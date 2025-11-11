Fünf wahrscheinliche Szenarien eines US-Regimewechsels in Venezuela

Seit Anfang September hat die Vereinigten Staaten jeden Hinweis darauf gegeben, dass sie sich auf einen militärischen Angriff auf Venezuela vorbereiten könnten. Im Februar 2006 reiste der venezolanische Präsident Hugo Chávez nach Havanna, um von Fidel Castro den José-Martí-Preis der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) zu erhalten.

In seiner Rede verglich er Washingtons Drohungen gegen Venezuela mit kläffenden Hunden und sagte: „Lasst die Hunde bellen, denn es ist ein Zeichen dafür, dass wir uns in Bewegung befinden.“ Chávez fügte hinzu:

„Lasst die Hunde des Imperiums bellen. Das ist ihre Aufgabe: zu bellen. Unsere Aufgabe ist es, in diesem Jahrhundert – jetzt endlich – die wahre Befreiung unseres Volkes zu erreichen.“

Fast zwei Jahrzehnte später bellen die Hunde des Imperiums weiter. Aber werden sie auch beißen? Diese Frage will diese Rotalarm-Analyse beantworten.

Quelle: Rosana Silva R. via Tricontinental

Das Geräusch des Bellens

Im Februar 2025 erklärte das US-Außenministerium ein kriminelles Netzwerk namens Tren de Aragua (Aragua-Zug) zur „ausländischen terroristischen Organisation“. Dann fügte im Juli das US-Finanzministerium das sogenannte Cartel de los Soles (Kartell der Sonnen) zur Sanktionsliste des Amtes für Kontrolle ausländischer Vermögenswerte hinzu, als „transnationale Terrorgruppe“.

Kein früherer Bericht einer US-Regierungsbehörde – weder der Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) noch des Außenministeriums – hatte diese Organisationen jemals als Bedrohung bezeichnet, und es wurde keine öffentlich überprüfbare Evidenz vorgelegt, die das behauptete Ausmaß oder die Koordination dieser Gruppen belegen würde.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Tren de Aragua eine kohärente internationale Operation ist. Was das Cartel de los Soles betrifft, so tauchte der Name erstmals 1993 in venezolanischen Berichten über Ermittlungen gegen zwei Generäle der Nationalgarde auf – ein Hinweis auf das „Sonnen“-Abzeichen auf ihren Uniformen – Jahre bevor Hugo Chávez 1998 die Präsidentschaft gewann.

Die Trump-Regierung hat behauptet, diese Gruppen seien – in Zusammenarbeit mit der Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro – die Hauptakteure des Drogenschmuggels in die USA. Dafür wurde jedoch keinerlei Beweis erbracht. Zudem haben Berichte des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) und der DEA selbst durchgehend festgestellt, dass venezolanische Gruppen im globalen Drogenschmuggel eine marginale Rolle spielen. Dennoch hat das US-Außenministerium eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme Maduros führen – die höchste in der Geschichte des Programms.

Die USA haben das stumpfe Instrument des „Kriegs gegen die Drogen“ wiederbelebt, um Länder unter Druck zu setzen, die sich ihren Drohungen nicht beugen oder die sich hartnäckig weigern, rechtsgerichtete Regierungen zu wählen.

Kürzlich hat Trump Mexiko und Kolumbien ins Visier genommen und deren Probleme mit dem Drogenhandel genutzt, um deren Präsidenten anzugreifen. Obwohl Venezuela kein nennenswertes eigenes Drogenproblem hat, hat das Trump nicht davon abgehalten, Maduros Regierung mit wesentlich größerer Aggression zu attackieren.

Ein Nobelpreis

Im Oktober 2025 gewann die venezolanische Politikerin María Corina Machado von der Bewegung Vente Venezuela (Komm Venezuela) den Friedensnobelpreis.

