Dane Wigington enthüllt alles. Ein exklusives Interview mit Tucker Carlson und dem Geoengineering-Experten Dane Wigington

Es sind immer die offensichtlichsten Fragen, die am vehementesten unterdrückt werden. Eine der am stärksten tabuisierten Fragen der letzten 30 Jahre lautet: Was sind diese Linien am Himmel, die hinter Düsenflugzeugen herziehen? Manche nennen sie Chemtrails und behaupten, die US-Regierung versprühe Gift über der Bevölkerung. Solche Leute gelten als verrückt. Wikipedia brandmarkt sie als Verschwörungstheoretiker, ebenso jede Nachrichtenagentur. Doch die Streifen sind immer noch da – und es kann definitiv kein Wasserdampf sein, denn der verhält sich nicht so.

In den letzten sechs Monaten haben wir nach einer seriösen, glaubwürdigen Person gesucht, die uns erklärt, was wir da eigentlich sehen. Einen Ingenieur mit klarem Verstand. Und wir glauben, wir haben ihn gefunden: Dane Wigington aus Nordkalifornien. Er beschäftigt sich seit fast 30 Jahren mit diesem Thema und hat die umfassendste Dokumentation zusammengestellt, die wir je gesehen haben. Und es ist erschreckend.

Die Streifen am Himmel: Keine Kondensstreifen, sondern gezielte Partikelverteilung

„Dane, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich wusste nie, was ich von diesem Thema halten soll. Diese seltsamen Streifen am Himmel – Chemtrails oder Kondensstreifen, die nach dem Überflug von Flugzeugen hängen bleiben. Als Kind habe ich sie nicht gesehen. Heute sind sie alltäglich. Viele sagen, da läuft etwas Böses. Ich schaue bei Wikipedia nach und lese den Eintrag vor: ‚Die Chemtrail-Verschwörungstheorie ist der irrtümliche Glaube, dass langlebige Kondensstreifen von hochfliegenden Flugzeugen in Wirklichkeit Chemtrails sind, die aus chemischen oder biologischen Agenzien bestehen, die zu böswilligen Zwecken versprüht werden, ohne dass die Öffentlichkeit davon weiß.‘“

Tucker Carlson betont: „Der Zweck dieses Absatzes ist nicht, aufzuklären, sondern jeden anzugreifen, der nachfragt. Es ist psychologische Kriegsführung, Propaganda.“

Dane Wigington antwortet klar: „Es handelt sich um gesprühte Partikelverteilung. Keine Theorie. Wir haben Nahaufnahmen von KC-10, KC-135, C-17 Globemaster – mit sichtbaren Düsen, die die Dispersion ein- und ausschalten. Das ist keine Kondensation.“

Wigington erklärt, dass Geoengineeringwatch.org ein fliegendes NOAA-Labor eingesetzt hat, dessen Proben im Rensselaer Polytechnic Institute bestätigten: Aluminium-Nanopartikel, bioverfügbares, freies Aluminium – giftig für alles Leben.

Geoengineering – die offiziellen Begriffe: SRM, SAI, Albedo-Modification

Wigington: „Wir nutzen Fachbegriffe: Solar Radiation Management, Stratosphärische Aerosol-Injektion, Wolken-Albedo-Verbesserung. ‚Chemtrails‘ wird sofort diskreditiert. Doch genau das ist es, was Klimawissenschaftler global einsetzen wollen.“

Problem: Die Programme verschlimmern die Erwärmung, verursachen Kriegsführungseffekte und destabilisieren Länder wie Iran durch gezielten Niederschlagsentzug.

Warum Kondensstreifen eine Lüge sind

Wigington: „Normale Kondensstreifen lösen sich schnell auf. Atemkondensat bildet keine Wolke über dem Kopf. Autoabgase keine über der Autobahn. Kondensation verhält sich nicht so.“

Sein persönlicher Wendepunkt: Ein eigenes Off-Grid-Haus verlor bis zu 70 % Solarleistung an bestimmten Tagen – wegen der Partikel.

Regenwasserwerte stiegen von 7 ppb Aluminium auf über 3.450 ppb in 18 Monaten.

Wer steckt dahinter? Das Pentagon – und die Geldmacht

„Alle Wege führen zu denen, die das Geld drucken. Koordination: DoD, DARPA. Dokumentiert seit Jahrzehnten.“

USA hat dreimal so viele Tankflugzeuge wie alle anderen Armeen zusammen.

NOAA & NWS: Illegale Maulkörbe. Umweltgruppen schweigen aus Angst, Fördergelder zu verlieren.

Die Lieferkette der Aerosole

Flugzeuge starten von Militärbasen, teils Verkehrsflugzeuge mit Nachrüstsystemen.

Jährlich: 40–60 Millionen Tonnen Nanopartikel.

Partikelquellen: Kohleflugasche, American Elements Corporation.

Historische Beweise: Wetterkontrolle ist alte Realität

1962: Lyndon Johnson: „Wer das Wetter kontrolliert, kontrolliert die Welt.“

Operation Popeye (Vietnam) erzeugte Regen zur Kriegsführung.

China: künstliche Schneestürme mit Milliarden-Schäden.

Hurrikane werden laut Wigington „gelenkt“, Stürme blockiert.

Folgen: Kollaps der Biosphäre

Ozon-Schicht nahe Kollaps

Baumsterben weltweit

Insektenrückgang: 80–90 %

Plankton: 90 % Verlust im Atlantik

Wale: Aluminium im Gewebe

Eiskeimbildung: Monsterhagel, gefrorene Vögel

Ernten kollabieren global.

Biologische Tests & potenzielle Biowaffen

US–Militär bereits 239 Tests an Zivilisten (bis 1977).

Theorien zu COVID-Partikelbindung, Polymerfasern im Regen.

Politische Reaktionen und Widerstand

36 US-Bundesstaaten mit Gesetzesinitiativen, in Tennessee & Florida verboten.

Nichtregierungsgruppen und Politiker beginnen, das Thema anzusprechen.

Wo Sie mehr erfahren

Geoengineeringwatch.org – Datenbank, Patente, Laborproben.

Film The Dimming – 26 Mio. Aufrufe.

Ziel: Militärpersonal & Öffentlichkeit aufwecken.

Schlusswort

„Sprühen Sie Chemikalien in die Luft ohne mein Wissen mit meinen Steuergeldern?“

— Tucker Carlson

Dieses Interview ist ein Weckruf.

Die Streifen am Himmel sind real – und die Konsequenzen existentiell.