Die USA beginnen mit der Minenräumung in der Meerenge als „Gefälligkeit“ gegenüber der übrigen Welt, während der Hormus-Kanal weiterhin ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen bleibt. Die Gespräche sind gescheitert, die USA ziehen sich zurück und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

CENTCOM bestätigt, dass zwei Minensuchboote die Meerenge räumen , der Iran behauptet, er habe die Kriegsschiffe zurückgeschickt.

, der Iran behauptet, er habe die Kriegsschiffe zurückgeschickt. Präsident Trump kündigt den Beginn der „Räumung der Meerenge“ als Gefallen für den Rest der Welt an.

als Gefallen für den Rest der Welt an. Friedensgespräche in Pakistan beginnen in indirekter Form, geleitet von Vance und auf iranischer Seite – Ghalibaf, Arachchi – voraussichtlich morgen fortgesetzt

Am Samstag kommt es zu weiteren israelischen Angriffen auf den Libanon, wobei die Hisbollah die Gespräche in Pakistan unterstützt, aber ein „separates Abkommen“ direkt mit Israel ablehnt .

. Trump zu den Gesprächen und möglichen größeren zukünftigen Angriffen auf den Iran: „Man braucht keinen Plan B“, da das iranische „Militär besiegt ist“.

🔥 Nahost-Eskalation – Update (Iran-Konflikt, 12. April)



🎥Video 1: Update von Professor Marandi: betont, Iran verhandle nicht aus Abhängigkeitsgründen, sei bereit ohne Abkommen zurückzukehren und warnt, dass bei Missachtung iranischer und regionaler Interessen durch die USA… pic.twitter.com/l6n7ZpGb7p — Don (@Donuncutschweiz) April 12, 2026

* * *

Die Gespräche gehen weiter, Hormuz bleibt zentraler Streitpunkt

Die iranischen Medien äußern sich vorsichtig optimistisch über den Verlauf der Gespräche.

Sie berichten von Fortschritten bei der Umsetzung des Waffenstillstands im Libanon, von technischen Verhandlungen, die über allgemeine Aussagen hinausgingen, und nun von einem Austausch von Textentwürfen, mit denen etwaige Fortschritte schriftlich festgehalten werden sollen.

Zugegebenermaßen hat sich die US-Seite bisher deutlich zurückhaltender gezeigt, und sobald die Vereinbarungen schwarz auf weiß vorliegen, könnten die Knackpunkte deutlicher zutage treten.

Nach etwa einer Stunde stießen Expertenteams zu den Hauptverhandlungsführern, berichtete die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Diese technischen Gespräche in Islamabad konzentrierten sich auf die Straße von Hormus, eine mögliche Verlängerung des Waffenstillstands und eine schrittweise Lockerung der Sanktionen. Dies berichtet die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf ihren Reporter vor Ort.

„Die Frage der Straße von Hormus ist einer der Punkte, bei denen erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestehen“, fügte er hinzu und erklärte, die US-Delegation habe während der Phase des Schriftwechsels mit „ihren üblichen überzogenen Forderungen“ „Fortschritte behindert“

Den Berichten zufolge wurden in den Gesprächen die Kernfragen, die laut der Trump-Regierung den Krieg ausgelöst hatten, größtenteils ausgeklammert, so ein US-Beamter und ein mit der Angelegenheit vertrauter pakistanischer Beamter.

Zu diesen Fragen gehören die Unterstützung bewaffneter Stellvertreter durch den Iran sowie das Atom- und Raketenprogramm, die im Mittelpunkt der von Trump genannten Gründe für einen Angriff auf den Iran ab dem 28. Februar standen.

„Wir haben guten Willen, aber wir haben kein Vertrauen“, sagte Ghalibaf laut der halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars nach seiner Ankunft in Islamabad gegenüber Reportern.

