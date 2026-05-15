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Die US-Regierung will Agenten mit Gesichtsscannern ausstatten

Die Regierung entwickelt Brillen, die einen Blick in eine Abfrage der Bundesdatenbanken verwandeln – und das Einsatzdatum steht bereits fest.

Ken Macon

Das Department of Homeland Security (DHS) fordert für das Haushaltsjahr 2027 insgesamt 7,5 Millionen Dollar, um „einsatzfähige Prototypen intelligenter Brillen zu entwickeln, die Agenten in Echtzeit Zugang zu Informationen und biometrischen Identifikationsfähigkeiten im Einsatz ermöglichen“.

Die bürokratische Formulierung verschleiert, wofür das Geld tatsächlich gedacht ist. Es finanziert tragbare Gesichtsscanner für Bundesagenten, die dafür entwickelt wurden, jede Person zu identifizieren, die sich vor ihnen befindet – gegen jede Datenbank, die das DHS integriert – in Echtzeit und direkt auf der Straße.

Das Dokument wurde am 31. März veröffentlicht, doch die Finanzierung war bereits in Gang gesetzt und die Technologie hatte bereits ein geplantes Einsatzdatum. Die grundlegende Frage, ob amerikanische Agenten überhaupt mit Identifikationslinsen herumlaufen sollten, wurde in keinem ernsthaften Sinne jemals zur Abstimmung gestellt.

So wird Überwachungsinfrastruktur heute aufgebaut: nicht durch Anhörungen oder Gesetzgebung, sondern durch Haushaltspositionen.

Was der Haushalt tatsächlich aussagt

Die Finanzierung der Smart Glasses fällt unter das Portfolio der Science and Technology Directorate, genauer gesagt unter das Programm Detention and Removal Operations des Border Security and Immigration Mission Center.

Die 7,5 Millionen Dollar sollen unterstützen, was das DHS als „neue Datenanalysemethoden und automatisierte Systeme“ für die Einwanderungsdurchsetzung bezeichnet. Die Behörde verpflichtet sich dabei, „innovative Hardware“ zu liefern, darunter die Prototypen der Smart Glasses.

Der Projektzeitplan ist klarer als die Haushaltszusammenfassung. Darin heißt es, dass die Behörde im Haushaltsjahr 2027 plane, „einen einsatzfähigen Prototyp intelligenter Brillen zu entwickeln, der die biometrische Identifizierung illegaler Einwanderer ermöglicht“.

Eine Brille, die illegale Einwanderer biometrisch identifizieren kann, ist definitionsgemäß eine Brille, die jeden biometrisch identifizieren kann. Gesichtserkennung kennt keinen Staatsbürgerschaftsstatus. Sie vergleicht ein Gesicht mit einer Datenbank und liefert eine Übereinstimmung zurück.

Das System soll Gesichtserkennung mit Ganganalyse kombinieren und Live-Videodaten mit biometrischen Bundesdatenbanken abgleichen, um Menschen bei Straßeneinsätzen aus der Distanz zu identifizieren.

Das geplante Einsatzdatum ist September 2027. Damit bleiben ungefähr siebzehn Monate zwischen dem öffentlichen Bekanntwerden des Projekts und dem Zeitpunkt, an dem Agenten die Geräte im Einsatz tragen.

Die Smart Glasses sind Teil eines weit größeren biometrischen Ausbaus innerhalb des DHS. Dasselbe Wissenschafts- und Technologie-Budget fordert 16 Millionen Dollar für Biometrics and Identity Management, 6 Millionen Dollar für Biometric Emerging Concepts und 10 Millionen Dollar für Biometrics and Identity Screening.

Die Behörde finanziert außerdem sogenannte „Fly-Away Kits“ – portable biometrische Erfassungssysteme, die Außendienstmitarbeiter in abgelegene Gebiete mitnehmen und mit DHS-Identitätsdatenbanken synchronisieren können, darunter das Automated Biometric Identification System und das Homeland Advanced Recognition Technology Program.

Es gibt zudem Mittel für einen langfristigen biometrischen Datensatz, der Altersgrenzen für Gesichtserkennungsalgorithmen festlegen soll – ein Versuch, die Gesichtserkennung funktionsfähig zu halten, während Menschen altern und sich ihre Gesichter verändern.

