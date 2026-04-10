Wie Ihre Wetter-App zu einer Überwachungsmaschine wurde – und wie Sie ihr entkommen

Die Vorhersage ist kostenlos, aber Sie haben dafür bezahlt – mit jedem Ort, den Sie je besucht haben.

Rick Findlay

Jeden Morgen greifen Hunderte Millionen Menschen zu ihrem Telefon und tun etwas, das sich absolut unschuldig anfühlt: Sie prüfen das Wetter. Wird es regnen? Sollte ich eine Jacke mitnehmen? Ist dieses Wochenende Grillwetter?

Was die meisten von ihnen nicht erkennen, ist, dass dieses tägliche Ritual seit über einem Jahrzehnt einen der umfangreichsten Datensammlungs-Pipelines im Bereich der Verbrauchertechnologie speist.

Die Wetter-App auf Ihrem Telefon kennt sehr wahrscheinlich, wo Sie schlafen, wo Sie arbeiten, die Route, die Sie zwischen den beiden zurücklegen, welche Bars Sie freitagabends frequentieren, und ob Sie letzten Dienstag eine Klinik besucht haben. Und sie hat diese Informationen fast sicher an jemanden verkauft, von dem Sie noch nie gehört haben.

Die gute Nachricht ist, dass ein wachsendes Ökosystem privacy-respektierender Alternativen, viele davon Open Source, nun einen echten Ausweg bietet. Aber um zu verstehen, warum diese Alternativen wichtig sind, hilft es, zu begreifen, wie wir hierhergekommen sind.

Eine Geschichte des Verrats

Das perfekte Trojanische Pferd

Wetter-Apps besetzen eine einzigartig gefährliche Position in der Privatsphäre-Landschaft. Es gibt dafür einige Gründe. Sie gehören zu den allerersten Apps, die Menschen auf einem neuen Telefon installieren. Sie haben einen offensichtlichen, legitimen Grund, auf Standortzugriff zuzugreifen. Und da die zugrunde liegenden Vorhersagedaten kostenlos von Regierungsmeteorologischen Diensten wie dem US National Weather Service, dem UK Met Office und Norwegens MET Norway bereitgestellt werden, ist die Hürde, eine Wetter-App zu bauen, außergewöhnlich niedrig.

Bauen Sie eine App, tippen Sie auf den National Weather Service zu, und Sie haben etwas, das Sie in den App-Store werfen können.

Der einfachste Weg, eine solche App zu monetarisieren, führt nicht über Abonnements; Menschen sind berühmt dafür, für Apps nicht zahlen zu wollen, sondern über Werbung, Nutzer-Tracking und direkte Datenverkäufe. Das Ergebnis war ein Goldrausch an Wetter-Apps, die primär als Datensammelfahrzeuge existieren, mit einer Vorhersage-Oberfläche obendraufgeschraubt.

Die Liste der Verfehlungen ist lang und anklagend.

2017 entdeckte ein Sicherheitsforscher, dass AccuWeather Nutzerdaten trackte und teilte, selbst wenn der Nutzer explizit aus dem Standort-Tracking ausgestiegen war.

AccuWeather schob es auf einen Drittanbieter-Partner, aber Skepsis war verständlich, angesichts der Tatsache, dass der CEO von AccuWeather eine lange Geschichte des Lobbyens hatte, um die Fähigkeit des National Weather Service zu beschränken, Vorhersagen mit der Öffentlichkeit zu teilen – ein Schritt, der die Nachfrage nach kommerziellen Wetter-Apps erhöht hätte.

2018 führte die New York Times eine Untersuchung populärer Mobile-Apps und ihrer Datenpraktiken durch. Unter den Ergebnissen: Die Wetter-App WeatherBug teilte die präzisen Standortdaten von Nutzern mit 40 verschiedenen Unternehmen.

2019 wurde die Weather-Channel-App von der Stadt Los Angeles verklagt, weil sie Nutzerstandortdaten auf nicht klar offengelegte Weise sammelte und verkaufte. Das Unternehmen einigte sich außergerichtlich, setzte aber sein Tracking und Datenverkauf fort, nur mit einer aktualisierten Datenschutzrichtlinie.

