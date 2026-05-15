Die US-Regierung will Agenten mit Gesichtsscannern ausstatten

Die Regierung entwickelt Brillen, die einen Blick in eine Abfrage der Bundesdatenbanken verwandeln – und das Einsatzdatum steht bereits fest.

Ken Macon

Das Department of Homeland Security (DHS) fordert für das Haushaltsjahr 2027 insgesamt 7,5 Millionen Dollar, um „einsatzfähige Prototypen intelligenter Brillen zu entwickeln, die Agenten in Echtzeit Zugang zu Informationen und biometrischen Identifikationsfähigkeiten im Einsatz ermöglichen“.

Die bürokratische Formulierung verschleiert, wofür das Geld tatsächlich gedacht ist. Es finanziert tragbare Gesichtsscanner für Bundesagenten, die dafür entwickelt wurden, jede Person zu identifizieren, die sich vor ihnen befindet – gegen jede Datenbank, die das DHS integriert – in Echtzeit und direkt auf der Straße.

Das Dokument wurde am 31. März veröffentlicht, doch die Finanzierung war bereits in Gang gesetzt und die Technologie hatte bereits ein geplantes Einsatzdatum. Die grundlegende Frage, ob amerikanische Agenten überhaupt mit Identifikationslinsen herumlaufen sollten, wurde in keinem ernsthaften Sinne jemals zur Abstimmung gestellt.

So wird Überwachungsinfrastruktur heute aufgebaut: nicht durch Anhörungen oder Gesetzgebung, sondern durch Haushaltspositionen.

Was der Haushalt tatsächlich aussagt

Die Finanzierung der Smart Glasses fällt unter das Portfolio der Science and Technology Directorate, genauer gesagt unter das Programm Detention and Removal Operations des Border Security and Immigration Mission Center.

Die 7,5 Millionen Dollar sollen unterstützen, was das DHS als „neue Datenanalysemethoden und automatisierte Systeme“ für die Einwanderungsdurchsetzung bezeichnet. Die Behörde verpflichtet sich dabei, „innovative Hardware“ zu liefern, darunter die Prototypen der Smart Glasses.

Der Projektzeitplan ist klarer als die Haushaltszusammenfassung. Darin heißt es, dass die Behörde im Haushaltsjahr 2027 plane, „einen einsatzfähigen Prototyp intelligenter Brillen zu entwickeln, der die biometrische Identifizierung illegaler Einwanderer ermöglicht“.

Eine Brille, die illegale Einwanderer biometrisch identifizieren kann, ist definitionsgemäß eine Brille, die jeden biometrisch identifizieren kann. Gesichtserkennung kennt keinen Staatsbürgerschaftsstatus. Sie vergleicht ein Gesicht mit einer Datenbank und liefert eine Übereinstimmung zurück.

Das System soll Gesichtserkennung mit Ganganalyse kombinieren und Live-Videodaten mit biometrischen Bundesdatenbanken abgleichen, um Menschen bei Straßeneinsätzen aus der Distanz zu identifizieren.

Das geplante Einsatzdatum ist September 2027. Damit bleiben ungefähr siebzehn Monate zwischen dem öffentlichen Bekanntwerden des Projekts und dem Zeitpunkt, an dem Agenten die Geräte im Einsatz tragen.

Die Smart Glasses sind Teil eines weit größeren biometrischen Ausbaus innerhalb des DHS. Dasselbe Wissenschafts- und Technologie-Budget fordert 16 Millionen Dollar für Biometrics and Identity Management, 6 Millionen Dollar für Biometric Emerging Concepts und 10 Millionen Dollar für Biometrics and Identity Screening.

Die Behörde finanziert außerdem sogenannte „Fly-Away Kits“ – portable biometrische Erfassungssysteme, die Außendienstmitarbeiter in abgelegene Gebiete mitnehmen und mit DHS-Identitätsdatenbanken synchronisieren können, darunter das Automated Biometric Identification System und das Homeland Advanced Recognition Technology Program.

Es gibt zudem Mittel für einen langfristigen biometrischen Datensatz, der Altersgrenzen für Gesichtserkennungsalgorithmen festlegen soll – ein Versuch, die Gesichtserkennung funktionsfähig zu halten, während Menschen altern und sich ihre Gesichter verändern.

Die Haushaltspositionen beschreiben eine Behörde, die die Fähigkeit aufbaut, Menschen über Zeiträume hinweg, an unterschiedlichen Orten und trotz veränderter Erscheinung zu identifizieren – also genau jene Veränderungen zu überwinden, die biometrische Verfolgung früher naturgemäß begrenzten.