Machado durfte 2024 nicht für das Präsidentenamt kandidieren, hauptsächlich weil sie eine Reihe von hochverräterischen Aussagen gemacht hatte, einen diplomatischen Posten eines anderen Landes angenommen hatte, um für eine Intervention in Venezuela zu werben (ein Verstoß gegen Artikel 149 der Verfassung), und weil sie guarimbas unterstützt hatte (gewalttätige Straßenaktionen, bei denen Menschen verprügelt, bei lebendigem Leib verbrannt und enthauptet wurden).

Sie hat auch einseitige US-Sanktionen befürwortet, die die venezolanische Wirtschaft schwer geschädigt haben. Der Nobelpreis wurde durch die Arbeit der Inspire America Foundation (mit Sitz in Miami, Florida, geleitet vom kubanisch-amerikanischen Anwalt Marcell Felipe) und durch die Intervention von vier US-Politikern ermöglicht, von denen drei kubanisch-amerikanisch sind (Marco Rubio, María Elvira Salazar und Mario Díaz-Balart).

Die kubanisch-amerikanische Verbindung ist entscheidend, denn sie zeigt, wie dieses politische Netzwerk, das sich auf den Sturz der kubanischen Revolution um jeden Preis konzentriert, nun eine US-Militärintervention in Venezuela als Mittel sieht, um einen Regimewechsel in Kuba voranzutreiben. Dies ist deshalb nicht nur eine Intervention gegen Venezuela, sondern gegen alle Regierungen, die die USA stürzen wollen.

Der Biss

Im August 2025 begann das US-Militär, Marinekräfte in der südlichen Karibik zusammenzuziehen, darunter Zerstörer der Aegis-Klasse und atomgetriebene Jagd-U-Boote.

Im September begann es eine Kampagne extralegaler Angriffe auf kleine Motorboote in karibischen Gewässern, bombardierte mindestens dreizehn Boote und tötete mindestens siebenundfünfzig Menschen – ohne jegliche Beweise für Verbindungen zum Drogenhandel vorzulegen.

Bis Mitte Oktober hatten die USA mehr als viertausend Soldaten vor der Küste Venezuelas stationiert und fünftausend weitere in Puerto Rico in Bereitschaft (darunter F-35-Kampfjets und MQ-9-Reaper-Drohnen), geheimdienstliche Operationen im Land autorisiert und B-52-„Demonstrationsmissionen“ über Caracas geflogen. Ende Oktober wurde die Flugzeugträger-Kampfgruppe der USS Gerald R. Ford in die Region verlegt. Gleichzeitig hat Venezuelas Regierung die Bevölkerung zur Landesverteidigung mobilisiert.

Fünf Szenarien für eine US-Intervention – basierend auf früheren Fällen

Szenario 1: Die Brother-Sam-Option

1964 entsandten die USA mehrere Kriegsschiffe vor die Küste Brasiliens. Ihre Präsenz ermutigte General Humberto de Alencar Castelo Branco, den Chef des Generalstabs des Heeres, und seine Verbündeten, einen Putsch durchzuführen, der eine 21-jährige Diktatur einleitete.

Aber Venezuela ist ein anderes Terrain. In seiner ersten Amtszeit stärkte Chávez die politische Bildung an den Militärakademien und verankerte die Offiziersausbildung in der Verteidigung der Verfassung von 1999. Eine Figur wie Castelo Branco dürfte Washington daher kaum retten.

Szenario 2: Die Panama-Option

1989 bombardierten die USA Panama-Stadt und entsandten Spezialkräfte, um Manuel Noriega, den militärischen Führer Panamas, gefangen zu nehmen und in ein US-Gefängnis zu bringen, während von den USA unterstützte Politiker die Regierung übernahmen.

Eine solche Operation wäre in Venezuela viel schwerer durchzuführen: Das venezolanische Militär ist weit stärker, ausgebildet für langwierige asymmetrische Konflikte, und das Land verfügt über hochentwickelte Luftabwehrsysteme (insbesondere die russischen S-300VM und Buk-M2E-Systeme).