Die Haushaltspositionen beschreiben eine Behörde, die die Fähigkeit aufbaut, Menschen über Zeiträume hinweg, an unterschiedlichen Orten und trotz veränderter Erscheinung zu identifizieren – also genau jene Veränderungen zu überwinden, die biometrische Verfolgung früher naturgemäß begrenzten.

Die Debatte, die der Kongress nicht führte

Die meisten kontaktierten Abgeordneten erklärten, sie hätten keine Ahnung gehabt, dass das Projekt existiert.

Die Finanzierung wurde von einer Behörde beantragt, die sie eigentlich beaufsichtigen sollen, in einem Dokument, das ihre Mitarbeiter prüfen sollten, für eine Technologie mit erheblichen Auswirkungen auf Bürgerrechte – und die Neuigkeit erreichte sie über Reporter.

Der demokratische Abgeordnete Seth Magaziner aus Rhode Island, Mitglied des Heimatschutzausschusses des Repräsentantenhauses, sagte, er habe Berichte über das Programm gelesen, versuche aber noch immer, Details zu erhalten.

Die Sichtweise „Es kommt nur auf die Umsetzung an“ ist aus einer langen Geschichte von Überwachungsdebatten bekannt. Sie behandelt die Technologie als neutrales Werkzeug, dessen Schaden allein davon abhängt, wie es eingesetzt wird – statt als Fähigkeit, deren bloße Existenz vorhersehbare Muster des Missbrauchs erzeugt. Die Geschichte der Gesichtserkennung in der amerikanischen Polizeiarbeit liefert nur begrenzte Unterstützung für diese Sichtweise.

Die Straße ist nicht mehr das, was sie einmal war

Der republikanische Abgeordnete Carlos Gimenez aus Florida, Mitglied des Ausschusses für Heimatschutz, erklärte, er habe von der Finanzierung der Smart Glasses nichts gewusst. Auf die Frage, ob er Bedenken habe, dass Bundesagenten Menschen auf dem Bürgersteig aufnehmen könnten, gab er eine perfekte Zusammenfassung dafür, wie Privatsphäre im öffentlichen Raum in diesen Debatten abgetan wird.

„Es gibt keine Erwartung von Privatsphäre, wenn man sich auf der Straße befindet“, sagte Gimenez gegenüber Reportern und berief sich dabei auf den Standard der „vernünftigen Erwartung von Privatsphäre“ aus dem vierten Verfassungszusatz – ein Standard, der für eine Welt entwickelt wurde, in der ein Passant Sie zwar sehen, aber nicht identifizieren, registrieren und mit einer Bundesdatenbank abgleichen konnte, bevor Sie die nächste Kreuzung erreichten.

Die Doktrin setzte praktische Anonymität voraus. Gesehen zu werden war nicht dasselbe wie erkannt zu werden. Ein Polizeibeamter konnte im Verlauf einer Schicht tausend Gesichter sehen und sich an fast keines erinnern. Die Technologie setzte dem eigene informelle Grenzen.

Smart Glasses lösen diese Grenzen vollständig auf. Sie verwandeln passive Beobachtung in aktive Identifikation – die Art von Identifikation, die Datenbanken abfragt, Treffer liefert und Datensätze erstellt. Was früher ein Blick war, wird zu einer Datenbankabfrage. Der Weg zum Supermarkt wird zu einer Interaktion mit einem staatlichen Identifikationssystem, mit dem man nie interagieren wollte und dem man sich nicht entziehen kann.

Privatsphäre im öffentlichen Raum bedeutete nie die Abwesenheit davon, gesehen zu werden. Sie bedeutete die Abwesenheit davon, katalogisiert zu werden. Die hier finanzierte Technologie löscht diesen Unterschied aus – und Gimenez’ Darstellung akzeptiert diese Auslöschung, als wäre sie bereits geltendes Recht. Das ist sie nicht.

Bundesgerichte beschäftigen sich seit Jahren mit diesen Fragen – mit gemischten Ergebnissen – und die Rechtslage ist weitaus umstrittener, als die selbstsichere Abweisung des Kongressabgeordneten vermuten lässt.

