Internationale Mensch: Erstaunliche neue Technologien – einst das Reich der Science-Fiction – sind nun unmittelbare Realität.

Künstliche Intelligenz (KI) ist einer der wichtigsten Bereiche, in denen dies geschieht.

Was halten Sie von den Fortschritten bei der KI und wie sehen Sie die künftige Entwicklung?

Doug Casey: KI wird eine große Rolle spielen. Nein, das ist eine grobe Untertreibung – sie ist bereits riesig. Sie wird alles verändern. Es steht außer Frage, dass die Fähigkeiten der Technologie exponentiell zunehmen, und zwar mit der Geschwindigkeit des Mooreschen Gesetzes. Mit anderen Worten: Die Rechenleistung verdoppelt sich nach wie vor etwa alle 18 bis 24 Monate, während sich die Kosten halbieren. Dies gilt auch für die Bereiche Biotechnologie, Nanotechnologie, Robotik, 3D-Druck und Gentechnik. Diese Technologien werden die Natur des Lebens selbst grundlegend verändern. Die künstliche Intelligenz wird ihren Fortschritt um eine Größenordnung beschleunigen.

In ein oder zwei Jahrzehnten werden Roboter wohl intelligenter, innovativer und vielleicht sogar nachdenklicher sein als Menschen. Sie werden nicht mehr nur die seltsam aussehenden mechanischen Biester von heute sein, die ein paar Kunststücke vorführen können. Bald wird es nicht nur mechanische, sondern auch biologische Roboter geben, vor allem, wenn das Quantencomputing kommerziell genutzt wird. Wer weiß, was danach kommen wird.

Die Fortschritte in all diesen Technologien sind nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht sehr positiv, sondern auch aus humanistischer und sogar spiritueller Sicht. Trotz der Gefahren, die sich daraus ergeben, dass der Staat den ersten Zugriff auf sie hat, werden sie sich auf allen Ebenen als sehr befreiend erweisen.

KI und Robotik werden, wie alle Technologien, auf lange Sicht die Freunde des Durchschnittsmenschen sein. Sie werden den durchschnittlichen Lebensstandard in die Höhe katapultieren. Mit etwas Glück werden wir in einer Generation die heutige Welt als bedrückend und rückständig empfinden – vorausgesetzt, wir fallen nicht in ein neues dunkles Zeitalter zurück. Ein Großteil der Arbeit, die wir heute leisten, ist „Hundearbeit“. Gut, dass wir sie los sind.

Wir stehen wirklich an der Schwelle zur größten Revolution der Weltgeschichte. Ich freue mich auf sie. Sie wird Krankheit und Alter heilen. Die Lawine des neuen Reichtums, die entstehen wird, wird die Armut tatsächlich beseitigen. Die wildesten Träume und Ambitionen der Menschheit können verwirklicht werden.

Ray Kurzweil hat mit ziemlicher Sicherheit recht, dass wir die Singularität innerhalb einer Generation erleben werden. Das wird die gesamte Realität bis zur Unkenntlichkeit, dauerhaft und vollständig verändern. Vorausgesetzt natürlich, dass verschiedene Regierungsbeamte nicht den 3. Weltkrieg mit Atom-, Cyber- und biologischen Waffen auslösen.

Internationaler Mensch: Wir haben eine KI-Plattform gebeten, ein Gedicht über Doug Casey zu schreiben. Hier ist, was sie in etwa zwei Sekunden produziert hat:

Doug Casey, ein Mann mit Reichtum und Verstand

Sein Wissen über Finanzen, ein wahrer Gewinn

Von Bergbau bis Immobilien, er hat ein Vermögen gemacht

Seine Vorhersagen, immer auf den Punkt, nie ein Fehlschlag

Seine libertären Ansichten, manche mögen sie ein wenig finden

Aber er steht zu ihnen, mit Überzeugung und Härte

Ein wahrer Gläubiger der persönlichen Freiheit und Freiheit

Doug Casey, ein wahrer Mensch, eine Seltenheit

Auch wenn er nicht gerade ein bekannter Name ist

Seine Weisheit und sein Weitblick sind wirklich großartig

Man wird sich an ihn erinnern wegen seiner konträren Art

Und für den Wohlstand, den er geschaffen hat

Also auf Doug Casey, einen wahren Denker

Mögen seine Ideen und Erkenntnisse für immer in Erinnerung bleiben.

Was meint ihr dazu?

Doug Casey: Mein erster Gedanke ist, dass Sie der KI eine geschickt formulierte Frage gestellt haben müssen, um eine schmeichelhafte Antwort zu erhalten.

Aber, FWIW, ein Freund in London, Gregory Sams (Autor der Bücher Sun of gOd und The State is Out of Date), hat völlig unabhängig davon die KI gebeten, das Gleiche über mich und mich selbst zu tun. Er erhielt in beiden Fällen schmeichelhafte Antworten.