Jede US-Luftkampagne würde auf anhaltenden Widerstand treffen, was die Aussicht auf abgeschossene Flugzeuge – ein schwerer Gesichtsverlust – zu einem Risiko macht, das Washington vermutlich nicht eingehen wird.

Szenario 3: Die Irak-Option

Eine „Schock und Ehrfurcht“-Bombardierungskampagne gegen Caracas und andere Städte, um die Bevölkerung zu erschüttern und Staat und Militär zu demoralisieren, gefolgt von Versuchen, ranghohe venezolanische Führungspersonen zu töten und Schlüssel-Infrastruktur zu erobern.

Nach einem solchen Angriff würde die Friedensnobelpreisträgerin Machado vermutlich erklären, sie sei bereit, die Führung zu übernehmen und Venezuela eng an die USA anzubinden.

Das Problem bei diesem Manöver ist, dass die bolivarische Führung tief verwurzelt ist: Die Grundlagen der Verteidigung des bolivarischen Projekts liegen in den Arbeiterklasse-Barrios, und das Militär würde nicht sofort demoralisiert – anders als im Irak.

Wie Venezuelas Innenminister Diosdado Cabello kürzlich bemerkte: „Jeder, der will, kann sich an Vietnam erinnern … als ein kleines, aber geeintes Volk mit eisernem Willen dem US-Imperialismus eine Lektion erteilen konnte.“

Szenario 4: Die Golf-von-Tonkin-Option

1964 eskalierten die USA ihr militärisches Engagement im Vietnamkrieg nach einem Vorfall, der als unprovozierte Attacke auf US-Zerstörer vor der Küste dargestellt wurde.

Spätere Enthüllungen zeigten, dass die National Security Agency (NSA) Geheimdienstinformationen fälschte, um einen Vorwand für die Eskalation zu schaffen. Die USA behaupten nun, Marine- und Luftübungen nahe der territorialen Gewässer und des Luftraums Venezuelas durchzuführen.

Am 26. Oktober teilte die venezolanische Regierung mit, Informationen über einen verdeckten CIA-Plan erhalten zu haben, einen False-Flag-Angriff auf US-Schiffe nahe Trinidad und Tobago zu inszenieren, um eine US-Reaktion zu erzwingen. Venezolanische Behörden warnten vor US-Manövern und erklärten, man werde sich nicht provozieren oder einschüchtern lassen.

Szenario 5: Die Qasem-Soleimani-Option

Im Januar 2020 tötete ein von Trump befohlener US-Drohnenangriff Generalmajor Qasem Soleimani, den Chef der iranischen Quds-Einheit. Soleimani war einer der ranghöchsten Vertreter Irans und verantwortlich für dessen regionale Verteidigungsstrategie im Irak, im Libanon, in Gaza und in Afghanistan.

In einem Interview in der Sendung 60 Minutes sagte der ehemalige US-Chargé d’affaires für Venezuela, James Story: „Die Mittel sind vorhanden, um alles zu tun – bis hin zur Enthauptung der Regierung“ – eine klare Absichtserklärung, den Präsidenten zu töten.

Nach dem Tod von Präsident Hugo Chávez im Jahr 2013 sagten US-Beamte vorher, das Projekt werde zusammenbrechen. Zwölf Jahre sind seitdem vergangen, und Venezuela geht weiterhin den von Chávez vorgezeichneten Weg, indem es sein kommunales Modell voranbringt, dessen Resilienz nicht nur auf der kollektiven Führung der Revolution, sondern auch auf starker Volksorganisation beruht.

Das bolivarische Projekt war nie ein Ein-Mann-Unternehmen.

China und Russland dürften einen Angriff auf Venezuela nicht hinnehmen, ohne auf sofortige Resolutionen des UN-Sicherheitsrates zu drängen; beide sind routinemäßig in der Karibik aktiv, einschließlich gemeinsamer Übungen mit Kuba und globaler Missionen wie Chinas Mission Harmony 2025.

Die Hoffnung ist, dass keines dieser Szenarien eintritt.