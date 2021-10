General Milley schlägt aus und zeigt, was mit dem amerikanischen Militär nicht stimmt

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Es gibt keine handfesten Beweise, sondern nur Andeutungen, dass Trump jemals ernsthaft einen Krieg mit China in Erwägung gezogen hat, schreibt Philip Giraldi.

Die meisten Amerikaner wissen nicht, dass es in den Vereinigten Staaten derzeit etwa 900 Generäle und Flaggenoffiziere im aktiven Dienst gibt, die 1,3 Millionen Soldaten in den kombinierten Streitkräften führen. Das ist ein Verhältnis von einem hohen Offizier pro 1.400 Männer und Frauen. Während des Zweiten Weltkriegs, einer zugegebenermaßen anderen Ära, gab es etwa doppelt so viele Flaggen- und Generaloffiziere für etwas mehr als 12 Millionen Soldaten im aktiven Dienst – ein Verhältnis von einem zu 6.000. In der Marine gibt es 32 Flaggenoffiziere für jedes derzeit in Dienst gestellte Schiff. Im Jahr 1944 kam noch ein Flaggenoffizier auf 24 Schiffe.

Diese Entwicklung wird als „rank creep“ (schleichende Entwicklung der Ränge) bezeichnet, die die Leistung nicht verbessert, sondern stattdessen die Befehlskette durch zusätzliche bürokratische Ebenen bei der Entscheidungsfindung verkompliziert, während sie gleichzeitig durch die Finanzierung der höheren Gehaltsstufen mehr kostet. Und damit man sich nicht darüber wundert, warum es weiterhin so viele Flaggenoffiziere gibt, die möglicherweise zu dem Schluss kommen, dass sie für die Führung von Kriegen benötigt werden, könnte man darauf hinweisen, dass die meisten von ihnen nie auch nur in die Nähe von Kampfhandlungen kommen werden, selbst wenn die USA ihre Kriegstreiberei auf globaler Ebene fortsetzen, um ihre Führungsrolle in einer fiktiven „auf Regeln basierenden internationalen Ordnung“ zu etablieren und durchzusetzen.

Es hat sich herausgestellt, dass der derzeitige Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, Mark Milley, in den letzten Tagen der Regierung Donald Trump mit seinen Amtskollegen in China sowie mit einigen Leuten im Kongress gesprochen hat, die Trump nicht leiden konnten. Einige der Gespräche waren Routine, aber andere wurden offenbar von dem Gedanken geleitet, dass Donald Trump einfach etwas Dummes tun könnte, wie einen Krieg zu beginnen, wenn seiner Fähigkeit, Unheil anzurichten, nicht einige Beschränkungen auferlegt würden. Die Demokraten im Allgemeinen und die Trump-Hasser im Besonderen haben kein Problem mit dieser Einmischung in die Politik, während viele Republikaner eine gründliche Untersuchung mit möglichen Konsequenzen bis hin zum Kriegsgericht fordern.

Die verschiedenen Gespräche wurden in dem soeben erschienenen Buch „Peril“ von Bob Woodward und Robert Costa wiedergegeben, das auf der Grundlage von angeblich 200 Interviews entstanden ist und von beiden Seiten, einschließlich des Milley-Lagers und der beteiligten Journalisten, als korrekt anerkannt wird. Zumindest einige der Gespräche wurden mit anderen Beamten im Raum und auf separaten Telefonleitungen geführt, obwohl es auch Gespräche mit Politikern wie Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, gab, die eindeutig als inoffiziell galten, da es darum ging, Atomwaffen aus den Händen des Präsidenten fernzuhalten.

Dem Buch zufolge soll Milley dem chinesischen General Li Zuocheng in einem Telefongespräch über einen Geheimkanal gesagt haben, dass der Präsident einen gegen China gerichteten Angriff anordnen könnte, etwas in der Art eines „Überraschungsangriffs“. Er soll gesagt haben: „General Li, Sie und ich kennen uns jetzt seit fünf Jahren. Wenn wir angreifen wollen, werde ich Sie vorher anrufen. Es wird keine Überraschung sein.“ Milley rechtfertigte die Aktion offenbar damit, dass er Überraschungsangriffe prinzipiell ablehne, und seine Befürworter führen das Beispiel „Pearl Harbor“ an, das von der amerikanischen Öffentlichkeit als so abstoßend empfunden wurde, dass so etwas wie ein Vernichtungskrieg unvermeidlich wurde. Die Befürworter von Milley haben nicht gesagt, dass Donald Trump sowohl unwissend als auch eine tickende Zeitbombe sei, die so etwas Dummes wie einen Konflikt mit China anzetteln würde, obwohl dies in ihrer Argumentation implizit enthalten ist.

