Russland schließt sich dem Zentrum des WEF für die vierte industrielle Revolution an

Russland wird eine führende Rolle bei der Gestaltung der Vierten Industriellen Revolution übernehmen. Heute gaben führende Vertreter der Russischen Föderation und des Weltwirtschaftsforums die Gründung des Zentrums für die Vierte Industrielle Revolution in Russland bekannt.

Als Teil des globalen Netzwerks des Forums wird das neue Zentrum führende Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Mitglieder der Zivilgesellschaft zusammenbringen, um gemeinsam innovative Ansätze für die Technologiepolitik zu entwickeln und zu erproben.

In den vergangenen fünf Jahren hat sich das Netzwerk des World Economic Forum Centre for the Fourth Industrial Revolution auf 15 Länder ausgeweitet. Projektteams arbeiteten im öffentlichen und privaten Sektor zusammen, um neue Richtlinien für den Flug von Drohnen und kommerziellen Flugzeugen im gleichen Luftraum, die staatliche Beschaffung von künstlicher Intelligenz und die beschleunigte verantwortungsvolle Einführung von Blockchain in der globalen Lieferkette zu entwickeln.

Das Zentrum für die vierte industrielle Revolution in Russland wird bei ANO Digital Economy in Moskau angesiedelt sein. Es wird über das globale Netzwerk arbeiten, um die Vorteile von Technologien wie der künstlichen Intelligenz und dem Internet der Dinge zu maximieren und gleichzeitig ihre Risiken zu minimieren.

Der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Børge Brende, und der stellvertretende Ministerpräsident Russlands, Dmitri Tschernyschenko, unterzeichneten heute in Moskau im Namen der russischen Regierung die Vereinbarung.

„Die rasante technologische Entwicklung bringt unsere wirtschaftlichen und sozialen Systeme durcheinander. Um diesen Wandel zu bewältigen, bedarf es koordinierter, wirkungsorientierter Maßnahmen“, so Børge Brende, Präsident des Weltwirtschaftsforums. „Das neue Zentrum für die vierte industrielle Revolution in Moskau wird ein wichtiger Teil des globalen Netzwerks des Forums sein. Es ist wichtig, dass wir über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, um eine Zukunft zu gestalten, die niemanden zurücklässt.“

„Heute baut Russland die digitale Wirtschaft in der Industrie, im sozialen Bereich und in der öffentlichen Verwaltung aktiv aus“, sagte Dmitri Tschernyschenko, stellvertretender Premierminister der Russischen Föderation. „Wir sind Zeugen einer bahnbrechenden Entwicklung, wie sie noch nie dagewesen ist. Das Hauptziel des Zentrums für die vierte industrielle Revolution in Moskau besteht darin, das Bewusstsein für die Rolle Russlands als Teil der globalen Expertengemeinschaft zu stärken. Dies ist eine Gelegenheit, die Erfahrungen und das Fachwissen des Weltwirtschaftsforums und seiner Partner auf der ganzen Welt zu teilen.

Tschernyschenko weiter: „Es ist geplant, gemeinsam mit dem Forum im Zentrum Pilotprojekte zu Rechtsprotokollen, KI und IoT zu starten. Die ersten Projekte werden noch in diesem Jahr gestartet und umfassen selbstfahrende Autos, Drohnen, Medizin und Datenverarbeitung. Russland hat in den letzten Jahren aktiv KI-Technologien eingeführt. Heute gibt es mehr als 800 solcher Lösungen, und einige von ihnen sind bereits auf internationalen Märkten zu finden. Im Allgemeinen wird die Zusammenarbeit mit dem Forum in verschiedenen Bereichen wie Datenpolitik, Smart Cities, Exportunterstützung und Förderung russischer IT-Technologien auf ausländischen Märkten erfolgen.“

„Wir freuen uns, dem globalen Netzwerk von Zentren für die vierte industrielle Revolution beizutreten“, sagte der Generaldirektor von ANO „Digitale Wirtschaft“ Evgeny Kovnir. „Unsere Organisation bringt führende russische Technologieunternehmen zusammen. Wir werden mit führenden Vertretern dieser Unternehmen und des gesamten Netzwerks zusammenarbeiten, um die besten internationalen KI-, IoT- und datenpolitischen Lösungen zu erforschen und umzusetzen. Wir werden Russlands Fortschritte in diesen Bereichen in das globale Netzwerk einbringen und dazu beitragen, den globalen Fortschritt in der vierten Industriellen Revolution zu gestalten.“