Die Entscheidung Carpenter des Supreme Court aus dem Jahr 2018, über die zuletzt viel gesprochen wurde, entschied, dass historische Mobilfunk-Standortdaten einen richterlichen Beschluss erfordern, gerade weil die Zusammenführung von Daten über öffentliche Bewegungen etwas anderes erzeugt als einzelne öffentliche Beobachtungen. Smart Glasses verlagern diese Zusammenführung in Echtzeit – direkt auf das Gesicht eines Agenten mit Festnahmebefugnis.

Wie sich ein Land daran gewöhnt, gescannt zu werden

Das Bemerkenswerteste an dem Vorschlag für Smart Glasses ist, wie unspektakulär er wirkt. Dass eine Bundesbehörde Millionen beantragt, um tragbare biometrische Scanner zu entwickeln, hätte in einer anderen Ära Schlagzeilen, mehrere Kongressanhörungen und eine anhaltende öffentliche Debatte über die Grenzen staatlicher Identifikationsmacht ausgelöst.

Stattdessen erschien die Nachricht, machte einige Tage lang in Fachmedien und wenigen nationalen Medien die Runde und verschwand bereits wieder aus der Berichterstattung, bevor die meisten Abgeordneten überhaupt davon hörten. Der Vorschlag wirkt deshalb so unspektakulär, weil der Boden dafür seit zwei Jahrzehnten vorbereitet wurde.

Die Vorbereitung begann an Flughäfen. Nach 2001 normalisierte die Transportation Security Administration (TSA) ein Maß an körperlicher Durchsuchung, das wenige Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre.

Körperscanner, Schuhe ausziehen, Flüssigkeitsbeschränkungen und vollständige Durchsuchungen des Handgepäcks – jede Maßnahme wurde als außergewöhnlich und vorübergehend dargestellt. Sie wurde zur Routine. Als die TSA begann, Gesichtserkennung an Kontrollpunkten einzuführen, konnte die Behörde auf die breite Akzeptanz früherer Kontrollen verweisen und behaupten, Reisende akzeptierten diesen Tauschhandel.

Die Möglichkeit zum Opt-out bestand technisch gesehen, doch die meisten Reisenden nutzten sie nie – teilweise, weil die Schlange für die manuelle Ausweiskontrolle länger war und der Hinweis auf die Freiwilligkeit kaum sichtbar gemacht wurde.

Die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP folgte demselben Muster – zuerst an den Grenzen, dann an Flughafengates. Biometrische Aus- und Einreisekontrollen, ursprünglich bereits in den 1990er Jahren vorgeschlagen und nach 2001 immer weiter vorangetrieben, erfassen inzwischen mehr als die Hälfte aller ausreisenden Flugpassagiere.

Das Ziel für das Haushaltsjahr 2027 erhöht diese Zahl auf 60 Prozent. Die gescannten Reisenden werden nicht gefragt. Das System läuft standardmäßig. Passagiere erfahren von ihrer Teilnahme entweder durch kleine Schilder am Gate oder durch Datenschutzhinweise, die kaum jemand liest.

Auch die Bundesstaaten trugen ihren Teil zur Normalisierung bei. Der REAL ID Act von 2005, der in diesem Jahr vollständig durchgesetzt wurde, standardisierte staatliche Ausweisdokumente nach Bundesvorgaben und verknüpfte sie mit neuen Verifikationsanforderungen.

Das Foto vom Straßenverkehrsamt, ursprünglich nur zur Identitätsbestätigung in Bars, Banken oder Verkehrskontrollen gedacht, wurde zur Grundlage staatlicher und föderaler Gesichtserkennungsdatenbanken. Die meisten Amerikaner, die sich für ihren Führerschein fotografieren ließen, haben keine klare Vorstellung davon, in welchen Datenbanken ihr Bild inzwischen gespeichert ist, wer darauf zugreifen kann oder unter welchen Bedingungen.

Gleichzeitig kam die Technologie im Konsumentenmarkt als Bequemlichkeit daher. Apple führte 2017 Face ID auf dem iPhone ein, und innerhalb weniger Jahre ersetzte biometrische Authentifizierung Passwörter für Hunderte Millionen Nutzer. Banken führten Gesichtserkennung für den Kontozugang ein.