Im selben Jahr deckte eine separate Untersuchung eine in China hergestellte Wetter-App namens „Weather Forecast – World Weather Accurate Radar“ auf, die auf Alcatel-Telefonen vorinstalliert war und heimlich E-Mail-Adressen, Geräte-Identifikatoren und geografische Standorte von über 10 Millionen Nutzern sammelte.

Sie hatte auch Nutzer in Entwicklungsländern stillschweigend zu kostenpflichtigen Diensten abonniert, was ihnen mehr als 1,5 Millionen Dollar gekostet hätte, wäre das Schema nicht aufgedeckt worden.

2021 bewertete Wirecutter 20 beliebte Wetter-Apps und fand heraus, dass 17 von ihnen Daten sammelten, um Geräte für Werbezwecke zu tracken, während 14 Standortinformationen für Geräte-Tracking nutzten. Die Dimension ist atemberaubend: Standortinformationen, die für gezielte Werbung verkauft wurden, generierten allein 2019 geschätzte 21 Milliarden Dollar.

Die Datenmakler-Maschine

Diese individuellen App-Skandale sind Symptome eines viel größeren Systems. Im Hintergrund aggregiert eine riesige Industrie von Datenmaklern Standortinformationen aus Tausenden von Mobile-Apps – Wetter-Apps prominent darunter – und paketiert sie für den Verkauf an Werbetreibende, Analysefirmen und zunehmend Regierungen.

Die Mechanismen sind heimtückisch. Viele Apps enthalten Software-Development-Kits (SDKs) von Datenaggregationsunternehmen. Diese SDKs nutzen die bereits vorhandenen Berechtigungen der App aus, insbesondere Standort, und saugen Daten leise zurück zum Aggregator.

Die App-Entwickler werden oft basierend auf der Anzahl aktiver Nutzer bezahlt, was einen direkten finanziellen Anreiz schafft, so viele Daten wie möglich von so vielen Menschen wie möglich zu sammeln.

Ein weiterer Pipeline funktioniert über das Werbesystem selbst. Jedes Mal, wenn eine Werbung in einer Mobile-App lädt, bestimmt eine automatisierte Auktion namens „Real-Time Bidding“, welche Werbung Sie sehen.

Während dieser millisekundenlangen Auktion werden detaillierte Informationen über Ihr Gerät, einschließlich Ihres präzisen Standorts, an potenziell Hunderte bietende Werbetreibende ausgestrahlt. Datenmakler haben gelernt, an diesen Auktionen teilzunehmen, nicht um Werbung zu kaufen, sondern einfach, um die Standortdaten zu ernten, die durch sie fließen.

Einer der größten Akteure in diesem Bereich war Gravy Analytics, das behauptete, mehr als eine Milliarde Geräte weltweit zu tracken und über 17 Milliarden Signale von Smartphones täglich zu sammeln. Im Januar 2025 wurde Gravy Analytics von Hackern geknackt, die geschätzte 17 Terabyte Daten stahlen. Die geleakte Probe enthielt rund 30 Millionen Standortdatensätze, und Forscher identifizierten Daten von über 3.400 Apps. Der Einbruch legte offen, wie granular und invasiv diese Daten waren: Sie konnten Individuen bis zu den spezifischen Räumen in Gebäuden lokalisieren, die sie frequentierten.

Nur Wochen vor dem Einbruch hatte die US Federal Trade Commission Gravy Analytics und seine Tochtergesellschaft Venntel verboten, Standortdaten von Amerikanern ohne Einwilligung zu sammeln und zu verkaufen, und warf dem Unternehmen vor, Menschen zu sensiblen Orten zu tracken, einschließlich Gesundheitskliniken und Militärbasen.

Wenn die Regierung anklopft

Kaufen, was sie nicht legal verlangen kann

Vielleicht die alarmierendste Dimension der Datensammlung durch Wetter-Apps ist, wo diese Daten enden: in den Händen von Regierungsbehörden, die Überwachung ohne Haftbefehl durchführen.