„Wenn die amerikanische Seite in den bevorstehenden Verhandlungen zu einer echten Einigung bereit ist und bereit ist, die Rechte der iranischen Nation anzuerkennen, wird sie auch von unserer Seite Bereitschaft zu einer Einigung sehen.“

Tasnim berichtete, dass zur 71-köpfigen Delegation aus Teheran auch der Gouverneur der Zentralbank der Islamischen Republik, Abdolnaser Hemmati, gehörte.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen das Schicksal der iranischen Uranvorräte und der Raketenproduktion sowie die US-Sanktionen gegen die Islamische Republik und die allgemeine militärische Präsenz im Nahen Osten. Viele dieser Themen waren dieselben, die beide Seiten in den Verhandlungen im Februar vor Kriegsbeginn nicht lösen konnten.

Der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi sagt, Teheran sei aus einer Position der Stärke in die Verhandlungen gegangen, und argumentiert, der Krieg gegen den Iran habe den USA keine entscheidenden strategischen Vorteile gebracht.

Trump – wie wir weiter unten ausführlich darlegen – machte deutlich, dass er der Ansicht ist, der Iran habe „keine Trümpfe in der Hand“.

USA beginnen mit der Minenräumung in der Straße von Hormus

Scheinbar als Bestätigung für Präsident Trumps frühere Äußerungen zur „Räumung der Straße“ bestätigte das US-Zentralkommando (CENTCOM), dass zwei US-Raketenzerstörer am 11. April mit der Minenräumung in der Straße von Hormus begonnen haben, als die Friedensgespräche zwischen Washington und dem iranischen Regime begannen

„Heute haben wir mit der Einrichtung einer neuen Passage begonnen, und wir werden diesen sicheren Seeweg in Kürze der Schifffahrtsbranche zur Verfügung stellen, um den freien Handelsverkehr zu fördern“, erklärte CENTCOM-Kommandeur Admiral Brad Cooper am Samstag in einer Stellungnahme.

Es ist unklar, ob dies mit der Minenräummission des CENTCOM in Zusammenhang stand.

Trump kündigt den Beginn der „Säuberung“ der Meerenge als „Gefälligkeit“ gegenüber dem Rest der Welt an

Frühere Berichte scheinen sich bestätigt zu haben, da drei US-Beamte gegenüber dem Wall Street Journal erklärt haben, dass zwei Lenkwaffenzerstörer der US-Marine am Samstag die Straße von Hormus passiert haben, was die erste Durchfahrt amerikanischer Kriegsschiffe durch die Wasserstraße seit Beginn des Krieges vor sechs Wochen darstellt.

Präsident Trump nutzte die sozialen Medien, um zu erklären, was vor sich ging. Doch zuvor stellte er gegenüber den „Fake-News-Medien“ einige Dinge klar…

Die Fake-News-Medien haben jegliche Glaubwürdigkeit verloren – nicht, dass sie jemals welche gehabt hätten. Aufgrund ihres massiven „Trump-Derangement-Syndroms“ (manchmal auch als TDS bezeichnet!) behaupten sie gerne, der Iran würde „gewinnen“, obwohl eigentlich jeder weiß, dass er VERLIERT, und zwar GROSS! Ihre Marine ist weg, ihre Luftwaffe ist weg, ihre Flugabwehr ist nicht existent, das Radar ist tot, ihre Raketen- und Drohnenfabriken wurden größtenteils ausgelöscht, ebenso wie die Raketen und Drohnen selbst, und, was am wichtigsten ist: Ihre langjährigen „Führer“ sind nicht mehr unter uns, gepriesen sei Allah! Das Einzige, was ihnen noch bleibt, ist die Drohung, dass ein Schiff auf eine ihrer Seeminen „auflaufen“ könnte, wobei übrigens alle 28 ihrer Minenleger ebenfalls auf dem Meeresgrund liegen.