Fluggesellschaften integrierten sie in Boarding-Prozesse. Stadien begannen, sie für Ticketsysteme einzusetzen. Jede Einführung war in technischer Hinsicht optional, praktisch jedoch kaum vermeidbar.

Eine ganze Generation betrachtet ihr eigenes Gesicht inzwischen als Zugangsschlüssel – etwas, das routinemäßig abgegeben wird, etwas, dessen Besonderheit durch ständige Wiederholung abgestumpft wurde.

Als das DHS schließlich tragbare biometrische Scanner vorschlägt, ist das Land bereits trainiert worden. Trainiert zu akzeptieren, dass das eigene Gesicht ein Schlüssel ist. Trainiert zu akzeptieren, dass öffentlicher Raum überwachter Raum ist.

Trainiert zu akzeptieren, dass ein Opt-out längere Warteschlangen bedeutet, den Verlust von Dienstleistungen oder unerwünschte Aufmerksamkeit, die die meisten Menschen lieber vermeiden würden. Die Smart Glasses erweitern lediglich eine Architektur, die seit fünfundzwanzig Jahren Stück für Stück und für alle sichtbar aufgebaut wurde.

Quelle: The US Government Wants Agents Wearing Face Scanners The government is building glasses that turn a glance into a federal database query and the deployment date is already set. Ken Macon May 11, 2026 Share The Department of Homeland Security wants $7.5 million in fiscal year 2027 to build “operational prototypes of smart glasses, to equip agents with real-time access to information and biometric identification capabilities in the field.” The bureaucratic phrasing flattens what the money is actually for. It funds wearable face-scanners for federal agents, designed to identify whoever happens to be in front of them, against whichever databases DHS wires in, in real time, on the street. The document was published on March 31 but the funding was already in motion and the technology already had a deployment target. The basic question of whether American agents should be walking around looking through identification lenses had not, in any meaningful sense, been put to a vote. This is how surveillance infrastructure gets built now; not through hearings or legislation, but through line items. What the budget actually says The smart-glasses funding is regarding the Science and Technology Directorate’s portfolio, specifically under the Border Security and Immigration Mission Center’s Detention and Removal Operations program. The $7.5 million is meant to support what DHS calls “new data analytics methods and automated systems” for immigration enforcement, with the directorate committing to “deliver innovative hardware” that includes the smart-glasses prototypes. The project schedule is clearer than the budget summary. It states that in FY 2027, the directorate plans to “develop an operational prototype of smart glasses that enables biometric identification of illegal aliens.” A pair of glasses that can biometrically identify illegal immigrants is, by definition, a pair of glasses that can biometrically identify everyone. Facial recognition does not know citizenship status. It compares a face to a database and returns a match. The system is intended to combine facial recognition with gait analysis, processing live video against federal biometric databases to identify people from a distance during street-level operations. The target deployment date is September 2027. That gives roughly seventeen months between the public surfacing of the project and the moment agents start wearing the devices in the field. The smart glasses sit inside a much larger biometric build-out at DHS. The same Science and Technology budget requests $16 million for Biometrics and Identity Management, $6 million for Biometric Emerging Concepts, and $10 million for Biometrics and Identity Screening. The directorate is also funding work on “fly-away kits,” portable biometric collection systems that field agents can take into remote locations and sync back to DHS identity databases, including the Automated Biometric Identification System and the Homeland Advanced Recognition Technology program. There is funding for a longitudinal biometric dataset designed to establish age boundaries for face-matching algorithms, an effort to keep facial recognition working as people age and their faces shift. The line items describe a department building the capacity to identify people across time, across locations, and across the kinds of changing appearance that used to make biometric tracking inherently limited. The conversation Congress wasn’t having Most lawmakers contacted about the proposal said they had no idea it existed. The funding was being requested by an agency they oversee, in a document their staff were supposed to be reviewing, for technology with substantial civil liberties implications and the news was reaching them through reporters. Rep. Seth Magaziner of Rhode Island, a Democrat on the House homeland security panel, said he had read reports about the program but was still chasing details. The implementation-or-execution framing is familiar from a long history of surveillance debates. It treats the technology as a neutral tool whose harm depends entirely on how it gets used, rather than as a capability whose existence creates predictable patterns of abuse. The history of facial recognition in American policing offers limited support for that view. The street is not what it used to be Rep. Carlos Gimenez, a Florida Republican on the House Homeland Security Committee, said he was unaware of the smart-glasses funding. Pressed on