Trump „bereitet“ US-Militär vor, falls Gespräche scheitern – erklärt, Iran habe „keine Karten“, während Delegationen in Islamabad eintreffen

Tyler Durden

Zusammenfassung:

Iran macht deutlich, dass die Kämpfe im Libanon beendet werden müssen, andernfalls seien die Gespräche in Pakistan „bedeutungslos“ – während seine Delegation im „abgeriegelten“ Pakistan eintrifft. Spekulationen nehmen zu im Zusammenhang mit laufenden Transportflügen des Pentagons in die Region des Nahen Ostens.

Trump droht mit weiteren militärischen Maßnahmen, falls Iran nicht „kooperiert“, und sagt, Iran habe „keine Karten“ – auch während Gespräche zwischen Israel und Libanon für nächste Woche in Washington geplant sind. US-Delegation unter Leitung von Vance auf dem Weg nach Islamabad. Gleichzeitig stellt der Parlamentspräsident neue Forderungen bezüglich des Libanon.

Lloyd’s: „Die Iraner sind bereit, mit bestimmten Ländern zu verhandeln, um Durchfahrten zu sichern, jedoch nur von Fall zu Fall.“ Eine Handvoll meist mit Iran/China verbundener Tanker hat in den letzten 24 Stunden die Passage passiert.

Nach Tagen der Suche und Rettung liegt die Zahl der Toten im Libanon nach den israelischen „Überraschungs“-Angriffen vom Mittwoch bei über 300. Vereinzelte Angriffe der IDF im Süden und Osten dauern an.

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Delegationen beider Seiten treffen in Islamabad ein

Eine Delegation hochrangiger iranischer Beamter ist vor Gesprächen über einen Waffenstillstand mit den Vereinigten Staaten in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad eingetroffen, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Freitag.

#EXCLUSIVE #PAKISTANTV



Iranian delegation arrives in Islamabad for peace talks. The Iranian delegation includes parliamentary speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, and Foreign Minister Abbas Araghchi. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar, and Chief of Defence Forces… pic.twitter.com/dGdPSpLHrr — Pakistan TV (@PakTVGlobal) April 10, 2026

Die Delegation wird vom iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf angeführt, zusammen mit Außenminister Abbas Araghchi sowie weiteren Sicherheits- und Wirtschaftsvertretern, so der staatliche Sender IRIB auf seiner Website.

Dabei wurde die Position Irans erneut bekräftigt, wonach Gespräche nur beginnen würden, wenn Washington die iranischen Vorbedingungen akzeptiert.

Vizepräsident Vance verließ am Freitag die USA in Richtung Pakistan – die größte Herausforderung seiner Karriere: ein Abkommen mit Iran auszuhandeln, um den Atomkonflikt zu lösen und den Krieg zu beenden.

„Das ist eine große Sache für JD. Er geht zum Super Bowl“, sagte ein US-Beamter gegenüber Axios.

Vance wird die amerikanische Delegation am Samstag in Pakistan anführen, gemeinsam mit Sondergesandtem Steve Witkoff und Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump.

Sie werden versuchen, einen in dieser Woche vereinbarten vorläufigen Waffenstillstand zu festigen.

Vor dem Abflug mit Air Force Two nach Islamabad erklärte Vance, Trump werde nicht an den Gesprächen teilnehmen, habe seinem Team jedoch „ziemlich klare Richtlinien“ gegeben.

Er sagte: „Wie der Präsident der Vereinigten Staaten sagte, wenn die Iraner bereit sind, in gutem Glauben zu verhandeln, sind wir sicherlich bereit, ihnen die Hand zu reichen. Wenn sie versuchen, uns zu täuschen, dann werden sie feststellen, dass das Verhandlungsteam nicht sehr aufgeschlossen ist.“

Trump behauptet, Iran habe „keine Karten“

…doch glaubt das Weiße Haus das tatsächlich? Er deutete an, dass die Iraner tot wären, hätten sie nicht zugestimmt zu verhandeln (Anspielung auf frühere Drohungen, eine ganze „Zivilisation“ auszulöschen).

Zur Frage der Verhandlungsmacht berichtete Fox News vor wenigen Tagen:

⛔️Fox News just admitted that Donald Trump's ceasefire made clear that he accomplished none of his objectives in Iran. ‼️ pic.twitter.com/WbsXUFEf3Y — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 8, 2026

Trump warnt, dass Angriffe auf Iran fortgesetzt werden, falls Teheran nicht kooperiert

Präsident Trump bestätigte gegenüber der New York Post, dass er das US-Militär auf eine größere Operation gegen Iran vorbereitet, sollte Teheran nicht nachgeben und die Gespräche in Pakistan scheitern.

„Wir werden es in etwa 24 Stunden herausfinden. Wir werden es bald wissen“, sagte Trump der Post, als er gefragt wurde, ob er die Gespräche für erfolgreich halte.

