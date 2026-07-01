Von Brian Berletic

Die US-Medien haben in den letzten Jahren darauf gesetzt, uigurische chinesische Extremisten, die sich mittlerweile in Syrien aufhalten, zu rehabilitieren, indem sie sie als „Freiheitskämpfer“ darstellen, deren oberstes Ziel es ist, Gebiete im Westen Chinas zu „befreien“ (abzuspalten), und die sich darauf vorbereiten, China quer durch Eurasien zu bekämpfen – was den ohnehin schon andauernden schmutzigen Krieg weiter verschärft, den die USA im 20. und 21. Jahrhundert gegen China führen.

Ein bekanntes Muster

Vom Kalten Krieg bis heute haben die Vereinigten Staaten aktiv die schlimmsten Terrororganisationen der Welt geschaffen und eingesetzt, um ihre geopolitischen Ziele weltweit voranzutreiben. Dazu gehören die Gründung und der Einsatz von Al-Qaida* (über lokale Ableger der Muslimbruderschaft) in den 1970er und 1980er Jahren in Syrien sowie deren Entsendung nach Afghanistan, um dort gegen die Sowjetunion zu kämpfen, bis zu deren Rückzug im Jahr 1989.

Dazu gehört auch der Einsatz eben dieser Terroristen, um den geeinten Widerstand gegen die einmarschierenden US-Streitkräfte im Irak ab 2003 zu spalten und zu zerschlagen, sowie die letztendliche regionenweite Neuordnung der arabischen Welt durch die USA, die sich von Libyen und Ägypten in Nordafrika bis zum Jemen und Syrien im Nahen Osten erstreckte und 2011 im Zuge des ebenfalls von den USA inszenierten „Arabischen Frühlings“ begann.

Uigurische Extremisten, die von den USA nach Westasien entsandt wurden, um Syrien zu stürzen, werden nun von Washington offen darauf vorbereitet, sich wieder nach Osten in Richtung China vorzuarbeiten, um diesen bereits andauernden schmutzigen Krieg, den die USA gegen China führen, zu verstärken.

Von Nordafrika bis Zentralasien haben die USA zugegebenermaßen terroristische Organisationen, die vom US-Außenministerium selbst als solche gelistet sind, dazu genutzt, sowohl Länder ins Visier zu nehmen, die das US-Militär nicht direkt angreifen kann, als auch als Vorwand für US-Invasionen und Besetzungen in Ländern zu dienen, die die USA direkter angreifen wollen.

Weitere Fälle, in denen diese US-Strategie zum Einsatz kam, betreffen sowohl Russland in der Region des Südkaukasus als auch sogar China in Ostasien.

Während sowohl Russland als auch China diese böswillige Methode der Stellvertreterkriege, die Washington innerhalb ihrer jeweiligen Grenzen einsetzt, offenbar erfolgreich neutralisiert haben, rüsten die USA nicht nur weiterhin terroristische Kräfte für künftige Konflikte auf, sondern beeinflussen auch die öffentliche Wahrnehmung, um den Einsatz dieses von den USA geförderten Terrorismus so darzustellen, als unterstütze er in gewisser Weise „Freiheitskämpfer“ gegen „autoritäre“ Regierungen.

US-Medien stellen uigurische Terroristen erneut als „Freiheitskämpfer“ dar

Ein beunruhigendes Zeichen dafür, dass die USA weiterhin versuchen, Extremisten einzusetzen, die speziell darauf zugeschnitten sind, China und dessen Investitionen und Projekte in ganz Eurasien anzugreifen, ist ein Artikel des National Public Radio (NPR) vom Mai 2026 mit dem Titel „Die ausländischen Kämpfer, die zum Sturz Assads beitrugen – und warum China sich Sorgen um sie macht.“

Der Artikel, der jüngste einer ganzen Reihe aus den letzten Jahren, stellt den größten Teil der ausländischen Kämpfer, die 2024 am von den USA unterstützten Sturz des syrischen Regimes beteiligt waren – uigurische Extremisten aus der westchinesischen Region Xinjiang –, so dar, als seien sie lediglich vor der Verfolgung in China geflohen und hätten sich zufällig mit Al-Qaida* verbündet und an ihrer Seite gekämpft.