whether he had concerns about federal agents recording people walking down the sidewalk, his response was a clean summary of how public-space privacy gets dismissed in these conversations. “There is no expectation of privacy when you’re in the street,” Gimenez told reporters, drawing on a Fourth Amendment doctrine, the “reasonable expectation of privacy” standard, that was developed for a world in which a passerby could see you but could not identify you, log you and match you against a federal database before you reached the next crosswalk. The doctrine assumed practical anonymity. Being seen was not the same as being known. A police officer could observe a thousand faces over the course of a shift and remember almost none of them. The technology kept its own informal limits. Smart glasses dissolve those limits entirely. They convert passive observation into active identification, the kind that runs against databases, returns matches and creates records. What used to be a glance becomes a query. The walk to the grocery store becomes a transaction with a federal identification system you didn’t ask to engage with and cannot opt out of. Public-space privacy was never the absence of being seen. It was the absence of being catalogued. The technology being funded here erases that distinction and Gimenez’s framing accepts the erasure as if it were already settled law. It isn’t. Federal courts have been working through these questions for years, with mixed results and the doctrine is far more contested than the congressman’s confident dismissal suggests. The Supreme Court’s 2018 Carpenter decision, which we’ve been discussing a lot lately, held that historical cell-site location information required a warrant precisely because aggregating data about public movement creates something different from any individual public observation. Smart glasses move that aggregation into real-time and put it on the face of an agent with arrest authority. How a country gets used to being scanned The most striking thing about the smart-glasses proposal is how unremarkable it feels. A federal agency requesting millions to build wearable biometric scanners would, in another era, have produced front-page treatment, multiple congressional hearings and a sustained public debate about the limits of state identification power. Instead, the news landed, made the rounds for a few days in the trade press and a handful of national outlets and was already fading from coverage by the time most lawmakers heard about it. The proposal is unremarkable because the ground for it has been prepared for two decades. The preparation began in airports. After 2001, the Transportation Security Administration normalized a level of physical screening that would have been unthinkable a few years earlier. Body scans, shoe removal, liquid restrictions, and full-content carry-on inspection; each measure was framed as exceptional and temporary. It became routine and by the time TSA began rolling out facial recognition at checkpoints, the agency could point to widespread compliance with previous searches as evidence that travelers accepted the trade-off. The opt-out option was technically available and most travelers never exercised it, in part because the line for the human ID check was longer and the message about voluntariness was buried. CBP followed the same pattern at the border, then at airport gates. Biometric exit and entry processing, originally proposed in the 1990s and pushed forward repeatedly after 2001, has now reached more than half of departing air travelers. The FY 2027 target raises that figure to 60 percent. The travelers being scanned are not asked. The system runs by default. Passengers learn about their participation either through small signs at the gate or through reading the privacy disclosures that few people read. State governments contributed their own normalization. The REAL ID Act, passed in 2005 and finally fully enforced this year, has standardized state identification documents around federal specifications and tied them to verification requirements that did not previously exist. The DMV photograph, taken for the limited purpose of confirming identity at the bar, the bank, or the traffic stop, has become the foundation of state and federal facial recognition databases. Most Americans who have submitted to facial photography for a driver’s license have no clear sense of which databases that image now sits in, who can query it, or under what conditions. Meanwhile, in the consumer market, the technology arrived dressed as convenience. Apple introduced Face ID on the iPhone in 2017, and within a few years biometric authentication had replaced passwords for hundreds of millions of users. Banks rolled out facial verification for account access. Airlines built it into boarding processes. Stadiums started using it for ticketing. Each deployment was optional in some technical sense and unavoidable in practical terms. A generation of users now understands their own face as a credential, something handed over routinely, something whose specialness has been worn down through repetition. By the time DHS proposes wearable biometric scanners, the country has already been trained. Trained to accept that their face is a key. Trained to accept that public space is recorded space. Trained to accept that opting out means standing in a longer line, or losing access to a service, or drawing attention