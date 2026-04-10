Ein Mann glaubt zu wissen, „warum alles scheiße ist“

Verfasst von Matt Van Swol via X,

Ich glaube, ich weiß, warum alles scheiße ist…

…und zwar, weil alles fake ist.

Wir bekommen gefälschte Hochschulabschlüsse, die 4 Jahre und sechsstellige Summen kosten, uns eine falsche Ausbildung vermitteln und uns in falsche Jobs bringen.

Wir essen falsches Essen, mit falschen Zutaten, finanziert durch falsche Studien.

Wir scrollen durch falsche Leben, mit falschen Beziehungen, die falsche, inszenierte Urlaube machen, um Marken zu bewerben, die falsche Produkte herstellen.

Wir wählen falsche Kandidaten, die mit falschen Versprechen antreten, in einem falschen System, das nie dafür gemacht war, irgendetwas zu lösen.

Wir ziehen Kinder in falschen Schulen groß, die falsche Geschichte und falsche Wissenschaft lehren, und stillschweigend falsche Erwachsene hervorbringen, die nicht selbst denken können.

Wir schauen falsche Nachrichten über falsche Krisen, produziert von falschen Journalisten für falsche Empörung.

Wir leihen uns falsches Geld, das aus dem Nichts gedruckt wurde, um eine falsche Wirtschaft zu finanzieren, die an einem Nachmittag zusammenbrechen würde, wenn die Menschen aufhören würden, so zu tun, als wäre sie real.

Wir kaufen angeblich „Bio“-Lebensmittel, die nur ein bezahltes Label sind, trinken Saft mit zwei Prozent Fruchtanteil und legen „Käse“ auf Burger, der eigentlich nur „Käseprodukt“ auf falschem Fleisch ist.

Wir spenden an falsche Wohltätigkeitsorganisationen, bei denen das Geld nie bei den Menschen ankommt, und finanzieren gleichzeitig falsche Auslandshilfe, die echte Waffen kauft, um falsche Regierungen zu stützen.

Wir gehen zu falscher Therapie, die uns falsche Bewältigungsstrategien beibringt, anstatt uns harte Wahrheiten zu sagen.

Wir kaufen Möbel aus falschem Holz, das eigentlich nur gepresstes Sägemehl und Kleber ist, das wie Holz aussieht, in vierzehn Kartons geliefert wird mit Anleitungen in einer falschen Sprache, die keine richtige Sprache ist, Werkzeuge erfordert, die nicht dabei sind, vier Stunden Aufbau braucht, am ersten Tag wackelt und nach sechs Monaten komplett kaputt ist.

Wir laden angeblich „kostenlose“ Apps herunter, die nach drei Tagen ein Abo verlangen für KI-Funktionen, die nicht funktionieren, versteckt hinter einer Paywall, die wir nicht gesehen haben, geschützt durch eine Datenschutzrichtlinie, die wir nicht gelesen haben, eingebettet in Nutzungsbedingungen, die von Anwälten so geschrieben wurden, dass wir sie nicht lesen, denen wir zugestimmt haben, indem wir auf einen Button in der Größe eines Daumennagels getippt haben, der einer Firma, von der wir noch nie gehört haben, das Recht gibt, unsere Daten an Firmen zu verkaufen, von denen wir nie hören werden, um ein Profil über uns zu erstellen, das wir nie sehen, um Entscheidungen zu beeinflussen, von denen wir nie erfahren.

ALLES. IST. FAKE.

Und wir sehnen uns alle nach dem, was einmal echt war.

Erinnerst du dich nicht? Hast du es vergessen?

Es gab eine Zeit, da war ein einfacher Handschlag unter Männern ein Vertrag.

Als Brot hart wurde, weil… na ja, das macht echtes Brot eben!

Als Kinder den ganzen Tag draußen spielten, bis es dunkel wurde, und niemand sie überwachte.

Als eine Familie von einem einzigen Einkommen leben konnte.

Als Musik von Menschen gemacht wurde, die etwas Echtes erlebt hatten – und man es fühlen konnte.

Als Schule schwer war… und genau das der Punkt war!

Als Ärzte deinen Namen und deine Familie kannten und sogar zu dir nach Hause kamen.

Als man etwas einmal kaufte… und es für immer einem gehörte.

Als der Stuhl, den deine Großmutter einmal gekauft hat, 70 Jahre hielt und an deinen Vater weitergegeben wurde.

Und jetzt ist nichts mehr echt – und genau deshalb ist alles scheiße.