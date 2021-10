Die US-Behörde hat vor dem COVID-Ausbruch ausländische Regierungen für „Pandemie-Vorbereitungsmaßnahmen“ angeworben

Es liegen zahlreiche Informationen vor, die darauf hindeuten, dass die US-Bundesregierung in Abstimmung mit internationalen Regierungen möglicherweise eine internationale, mehrjährige gefälschte Pandemie-„Bereitschaftsübung“ geplant hat (oder derzeit durchführt). In früheren Artikeln wurden einige dieser Informationen erörtert, aber es gibt noch viel mehr Informationen, die diese Behauptung stützen.

Es wurde bereits beschrieben, dass eine Methode, um festzustellen, ob es sich bei COVID-19 um eine gefälschte Pandemie handelt, darin besteht, sozusagen der „Papierspur“ zu folgen. Eine gefälschte Pandemie sollte in Amerika aus mehreren offensichtlichen Gründen illegal sein. Daher könnten US-Regierungsbeamte sich selbst schützen wollen, indem sie versuchen, eine solche Aktivität, Übung oder verdeckte Operation zu legalisieren, und man kann Beweise für solche Versuche in Dokumenten der US-Regierung finden. (Ob der Versuch, eine gefälschte Pandemie zu legalisieren, erfolgreich wäre, würde den Rahmen dieser Diskussion sprengen).

Ein Gesetz, das zahlreiche Informationen liefert, die die Behauptung stützen, dass es sich bei COVID-19 um eine gefälschte Pandemie handeln könnte, ist der „Pandemic and All-Hazards Preparedness and Advancing Innovation Act of 2019“ (Pandemic Act of 2019). Dieses Gesetz wurde am 24. Juni 2019 vom Kongress verabschiedet, nur wenige Monate vor dem gemeldeten Ausbruch von COVID-19. Es gibt zu viele wichtige Punkte aus diesem Gesetz und früheren Aktualisierungen des Gesetzes, um sie hier aufzuführen.

Einer der wichtigsten Punkte ist jedoch, dass das Gesetz versucht, die rechtlichen Befugnisse des US-Gesundheitsministeriums (HHS) und des stellvertretenden Sekretärs für Bereitschaft und Reaktion (ASPR) zu erweitern, um potenziell landesweite, laufende „Schulungen und operative Übungen“ durchzuführen. Zu diesen Übungen können auch Pandemieübungen gehören, die „ohne Vorankündigung“ durchgeführt werden können.

Nationale Gesundheits „übungen“ und rechtliche Anforderungen

Ein weiteres Dokument, das wichtige Informationen liefert, die darauf hindeuten, dass die US-Bundesregierung eine gefälschte Pandemie-„Übung“ durchführen könnte, trägt den offiziellen Titel „U.S. Department of Health and Human Services Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response Strategic Plan for 2020-2023„, wird aber als „ASPR Strategic Plan for 2020-2023“ abgekürzt.

Das Pandemiegesetz von 2019 und die vorangegangenen Gesetze sowie die von Präsident Barack Obama kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt ergriffenen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind möglicherweise Beispiele für den Versuch, eine gefälschte Pandemieübung als verdeckte Operation zu legalisieren.

Der ASPR-Strategieplan für 2020-2023 bietet ebenfalls mehrere Beispiele für offensichtliche Versuche, zu behaupten, dass die Ziele, Strategien und Pläne in dem Dokument – einschließlich „mehrjähriger“ nationaler Übungen – lediglich gesetzlich oder politisch vorgeschrieben sind.

Dies wird im ASPR-Strategieplan 2020-2023 wie folgt beschrieben:

Um den aktuellen und prognostizierten Bedarf der Nation an Bereitschaft, Reaktion und Wiederherstellung im Gesundheitsbereich zu decken, baut dieser Plan auf der erfolgreichen Grundlage auf, die durch die 2011 und 2014 herausgegebenen ASPR-Strategiepläne geschaffen wurde, und steht im Einklang mit dem HHS-Strategieplan FY2018-2022 und anderen relevanten nationalen Strategien und Gesetzen. (Seite 1, Hervorhebung hinzugefügt)