Bereits im Vorfeld des Treffens kommt es zu intensiven Auseinandersetzungen über den 10-Punkte-Plan, während beide Seiten nun in Islamabad vertreten sind. Ein zentraler Streitpunkt bleibt, ob der Libanon Teil des zweiwöchigen Waffenstillstandsabkommens ist.

Zudem gibt es Spekulationen, dass die Gespräche lediglich als „Deckmantel“ für einen größeren militärischen Aufbau des Pentagons in der Region dienen könnten. Gleichzeitig nutzen auch iranische Kräfte vermutlich die Gelegenheit zur Neuordnung.

Ghalibaf fordert Ende der Angriffe im Libanon

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, der als maßgeblicher politischer Akteur im Land gilt, erklärte, dass keine Verhandlungen stattfinden würden, bevor folgende Bedingungen erfüllt seien:

Waffenstillstand im Libanon Freigabe blockierter iranischer Vermögenswerte: „Freigabe der blockierten iranischen Vermögenswerte vor Beginn der Verhandlungen.“

Die Ölpreise reagierten auf diese Aussagen mit einem Anstieg.

Gleichzeitig dauern vereinzelte israelische Angriffe auf libanesisches Gebiet trotz Gesprächen über einen Waffenstillstand an. Verhandlungen zwischen Israel und Libanon sollen nächste Woche in Washington stattfinden.

Es ist unklar, ob Teheran an seinen Forderungen festhalten wird, während seine Delegation gerade in Pakistan eingetroffen ist.

Mindestens könnten Gespräche in indirekter Form beginnen, angesichts der neuen iranischen Bedingungen.

Trump hatte zuvor gewarnt, Iran dürfe keine Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus erheben.

Jüngste Entwicklungen laut Quellen:

DIE IRANISCHE DELEGATION WIRD TROTZ ÄUSSERUNGEN ZUM LIBANON MORGEN AN DEN VERHANDLUNGEN TEILNEHMEN

DIE AMERIKANISCHEN UND IRANISCHEN TECHNISCHEN DELEGATIONEN SIND HEUTE MORGEN IN PAKISTAN EINGETROFFEN

KAUM INFORMATIONEN ÜBER DIE ANKUNFT DER IRANISCHEN DELEGATION IN PAKISTAN

Two of the measures mutually agreed upon between the parties have yet to be implemented: a ceasefire in Lebanon and the release of Iran’s blocked assets prior to the commencement of negotiations.



These two matters must be fulfilled before negotiations begin. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

Sind die Gespräche nur Deckmantel für militärischen Aufbau?

Einige Beobachter vermuten, Washington habe Zeit benötigt, um größere Truppenverbände – darunter Marine- und Luftlandetruppen – in Stellung zu bringen, möglicherweise für eine Operation zur Wiederöffnung der Straße von Hormus.

Dies erscheint plausibel, da die Positionen beider Seiten weiterhin weit auseinanderliegen, was die Chancen auf ein endgültiges Abkommen gering erscheinen lässt.

Der zweiwöchige Zeitraum könnte somit auch zur Wiederbewaffnung und Neuordnung der Kräfte genutzt werden.

Offenbar waren die USA nicht auf die Stärke und Dauer der iranischen Gegenangriffe auf amerikanische Stützpunkte und Verbündete im Golf vorbereitet.

Offene Daten zu Militärflügen zwischen den USA, Europa und dem Nahen Osten deuten auf einen fortgesetzten militärischen Aufbau im Vorfeld der Gespräche hin.

Anhaltende Kämpfe im Libanon

Eine zentrale Frage bleibt, ob Israel und Libanon tatsächlich formelle Waffenstillstandsverhandlungen beginnen werden. Diese sind für nächste Woche im US-Außenministerium in Washington geplant.

Die massiven israelischen Angriffe Anfang der Woche haben den Waffenstillstand mit Iran bereits vor seinem eigentlichen Beginn gefährdet.

Hochrangige iranische Sicherheitsquellen erklärten: Sollte Israel erneut Beirut angreifen, würden die Verhandlungen zwischen den USA und Iran beendet.

Israel setzte seine Angriffe am Freitag fort, während die Hisbollah weiterhin Raketen auf Nordisrael abfeuerte.

Am Mittwoch wurden etwa 70 Raketen aus dem Libanon abgefeuert, nachdem zuvor massive israelische Angriffe über 300 Menschen getötet und mehr als 1.150 verletzt hatten.

Auch Bodenkämpfe im Süden sind möglich, während Luftangriffe der IDF fortgesetzt werden.

Laut Al Jazeera traf ein israelischer Luftangriff die Stadt al-Tayri im Südlibanon, ein weiterer die Stadt Sahmar in der westlichen Bekaa-Region. Auch aus Nabatieh wurden schwere Angriffe gemeldet.

