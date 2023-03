Die US-Regierung baut ein riesiges Überwachungs- und Sprachunterdrückungsnetz auf

Die Regierung bereitet sich darauf vor, jedes Wort, das Amerikaner im Internet sagen, zu überwachen und Bürger zu zensieren, die sich nicht der Parteilinie anschließen.

Unsere Regierung bereitet sich darauf vor, jedes Wort zu überwachen, das Amerikaner im Internet sagen – die Äußerungen von Journalisten, Politikern, religiösen Organisationen, Interessengruppen und sogar von Privatpersonen. Sollten diese Gespräche im Widerspruch zu den Ansichten der Regierung darüber stehen, was im besten Interesse unseres Landes und seiner Bürger ist, wird diese Rede zum Schweigen gebracht werden.

Während die „Twitter Files“ einen Einblick in die Bemühungen der Regierung bieten, missliebige Standpunkte zu zensieren, ist das, was wir gesehen haben, nichts im Vergleich zu dem, was geplant ist, wie die Details von Hunderten von Bundesvergaben offenlegen. Recherchen von The Federalist zeigen, dass unsere Steuergelder die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) finanzieren, die es der Regierung ermöglichen, „problematische“ Äußerungen leicht zu entdecken und Amerikaner zu verfolgen, die solche Gespräche lesen oder sich daran beteiligen.

Dann, in Partnerschaft mit Big Tech, Big Business, und Medien, die Regierung wird sicherstellen, dass die Rede zensiert wird, unter dem Deckmantel der Bekämpfung von „Fehlinformationen“ und „Desinformation“.

KI- und ML-Technologie wird alles überwachen, was wir sagen und lesen

Die Bundesregierung hat seit 2020 mehr als 500 Verträge oder Zuschüsse im Zusammenhang mit „Fehlinformationen“ oder „Desinformationen“ vergeben. Ein wichtiger Forschungsbereich, der vom Verteidigungsministerium vorangetrieben wird, ist der Einsatz von KI- und ML-Technologien zur Überwachung oder zum Abhören von Internet-„Gesprächen“.

Ursprünglich als Marketinginstrument für Unternehmen eingesetzt, um Diskussionen über ihre Marken und Produkte zu verfolgen und Konkurrenten ausfindig zu machen, bezahlen das Verteidigungsministerium und andere Bundesbehörden nun gewinnorientierte PR- und Kommunikationsfirmen dafür, ihre Technologie in Werkzeuge für die Regierung umzuwandeln, um die Sprache im Internet zu überwachen.

Die Bereiche des Internets, die die Unternehmen überwachen, unterscheiden sich etwas, und jedes Unternehmen bietet seine eigene einzigartige KI- und ML-Technologie an, aber der zugrunde liegende Ansatz und die Ziele bleiben identisch: Die in der Entwicklung befindliche Technologie wird große Teile des Internets „durchforsten“ und Unterhaltungen identifizieren, die als Indikator für ein aufkommendes schädliches Narrativ gelten, um es der Regierung zu ermöglichen, diese „Bedrohungen“ zu verfolgen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, bevor die Nachrichten viral gehen.

Mit KI und ML, die in Echtzeit die Ursprünge vermeintlicher Beeinflussungsoperationen und die Art und Weise, wie sich die Botschaften verbreiten, identifizieren, wird die Regierung in der Lage sein, der Verbreitung der Rede zuvorzukommen und selbst wahre Berichte zu unterdrücken, bevor die allgemeine Bevölkerung Gelegenheit hat, die Nachrichten zu erfahren. Um die Gefahr, die dies für die Meinungsfreiheit darstellt, richtig einschätzen zu können, müssen die Amerikaner den Einsatz dieser Technologie mit diesen sieben zusätzlichen Details betrachten.

1: Alles überall und auf einmal

Erstens wird die in der Entwicklung befindliche KI- und ML-Technologie jede erdenkliche Form der Konversation für die Regierung auswerten. Betrachten Sie unter anderem die Datenbanken, die von einigen der Unternehmen überwacht werden, die die Regierung für die Entwicklung dieser KI- und ML-Technologie bezahlt.

PeakMetrics, das einen Preis in Höhe von 1,5 Millionen Dollar erhalten hat, überwacht Millionen von Nachrichtenseiten, Blogs, globale soziale Plattformen, Podcasts, Fernsehen und Radio sowie E-Mail-Newsletter.

Omelas Inc. erhielt mehr als 1 Million Dollar an Steuergeldern und sammelt Daten von „den einflussreichsten Zeitungen, Fernsehsendern, Regierungsstellen, militanten Gruppen und mehr aus einem Dutzend sozialer Netzwerke und Messaging-Apps, Tausenden Websites und Tausenden RSS-Feeds“.