In dem Dokument wird also behauptet, dass der Plan der ASPR für die nationale „Gesundheitsvorsorge“ auf anderen nationalen Strategien und Gesetzen beruht. Außerdem wird in dem Dokument erklärt, dass

Die Vision, die Grundwerte, die vorrangigen Ziele, die strategischen Zielsetzungen, die Umsetzungsstrategien und die Mechanismen zur Leistungsrückmeldung, die in diesem Plan aufgeführt sind, definieren den Weg nach vorne, um die Ausführung des ASPR-Auftrags zu verbessern. Durch die Umsetzung dieses Plans verpflichtet sich das ASPR, seine Verantwortung im Rahmen verschiedener übergeordneter Gesetze, Richtlinien und Pläne zu erfüllen, um Leben zu retten und die amerikanische Bevölkerung vor allen Gefahren zu schützen. (Seite 58, Hervorhebung hinzugefügt; „alle Gefahren“ schließt Pandemien ein – Seite 9)

Wiederum wird in dem Dokument behauptet, dass das ASPR gesetzliche Anforderungen oder „Verantwortlichkeiten“ hat, die durch „übergeordnete Gesetze, Richtlinien und Pläne“ vorgeschrieben sind.

Dies scheint also zu implizieren, dass die nationalen Bereitschaftsübungen des ASPR für Pandemien oder neu auftretende Infektionskrankheiten durch „übergeordnete Gesetze, Richtlinien und Pläne“ vorgeschrieben sind.

Nationale Bereitschaft“ für sich entwickelnde „Gesundheitsbedrohungen

Eine „übergeordnete Richtlinie“, auf die sich der ASPR-Strategieplan 2020-2023 bezieht, ist Präsident Obamas „Presidential Policy Directive/PPD – 8“ zur „Nationalen Bereitschaft“ aus dem Jahr 2011. Es ist ein weiteres Dokument, das es wert ist, genau untersucht zu werden, um festzustellen, ob die US-Bundesregierung möglicherweise eine gefälschte Pandemieübung geplant hat. Das PPD-8 von Präsident Obama ist insbesondere wegen seiner Definition von „nationaler Bereitschaft“ von Bedeutung

Der Begriff „nationale Bereitschaft“ bezieht sich auf die Maßnahmen, die ergriffen werden, um zu planen, zu organisieren, auszurüsten, auszubilden und zu üben, um die Fähigkeiten aufzubauen und aufrechtzuerhalten, die notwendig sind, um den Bedrohungen, die das größte Risiko für die Sicherheit der Nation darstellen, vorzubeugen, sich vor ihnen zu schützen, ihre Auswirkungen abzumildern, auf sie zu reagieren und sich von ihnen zu erholen. (Seite 5, Hervorhebung hinzugefügt)

Es ist bezeichnend, dass der Begriff „nationale Bereitschaft“ auch „Maßnahmen zur … Übung“ umfasst. Der ASPR-Strategieplan 2020-2023 zitiert Präsident Obamas PPD-8; daher scheint der Begriff „nationale Bereitschaft“ im ASPR-Strategieplan 2020-2023 nationale „Übungen“ zu beinhalten. Bei der Lektüre des ASPR-Strategieplans 2020-2023 (und wahrscheinlich auch anderer „Gesundheitssicherheitsstrategien“ der US-Regierung) ist zu bedenken, dass „nationale Bereitschaft“ auch nationale Übungen umfasst.

Dass der Begriff „nationale Bereitschaft“ auch „Übungen“ beinhaltet, ist auch aufgrund der folgenden Aussage des ASPR-Strategieplans 2020-2023 von Bedeutung:

In dem Maße, in dem sich die Gesundheitsbedrohungen weiterentwickeln, müssen sich auch die Ansätze weiterentwickeln, die von Regierungsbehörden, Nichtregierungsorganisationen und anderen wichtigen Akteuren zur Planung und Durchführung von Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit und der medizinischen Prävention, Bereitschaft, Reaktion und Wiederherstellung verwendet werden. (Seite 16, Hervorhebung hinzugefügt)

Auch hier schließt „Bereitschaft“ „Übungen“ ein. Somit könnte der ASPR-Strategieplan 2020-2023 eine neue Art von oder eine „weiterentwickelte“ Bereitschaftsübung vorschlagen. Eine international gefälschte verdeckte Pandemie-Operation, die dazu dient, Impfungen gegen das Coronavirus, Abriegelungen und andere Aktivitäten zu erzwingen, könnte der Beschreibung eines „weiterentwickelten“ Ansatzes zur „Bereitschaft“ entsprechen.