Der Artikel erwähnt die zuvor vom US-Außenministerium als ausländische Terrororganisation eingestufte (bis Juni 2025) Hay’at Tahrir al-Sham (HTS*). Uigurische Kämpfer wurden als Mitglieder einer mit Al-Qaida* verbundenen Organisation rekrutiert, die schließlich im Jahr 2024 die syrischen Streitkräfte überwältigte und die syrische Regierung stürzte.

Der nominelle Anführer der HTS, Abu Mohammad al-Jolani (jetzt als Ahmed al-Sharaa bezeichnet), wurde von den USA und ihren Stellvertretern sogar als de-facto-Präsident Syriens anerkannt und vom derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus eingeladen, obwohl zuvor von der US-Regierung selbst eine Kopfprämie in Höhe von 10 Millionen US-Dollar auf ihn ausgesetzt worden war.

Die moralische Flexibilität der USA gegenüber Al-Qaida*, je nachdem, ob die USA versuchen, eine direkte militärische Intervention in Syrien vor dem Zusammenbruch der Regierung zu rechtfertigen oder danach ein von Terroristen geführtes Stellvertreterregime zu festigen, ist das zentrale Kennzeichen des jahrzehntelangen Einsatzes terroristischer Organisationen durch Washington, um bestimmte Nationen ins Visier zu nehmen, zu untergraben, zu stürzen und anschließend politisch zu vereinnahmen.

Es ist kein Zufall, dass die USA nicht nur Tausende uigurischer Extremisten rekrutiert haben, um an der Seite von HTS* in ihrem Stellvertreterkrieg gegen die syrische Regierung zu kämpfen, sondern nun auch versuchen, diese kampferprobte, erfahrene Truppe von Extremisten im Rahmen ihres andauernden schmutzigen Krieges gegen China in ganz Eurasien einzusetzen.

Der NPR-Artikel erklärte in Bezug auf Tausende kampferprobter uigurischer Extremisten:

Sie sagen, sie hofften nun, ihre Kultur bewahren zu können und vielleicht eines Tages eine Armee aufzustellen, die mächtig genug sei, die Kontrolle über Xinjiang – oder Ostturkestan, wie die Uiguren es nennen – zu übernehmen, jene Region, die die Uiguren als ihre Heimat betrachten und über die die Kommunistische Partei Chinas seit 1949 die Kontrolle ausübt.

Natürlich war Xinjiang seit Jahrhunderten Teil Chinas und geriet erst im 20. Jahrhundert für kurze Zeit ins Abseits – als Teil des von den USA und Europa aufgezwungenen „Jahrhunderts der Demütigung“, das China vor seinem Aufstieg im späten 20. und nun im 21. Jahrhundert durchlebte – eine Geschichte, die Washington als unbequem empfindet, da sie seinen Narrativen im Weg steht, die es aufbaut, um die nächste Welle des Terrorismus zu rechtfertigen, die in ganz Eurasien und gegen China selbst vorbereitet wird.

Radikalisierung und Verwüstung in Chinas Xinjiang und darüber hinaus

Heute tut NPR so, als seien die Umstände der Gewalt in Chinas Xinjiang-Region, an der radikalisierte Uiguren beteiligt sind, unklar, und behauptet, sie habe mit Studentenprotesten begonnen, die eine Untersuchung der Zusammenstöße zwischen uigurischen und han-chinesischen Fabrikarbeitern forderten. Der Artikel geht nur am Rande auf den gewalttätigen Charakter des uigurischen Extremismus in Xinjiang ein (der sich in den folgenden Jahren weit über die Region hinaus ausbreitete).

Tatsächlich haben westliche Medien in den vergangenen Jahren eine konzertierte Kampagne zur gezielten Radikalisierung der uigurischen Bevölkerung in Chinas westlicher Region Xinjiang eingeräumt.