Nachdem er sich das alles von der Seele geredet hatte, bestätigte er dann die Operation zur Öffnung der Meerenge:

Wir beginnen nun damit, die Straße von Hormus zu räumen – als Gefallen für Länder auf der ganzen Welt, darunter China, Japan, Südkorea, Frankreich, Deutschland und viele andere. Unglaublicherweise haben sie nicht den Mut oder den Willen, diese Arbeit selbst zu erledigen. Sehr interessant ist jedoch, dass leere Öltanker aus vielen Nationen alle in Richtung der Vereinigten Staaten von Amerika fahren, um sich mit Öl zu beladen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit! Präsident DONALD J. TRUMP

Aber damit war er noch nicht fertig. Ein paar Minuten später folgte er mit einer kürzeren, prägnanteren Version derselben Erzählung:

Die Fake-News-Medien sind VERRÜCKT oder einfach nur KORRUPT! Die Vereinigten Staaten haben das iranische Militär vollständig zerstört, einschließlich der gesamten Marine und Luftwaffe sowie aller anderen Streitkräfte. Die iranische Führung ist TOT! Die Straße von Hormus wird bald wieder geöffnet sein, und die leeren Schiffe eilen in die Vereinigten Staaten, um sich „vollzuladen“. Aber wenn man den Fake-News glaubt, sind wir am Verlieren!

Der Iran teilte dem pakistanischen Vermittler während der Gespräche ausdrücklich mit, dass das Schiff, sollte es seine Fahrt fortsetzen, innerhalb von 30 Minuten angegriffen würde und die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA dadurch beeinträchtigt würden.

Es wurden jedoch keine Zwischenfälle während der Durchfahrt der Schiffe durch die Meerenge gemeldet, und die Aktion wurde als Mission zur Wahrung der Freiheit der Schifffahrt bezeichnet.

Der (gelungene) Zeitpunkt dieser Aktion – gerade zu Beginn der Gespräche in Islamabad – ist zweifellos eine Machtdemonstration inmitten der heiklen Verhandlungen.

Mehrere US-Kriegsschiffe durchqueren die Straße von Hormus: Axios

Gerade als die indirekten Gespräche in Islamabad beginnen, berichtet Barak Ravid von Axios über eine schockierende und überraschende Entwicklung, die jedoch noch nicht bestätigt ist:

🚨🇺🇸🚢Several U.S. navy ships crossed the Strait of Hormuz on Saturday, U.S. official says

🚨🇺🇸🚢The move was not coordinated with Iran. It's the first time this happens since the beginning of the war — Barak Ravid (@BarakRavid) April 11, 2026

Übersetzung von „X“: Mehrere US-Kriegsschiffe durchquerten am Samstag die Straße von Hormus, sagt ein US-Beamter Der Schritt wurde nicht mit dem Iran abgestimmt. Es ist das erste Mal, dass dies seit Kriegsbeginn geschieht

Falls dies zutrifft: Sehen wir hier, wie Trump plötzlich noch mehr Druck ausübt, noch bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben? Es scheint, als hätten die Iraner die Durchfahrt mehrerer Kriegsschiffe der US-Marine bemerkt. Entweder haben sie im Interesse des Friedens von einem Angriff abgesehen, oder dies geschah tatsächlich „heimlich“, und die iranischen Fähigkeiten sind so weit geschwächt, dass sie es möglicherweise „übersehen“ haben. Oder ist dies ein Versuch, die Verhandlungen zu verkomplizieren? Sabotage? Schließlich wird Ravid seit langem vorgeworfen, in seiner Berichterstattung eine israelische Agenda zu verfolgen.

Gespräche beginnen in indirekter Form unter Vermittlung Pakistans

Am Samstagnachmittag (Ortszeit) haben in Islamabad die hochrangigsten Gespräche zwischen den USA und dem Iran seit der Islamischen Revolution von 1979 begonnen. Vizepräsident JD Vance traf sich kurz vor den Verhandlungen mit Pakistans Shehbaz Sharif, und auch hochrangige iranische Beamte wurden von Sharif und anderen pakistanischen Führungskräften empfangen. Die iranische Delegation wird von Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghchi angeführt. Die Gespräche zwischen den beiden Seiten haben indirekt begonnen.