Sind Gesundheits „übungen“ gesetzlich vorgeschrieben?

Wie bereits erwähnt, beschreibt der ASPR-Strategieplan 2020-2023 seine Maßnahmen als gesetzlich vorgeschrieben. Der Plan beschreibt seine Ziele und seine Umsetzung auch als „gesetzliche und politische Vorgaben“. (Seite 14)

Auch hier kann man feststellen, dass der ASPR-Strategieplan möglicherweise die rechtliche Verantwortung ablehnt. Wie bereits in einem früheren Artikel erwähnt, finden sich unter dem Ziel „Stärkung der Reaktions- und Wiederherstellungsmaßnahmen“ zwei wichtige Unterziele, bei denen anzunehmen ist, dass sie auf „legislativen und politischen Mandaten“ beruhen. Bei den Unterzielen handelt es sich um Pläne zur

Vollständige Umsetzung, Erprobung und Validierung der verschiedenen Komponenten des ASPR Incident Response Framework, einschließlich der Entwicklung, Umsetzung und fortlaufenden Übung aller funktionalen Anhänge (Informationsmanagement, Planung, Ressourcenkoordination sowie Finanzen und Verwaltung) und anderer unterstützender Anhänge, operativer Doktrinen und SOPs (Seite 31, Hervorhebung hinzugefügt) Und ein finanziell tragfähiges, mehrjähriges und mehrstufiges Übungsprogramm einzurichten, das darauf ausgelegt ist, Strategien, Pläne und Fähigkeiten zu testen und die nationale Bereitschaft zu erreichen und aufrechtzuerhalten, um Katastrophen aller Art vorzubeugen, darauf zu reagieren und sich davon zu erholen (Seite 31, Hervorhebung hinzugefügt)

Ein „mehrjähriges Übungsprogramm zum Testen … und Erreichen und Aufrechterhalten der nationalen Bereitschaft“ würde offenbar die Möglichkeit einer nationalen, mehrjährigen gefälschten Pandemie einschließen. Und das vorgenannte Zitat scheint zu implizieren, dass eine mehrjährige Übung zur „Erreichung und Aufrechterhaltung der nationalen Bereitschaft“ eine größere Operation wäre. Eine verdeckte Operation mit einer gefälschten Pandemie würde auch in die Beschreibung der „laufenden Übung“ passen, um „verschiedene Komponenten des ASPR Incident Response Framework vollständig zu testen“.

HHS-Plan wirbt „ausländische Regierungen“ für „internationale Bereitschaftsaktivitäten“ an

Nun heißt es im ASPR-Strategieplan 2020-2023, dass er „mit dem HHS-Strategieplan FY2018-2022 übereinstimmt.“ (Seite 1)

Es ist eine kleine Randnotiz, aber der HHS Strategic Plan FY2018-2022 „Entwurf“ wurde im Jahr 2017 veröffentlicht. Zwei Tage nach seiner Veröffentlichung trat der Sekretär des HHS, das ranghöchste Mitglied des HHS, zurück. Dies könnte von Bedeutung sein, soll hier aber nicht näher erläutert werden.

Der HHS-Strategieplan FY2018-2022 enthält mehrere Hinweise darauf, dass eine gefälschte Pandemieübung eine geplante Strategie der US-Bundesregierung gewesen sein könnte.

Insbesondere das Ziel „Vorbereitung auf und Reaktion auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit“, das mit dem Ziel des ASPR-Strategieplans 2020-2023 „Stärkung der Reaktions- und Wiederherstellungsmaßnahmen“ übereinstimmt, enthält die folgende Einleitung:

Bundesgesetze, Direktiven des Präsidenten und Strategien legen den Ansatz der Nation zur Vorbereitung auf Bedrohungen und Gefahren fest, die das größte Risiko für die Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellen. Die nationale Bereitschaft liegt in der gemeinsamen Verantwortung der Regierung und der nichtstaatlichen Sektoren sowie des Einzelnen.