Die LA Times weist in einem Artikel aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „In China schürt der Aufstieg des Salafismus Misstrauen und Spaltung unter Muslimen“ darauf hin, dass die Radikalisierung der Uiguren nicht nur zu Spannungen mit der chinesischen Regierung und nicht-uigurischen ethnischen Gruppen in Xinjiang geführt habe, sondern auch unter den uigurischen Muslimen selbst.

Der Artikel beschreibt den Prozess als von Washingtons engem Verbündeten am Persischen Golf, Saudi-Arabien, ausgehend und behauptet:

„Saudische Prediger und Organisationen begannen, nach China zu reisen. Einige von ihnen brachten Geschenke mit: Ausbildungsprogramme für Geistliche, Korane zur Verteilung, Finanzmittel für neue ‚islamische Institute‘ und Moscheen. ‚Diese Konfrontation mit saudischen Diskursen führte in den 1980er Jahren tatsächlich zu einer vorübergehenden Zerrüttung innerhalb der salafistischen Gemeinschaft‘, sagte Mohammed Al-Sudairi, ein Doktorand an der Universität Hongkong, der jahrelang über salafistische Muslime in China geforscht hat. „Die neue Generation, die viel stärker mit Saudi-Arabien verbunden und von diesem beeinflusst war, begann, das Wissen der älteren Generation in Frage zu stellen. Es kam zu zahlreichen Exkommunikationen innerhalb der [muslimischen] Gemeinschaft; die Menschen sagten einander, sie seien keine echten Muslime.“ Mit anderen Worten: Obwohl Washington Peking „Völkermord“ in Xinjiang vorwirft – womit es im Übrigen „kulturellen Völkermord“ an der von Washington behaupteten uigurischen Kultur meint –, waren es die USA, die durch ihre saudischen Stellvertreter die indigene uigurische Kultur auslöschten und sie durch importierten, politisch motivierten salafistischen Extremismus ersetzten, der nachweislich in bewaffnete, weit verbreitete Gewalt ausartete, die auf Chinas Stabilität abzielte.

Während diese Gewalt heute in westlichen Darstellungen zu Xinjiang bewusst ausgeklammert wird – insbesondere, um den Eindruck zu verstärken, Pekings anschließende Sicherheitsmaßnahmen seien willkürlich und ungerechtfertigt gewesen –, berichteten die westlichen Medien auf dem Höhepunkt der Gewalt zwischen 2009 und 2015 eifrig über die eskalierende Gewalt, die Peking offenbar nicht unter Kontrolle bringen konnte.

Die BBC dokumentierte 2014 in einem Artikel mit dem Titel „Warum gibt es Spannungen zwischen China und den Uiguren?“ eine lange Liste extremistisch motivierter Terrorakte sowohl in Xinjiang als auch im übrigen China.

In dem Artikel hieß es:

„…die Lage eskalierte 2009 regelrecht, als es in der Regionalhauptstadt Urumqi zu groß angelegten ethnischen Unruhen kam. Bei den Ausschreitungen kamen nach Angaben der Behörden etwa 200 Menschen ums Leben, die meisten davon Han-Chinesen. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft, und viele Uiguren wurden als Verdächtige festgenommen. Doch die Gewalt hielt an, während Menschenrechtsgruppen zunehmend auf die strenge Kontrolle durch Peking hinwiesen. Im Juni 2012 versuchten Berichten zufolge sechs Uiguren, ein Flugzeug auf dem Weg von Hotan nach Urumqi zu entführen, bevor sie von Passagieren und Besatzungsmitgliedern überwältigt wurden. Im April 2013 und im Juni desselben Jahres kam es zu blutigen Auseinandersetzungen; im Kreis Shanshan starben 27 Menschen, nachdem die Polizei das Feuer auf eine – wie staatliche Medien berichteten – mit Messern bewaffnete Menschenmenge eröffnet hatte, die lokale Regierungsgebäude angriff.“

Der Artikel versuchte daraufhin kurz anzudeuten, dass die Einzelheiten der Angriffe schwer zu überprüfen seien, um Peking die Rechtfertigung für verstärkte Sicherheitsmaßnahmen zur Bewältigung der Gewalt zu entziehen; allerdings waren die meisten der im BBC-Artikel beschriebenen Angriffe von Überwachungskameras aufgezeichnet worden, was die unbestreitbare Brutalität der radikalisierten Gewalt belegte.