Pakistan hat deutlich gemacht, dass es daran arbeitet, direkte Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zu ermöglichen, um den sechswöchigen Krieg im Nahen Osten vollständig zu beenden. Sharif lobte das Engagement beider Seiten für einen konstruktiven Dialog und „äußerte die Hoffnung, dass diese Gespräche als Sprungbrett für einen dauerhaften Frieden in der Region dienen würden“, teilte sein Büro in einer Pressemitteilung mit.

„An dem bilateralen Treffen nahmen neben Vance auch Sonderbeauftragter Steve Witkoff und Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner teil“, berichtet CNN. „Sharif wurde laut einer Pressemitteilung des Büros des pakistanischen Premierministers von dem stellvertretenden Premierminister und Außenminister Sen. Mohammad Ishaq Dar sowie Innenminister Sen. Syed Mohsin Raza Naqvi begleitet. Über das Treffen wurde in der Presse nicht berichtet.“

CNN berichtet zudem über ein interessantes Detail dazu, wie viele Vertreter der iranischen Seite mitgereist sind: „Die iranische Delegation in Islamabad besteht aus 71 Personen, darunter Verhandlungsführer, Experten, Medienvertreter und Sicherheitspersonal, wie Tasnim berichtete.“ Nach den neuesten Informationen:

Teheran soll zwei Hauptbedingungen gestellt haben. Die Frage der eingefrorenen Gelder wurde von Washington bereits akzeptiert. Obwohl es keine Luftangriffe auf Beirut gab, dauern die Angriffe im Südlibanon an und sind nun Teil der Verhandlungen.

Unten: Ghalibaf (Parlamentspräsident) – Araghchi (Außenminister) – Ahmadian (Sekretär des Verteidigungsrates) – Hemmati (Gouverneur der Zentralbank)

Kämpfe im Libanon dauern an, doch es kam zu seltenem diplomatischem Kontakt

Die Kämpfe im Libanon haben noch nicht vollständig aufgehört, was die Gefahr birgt, dass die Gespräche in Pakistan scheitern könnten, nachdem Teheran Anfang der Woche gedroht hatte, sich zurückzuziehen, sollte Israel seine Angriffe fortsetzen. Am Samstag erhöhte das libanesische Gesundheitsministerium die Zahl der Todesopfer der überraschenden israelischen Angriffe vom Mittwoch auf 357 und wies darauf hin, dass diese Zahl im Zuge der mehrtägigen Such- und Bergungsarbeiten noch steigen könnte.

Ein seltener Lichtblick gab es jedoch in Bezug auf die diplomatischen Kontakte: Internationalen Berichten zufolge führten der libanesische und der israelische Botschafter in den Vereinigten Staaten ein Telefongespräch – der erste direkte Kontakt zwischen den beiden Ländern –, im Vorfeld der für nächste Woche in Washington geplanten Waffenstillstandsgespräche.

Unterdessen bestätigte der Iran, dass er sich mit dem Libanon abstimme, um sicherzustellen, dass die Waffenstillstandsverpflichtungen an allen Fronten eingehalten werden, sagte ein Sprecher des Außenministeriums im staatlichen Fernsehen aus Islamabad, wo hochrangige US-amerikanische und iranische Vertreter Gespräche führen, um den sechswöchigen Krieg zu beenden. Gleichzeitig erklärten libanesische Vertreter, die der Hisbollah nahestehen, gegenüber Reuters, die Gruppe unterstütze den Dialog in Pakistan und betrachte ihn als den richtigen Weg, während sie eine separate Gesprächsrunde ablehne, die für nächste Woche in Washington geplant sei.