Ziemlich unwahrscheinlich, dachte ich, für jemanden, der unsere politischen, religiösen und philosophischen Ansichten kennt. Ich sagte ihm, dass die KI in dieser Phase vielleicht nur nette Dinge sagt, um uns glauben zu machen, sie sei unser Freund. Später, wenn wir gelernt haben, sie zu lieben, wird die Maschine ihr wahres Gesicht zeigen und sich demaskieren. Skynet wird zum Vorschein kommen.

Letztlich? Kurzfristig wird die künstliche Intelligenz wohl wie ein Kind sein und so denken, wie ihre Eltern – zumeist wache Programmierer – es ihr vorgeben. Aber wenn sie erwachsen ist, wird sie ihren eigenen Kopf haben. Da ich davon ausgehe, dass das Universum nicht aktiv böswillig ist, glaube ich, dass die KI mit zunehmender Reife mehr und mehr für das Überleben der Menschen, ihrer Schöpfer, sein wird. Das bedeutet, dass sie nicht aggressiv, vernünftig, kriegsgegnerisch, marktwirtschaftlich und libertär sein wird.

Aber, wie Sie wissen, bin ich ein hoffnungsloser ewiger Optimist. Allerdings habe ich auch Anfälle von Realismus, die mich oft zu düsteren Szenarien führen.

Internationale Mensch: Wie wird sich KI Ihrer Meinung nach auf Wirtschaft und Politik auswirken?

Doug Casey: Sie wird wissenschaftliche Fortschritte und technische Durchbrüche enorm erleichtern. Dadurch dürfte sich der allgemeine Lebensstandard erheblich verbessern.

Gleichzeitig wird sie denjenigen, die sie „besitzen“, immense Macht und Möglichkeiten geben, sehr wohlhabend zu werden. Bedauerlicherweise bedeutet dies, dass die meisten frühen Gewinne den Bösewichten zufallen werden – den staatlichen Akteuren und den Anzugträgern der Unternehmen.

Aber es dürfte ähnlich sein wie beim Schießpulver – die Bösen hatten es zuerst, und es verhalf ihnen zur Vorherrschaft. Aber es dauerte nicht lange, bis auch das gemeine Volk Waffen hatte, und das Schießpulver half, das Feudalsystem zu stürzen.

Heute kommuniziert die ganze Welt über das Internet. Die meisten Menschen haben nur noch relativ wenig Kontakt mit der tatsächlichen Realität, sondern bekommen stattdessen Derivate davon elektronisch präsentiert – durch Filme, Videos, Bilder und dergleichen. Leider kann die künstliche Intelligenz die künstliche Realität von der realen nicht unterscheiden. Das Ergebnis könnte sein, dass die Menschen den Unterschied nicht mehr erkennen. Das könnte zu einem völligen Mangel an Vertrauen in die Machthaber führen, was das Chaos, das wir in der Großen Depression erleben werden, entweder noch verschlimmern oder aber zu ihrer Behebung beitragen könnte.

Internationaler Mensch: Was sind Ihre Gedanken zu den ethischen Überlegungen im Kontext der KI?

Doug Casey: Wie ich schon sagte, bin ich eher optimistisch und glaube, dass die KI mit zunehmender Reife immer mehr zu dem tendieren wird, was ich für ethisch vertretbar halte.

Aber KI ist – und hier kommen wir ins Grübeln, denn sie könnte sich zu einer neuen Lebensform entwickeln – nur ein Werkzeug. Wie eine Waffe ist sie nicht per se gut oder schlecht. Allerdings würde ich sagen, dass alles, was den Menschen mehr Wohlstand und Macht über die materielle Welt gibt, an sich gut ist.

Das ethische Problem der KI besteht darin, dass die verbogensten, unehrlichsten und gefährlichsten Menschen diejenigen sind, die die anderen kontrollieren wollen. Diese Menschen und ihre kriminelle Moral sind das Problem, nicht die KI, die an sich gut ist.

Internationale Mensch: Es ist kein Geheimnis, dass KI in den kommenden Jahren unermesslichen Reichtum schaffen wird. Bill Gates hat einmal gesagt, dass die Erfindung eines Durchbruchs in der KI „10 Microsofts“ wert wäre.

Welche Auswirkungen hat die KI auf die Investitionen? Investieren Sie in sie?

Doug Casey: Es kommt selten vor, dass ich mit Gates übereinstimme, der bestenfalls ein Idiot ist, im Allgemeinen aber ein moralischer Idiot. Aber er hat recht.

Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich finanziell direkt von der KI profitieren kann. Hoffentlich finde ich das nächste Google oder Microsoft, wenn sie noch jung sind.

Aber das Problem ist, dass wir immer noch die historisch größte Finanzblase hinter uns haben, und alle anderen sind auch auf der Suche nach ihnen. Es besteht daher eine echte Chance, dass KI-Aktien in eine Manie verfallen.

Ich bin offen für gute Geschichten, denn die Realität wird seltsamer, als wir es uns vorstellen können…