Die Alethea Group, die einen Phase-I-Preis in Höhe von fast 50.000 US-Dollar für die Entwicklung eines „maschinellen Lernwerkzeugs für die proaktive Erkennung, Bewertung und Eindämmung von Desinformation/Fehlinformation“ erhielt, rühmt sich, dass sie Datenquellen abdeckt, darunter Mainstream- und „Randgruppen“-Plattformen für soziale Medien, Peer-to-Peer-Nachrichtenplattformen, Blogs und Foren, staatlich unterstützte Medienseiten, „graue“ Propagandaseiten und das Dark Web.

Newsguard, das vom Verteidigungsministerium mit 750.000 US-Dollar gefördert wurde, bietet zwei Datenbanken an, darunter eine Datenbank mit Bewertungen der Unzuverlässigkeit von Tausenden von Nachrichten- und Informationswebsites und eine zweite Datenbank mit angeblichen Falschmeldungen.

Primer, das für die Entwicklung seiner Technologie einen Preis von 3 Millionen Dollar erhielt, bietet eine Datenbank an, die Nachrichten- und Mediendatenquellen, öffentlich erfasste Bilder, das Dark Web, von der Öffentlichkeit geteilte Cyberangriffe sowie klassifizierte – vermutlich für Regierungskunden – und nicht klassifizierte Datenquellen berücksichtigt. Primer arbeitet auch mit Flashpoint zusammen, das die Datenbanken um Telegram, Reddit, Discord und das Deep- und Dark-Web“ erweitert.

2: Wir sprechen von Amerikanern, nicht nur von russischen Bots

Es ist auch wichtig zu erkennen, dass die in der Entwicklung befindliche KI- und ML-Technologie nicht nur ausländische oder mit dem Staat verbundene Akteure erfassen wird, sondern die Sprache aller Menschen überwacht. Sowohl die staatlichen Zuschüsse als auch die Webseiten der Überwachungsunternehmen bestätigen diese Realität.

Aus den „Twitter Files“ wissen wir auch, dass die Regierung und ihre Mitstreiter im Zensur-Industriekomplex die Rede von Amerikanern als mit ausländischen Einflussnahmen verbunden ansehen, nur weil der Standpunkt mit dem übereinstimmt, was sie als Perspektive eines Gegners bezeichnen. Und wir wissen, dass die Regierung die Zensur der gewöhnlichen Amerikaner vorangetrieben hat.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die KI- und ML-Technologie ein unbegrenztes Potenzial hat, problematische Äußerungen zu jedem erdenklichen Thema zu erkennen. Hier ist die Vergangenheit Prolog: Eine Rede muss sich nicht auf Terrorismus, Kriegshandlungen oder sogar unseren Wahlprozess beziehen, damit unsere Regierung sie als in ihren Zuständigkeitsbereich fallend betrachtet und die Fakten überprüft. (Sie muss auch nicht falsch sein; siehe Punkt 4).

Die „Twitter Files“ und die jüngsten Ereignisse geben den Amerikanern einen Einblick in die Bandbreite der Themen, die die Regierung für zensurwürdig hält – von Wahlen über Impfstoffe bis zu Überfällen auf Lebensmittelläden. Hinter der Besessenheit der Regierung, Fehlinformationen, Desinformationen und Falschinformationen zum Schweigen zu bringen, steht die Perspektive des „Wettbewerbs der Großmächte“ in den Außenbeziehungen, nach der China und Russland eine ständige Bedrohung für Amerikas Macht, Einfluss und Interessen darstellen.

Da die Regierung die Außenbeziehungen durch das Paradigma des Großmächtewettbewerbs betrachtet, ist jede Äußerung zu einem Thema, das Amerikas „Macht, Einfluss und Interessen“ auch nur ansatzweise berührt, Freiwild für Zensurbemühungen.

3: Der Wettbewerb der Großmächte macht alles zum Freiwild für die Zensur

Um diese Realität überzeugend zu belegen, bedarf es zwar eines tiefer gehenden Exposés – das in Kürze erscheinen wird – über die Verbindung zwischen dem Wettbewerb der Großmächte und der Konzentration der Regierung auf Fehlinformationen, Desinformation und Fehlinformationen, aber vergangene Woche hat Senator Mark Kelly, D-Arizona, die aktuelle Denkweise aufgezeigt, die unsere Politiker inspiriert. Während einer Telefonkonferenz mit der Federal Deposit and Insurance Corporation über die Rettungsaktion für die Silicon Valley Bank fragte Kelly, ob es „eine Möglichkeit gäbe, Informationen in sozialen Medien zu zensieren, um einen Ansturm auf die Banken zu verhindern“.

Kellys Frage war „in der Sorge verpackt“, dass ausländische Akteure dies tun würden, sagte der Abgeordnete Thomas Massie der Öffentlichkeit, aber laut Massie schlug Kelly „nicht vor, dass die Zensur auf Ausländer oder auf Dinge, die unwahr sind, beschränkt sein sollte“.