2018 entschied der US Supreme Court in Carpenter v. United States, dass Strafverfolgungsbehörden einen Haftbefehl benötigen, um auf Standortdaten von Telekom-Anbietern zuzugreifen. Die Entscheidung wurde als Meilenstein für den Datenschutz gefeiert. Aber Regierungsbehörden fanden schnell einen Workaround: Sie kauften einfach äquivalente Daten von kommerziellen Maklern.

Das Ausmaß der Regierungsbeschaffung ist enorm. Das IRS, FBI, DEA, Department of Homeland Security, Immigration and Customs Enforcement (ICE) und Customs and Border Protection (CBP) haben alle Standortdaten von Maklern gekauft, einschließlich Venntel (der Gravy-Analytics-Tochter) und Locate X.

CBP nutzte es, um Mobiltelefon-Aktivitäten in abgelegenen Wüstenregionen nahe der Grenze zu suchen.

Im März bestätigte FBI-Direktor Kash Patel während einer Anhörung des Senate Intelligence Committee, dass das Bureau kommerziell verfügbare Standortdaten für Ermittlungen aktiv kauft.

Als Senator Ron Wyden fragte, ob Patel sich verpflichten würde, keine Standortdaten von Amerikanern zu kaufen, lehnte Patel ab und erklärte, das FBI „nutze alle Tools“, die ihm zur Verfügung stünden.

Die Unternehmensinfrastruktur, die der wetterbasierten Datensammlung zugrunde liegt, hat ihre eigene besorgniserregende Geschichte. 2015 erwarb IBM die digitalen Assets von The Weather Company, einschließlich Weather.com, Weather Underground und der Weather-Channel-Mobile-App, für mehr als 2 Milliarden Dollar.

IBM erklärte explizit, es plane, „datengetriebene Werbeangebote“ zu entwickeln, die auf den 82 Millionen monatlichen Besuchern der Wetter-Plattform aufbauen.

2020 startete IBM Watson Advertising, das KI nutzte, um gezielte Werbung basierend auf Wetterdaten zu liefern, und prahlte speziell damit, Verbraucheraktionen „ohne Third-Party-Cookies oder Identifikatoren“ zu steuern – eine Behauptung, die Fragen aufwarf, auf welche Daten es stattdessen zurückgriff. IBM verkaufte die Weather-Company-Assets später 2023 an die Private-Equity-Firma Francisco Partners, aber die Werbe- und Dateninfrastruktur blieb intakt.

Die Alternativen

Das bisher gemalte Bild ist düster. Aber eine robuste und wachsende Community von Entwicklern, Open-Source-Befürwortern und privacy-bewussten Unternehmen hat Alternativen gebaut, die beweisen, dass Sie Ihre Standortgeschichte nicht opfern müssen, um herauszufinden, ob es regnet.

Open-Source-Wetter-Apps

Breezy Weather

Plattform: Android | Quelle: Open Source (LGPL-3.0) | Kosten: Kostenlos

Breezy Weather hat sich als Goldstandard für privacy-respektierende Wetter-Apps auf Android etabliert. Es ist eine funktionsreiche, wunderschön gestaltete App mit Material-3-Expressive-Design und zieht Daten aus mehr als 50 Wetterquellen, einschließlich offizieller nationaler Dienste wie dem UK Met Office, NWS, DMI, AEMET und Météo-France.

Entscheidend: Sie sammelt keine persönlichen Daten, enthält keine Tracker oder automatische Crash-Reporter und keinen proprietären Code. Standardmäßig nutzt sie Open-Meteo, einen Open-Source-Wetterdaten-Anbieter, was bedeutet, dass der gesamte Stack – von der App über die API bis zu den zugrunde liegenden Vorhersagemodellen – transparent und überprüfbar ist.

Funktionen umfassen 16-Tage-Vorhersagen, stundenweise Niederschlags-Nowcasting, Luftqualitäts- und Pollen-Daten, schwere-Wetter-Warnungen, anpassbare Widgets, Live-Wallpapers und Unterstützung für Screen-Reader und mehrere Sprachen. Sie ist über F-Droid (das Open-Source-App-Repository) und via direkter APK-Download von GitHub verfügbar. Sie hat über 8.500 Sterne auf GitHub gesammelt, was eine lebendige und engagierte Community widerspiegelt.

