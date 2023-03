Die US-Außenpolitik macht auf „Woke“

Regimewechsel für Kultur-Konservative?

Philip Giraldi

Es ist allgemein zu beobachten, dass imperiale Mächte wie die Vereinigten Staaten zur Unterstützung wirtschaftlicher oder harter politischer Gründe häufig in ausländische Regierungen eingreifen. Allerdings hat Washington das Verfahren so verfeinert, dass es plausibel leugnen kann, dass es sich überhaupt einmischt, dass der Wandel spontan sei und von den Menschen und Institutionen in jenem Land ausgeht, das man verändern will.

Man erinnere sich daran, wie das Verteilen von Keksen auf dem Maidan-Platz in Kiew als Anreiz diente, um einen Regimewechsel in der Ukraine herbeizuführen, als 2014 Senator John McCain und Victoria Nuland vom Außenministerium die Hauptdarsteller bei einer 5-Milliarden-Dollar-Investition der US-Regierung waren, um das russlandfreundliche Regime von Präsident Viktor Janukowitsch zu stürzen. Natürlich sind Veränderungen um eines kurzfristigen Ziels willen nicht immer der beste Weg, und man könnte vermuten, dass der Erfolg bei der Einsetzung einer neuen, für Nuland akzeptablen Regierung nicht wirklich gut für die Ukraine und das ukrainische Volk ausgefallen ist. Und auch nicht für jene Amerikaner, die verstehen, dass das Versprechen der Biden-Regierung, die Ukraine zu bewaffnen und im Kampf gegen Russland zu bleiben – „solange es nötig ist“ – für die Vereinigten Staaten auch nicht sehr gut ist.

Und die Vereinigten Staaten mischen sich weiterhin in etwas ein, was einst als eine Art Kriegsverbrechen angesehen wurde, auch wenn sie es jetzt vorziehen, ihre Machenschaften zu verbergen, indem sie bei jeder Gelegenheit „Demokratie“ predigen und die Botschaft in „woken Progressivismus“ verpacken. Eine interessante Reise eines hochrangigen Regierungsvertreters, über die in den Mainstream-Medien nicht berichtet wurde, deutet darauf hin, dass das Spiel in Osteuropa noch immer im Gange ist. Bei der Besucherin Anfang Februar handelte es sich um Samantha Power, derzeit Leiterin von USAID und eine bekannte Figur aus der Regierung Barack Obamas, wo sie als Botschafterin bei den Vereinten Nationen diente und als engagierte liberale Interventionistin am Libyen-Debakel sowie an verschiedenen anderen Kriegen beteiligt war, die der geschätzte Friedensnobelpreisträger nach Erhalt seiner Auszeichnung begonnen hatte. Der Angriff Obamas auf Syrien dauert bis heute an. Mehrere amerikanische Militärstützpunkte befinden sich weiterhin auf syrischem Territorium und rauben das Öl und die landwirtschaftlichen Produkte des Landes.

USAID (United States Agency for International Development) wurde 1961 gegründet und sollte als Instrument zur Förderung demokratischer Regierungen und damit verbundener zivilgesellschaftlicher Institutionen in Ländern dienen, die wenig oder gar keine Erfahrung mit einer Volksregierung hatten. Diese Rolle hat an Bedeutung verloren, da sich die Nationalstaaten weiterentwickelt haben und die Organisation selbst darauf reagiert hat, indem sie ihre Rolle selbstbewusster wahrgenommen und eine Politik verfolgt hat, die mit den außenpolitischen Zielen der USA übereinstimmt. Dies hat einige Gastländer dazu veranlasst, USAID-Büros zu schließen. Innerhalb der US-Regierung selbst stellen die an der Formulierung der Außenpolitik Beteiligten häufig fest, dass USAID und das National Endowment for Democracy (NED) heute weitgehend das tun, was früher die CIA tat, nämlich sich in die lokale Politik einmischen, indem sie Oppositionsparteien und andere Dissidenten oder gar terroristische Gruppen unterstützen. Beide Organisationen waren 2014 in der Ukraine sehr aktiv und dienten als Kanäle für Geldtransfers an die Oppositionsparteien und an jene, die Russlands Einfluss zum „Aufbau von Demokratie“ feindlich gegenüberstanden.

