Die US-Regierung kündigt ein neues Amt für Pandemievorbereitung und -reaktion an: ist es ein Gesundheitsprogramm oder ein Militärprogramm?

Weißes Haus gründet Büro für Pandemievorbereitung und Reaktionspolitik:

Generalmajor a.D. Paul Friedrichs wird der erste Direktor sein

Die Biden-Harris-Administration hat historische Fortschritte bei der Fähigkeit unserer Nation erzielt, COVID-19 so zu handhaben, dass es unser Leben nicht mehr wesentlich stört. (Heißt das, dass sie unser Leben immer noch stören können, solange es willkürlich bleibt?-Nass) Unter der Führung von Präsident Biden hat die Regierung bedeutende Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass alle Menschen weiterhin Zugang zu lebensrettenden Schutzmaßnahmen wie Impfstoffen, Behandlungen und Tests haben und dass die Nation gut darauf vorbereitet ist, die Risiken von COVID-19 oder anderen Ursachen möglicher Pandemien in Zukunft zu bewältigen.

Im Rahmen der Verpflichtung des Präsidenten, dafür zu sorgen, dass unser Land auf eine Pandemie besser vorbereitet ist als bei seinem Amtsantritt, richtet die Regierung das Office of Pandemic Preparedness and Response Policy (OPPR) ein. Dabei handelt es sich um ein ständiges Amt im Executive Office of the President (EOP), das mit der Leitung, Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen im Kontext der Vorbereitung auf bekannte und unbekannte biologische Bedrohungen oder Krankheitserreger, die zu einer Pandemie oder zu erheblichen Störungen des öffentlichen Gesundheitswesens in den Vereinigten Staaten führen könnten, sowie mit der Reaktion darauf betraut wird. Das OPPR wird die Aufgaben des derzeitigen COVID-19-Reaktionsteams und des Mpox-Teams im Weißen Haus übernehmen und weiterhin Strategien und Prioritäten im Zusammenhang mit der Pandemiebereitschaft und -reaktion koordinieren und entwickeln.

Um diese Arbeit zu leiten, kündigte der Präsident an, dass Generalmajor a.D. Paul Friedrichs ab dem 7. August 2023 das Amt des ersten Direktors des OPPR und Hauptberaters für Pandemievorsorge und -reaktion übernehmen wird. Generalmajor (a.D.) Friedrichs ist mit seiner beispiellosen Erfahrung die richtige Person für die Leitung dieses Amtes. Er ist derzeit Sonderassistent des Präsidenten und leitender Direktor für globale Gesundheitssicherheit und Biodefense beim Nationalen Sicherheitsrat (NSC). Generalmajor (a.D.) Friedrichs diente zuvor als Stabschirurg im Pentagon, wo er alle Fragen im Kontext des Gesundheitswesens koordinierte, den Vorsitzenden der gemeinsamen Stabschefs medizinisch beriet und als medizinischer Berater der Covid-19 Task Force des Verteidigungsministeriums fungierte.

Das Office of Pandemic Preparedness and Response Policy wird:

Koordinierung der inländischen Reaktion der Verwaltung auf Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit, die das Potenzial einer Pandemie haben oder erhebliche Störungen verursachen können, und Stärkung der inländischen Pandemiebereitschaft. Dazu gehört auch die laufende Arbeit zur Bewältigung potenzieller Ausbrüche und Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit durch COVID-19, Mpox, Polio, Vogelgrippe und menschliche Grippe sowie RSV.

Kommentar von Nass: Lassen Sie uns mit COVID-19 und Mpox (auch bekannt als $moneypox) in Ruhe, denn Ihre Impfstoffe funktionieren nicht. In den vergangenen 20 Jahren gab es in den USA EINEN Fall von Kinderlähmung – und der war auf einen Impfstoffstamm zurückzuführen. Die Vogelgrippe ist zu einer für den Menschen harmlosen Form mutiert, und Sie töten die Hühner umsonst. Die menschliche Grippe tötet jährlich 2.000 stark geschwächte Amerikaner, wenn man sich die Goldstandard-Statistik ansieht: Sie wird als Haupttodesursache auf einem Totenschein angegeben. RSV tötet laut Sterbeurkunden 25 Babys pro Jahr, und niemand weiß, ob es viele ältere Menschen tötet, da die Sterbeurkunden nicht viele RSV-Todesfälle bei älteren Menschen ausweisen.

