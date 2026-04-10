„Cash Is King“ – Dowd sieht Goldpreis bei 10.000 Dollar, da der Kreditmarkt „die Party langsam beendet“

Von Tyler Durden

Der Wall-Street-Vermögensverwalter und Finanzanalyst Ed Dowd von PhinanceTechnologies.com warnte Ende Januar, dass sich der „Kreditvernichtungszyklus“im Bereich der sogenannten privaten Kredite abzeichne.

Dowd zeigte sich besorgt über die extremen Risiken in der Wirtschaft, insbesondere angesichts der Tatsache, dass das gesamte Kreditwachstum der letzten zwei Jahre aus dem Bereich der privaten Kredite stammte.

Hat sich die Lage verbessert oder verschlechtert?

Dowd sagt: „Es ist schlimmer geworden und hat sich ausgebreitet…“

„Die Zahl der Kreditfonds, die ihre Anleger an der Auszahlung hindern, wächst weiter. Das ist wichtig, weil vermögende Privatpersonen, Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds Millionen von Dollar in diese privaten Kreditfonds investiert haben und diese nun zurückziehen wollen, doch es gibt eine Auszahlungssperre.Das Kreditwachstum der letzten zwei Jahre in der Wirtschaft war darauf zurückzuführen, dass Banken Kredite an private Kreditfonds vergeben haben.. .. In der Welt der privaten Kreditfonds gab es erschütternde Ereignisse. Das löste eine Kettenreaktion aus, bei der die Menschen sich Sorgen um ihre privaten Kreditfonds machten. Dann begannen die Rücknahmen, und einige Fonds wie Blue Owl mussten massive Verluste hinnehmen. Sie mussten ihren Fonds sperren. Apollo sperrte seinen Fonds. Black Rock sperrte seinen Fonds, und KKR hat seinen Fonds gesperrt. Es gibt also zahlreiche Sperrungen. Im Grunde ist dies der Beginn einer Umkehr des Kreditzyklus. Dies beginnt in dem am stärksten betroffenen Sektor, der wie der private Kreditmarkt aussieht. . .. Der Kreditmarkt beginnt also, die Party zu beenden, und wir werden sehen, wie sich dies auf die gesamte Wirtschaft auswirkt.“

Der Iran-Krieg treibt das gesamte negative globale Szenario nur noch weiter voran.

Dowd sagt: „Wenn man den Iran-Krieg noch dazu nimmt, beschleunigt das das Ganze nur noch, es sei denn, es kommt zu einer schnellen Lösung.“

Wird der Iran finanziell nicht gerade regelrecht fertiggemacht? Dowd sagt:

„Finanziell gesehen, ja, aber wir haben keine Möglichkeit zu erfahren, was vor sich geht oder mit wem sie verhandeln. Es ist so etwas wie ein Informationsvakuum. Es gibt Propaganda von unserer Seite und von ihrer Seite. Ich hoffe, dass dies so schnell wie möglich gelöst wird, ohne dass Truppen vor Ort eingesetzt werden. Wenn das gelingt und die Straße von Hormus relativ schnell wieder geöffnet wird, käme es zu einer Erholung an unseren Märkten, aber die Kräfte, die auf die Wirtschaft einwirken, werden ohnehin zum Tragen kommen. Es wird eine vorübergehende Erholungsrallye geben, aber was ich vorhersage, wird das System dennoch durchlaufen. Wenn es keine schnelle Lösung gibt, wird dies alles beschleunigen, da es zu einem globalen Nachfragerückgang kommen wird. Dies wird eine globale Rezession beschleunigen, die ich so oder so kommen sehe.“

Dowd hat einen Bericht veröffentlicht, in dem er Prognosen für das Jahr 2026 abgibt. Wie man es auch dreht und wendet: Nur wenige werden davon verschont bleiben, und Dowds Prognose für 2026 hält noch einiges bereit. Dowd sagt:„Ich bin sehr zurückhaltend …“

„Unser Fazit aus unserem Wirtschaftsbericht lautet, dass risikoreiche Anlagen unter Druck geraten werden. In diesem Szenario ist Bargeld König. . .. Wir gehen davon aus, dass die Inflation zurückgehen wird. Auch wenn wir dies als Ölpreisschock bezeichnen, handelt es sich nicht um einen Inflationsschock, da es letztendlich zu einem Nachfragerückgang kommen wird. Die Inflation wird kurzfristig steigen, aber sie wird nachlassen, da sich alles andere preislich ebenfalls beruhigen wird, insbesondere der Wohnbaukomponente des Verbraucherpreisindexes. Diese steht bereits unter Druck. Die Mieten sind gesunken, und die Immobilienpreise folgen immer. Es ist mittlerweile günstiger, ein Haus zu mieten, als eines zu besitzen. Die Immobilienpreise werden sinken, und das wird an sich schon eine Rezession auslösen. Wenn man dann noch eine platzende KI-Blase und eine chinesische Wirtschaft hinzufügt, die dieses Jahr den Bach runtergeht, kommt es zu einer globalen Rezession… …Ich möchte Sie daran erinnern, dass der private Kreditmarkt bereits Probleme hatte, noch bevor der Krieg mit dem Iran überhaupt begann, und der private Kreditmarkt ist der Kanarienvogel in der Kohlengrube.“

Dowd prognostiziert weiterhin, dass der Goldpreis in den nächsten Jahren (bis 2030) auf 10.000 Dollar pro Unze steigen wird, und ist auch langfristig weiterhin optimistisch in Bezug auf Silber. Dowd geht detailliert auf die gravierenden Probleme ein, mit denen China in seiner Wirtschaft konfrontiert ist, und sieht keine Möglichkeit, dass das Land in absehbarer Zeit zu einer globalen Finanzsupermacht werden könnte. Dies ist eine faszinierende Analyse der finanziellen Lage Chinas, die sich jeder anhören sollte. (Bestellen Sie hier den vollständigen China-Bericht.) Wie Martin Armstrong ist auch Dowd ein großer Befürworter davon, sich für den Fall von Unterbrechungen in der Lieferkette mit Lebensmitteln und Wasser einzudecken.

Mehr dazu erfahren Sie in dem 47-minütigen Interview.

Begleiten Sie Greg Hunter von USAWatchdog in seinem Einzelgespräch mit dem Vermögensverwalter und Investmentexperten Ed Dowd, der erklärt, warum wir große Probleme für die US-Wirtschaft absehen. Dowd sagte dies bereits im Januar in seinem Bericht mit dem Titel „US Economy Outlook 2026“ voraus.