Die Debatte, die der Kongress nicht führte

Die meisten kontaktierten Abgeordneten erklärten, sie hätten keine Ahnung gehabt, dass das Projekt existiert.

Die Finanzierung wurde von einer Behörde beantragt, die sie eigentlich beaufsichtigen sollen, in einem Dokument, das ihre Mitarbeiter prüfen sollten, für eine Technologie mit erheblichen Auswirkungen auf Bürgerrechte – und die Neuigkeit erreichte sie über Reporter.

Der demokratische Abgeordnete Seth Magaziner aus Rhode Island, Mitglied des Heimatschutzausschusses des Repräsentantenhauses, sagte, er habe Berichte über das Programm gelesen, versuche aber noch immer, Details zu erhalten.

Die Sichtweise „Es kommt nur auf die Umsetzung an“ ist aus einer langen Geschichte von Überwachungsdebatten bekannt. Sie behandelt die Technologie als neutrales Werkzeug, dessen Schaden allein davon abhängt, wie es eingesetzt wird – statt als Fähigkeit, deren bloße Existenz vorhersehbare Muster des Missbrauchs erzeugt. Die Geschichte der Gesichtserkennung in der amerikanischen Polizeiarbeit liefert nur begrenzte Unterstützung für diese Sichtweise.

Die Straße ist nicht mehr das, was sie einmal war

Der republikanische Abgeordnete Carlos Gimenez aus Florida, Mitglied des Ausschusses für Heimatschutz, erklärte, er habe von der Finanzierung der Smart Glasses nichts gewusst. Auf die Frage, ob er Bedenken habe, dass Bundesagenten Menschen auf dem Bürgersteig aufnehmen könnten, gab er eine perfekte Zusammenfassung dafür, wie Privatsphäre im öffentlichen Raum in diesen Debatten abgetan wird.

„Es gibt keine Erwartung von Privatsphäre, wenn man sich auf der Straße befindet“, sagte Gimenez gegenüber Reportern und berief sich dabei auf den Standard der „vernünftigen Erwartung von Privatsphäre“ aus dem vierten Verfassungszusatz – ein Standard, der für eine Welt entwickelt wurde, in der ein Passant Sie zwar sehen, aber nicht identifizieren, registrieren und mit einer Bundesdatenbank abgleichen konnte, bevor Sie die nächste Kreuzung erreichten.

Die Doktrin setzte praktische Anonymität voraus. Gesehen zu werden war nicht dasselbe wie erkannt zu werden. Ein Polizeibeamter konnte im Verlauf einer Schicht tausend Gesichter sehen und sich an fast keines erinnern. Die Technologie setzte dem eigene informelle Grenzen.

Smart Glasses lösen diese Grenzen vollständig auf. Sie verwandeln passive Beobachtung in aktive Identifikation – die Art von Identifikation, die Datenbanken abfragt, Treffer liefert und Datensätze erstellt. Was früher ein Blick war, wird zu einer Datenbankabfrage. Der Weg zum Supermarkt wird zu einer Interaktion mit einem staatlichen Identifikationssystem, mit dem man nie interagieren wollte und dem man sich nicht entziehen kann.

Privatsphäre im öffentlichen Raum bedeutete nie die Abwesenheit davon, gesehen zu werden. Sie bedeutete die Abwesenheit davon, katalogisiert zu werden. Die hier finanzierte Technologie löscht diesen Unterschied aus – und Gimenez’ Darstellung akzeptiert diese Auslöschung, als wäre sie bereits geltendes Recht. Das ist sie nicht.

Bundesgerichte beschäftigen sich seit Jahren mit diesen Fragen – mit gemischten Ergebnissen – und die Rechtslage ist weitaus umstrittener, als die selbstsichere Abweisung des Kongressabgeordneten vermuten lässt.

Die Entscheidung Carpenter des Supreme Court aus dem Jahr 2018, über die zuletzt viel gesprochen wurde, entschied, dass historische Mobilfunk-Standortdaten einen richterlichen Beschluss erfordern, gerade weil die Zusammenführung von Daten über öffentliche Bewegungen etwas anderes erzeugt als einzelne öffentliche Beobachtungen. Smart Glasses verlagern diese Zusammenführung in Echtzeit – direkt auf das Gesicht eines Agenten mit Festnahmebefugnis.

Wie sich ein Land daran gewöhnt, gescannt zu werden

Das Bemerkenswerteste an dem Vorschlag für Smart Glasses ist, wie unspektakulär er wirkt. Dass eine Bundesbehörde Millionen beantragt, um tragbare biometrische Scanner zu entwickeln, hätte in einer anderen Ära Schlagzeilen, mehrere Kongressanhörungen und eine anhaltende öffentliche Debatte über die Grenzen staatlicher Identifikationsmacht ausgelöst.