Auch hier kann der Begriff „nationale Bereitschaft“ „nationale Übungen“ beinhalten. Im Strategischen Plan des HHS für die Jahre 2018 bis 2022 heißt es dann, dass das HHS mit anderen Bundesministerien, ausländischen Regierungen und multilateralen Organisationen zusammenarbeitet, um eine Welt zu schaffen, die sicher vor Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit ist“, um die globale Gesundheitssicherheit durch die folgenden Strategien zu fördern:“

Verbesserung der internationalen Bereitschaftsaktivitäten auf nationaler, regionaler und globaler Ebene, um Lücken zu identifizieren, Kapazitäten aufzubauen und Fortschritte bei der Vorbeugung, Erkennung und Reaktion auf Gesundheitsbedrohungen zu verfolgen… Förderung und Unterstützung … der Entwicklung, des Verständnisses und der Anwendung von Verhaltensweisen oder Maßnahmen, die Menschen und Gemeinschaften ergreifen können, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verlangsamen oder die Auswirkungen von Krankheitserregern als Reaktion auf einen Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu begrenzen.

Zusammenarbeit mit internationalen Programmen und Initiativen zur Stärkung der globalen Bereitschaft und Reaktion auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Medizin sowie Übernahme von Führungsaufgaben bei diesen Programmen

Weiterentwicklung, Übung und Aktualisierung von Plänen für die Reaktion auf globale Bedrohungen, die das Potenzial haben, die nationale Gesundheitssicherheit zu beeinträchtigen

Auch hier gilt, dass immer dann, wenn von „Bereitschaft“ die Rede ist, die Bereitschaft Amerikas gemeint ist, auch „Übungen“ gemeint sein können; so kann die geplante Strategie des Gesundheitsministeriums zur „Förderung der globalen Gesundheitssicherheit“ durch die Verstärkung „internationaler Bereitschaftsaktivitäten auf nationaler, regionaler und globaler Ebene“ anscheinend eine internationale/globale gefälschte Pandemieübung beinhalten.

Und dies ist eine wichtige Unterstützung für die Behauptung, dass COVID-19 eine gefälschte Pandemieübung sein könnte: 2018 plante das HHS, „weitere … Übungen … zur Reaktion auf globale Bedrohungen“ durchzuführen.

Die Zusammenarbeit mit anderen ausländischen Regierungen und anderen US-Bundesbehörden, um „die Reaktion auf globale Bedrohungen zu üben“, kann eine oder mehrere globale Bedrohungen und tatsächliche Reaktionen auf diese globalen Bedrohungen erfordern. Und es ist bezeichnend, dass es sich nicht wirklich um eine „Bedrohung“ handelt, wenn bekannt ist, dass es sich um einen Scherz handelt oder wenn bekannt ist, dass es sich um eine gefälschte Übung handelt.

Diese Aussage könnte also bedeuten, dass eine internationale oder nationale verdeckte, gefälschte Pandemie- oder Epidemie-Reaktions- und Wiederherstellungsübung geplant war.

Wenn das HHS außerdem sagt, dass es mit „anderen Bundesministerien“ zusammenarbeitet, kann es sich nicht auf die CDC oder die NIH beziehen, da beide zum HHS gehören. Das HHS könnte sich also auf Abteilungen für „nationale Sicherheit“ oder Einrichtungen wie das Ministerium für Heimatschutz und das FBI (das zum Justizministerium gehört) beziehen.

Auch der Strategieplan des HHS für die Jahre 2018 bis 2022 nennt „zoonotische Krankheiten“ als eine potenzielle globale Bedrohung. Eine Strategie lautet

Umsetzung wirksamer und koordinierter Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und des Gesundheitswesens zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung der Übertragung von Infektionskrankheiten durch die Umwelt, von Mensch zu Mensch und von Zoonosen in den Vereinigten Staaten und weltweit (Hyperlink in der Originalquelle)

Der Hyperlink im HHS Strategic Plan FY2018-2022 bezieht sich speziell auf das „National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases“ der CDC, das 2019 zusammen mit dem FBI um die Welt reist – in Japan, der Europäischen Union und Südafrika – und „Workshops“ und „Schulungen“ abhält.