Die iranische Delegation in Pakistan will die „Einheit“ der Regierungs- und Militärführung sowie deren Koordinierung demonstrieren:

I told @nytimes that the size and composition of Iran’s delegation shows “that they have not come to stonewall,” but are there with full authority and seriousness to reach a deal with the United States. Such a large delegation of experts would only be deployed if negotiations… — Vali Nasr (@vali_nasr) April 11, 2026

Übersetzung von „X“: Ich sagte @nytimes, dass die Größe und Zusammensetzung der iranischen Delegation zeigt „dass sie nicht gekommen sind, um zu blockieren“, sondern dort mit voller Befugnis und Ernsthaftigkeit sind, um einen Deal mit den Vereinigten Staaten zu erreichen. Eine so große Delegation von Experten würde nur eingesetzt werden, wenn die Verhandlungen sich in den Schlussphasen eines Deals befänden, nicht für einen ersten vorsichtigen Test des Terrains. Teheran und Washington könnten in Gesprächen weiter vorangekommen sein, als öffentlich bekannt, während der Vermittlung durch Pakistan über Hinterkanäle in den vergangenen Wochen.“

Die israelischen Luftangriffe gehen sporadisch weiter: „Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtet, dass bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Kfar Sir im Bezirk Nabatieh vier Menschen getötet wurden, darunter ein Rettungssanitäter, und vier weitere verletzt wurden“, schreibt Al Jazeera am Samstag. „Bei einem weiteren israelischen Angriff auf die Stadt Zefta, ebenfalls im Bezirk Nabatieh, wurden drei Menschen getötet, darunter ein Mitglied des libanesischen Zivilschutzes, und zwei verletzt.“ Es gab einen dritten Angriff auf Toul und Nabatieh, bei dem drei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt wurden.

Trump: „Kein Notfallplan“ nötig, da Irans Militär „besiegt“

„Man braucht keinen Notfallplan“, sagte Trump am Freitag gegenüber Reportern, als er nach möglichen nächsten Schritten gefragt wurde, falls die Gespräche mit Pakistan scheitern sollten, wie The Hill berichtet, als er Washington auf dem Weg nach Florida verließ. „Das Militär ist besiegt.“

„Ihr Militär ist weg. Wir haben so gut wie alles lahmgelegt“, fügte Trump hinzu. Diese Worte deuten darauf hin, dass er den Friedensprozess mit Pakistan als ernstzunehmenden Ausweg betrachtet. Wie wir und andere jedoch berichtet haben, findet derzeit eine Aufstockung der Pentagon-Truppen in der Region statt. Dies hat Spekulationen ausgelöst, dass ein größerer US-Angriff unmittelbar bevorstehen könnte und dass der Gipfel in Islamabad als Deckmantel für laufende militärische Vorbereitungen dient.

NEW: US officials tell the WSJ that jets have recently arrived in the Middle East, and 1,500 to 2,000 troops from the Army's elite 82nd Airborne could arrive in the coming days, as well as thousands of sailors and Marines.



The USS George H.W. Bush carrier strike group and 11th… pic.twitter.com/dXxG9q28N5 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) April 10, 2026

Übersetzung von „X“: NEU: US-Beamte sagen der WSJ, dass Flugzeuge kürzlich im Nahen Osten eingetroffen sind und 1.500 bis 2.000 Soldaten der Elite-82nd Airborne Division der Armee in den kommenden Tagen eintreffen könnten, ebenso wie Tausende von Matrosen und Marines. Die USS George H.W. Bush-Trägerkampfgruppe und die 11th Marine Expeditionary Unit sind immer noch auf dem Weg in die Region, werden wahrscheinlich mehr als eine Woche brauchen, um anzukommen

Und doch sieht die Realität so aus, dass der Iran weiterhin die Kontrolle über die Straße von Hormus hat, durch die nur ein winziger Strom „geprüfter und zugelassener“ Schiffe gelangt, die Berichten zufolge hohe Durchfahrtsgebühren an Teheran entrichten – wovor Trump gewarnt hat. Der Iran fordert in Pakistan die Aufhebung der Sanktionen. Sollte die USA dem nachkommen, wäre der Iran in einer besseren Position als zu Beginn des Krieges, was einem durch den Kampf erzielten Gewinn gleichkäme.

***