Die Philosophie des Projekts ist einfach: Sie besitzen die Daten; die App besitzt keine davon.

QuickWeather

Plattform: Android | Quelle: Open Source | Kosten: Kostenlos

QuickWeather verfolgt einen minimalistischen Ansatz. Es ist schnell, leichtgewichtig und in Sekunden einsatzbereit. Es basiert auf Open-Meteo (und optional OpenWeatherMap) für Daten und sammelt absolut nichts über seine Nutzer.

Selbst wenn Sie Standortzugriff gewähren, wird diese Information ausschließlich genutzt, um Wetterdaten abzurufen, und nie gespeichert oder weitergeleitet.

Funktionen umfassen eine Vollbild-Radar-Karte, Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Feuchtigkeit, Druck, Taupunkt, Sichtweite, UV-Index und Sieben-Tage-Vorhersagen mit 48-Stunden-stundenweisen Daten. Es fehlen Home-Screen-Widgets, aber seine Einfachheit ist der Sinn.

Bura

Plattform: Android | Quelle: Open Source | Kosten: Kostenlos

Bura ist eine minimalistische Wetter-App mit einer sauberen Material-Design-Oberfläche. Wie die anderen Open-Source-Optionen nutzt sie Open-Meteo für Daten und erfordert keine API-Keys. Sie präsentiert relevante Wetterinformationen in einem leicht lesbaren Layout, ohne etwas vom Nutzer zu verlangen.

Cirrus

Plattform: Android | Quelle: Open Source | Kosten: Kostenlos

Cirrus trägt das Erbe der nun eingestellten „Privacy Friendly Weather“-App weiter. Sie fordert keine unnötigen Berechtigungen, sammelt keine persönlichen Daten und enthält keine Tracker. Sie nutzt Open-Meteo für Vorhersagen und integriert Rain Viewer für Radar-Karten. Ihre Oberfläche ist funktional statt auffällig, mit nützlichen Standort-Tabs zum Wechseln zwischen gespeicherten Orten.

Privacy-respektierende kommerzielle Apps

Yr (von NRK und MET Norway)

Plattform: iOS, Android, Web | Kosten: Kostenlos

Yr ist ein Gemeinschaftsprojekt der Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) und des Norwegian Meteorological Institute (MET Norway), zwei öffentlichen Institutionen, die seit 1923 an Wettervorhersagen zusammenarbeiten. Es bedient über 11 Millionen Nutzer wöchentlich und liefert Vorhersagen für 13 Millionen Orte weltweit.

Yr ist werbefrei und sammelt nur die Daten, die es zur Funktion braucht. Sein Datenschutzmodell basiert auf dem Ethos des öffentlichen Rundfunks statt kommerzieller Ausbeutung. Die Wettervisualisierungen der App werden weit gelobt, einschließlich animierter Himmelssichten, detaillierter stundenweiser Graphen und Niederschlags-Nowcasting. Die zugrunde liegenden Daten basieren auf den hochauflösenden Modellen des ECMWF und umfassen offene Daten von mehreren europäischen meteorologischen Diensten.

Hello Weather

Plattform: iOS, Android | Kosten: Kostenlos (Pro: 12,99 $/Jahr)

Hello Weather nimmt einen erfrischend direkten Ansatz zur Privatsphäre. Der Entwickler erklärt klar, dass er „nichts über Sie wissen will, es sei denn, Sie kontaktieren uns selbst“. Die App sammelt keinerlei Nutzerdaten. Jegliche minimalen Nutzungsdaten, die gesammelt werden, werden innerhalb von zwei Tagen gelöscht.

Die kostenlose Version deckt alle Basics mit einer farbenfrohen, gut gestalteten Oberfläche ab. Das Pro-Abo schaltet Radar-Ansichten, zusätzliche Datenquellen, Luftqualitätsinformationen und Widgets frei.