Vielleicht ist es nur ein Zufall, vielleicht können ausländische Regierungen nicht selbst herausfinden, wie sie untersuchen können, ob eine Infektionskrankheit von einer Giraffe oder von geheimen Absprachen mit Russland herrührt, so dass sie die hochspezialisierte Expertise der Zoonoseabteilung der CDC und des FBI benötigen. Und vielleicht war das Jahr 2019 nach all den vorangegangenen Jahren des islamischen Terrorismus das Jahr, in dem das FBI und die CDC endlich solche „Schulungen“ in Japan, der Europäischen Union und Südafrika absolvierten.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Ausbruch von COVID-19 auf japanischen Kreuzfahrtschiffen, der am 1. Februar 2020 begann, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten gemeldet wurde und somit einen Einfluss auf die Verbreitung der anfänglichen Angst vor COVID hatte, die schließlich zu Abriegelungen, Zwangsimpfungen und anderen drakonischen Maßnahmen führen sollte. Das Gleiche gilt für den folgenden COVID-19-Ausbruch in Europa, insbesondere in Italien.

Aufgrund dieser Faktoren muss erwähnt werden, dass das FBI und die Zoonoseabteilung der CDC nach Japan und in die Europäische Union gereist sein könnten, um sich auf eine bevorstehende verdeckte Pandemieübung vorzubereiten. In diesem Szenario könnte es sich bei COVID-19 um eine gefälschte Pandemieübung handeln.

Vielleicht brauchen ausländische Regierungen aber auch wirklich die Hilfe der CDC und des FBI.

Aber könnte eine solche Hilfe nicht durch das bereits veröffentlichte „Joint Criminal and Epidemiological Investigations Handbook 2016 (International Edition)“ des FBI geleistet werden? Warum war es notwendig, dass das FBI und die CDC-Abteilung für zoonotische Infektionskrankheiten bei einer solchen Aktion vor Ort waren?

Und es mag relevant sein, sich daran zu erinnern, dass Präsident Obamas Executive Order vom 4. November 2016 „Advancing the Global Health Security Agenda to Achieve a World Safe and Secure from Infectious Disease Threats“ das FBI dazu verpflichtete.

die Umsetzung und Koordinierung von FBI-Programmen zur Förderung der GHSA [Global Health Security Agenda] zu erleichtern sowie technisches Fachwissen bereitzustellen, um Fortschritte in Ländern zu messen und zu bewerten, zu deren Unterstützung sich die Vereinigten Staaten verpflichtet haben.

Denken Sie einen Moment darüber nach: Worin könnte das „technische Fachwissen“ des FBI zur „Messung und Bewertung der Fortschritte“ in anderen Ländern bestehen? Es gibt nur wenige Möglichkeiten.

Es ist bemerkenswert, dass die US-Bundesregierung geschrieben hat, dass der Fortschritt bei der Förderung der Bereitschaft mit realistischen nationalen Übungen gemessen – oder „validiert“ – wird, von denen einige offensichtlich verdeckte Übungen sein könnten. (Seiten 1 und 11) Und da das FBI auf Täuschung und verdeckte Operationen zurückgreift, kann man sich berechtigterweise fragen, ob es sich bei den „technischen Fachkenntnissen des FBI zur Messung und Bewertung des Fortschritts“ bei der Förderung der Globalen Gesundheitssicherheitsagenda möglicherweise um Tricks, Täuschungsmanöver, strategische Täuschung oder andere Arten von Scherzen des FBI, der Strafverfolgungsbehörden oder der Geheimdienste handelt.

Und man kann sich berechtigterweise fragen, ob es das war, was das FBI und die Zoonose-Abteilung der CDC in Japan, der Europäischen Union und anderswo getan haben. (Die Executive Order von Präsident Obama stammt aus dem Jahr 2016, war aber offenbar auch 2019 noch in Kraft – siehe Seite 5).

Wenn man den Informationen nachgeht, die darauf hindeuten, dass es sich bei COVID-19 um eine gefälschte Pandemie handeln könnte, stößt man weiterhin auf wichtige Fakten, die darauf hindeuten, dass es zumindest möglich ist, dass es sich bei COVID-19 um eine Art gefälschte, verdeckte Pandemie-Übung handelt. Und es gibt noch mehr unterstützende Informationen, die hier jedoch nicht erwähnt werden sollen.