Samantha Power, die mit einem anderen der Demokratischen Partei angehörenden Machtmakler, dem Anwalt Cass Sunstein, verheiratet ist, reiste mit ihrem Diplomatenpass nach Ungarn, bemühte sich aber, ihre Reise als einen routinemäßigen bürokratischen Besuch auf einem ausländischen Posten zu tarnen. Ungarn ist unbestreitbar eine Demokratie, Mitglied der Europäischen Union und auch der NATO, aber Power hat die Reise Berichten zufolge nicht mit der ungarischen Regierung abgesprochen und sich offenbar auch nicht mit Regierungsbeamten getroffen, nicht einmal aus Höflichkeit. Sie twitterte, dass ihr Besuch dazu diene, USAID in der ungarischen Hauptstadt wieder zu etablieren:

„Ich freue mich, mit @USAmbHungary hier in Budapest zu sein, wo @USAID gerade neue, lokal ausgerichtete Initiativen ins Leben gerufen hat, um unabhängigen Medien zu helfen, zu gedeihen und ein neues Publikum zu erreichen, gegen Korruption vorzugehen und das bürgerliche Engagement zu stärken.“

Mit „unabhängigen Medien“ meinte Power eindeutig, dass die USA die regierungsfeindliche Oppositionspresse, die die derzeit vom Weißen Haus favorisierte globalistisch-progressive Sichtweise vertritt, direkt unterstützen werden. Aus einer Pressemitteilung der US-Botschaft zu diesem Besuch ging hervor, dass Power im Rahmen eines Projekts zur Wiederbelebung von sieben USAID-Programmen in ganz Osteuropa in der Stadt war. Es wurde nicht näher auf die „Korruption“ eingegangen, gegen die Power vorgehen wollte, was natürlich eine direkte Beleidigung der lokalen Regierungen überall dort gewesen wäre, wo sie zu besuchen beabsichtigte, und das Dokument enthüllte auch nicht, dass viele der Gruppen, die unterstützt werden sollen, wahrscheinlich mit dem „Globalisten“ George Soros verbunden sind.

In Budapest traf sich Samantha Power in der Tat mit Oppositionspolitikern und zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gruppen, mit besonderem Augenmerk auf die homosexuelle Gemeinschaft, darunter „Zusammen mit @divaDgiV, @andraslederer, and @viki radvanyi zum Mittagessen in Budapest, wo wir über ihre Arbeit zur Unterstützung der LGBTQI+ Rechte und der Würde in Ungarn und auf der Welt gesprochen haben @budapestpride“, wie in einer ihrer getwitterten Nachrichten nach der Ankunft geschrieben wurde. Power wurde auch von dem höchst umstrittenen US-Botschafter David Pressman begleitet, der offen homosexuell und mit einem Mann verheiratet ist und die Regierung des konservativen Premierministers Viktor Orban, die 2022 in einer als frei und fair geltenden Wahl mit erdrutschartigem Vorsprung wiedergewählt wurde, scharf kritisiert hat. Orban wird von Joe Bidens Washington nicht geliebt, weil er konservativ und nationalistisch ist, und nicht, weil er inkompetent oder unehrlich wäre, während Pressman ein perfektes Beispiel dafür ist, dass das Außenministerium von Biden einen furchtbar unpassenden Botschafter in ein extrem konservatives Land schickt, nur um bei der schwulen Gemeinschaft in den USA Punkte zu machen. Pressman hat den Ungarn hartnäckig gesagt, wie sie sich nicht nur in der Außenpolitik, sondern auch in Fragen der sexuellen Vielfalt und der Kultur zu verhalten haben, und wurde dafür schließlich vom ungarischen Außenminister aufgefordert, „den Mund zu halten“.