that most people would rather avoid. The smart glasses are extending an architecture that has been built piece by piece, in plain view, for twenty-five years. A pattern of building first, asking later DHS already has a track record on smart glasses, and it is not the track record of an agency moving carefully. An investigation by The Independent in March found that Border Patrol agents in six states were already using Meta’s consumer AI smart glasses, the camera-equipped Ray-Bans and Oakleys that the company began selling in 2025. The agents were doing this without formal authorization, possibly in violation of DHS rules. This demonstrates that internal demand for wearable surveillance is running ahead of agency policy. Field officers want the capability badly enough to deploy unauthorized consumer hardware in the meantime. And it suggests how quickly an officially sanctioned version, with proper database integration, will be adopted once available. The history of facial recognition at DHS reinforces the pattern. The agency’s AI inventory lists facial recognition deployments for purposes that range from child exploitation investigations to “vulnerable populations” applications. Public records on its use are scarce. A wearable identification system in the hands of federal agents at a demonstration produces something the United States has historically resisted: real-time identification of people exercising First Amendment rights. The technology does not need to be deployed against protestors to chill protest. It only needs to exist, in the field, on the faces of agents who might show up. What the rest of the budget reveals The smart glasses are easy to focus on because they are visceral. A pair of glasses that scans faces is the kind of object that produces immediate reaction. The rest of the FY 2027 DHS biometrics budget is less photogenic and probably more important. The Transportation Security Administration is requesting nearly $41 million for Credential Authentication Technology systems, with another $20 million for e-Gates. The CAT-2 systems verify ID authenticity at airport checkpoints, perform automated one-to-one facial comparisons between travelers and their ID photos and check REAL ID compliance. TSA notes that biometric participation is voluntary and passengers can opt out. The FY 2027 request would deploy 700 additional CAT-2 systems, bringing the total to nearly 3,000 nationwide. The e-Gates push goes further. TSA describes them as automated touchless gates that would eventually allow travelers to pass through checkpoints without presenting an ID at all, by comparing a live face capture against a gallery of passengers traveling through that airport that day. The agency positions this as faster, more efficient, more secure. The privacy framing reads differently. The system requires building a backend that ingests passenger biometrics, holds them in a daily gallery and matches them against live captures. The opt-out option that exists for ID-photo comparison gets thinner once the gates themselves expect biometric passage. TSA’s broader vetting account totals $692.7 million, including $154.8 million for ConfirmID, the new identity-verification program for travelers without acceptable ID. The program was implemented in FY 2026 to push REAL ID compliance forward by giving non-compliant passengers an alternative pathway through additional verification. Customs and Border Protection’s separate 9/11 Response and Biometric Exit Account is funded at $14.36 million for FY 2027, up from $12.76 million the previous year. CBP envisions a “Biometric Pathway Backbone” that would support facial recognition self-boarding gates and self-service bag-drop kiosks at airports. The agency reports having completed 73.7 million biometric confirmations of departing air travelers through FY 2025, against 142.4 million total departures, or about 51.75 percent. The FY 2027 target raises that figure to 60 percent. The biometric border is not a single program. It is dozens of programs, funded across multiple components, advancing on parallel tracks, each one normalized as routine operational efficiency. The errors no one is accounting for Facial recognition does not work the way the budget documents suggest. The technology has improved substantially over the past decade and modern algorithms perform well under controlled conditions, with high-quality reference images and cooperative subjects. Street-level conditions are not controlled conditions. The lighting is wrong. The angles are wrong. People wear hats and sunglasses and turn their heads. The reference photos in federal databases were taken years ago, sometimes decades ago, often by underpaid DMV workers using mediocre cameras. The known cases of misidentification by police facial recognition are instructive. Robert Williams, a man in Detroit, was arrested in front of his family in 2020 after a facial recognition algorithm matched him to surveillance footage of a robbery. He had nothing to do with the crime. Nijeer Parks was arrested in New Jersey for shoplifting at a store he had never been to, based on a facial recognition match. Porcha Woodruff, eight months pregnant, was arrested for carjacking she did not commit, again on the basis of a facial recognition match. These cases involved stationary investigators with time to verify a match against other evidence. They still ended in wrongful arrests. A wearable system operating