Vorantreiben und Koordinieren der wissenschaftlichen und technologischen Bemühungen des Bundes im Zusammenhang mit der Pandemievorsorge. Insbesondere wird das OPPR die Bemühungen zur Entwicklung, Herstellung und Beschaffung der nächsten Generation medizinischer Gegenmaßnahmen beaufsichtigen, einschließlich der Nutzung neuer Technologien und der Zusammenarbeit mit dem HHS bei Impfstoffen und Behandlungen der nächsten Generation gegen COVID-19 und andere Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit. Ein früheres von mir gebloggtes Dokument, das von Jake Sullivan und Eric Lander unterzeichnet wurde, forderte speziell mRNA-Impfstoffe und eine Zeitspanne von 130 Tagen von der Entdeckung des Erregers bis zur Impfung aller Amerikaner, wodurch ein 15 Jahre dauernder Prozess leichtfertig auf 19 Wochen verkürzt wurde [Nass]. Auf dem Höhepunkt der Pandemie tätigte die Regierung Biden-Harris historische Investitionen in COVID-19-Impfstoffe, Tests und Behandlungen, die auf breiter Basis zur Verfügung gestellt wurden. Das OPPR wird diese Investitionen weiterhin nutzen, um zukünftige Fortschritte bei der Bekämpfung von COVID-19 und anderen Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit zu erzielen.

Erstellung und Vorlage regelmäßiger Berichte an den Kongress. Wie gesetzlich vorgeschrieben, wird das OPPR alle zwei Jahre einen Preparedness Review and Report und alle fünf Jahre einen Preparedness Outlook Report erstellen und dem Kongress vorlegen. [Anstelle der üblichen jährlichen Berichte wird die Berichterstattung an den Kongress erheblich verzögert, vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, an dem viele von uns an den Gegenmaßnahmen gestorben sind – eine echte Möglichkeit, sich der Aufsicht zu entziehen.]

Generalmajor (a.D.) Paul Friedrichs, Gründungsdirektor des OPPR und Hauptberater für Pandemievorsorge und -reaktion

Generalmajor Friedrichs ist derzeit Sonderassistent des Präsidenten und leitender Direktor für globale Gesundheitssicherheit und Biodefense beim Nationalen Sicherheitsrat (NSC). Bevor er zum NSC kam, war Dr. Friedrichs zuletzt als Stabschirurg und medizinischer Berater der COVID-19-Taskforce des Verteidigungsministeriums (DoD) tätig. Während seiner gesamten Laufbahn hat er eng mit Partnern auf Bundes-, Landes-, Stammes-, lokaler und territorialer Ebene sowie mit Partnern aus der Industrie und dem akademischen Bereich zusammengearbeitet und war in mehreren medizinischen Fachverbänden aktiv. Dr. Friedrichs hat auch das globale Patientenevakuierungssystem des Verteidigungsministeriums beaufsichtigt, das die globale medizinische Versorgung und zahlreiche behördenübergreifende nationale und globale Katastropheneinsätze unterstützt. Er leitete die DoD-Taskforce, die Pläne zur Umsetzung von medizinischen Prinzipien mit hoher Zuverlässigkeit im gesamten DoD entwickelte, und baute die ersten medizinischen Analysekapazitäten der Luftwaffe auf. Im Laufe seiner 37-jährigen Karriere leitete er Militärkrankenhäuser sowie regionale und globale Gesundheitssysteme, veröffentlichte zahlreiche medizinische Fachartikel und suchte stets nach Möglichkeiten, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, um die Gesundheitsversorgung und die Bereitschaft zu verbessern. Als Vertreter der Vereinigten Staaten im North Atlantic Treaty Organization Committee of Military Medical Chiefs arbeitete er während der Pandemie und bei der Entwicklung der medizinischen Unterstützung für das ukrainische Militär eng mit vielen der engsten Verbündeten und Partner der USA zusammen.

Dr. Friedrichs ist ein approbierter Arzt, der Hunderte Patient im Kampfeinsatz betreut und sich mit großen nationalen und globalen Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit befasst hat. Er hat seine gesamte berufliche Laufbahn im öffentlichen Dienst verbracht. 1986 erhielt er sein erstes Offizierspatent im Reserve Officer Training Corps und wurde 2023 zum Generalmajor befördert.