Ventusky

Plattform: iOS, Android, Web | Kosten: Kostenlos (Premium: 5,99 $/Jahr)

Entwickelt vom tschechischen Unternehmen InMeteo bietet Ventusky atemberaubende Live-Wetterkarten mit Temperatur, Windrichtung, Niederschlag und mehr. Es sammelt keine privaten Daten, und die Datenschutzrichtlinie besagt, dass nur anonymisierte Nutzungsdaten und Standortinformationen gesammelt werden. Sie können die App nutzen, ohne Ihren Standort preiszugeben. Die Web-Version bietet die gleichen Live-Karten, sodass Sie die App komplett überspringen können, wenn Sie möchten.

(Not Boring) Weather

Plattform: iOS | Kosten: Bezahlt

Eine designorientierte App, die Wetterdaten in großer, auffälliger Typografie präsentiert. Sie ist arm an Funktionen, kein Radar oder Live-Karten, aber ihr Ansatz zur Privatsphäre ist sauber und unkompliziert.

Die Open-Source-Infrastruktur: Open-Meteo

Hinter vielen dieser privacy-freundlichen Apps steht Open-Meteo, eine Open-Source-Wetter-API, die ihre eigene Anerkennung verdient.

Open-Meteo aggregiert Daten von nationalen Wettersdiensten weltweit, einschließlich NOAA, DWD (Deutschland), ECMWF, Environment Canada, Météo-France und vielen anderen, und stellt sie über eine kostenlose, schlüssellose API für nicht-kommerzielle Nutzung zur Verfügung.

Die Website von Open-Meteo verwendet keine Cookies, keine Tracking-Technologien und teilt keine Daten mit Dritten. Der gesamte Codebase ist auf GitHub unter der AGPLv3-Lizenz verfügbar, und es ist möglich, eine eigene Wetter-API-Instanz mit Docker selbst zu hosten. Es bietet stundenweise Vorhersagen mit Auflösungen bis zu 1,5 Kilometern, 80 Jahre historische Daten und APIs für Luftqualität, Meeresbedingungen, Überschwemmungen und Geocoding.

Es repräsentiert ein grundlegend anderes Modell für Wetterdaten: öffentlich finanzierte meteorologische Forschung, universell zugänglich gemacht durch offene Infrastruktur, ohne Werbung oder Datensammlung.

Was Sie tun können

Sofortmaßnahmen

Überprüfen Sie Ihre aktuelle Wetter-App. Schauen Sie sich ihr Privacy-Label im App Store oder Play Store an. Wenn sie „Daten, die zur Verfolgung von Ihnen verwendet werden“ unter Kategorien wie Standort, Identifikatoren oder Nutzungsdaten auflistet, speist sie die Datenmakler-Pipeline.

Entziehen Sie unnötige Berechtigungen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die App zu wechseln, beschränken Sie mindestens den Standortzugriff Ihrer aktuellen Wetter-App auf „nur während der Nutzung“ und deaktivieren Sie präzisen Standort zugunsten von approximiertem Standort. Das begrenzt die Granularität der Daten, die sie sammeln kann.

Deaktivieren Sie Ihren Werbe-Identifikator. Auf iOS gehen Sie zu Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Tracking und deaktivieren „Apps erlauben, Tracking anzufordern“. Auf Android gehen Sie zu Einstellungen → Datenschutz → Werbung und löschen Sie Ihre Werbe-ID. Das entfernt den primären Mechanismus, den Datenmakler nutzen, um Ihre Daten über Apps und Dienste hinweg zu verknüpfen.

Wechseln Sie um

Die oben genannten Apps sind echte Alternativen, keine Kompromisse. Breezy Weather bietet insbesondere ein Funktionsset, das mit den meisten kommerziellen Wetter-Apps mithält oder sie übertrifft, mit 50+ Datenquellen, schönem Design, Widgets, Warnungen und Luftqualitätsdaten – alles ohne ein Byte persönlicher Informationen zu sammeln.

Für die weniger Technikaffinen bieten Yr und Hello Weather polierte, zugängliche Erlebnisse, die Privatsphäre von Haus aus respektieren.

Möchten Sie Anpassungen, z. B. eine flüssigere oder kürzere Version, oder eine Übersetzung in eine andere Sprache?