in real time, in the hands of an agent making split-second decisions about whom to detain, removes whatever verification step might have caught the error in a slower investigation. The person flagged by the glasses is the person the agent acts on. If the match is wrong, the consequence is borne by whoever the technology has misidentified, in a field encounter that may involve weapons, restraints and the threat of detention. There is no public information yet about what accuracy threshold the glasses will require before flagging a match, what verification process will be required before action, or what recourse will exist for people misidentified. The budget document doesn’t specify. The questions have not been raised in any public forum because the program has not been put to one. The chilling effect arrives before the technology does Surveillance infrastructure produces effects before it produces matches. The mere knowledge that a system exists, that it might be deployed, that it might log a face in a database for purposes unknown, changes how people behave in the spaces where it operates. It has been documented in dozens of studies, across multiple countries, going back decades. After the Snowden disclosures in 2013 revealed the scope of NSA surveillance, researchers documented sharp drops in Wikipedia traffic to articles about terrorism, security and government surveillance. People were not changing their views. They were changing their search habits, in the absence of any direct enforcement action, simply because they now understood that someone might be watching. The silencing effect extends to citizens once the technology becomes general-purpose. Protestors who can be identified by a passing agent and added to whatever federal databases the system feeds, will think twice about which protests to attend and which causes to be visible on. Journalists meeting confidential sources in public places will face new operational security challenges, in a country that already ranks poorly among democracies for press freedom protections. Activists, organizers, anyone whose work involves visibility, will operate under surveillance that did not previously exist. None of these effects requires a single arrest. They flow from the existence of the capability. The thing being built What emerges from the budget is a department-wide effort to make biometric identification mobile, routine and embedded in the daily mechanics of security screening, border management, and immigration enforcement. The smart glasses are the most evocative piece but they are not the most consequential. The most consequential piece is the integration. Fly-away biometric kits that can be deployed anywhere and connected back to federal databases. Longitudinal datasets that keep facial recognition accurate as faces age. A “Biometrics Hub” under the Science and Technology Directorate’s Innovative Research and Foundational Tools portfolio, intended to standardize biometric and identity technologies across DHS. Cross-border biometric data sharing through the Biometric Identification Transnational Migration Alert Program and the Biometric Data Sharing Partnership Program. Each line item is incremental. The aggregate is a federal identification system that operates continuously, across modalities, with no clear endpoint. The 2027 budget proposes the next tier. Seventeen months The deployment timeline for the glasses runs to September 2027. That is roughly seventeen months from the moment the budget documents surfaced. In legislative terms, seventeen months is short. In appropriations-cycle terms, it is the span of a single fiscal year. In oversight terms, it is the window during which the basic questions about scope, accuracy standards, retention policies, database integration, audit requirements and legal authority would need to be answered. Return to Gimenez’s line, because it captures something important about how this gets resolved politically. “There is no expectation of privacy when you’re in the street.” The phrase is offered as a settled point, the way someone might note that the sky is blue. It treats the doctrine as inert, fixed, beyond the reach of the technology being funded. But that is not how doctrine works. Fourth Amendment standards have always evolved alongside the technologies that test them. Wiretap law evolved when telephones became ubiquitous. Search-incident-to-arrest doctrine adapted when smartphones turned pockets into archives. Carpenter adapted when cell-site data made historical location tracking trivial. The “reasonable expectation of privacy” test is not a fixed quantity. It moves with the technological baseline. Smart glasses on federal agents shift that baseline. They turn the public street into an identification zone, the kind that the Fourth Amendment doctrine was never designed to address because the doctrine assumed identification was hard. The doctrine made sense in a world where being out in public meant being unrecognized by most people most of the time. The technology being funded here removes that assumption. What it replaces it with depends entirely on what the courts, Congress and the public choose to demand. The $7.5 million funds prototypes but the infrastructure being prototyped is something larger. It is a mobile, wearable interface to the federal biometric apparatus, attached to the face of every agent who wants one, looking at whoever happens to be in view.