Milley teilte Nancy Pelosi am 8. Januar, zwei Tage nach dem angeblichen Aufstand im Kapitol, in einem Telefonat seine Ansicht mit, dass Trump nach der Wahl einen „mentalen Verfall“ erlitten habe. Pelosi verlangte Berichten zufolge, dass Milley Trump die Codes für den Abschuss von Atomwaffen abnimmt, was er freilich nicht tun wollte. Am selben Tag besprach Milley mit den leitenden Offizieren der Nationalen Militärkommandozentrale die Verfahren für den Abschuss von Atomwaffen und bestand darauf, dass er ebenfalls beteiligt werden müsse. Um es ganz klar zu sagen: Milley hatte keine rechtliche Befugnis oder Macht, sich in die Befehlskette einzuschalten, obwohl „Peril“ berichtet, dass er genau das getan hat und zumindest in seiner Interpretation seiner Regierungsrolle „außerkonstitutionell“ gehandelt hat.

Am beunruhigendsten ist jedoch die Annäherung an China. Es ist in der Tat möglich, Donald Trump negativ zu sehen und gleichzeitig rational mit seinen internationalen nuklear bewaffneten Gegnern umzugehen. Man weiß nicht, was Milley mit seinem Telefonat bezwecken wollte, aber „Peril“ behauptet, ohne Beweise zu liefern, dass „amerikanische Geheimdienstinformationen zeigten, dass die Chinesen glaubten, dass Mr. Trump einen Militärschlag plante, um eine internationale Krise zu schaffen, die er als letzten Versuch, Joseph R. Biden Jr. zu schlagen, zu lösen behaupten konnte“. In jedem Fall ist es unwahrscheinlich, dass das Telefonat mit Milley Li in irgendeiner Weise beruhigt hat. Tatsächlich hätten Li und die chinesische Regierung nur zwei mögliche Reaktionen auf die Drohung. Die erste wäre, den Laden dicht zu machen, die Klappe zu halten und die Strafe abzuwarten. Die andere Option wäre ein Präventivschlag gegen die US-Streitkräfte in und um China, die vermutlich für den Angriff genutzt werden würden. Beide Optionen könnten leicht zu einem nuklearen Schlagabtausch führen, sobald die Dinge nicht mehr nach Plan verlaufen, vorausgesetzt, dass der Überraschungsangriff selbst nicht von vornherein mit Atomwaffen geplant war.

Oberst Richard Black bemerkt weise: „Wenn der Bericht über Milleys Absichten richtig ist, sollte er aus wichtigem Grund entlassen werden, denn obwohl er mit dem Versprechen keine kriminelle Handlung begangen hat, war das Versprechen so unangemessen, dass man einem Offizier, der seine Regierung auf diese Weise verraten hat, nicht mehr trauen sollte, zu dienen. Hätte sein chinesischer Amtskollege General Milley ein solches Versprechen gegeben, wäre er wahrscheinlich dafür hingerichtet worden.“

Abgesehen von der Unterbrechung der Befehlskette und der Missachtung der Verfassung gibt es natürlich noch einige andere Probleme mit Milleys Denkweise. Trump hat zwar genug irrationales Verhalten an den Tag gelegt, um den Verdacht aufkommen zu lassen, dass er nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, aber das ist nicht der Punkt. Er wurde zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt, und die US-Verfassung wurde geschaffen, um die zivile Kontrolle des Militärs zu gewährleisten, nicht umgekehrt.

Und es gibt keine stichhaltigen Beweise, nur Andeutungen, dass Trump jemals ernsthaft einen Krieg mit China in Erwägung gezogen hat. Er kandidierte mit dem Versprechen, die sinnlosen Kriege Washingtons in Asien zu beenden, und gegen Ende seiner Amtszeit verhandelte er über einen Abzug aus Afghanistan, den Joe Biden dann verschob, bevor er die Evakuierung verpfuschte. Trump hat in der Tat einen hochrangigen iranischen General ermordet und auf der Grundlage schlechter Geheimdienstinformationen Marschflugkörper gegen Syrien eingesetzt, aber ansonsten ist seine Bilanz deutlich besser als die seines Vorgängers Barack Obama, der die Politik der Ermordung amerikanischer und afghanischer Bürger im Ausland durch Drohnen sowohl initiiert als auch ausgeweitet hat und auch am Sturz der libyschen Regierung beteiligt war, während er auch die Ablösung der ukrainischen Regierung plante.

Auf jeden Fall ist der Krieg in Amerika eindeutig ein politisches Spiel mit anderen Mitteln. Präsident Joe Biden hat bereits erklärt, dass er volles Vertrauen in Milley hat. Mehrere republikanische Senatoren, darunter Marco Rubio, haben hingegen seine Entlassung gefordert. In Anbetracht der Tatsache, dass zumindest eines der Telefongespräche des Generals mit seinem chinesischen Amtskollegen einen Krieg hätte auslösen können, der möglicherweise in einen Atomkrieg gemündet wäre, sollte er zumindest die Integrität besitzen, zurückzutreten und seinen erwarteten Posten im Vorstand eines Rüstungsunternehmens anzunehmen.