Hisbollah-Generalsekretär Naim Qassem erklärte, die Gruppe werde „standhaft bleiben“ und „der Widerstand bis zum letzten Atemzug fortgesetzt wird.“

Er lobte die Abwehr einer Bodenoffensive und erklärte: „Der Feind war überrascht von den Methoden des Widerstands, der Flexibilität der Kämpfer und ihren defensiven Fähigkeiten.“

Zugleich betonte er: „Wir werden nicht zur vorherigen Situation zurückkehren und rufen die Verantwortlichen auf, keine kostenlosen Zugeständnisse zu machen“, während er die „blutige Kriminalität“ vom Mittwoch verurteilte.

Iranische Delegation trifft in Pakistan ein

Während sich die USA und Iran auf Gespräche vorbereiten, bleibt die Lage im Libanon ein kritischer Faktor, der jederzeit eskalieren könnte.

Pakistanische Medien berichten, dass die iranische Delegation bereits eingetroffen ist und die Gespräche am Samstag beginnen sollen, parallel zur Ankunft der US-Delegation unter Vizepräsident JD Vance sowie der Gesandten Witkoff und Kushner.

Offizielle Bestätigungen über die Ankunft einzelner iranischer Spitzenvertreter liegen bislang nicht vor, jedoch wird erwartet, dass Außenminister Araghchi persönlich teilnehmen wird.

Gleichzeitig gibt es unbestätigte Berichte über interne Spannungen innerhalb der iranischen Delegation:

DER OBERBEFEHLSHABER DER REVOLUTIONSGARDEN VERSUCHT, DEN EINFLUSS VON GHALIBAF UND ARAGHCHI IN DEN VERHANDLUNGEN ZU BEGRENZEN

FÜHRENDE IRANISCHE OFFIZIELLE STREITEN ÜBER ZUSAMMENSETZUNG UND BEFUGNISSE DER DELEGATION

Islamabad befindet sich während des Treffens unter strengen Sicherheitsmaßnahmen. Die Stadt wurde faktisch abgeriegelt, und die Behörden verhängten einen zweitägigen Feiertag.

Ein pakistanischer Beamter erklärte gegenüber dem Guardian: „Unsere Priorität ist, dass die Gespräche reibungslos verlaufen. Wir wollen nicht als Störfaktor wahrgenommen werden. Unsere Rolle ist die eines Vermittlers.“

Irans Präsident Masoud Pezeshkian stellte klar, dass Verhandlungen „bedeutungslos“ seien, solange israelische Angriffe im Libanon andauern.

Die Washington Post berichtet, dass die US-Regierung im Rahmen der Gespräche auch die Freilassung in Iran festgehaltener Amerikaner erreichen will.

Status der Straße von Hormus

Trump erklärte, Iran leiste „sehr schlechte Arbeit“, den Ölfluss durch die Straße von Hormus zu ermöglichen, und warnte vor Gebühren für die Durchfahrt.

Ein iranischer Abgeordneter erklärte zuvor, einige Schiffe müssten bis zu zwei Millionen Dollar zahlen.

Daten zeigen, dass die meisten Schiffe, die die Straße zuletzt passierten, Verbindungen zu Iran hatten. Viele andere meiden weiterhin die Route.

„Die Iraner sind bereit, mit bestimmten Ländern zu verhandeln, um Durchfahrten zu sichern, aber nur von Fall zu Fall“, sagte Bridget Diakun von Lloyd’s List Intelligence der New York Times.

„Die Trump-Regierung zwingt ihre Verbündeten, mit Iran zu verhandeln, weil es keine andere Option gibt.“

Reuters weist darauf hin, dass nach aktuellen Tracking-Daten die meisten Schiffe, die in den vergangenen 24 Stunden die Straße von Hormus passiert haben, Verbindungen zum Iran hatten. Die Mehrheit der Schiffe scheut jedoch weiterhin die Durchfahrt, da die Wasserstraße nach wie vor bedroht ist.

„Drei Tankschiffe – ein Supertanker für Rohöl mit einer Ladekapazität von 2 Millionen Barrel, ein Bunker-Tanker und ein kleineres Öltankschiff – haben in den letzten 24 Stunden die iranischen Gewässer verlassen, wie aus separaten Datenanalysen der Plattformen Kpler und Lloyd’s List Intelligence hervorgeht“, berichtet Reuters. „Vier Massengutfrachter – darunter eines, das Eisenerz aus dem Iran für China geladen hatte – sind den Daten zufolge ebenfalls im Laufe des vergangenen Tages ausgelaufen.“



📸 IRGC Navy's destroyed Shahid Mahdavi floating base ship following U.S. airstrikes. pic.twitter.com/BsmMZ3doB4 — Clash Report (@clashreport) April 10, 2026

Am Abend der Gespräche in Islamabad hat der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus übernommen. „Die Iraner sind bereit, mit bestimmten Ländern zu verhandeln, um die Sicherheit der Schifffahrt zu gewährleisten – jedoch nur von Fall zu Fall“, erklärte Bridget Diakun, Senior Risk and Compliance Analyst bei Lloyd’s List Intelligence, gegenüber der „New York Times“. „Die Trump-Regierung zwingt ihre Verbündeten, mit dem Iran zu verhandeln, weil es keine andere Option gibt.“