Die unbestreitbar demokratische Regierung Ungarns, die politisch und wirtschaftlich mit Washington verbunden ist, unterstützt sicher nicht die von den Vereinigten Staaten geführte Strategie zur Verlängerung und sogar Eskalation des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und wird sich nicht an der Aufrüstung der Ukraine nicht beteiligen. Sie akzeptiert keine „globalistische“ offene Einwanderung, die die etablierte nationale Kultur in Frage stellt, und lehnt auch die gleichgeschlechtliche Ehe aus religiösen Gründen ab. Sie lässt nicht zu, dass Minderjährigen in staatlichen Schulen LGBTQ-Material präsentiert wird, was sie als moralisch korrektes Anti-Pädophilie-Gesetz betrachtet. Aus diesem Grund war es nach Ansicht der „woken“ Biden-Administration genau der richtige Zeitpunkt für Samantha Power, mit einer kleinen Dosis Regimewechsel in ihrem Portfolio aufzutauchen. Ungarische Beamte hatten bereits ihre Besorgnis über den ihrer Meinung nach extremen Druck aus den Vereinigten Staaten zum Ausdruck gebracht, vor allem weil Ungarn ein konservatives Land ist, das seine Kultur und politische Unabhängigkeit schätzt. Der Besuch von Power signalisierte der ungarischen Regierung und der Bevölkerung, dass der Druck wahrscheinlich zunehmen wird und dass Washington nicht zögern wird, seine Botschaften und Militärstützpunkte in Übersee zu nutzen, um aktiv Gruppen zu unterstützen, die Ansichten vertreten, die von der lokalen Bevölkerung im Allgemeinen nicht befürwortet werden.

Die Geschichte mit Samantha Power ist sicherlich von Interesse, weil sie zeigt, dass nichts auf der Welt tabu ist, seit die Vereinigten Staaten der selbsternannte Vollstrecker der „auf Regeln basierenden internationalen Ordnung“ sind. Viel zu viele US-Politiker und Medienmacher sind der Meinung, dass andere Staaten nicht wirklich souverän sind und sich in allem dem Diktat der USA unterwerfen müssen, und wenn sie es wagen, aus der Reihe zu tanzen, können sie bestraft werden. Wenn ein konservatives, christliches Land oder ein Staatsoberhaupt – wozu man auch Ungarn, Russland oder Brasilien zählen könnte – der Meinung ist, dass Homosexualität oder sogar Abtreibung auf Verlangen moralisch verwerflich sind, glauben die USA nun, dass sie das Mandat haben, die Ressourcen der Bundesregierung zu nutzen, um diese Sichtweise zu ändern, auch indem sie sich aktiv mit einer fremden Nation und ihrer Regierung auf eigenem Boden auseinandersetzen. Um es unverblümt zu sagen: Die Vereinigten Staaten sind sicherlich weltweit führend, wenn es darum geht, alle Nationen zu zwingen, sich jenen politischen und moralischen Werten anzupassen, auf deren Einhaltung sie bestehen.

Wenn man also wissen will, warum die US-Außenpolitik so unfähig ist, den Interessen des amerikanischen Volkes tatsächlich zu dienen, dann muss man sich nur ansehen, was in der Ukraine passiert ist und was sich dort abspielt, sowie die Auswirkungen des Besuchs von Samantha Power in Ungarn. Für die Posten im Auswärtigen Dienst ist die Unterstützung der Agenden einer Ansammlung von Freakshows, aus denen sich die Demokratische Partei zusammensetzt, offensichtlich genauso wichtig oder sogar wichtiger geworden als die Förderung echter nationaler Interessen in Übersee oder die Unterstützung amerikanischer Unternehmen und Reisender.

Was vielleicht am interessantesten ist, ist die Art und Weise, wie die „woke“ Außenpolitik weitgehend vor der amerikanischen Öffentlichkeit verborgen wird und als eine Art Tarnkappenoperation betrieben wird. Eine Initiative von USAID in Mazedonien im Jahr 2016 unter Präsident Obama beinhaltete einen Zuschuss in Höhe von 300.000 Dollar für „geeignete“ mazedonische Antragsteller, um ein Programm mit dem Titel „LGBTI-Inklusion“ zu „finanzieren“, um der Tatsache entgegenzuwirken, dass „Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle (LGBTI) nach wie vor unter Diskriminierung und homophoben Medieninhalten leiden, sowohl online als auch offline… Es sind noch erhebliche Anstrengungen erforderlich, um das Bewusstsein für und den Respekt vor der Vielfalt in der Gesellschaft zu schärfen und Intoleranz zu bekämpfen.“ Wie viele amerikanische Steuerzahler würden sich freuen, wenn sie erfahren würden, dass ihr hart verdientes Geld in Programme fließt, die in widerspenstigen ausländischen Demokratien durchgeführt werden, um sie „woker“ zu machen? Natürlich erzählt niemand in der Biden-Administration der Öffentlichkeit davon, noch wird die Geschichte wahrscheinlich in den Mainstream-Medien erscheinen, also wird es vermutlich niemand erfahren!