Stattdessen erschien die Nachricht, machte einige Tage lang in Fachmedien und wenigen nationalen Medien die Runde und verschwand bereits wieder aus der Berichterstattung, bevor die meisten Abgeordneten überhaupt davon hörten. Der Vorschlag wirkt deshalb so unspektakulär, weil der Boden dafür seit zwei Jahrzehnten vorbereitet wurde.

Die Vorbereitung begann an Flughäfen. Nach 2001 normalisierte die Transportation Security Administration (TSA) ein Maß an körperlicher Durchsuchung, das wenige Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre.

Körperscanner, Schuhe ausziehen, Flüssigkeitsbeschränkungen und vollständige Durchsuchungen des Handgepäcks – jede Maßnahme wurde als außergewöhnlich und vorübergehend dargestellt. Sie wurde zur Routine. Als die TSA begann, Gesichtserkennung an Kontrollpunkten einzuführen, konnte die Behörde auf die breite Akzeptanz früherer Kontrollen verweisen und behaupten, Reisende akzeptierten diesen Tauschhandel.

Die Möglichkeit zum Opt-out bestand technisch gesehen, doch die meisten Reisenden nutzten sie nie – teilweise, weil die Schlange für die manuelle Ausweiskontrolle länger war und der Hinweis auf die Freiwilligkeit kaum sichtbar gemacht wurde.

Die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP folgte demselben Muster – zuerst an den Grenzen, dann an Flughafengates. Biometrische Aus- und Einreisekontrollen, ursprünglich bereits in den 1990er Jahren vorgeschlagen und nach 2001 immer weiter vorangetrieben, erfassen inzwischen mehr als die Hälfte aller ausreisenden Flugpassagiere.

Das Ziel für das Haushaltsjahr 2027 erhöht diese Zahl auf 60 Prozent. Die gescannten Reisenden werden nicht gefragt. Das System läuft standardmäßig. Passagiere erfahren von ihrer Teilnahme entweder durch kleine Schilder am Gate oder durch Datenschutzhinweise, die kaum jemand liest.

Auch die Bundesstaaten trugen ihren Teil zur Normalisierung bei. Der REAL ID Act von 2005, der in diesem Jahr vollständig durchgesetzt wurde, standardisierte staatliche Ausweisdokumente nach Bundesvorgaben und verknüpfte sie mit neuen Verifikationsanforderungen.

Das Foto vom Straßenverkehrsamt, ursprünglich nur zur Identitätsbestätigung in Bars, Banken oder Verkehrskontrollen gedacht, wurde zur Grundlage staatlicher und föderaler Gesichtserkennungsdatenbanken. Die meisten Amerikaner, die sich für ihren Führerschein fotografieren ließen, haben keine klare Vorstellung davon, in welchen Datenbanken ihr Bild inzwischen gespeichert ist, wer darauf zugreifen kann oder unter welchen Bedingungen.

Gleichzeitig kam die Technologie im Konsumentenmarkt als Bequemlichkeit daher. Apple führte 2017 Face ID auf dem iPhone ein, und innerhalb weniger Jahre ersetzte biometrische Authentifizierung Passwörter für Hunderte Millionen Nutzer. Banken führten Gesichtserkennung für den Kontozugang ein.

Fluggesellschaften integrierten sie in Boarding-Prozesse. Stadien begannen, sie für Ticketsysteme einzusetzen. Jede Einführung war in technischer Hinsicht optional, praktisch jedoch kaum vermeidbar.

Eine ganze Generation betrachtet ihr eigenes Gesicht inzwischen als Zugangsschlüssel – etwas, das routinemäßig abgegeben wird, etwas, dessen Besonderheit durch ständige Wiederholung abgestumpft wurde.

Als das DHS schließlich tragbare biometrische Scanner vorschlägt, ist das Land bereits trainiert worden. Trainiert zu akzeptieren, dass das eigene Gesicht ein Schlüssel ist. Trainiert zu akzeptieren, dass öffentlicher Raum überwachter Raum ist.

Trainiert zu akzeptieren, dass ein Opt-out längere Warteschlangen bedeutet, den Verlust von Dienstleistungen oder unerwünschte Aufmerksamkeit, die die meisten Menschen lieber vermeiden würden. Die Smart Glasses erweitern lediglich eine Architektur, die seit fünfundzwanzig Jahren Stück für Stück und für alle sichtbar aufgebaut wurde.