potenzielle Gefahr, nämlich SARS-CoV-2, und ignorierten die unzähligen anderen toxischen Stressoren, die in ihrer Gesamtheit eine viel größere Präsenz und Auswirkung auf die öffentliche Gesundheit haben. „Das Schlüsselkonzept hier ist, dass die Kombination aus Virus und toxischen Stressoren das letztendliche Gesundheitsresultat bestimmt, nicht notwendigerweise einer der Bestandteile für sich allein“, sagten sie.

Der Grund dafür, dass SARS-CoV-2 als einziger toxischer Stressor ins Visier genommen wurde, hat der Studie zufolge mit politischen und finanziellen Gründen zu tun, nicht mit wissenschaftlichen, und dient dem Schutz der wichtigsten Interessengruppen in Produktion und Konsum wie der Pharma-, Lebensmittel- und Biotech-Industrie.

Um die Öffentlichkeit zu schützen, wäre jedoch eine „Quarantäne“ vor den oben aufgeführten Toxinen – ultraverarbeitete Lebensmittel, Umweltchemikalien, Funkstrahlung und vieles mehr – weitaus effektiver als eine Quarantäne vor einem Virus:

Wenn man die Verantwortung für die Pandemie Mutter Natur zuschreibt und nicht denjenigen, die die Hauptverantwortung für die Schaffung der Pandemiegrundlage tragen, ist sichergestellt, dass diese schädlichen Praktiken und die damit verbundenen Pandemien (einschließlich der jährlichen Todesfälle der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen im Zusammenhang mit den sogenannten Grippeepidemien/Pandemien) unvermindert weitergehen werden. Warum wird keiner der anderen Bestandteile des Nexus zwischen Virus und toxischen Stressoren unter wirksame „Quarantäne“ vor der Öffentlichkeit gestellt? Warum werden nicht auch Rauchen, Luftverschmutzung, übermäßiger Alkoholkonsum, drahtlose Strahlung, Agrochemikalien oder Industriechemikalien unter Quarantäne gestellt?

Es mangelt nicht an Beweisen für Zusammenhänge zwischen diesen Umweltschadstoffen und immunbedingten Krankheiten.

Anstatt auf „offizielle“ Ratschläge zu warten, sollten Sie sich lieber von gesundem Menschenverstand leiten lassen und positive Veränderungen in Ihrem Leben vornehmen, die Ihre Immunabwehr stärken. Je mehr Sie toxische Belastungen wie ungesunde Lebensmittel, Chemikalien, unnötige Arzneimittel, soziale Isolation, Inaktivität und Pestizide vermeiden, desto besser wird Ihr Immunsystem funktionieren und desto gesünder werden Sie im Falle einer Virusbelastung sein, die auf Sie zukommen könnte.

Für die langfristige Pandemieprävention sind die Forscher der Meinung – und ich stimme ihnen nachdrücklich zu -, dass toxikologische Ansätze Vorrang vor virologischen Ansätzen haben sollten. Sie fügten hinzu:

Da bei den derzeitigen COVID-19-Behandlungen die toxikologische Komponente fast vollständig ignoriert wird, ist von diesen Behandlungen nur ein begrenzter Nutzen zu erwarten. … Eine schützende Quarantäne (für die aktuelle Pandemie und gegen künftige Pandemien) bestünde darin, wirksame „Quarantänen“ für die Öffentlichkeit gegen die inhärent toxischen Bestandteile der Kombination aus Virus und toxischen Stressoren (z. B. Pestizide, PFOS, PCBs, Nervenkampfstoffe, Funkstrahlung usw.) zu verhängen.

… Wenn eine solche Strategie in der Vergangenheit konsequent verfolgt worden wäre, hätte sie das Auftreten und die Folgen von COVID-19 verhindern bzw. minimieren können.