Der Schritt von der Zensur des Terrorismus über die Unterdrückung angeblicher Einmischung in Wahlen bis hin zur Zensur von Beiträgen über „Bank-Runs“ folgt natürlich aus dem Paradigmenwechsel in den Außenbeziehungen vom Krieg gegen den Terror zum Wettbewerb der Großmächte. Im letzteren wird alles, was die amerikanische Macht oder den amerikanischen Einfluss beeinträchtigt, als Freiwild betrachtet. Wir haben diesen Wandel auch beim Vorschlag der Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA) des Heimatschutzministeriums gesehen, „finanzielle Fehlinformationen“ in ihren Zuständigkeitsbereich aufzunehmen.

Die Zensurbemühungen der Regierung werden jedoch nicht bei vermeintlichen „finanziellen Fehlinformationen“ aufhören, denn alles, was Journalisten berichten und Bürger diskutieren, betrifft Amerikas „Macht, Einfluss und Interesse“. Die Entwicklung von Technologien zur Überwachung des gesamten Internets durch die Regierung deutet also auf eine viel gefährlichere Bedrohung hin, als es auf den ersten Blick scheint.

4: Die Regierung stuft wahre Rede als Fehlinformation ein

Die Bedrohung der freien Meinungsäußerung durch die Überwachung des Internets durch die Regierung wird noch verstärkt durch die Bereitschaft unserer Oberherren, wahre Äußerungen als „Fehlinformationen“, „Desinformationen“ oder „Fehlinformationen“ zu bezeichnen und sie dann zu zensieren. Die „Twitter Files“ haben diese Realität ebenfalls aufgedeckt, da unsere Regierung und ihre Lakaien versuchen, Fakten zu zensieren, die zu einer „Impfverweigerung“ führen oder einen Ansturm auf Lebensmittelgeschäfte offenbaren könnten.

Die Tatsache, dass unsere Regierung versucht, wahre Aussagen zu solchen Themen zum Schweigen zu bringen, gibt den Amerikanern Anlass, eine weitere Zensur wahrer Informationen zu befürchten.

5: Fehlerhafte Analysen und voreingenommene Zensoren

Die „Twitter Files“ enthüllten auch, dass die Zensurforderungen der Regierung, von Denkfabriken und akademischen Einrichtungen auf fehlerhaften Fehlinformationsanalysen beruhten, darunter solche, die unschuldige Amerikaner als ausländische Akteure identifizierten. Außerdem sind viele der an der Desinformationsindustrie Beteiligten eher linksorientiert und haben eine Vorliebe dafür, Konservative ins Visier zu nehmen.

Bei ihren Plänen, das Internet auf vermeintlich schädliche Darstellungen zu überwachen, um sie zum Schweigen zu bringen, arbeitet die Regierung weiterhin mit voreingenommenen Gruppen zusammen, einschließlich solcher, die fehlerhafte Analysen veröffentlicht haben, was die Bedrohung der Meinungsfreiheit noch verstärkt.

6: Die Partner der Regierung sind bereit zu zensieren

Der Vorstoß der Regierung, KI- und ML-Technologie zu entwickeln, um das Internet zu durchforsten, ist umso erschreckender, wenn man weiß, dass bereits ein Zensurkomplex aufgebaut wurde. Die „Twitter Files“ enthüllten den Umfang und die Tiefe dieses Komplexes, bei dem alle Bundesbehörden des Alphabets mit den Giganten der sozialen Medien und einer Reihe von Denkfabriken und akademischen Einrichtungen zusammenarbeiten und bei dem die traditionellen Medien Unterstützung leisten, wenn Zensuranfragen ignoriert werden.

Elon Musk mag zwar Twitter verlassen haben, aber der Zensurkomplex steht immer noch aufrecht und bereit, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die es wagen, abweichende Meinungen zu äußern. Diese öffentlich-private Zusammenarbeit macht den Schritt der Regierung, das Internet zu überwachen, zu einer noch größeren Bedrohung für die Meinungsfreiheit.

7: Diejenigen, die die Öffentlichkeit warnen oder die Verschwörung stoppen könnten, sind voll dabei

Die Bedrohung wird noch verstärkt, weil diejenigen, die die Öffentlichkeit warnen und die Regierung auffordern könnten, die Meinungsfreiheit der Amerikaner nicht länger zu unterdrücken, mitschuldig sind. Die Berichterstattung der korrupten Medien über die Aussage von Matt Taibbi und Michael Shellenberger vor dem Kongress über den Zensurkomplex beweist diesen Punkt. Das gilt auch für das erbärmliche Auftreten der Demokraten während der Anhörungen, als sie sich als Feinde der Meinungsfreiheit entlarvten.

Da die Demokraten, die etablierten Medien und viele Republikaner die Bemühungen der Regierung zur Zensur von Fehlinformationen und Desinformationen unterstützen, wird es für die Öffentlichkeit äußerst schwierig sein, die Gefahren für die freie Meinungsäußerung zu erkennen – zumal diejenigen, die versuchen, Alarm zu schlagen, bereits fälschlicherweise als Lieferanten von Desinformationen gebrandmarkt wurden.

Es besteht jedoch die Chance, dass genügend normale Amerikaner die Botschaft hören, bevor es zu spät ist, und den Kongress auffordern, den Zensur-Industriekomplex zu schließen.