Danke eine Bitte und neue interessante Videos

Liebe Leser,

nach meiner zweiten Augenoperation melde ich mich nun wieder zurück.

Zunächst möchte ich mich herzlich für die zahlreichen Genesungswünsche bedanken – ich habe mich sehr darüber gefreut. Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich viel. Dankeschön.

Ich habe inzwischen wieder eine Woche gearbeitet und mir geht es besser. Dennoch bin ich noch nicht ganz bei 100 %, weshalb ich aktuell weiterhin etwas kürzertrete, Wichtiges aber nicht aus den Augen lasse. Ein großes Dankeschön auch an meine Moderatoren für ihre Unterstützung.

Vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis.

Liebe Grüße

Don

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