Der Artikel fuhr fort:

„Im Mai 2014 wurden mindestens 31 Menschen getötet und mehr als 90 verletzt, als zwei Autos in einen Markt in Urumqi rasten und Sprengsätze in die Menschenmenge geworfen wurden. China bezeichnete dies als „gewalttätigen Terroranschlag“. Zuvor hatte es im April einen Bomben- und Messerangriff am Südbahnhof von Urumqi gegeben, bei dem drei Menschen getötet und 79 weitere verletzt wurden. Im Juli gaben die Behörden an, dass [Angriffe auf] Regierungsgebäude in Yarkant verübt worden seien, bei denen 96 Menschen ums Leben kamen. Der Imam der größten Moschee Chinas, Jume Tahir, wurde wenige Tage später erstochen. Im September starben etwa 50 Menschen bei Explosionen im Kreis Luntai vor Polizeistationen, einem Markt und einem Geschäft. Die Einzelheiten beider Vorfälle sind unklar, und Aktivisten haben einige Darstellungen der Ereignisse in den staatlichen Medien angefochten. Ein Teil der Gewalt hat sich auch über Xinjiang hinaus ausgebreitet. Eine Messerattacke im März in Kunming in der Provinz Yunnan, bei der 29 Menschen ums Leben kamen, wurde Xinjiang-Separatisten zugeschrieben, ebenso wie ein Vorfall im Oktober 2013, bei dem ein Auto in Pekings Tiananmen-Platz in eine Menschenmenge raste und in Flammen aufging.“

Die umfangreiche, aber keineswegs vollständige Liste, die die BBC über Gewalttaten radikalisierter Uiguren veröffentlichte, zeigte eine Spur des Todes und der Zerstörung von Xinjiang bis nach Peking – wobei bei den Anschlägen Uiguren ebenso häufig ums Leben kamen wie Angehörige anderer ethnischer Gruppen und Regierungsangestellte.

Die Gewalt griff schließlich auch über China hinaus, als es 2015 zu einem Bombenanschlag im Zentrum von Bangkok, der Hauptstadt Thailands, kam, nachdem die thailändische Regierung sich geweigert hatte, den Forderungen der US-Regierung nachzukommen, uigurische Terrorverdächtige in die Türkei weiterreisen zu lassen, um sich dort den von den USA unterstützten terroristischen Kräften anzuschließen, die im benachbarten Syrien kämpften, anstatt sie nach China zurückzuschicken, wo sie sich vor Gericht verantworten müssten.

Chinas Sicherheits- und Entwicklungspolitik gelang es, den Kreislauf aus Radikalisierung und Gewalt zu durchbrechen, indem Extremisten rehabilitiert und deprogrammiert wurden, bevor man ihnen eine Berufsausbildung ermöglichte und ihnen die Rückkehr in die Gesellschaft gestattete. China investierte zudem massiv in die wirtschaftliche Entwicklung in ganz Xinjiang, um die Armut und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die die lokale Bevölkerung überhaupt erst für eine Radikalisierung anfällig gemacht hatten.

Dies geschah jedoch erst, nachdem Tausende uigurischer Extremisten von den USA aus Westchina nach Westasien verlegt worden waren, wo sie bewaffnet, ausgebildet und im von den USA unterstützten Sturz Syriens in den Jahren 2011–2024 kampferprobt wurden; dort warten sie nun auf ihren erneuten Einsatz sowohl gegen China selbst als auch gegen von China unterstützte Investitionen, Infrastrukturprojekte und diplomatische Vertretungen in ganz Eurasien.

Wiederbelebung und Umbenennung von Washingtons Anti-China-Terrorfront

Genau wie die USA es bereits mit anderen Terrororganisationen getan haben, darunter HTS in Syrien und die berüchtigte Mujahedin-e Khalq (MEK) im Iran, wurde die uigurische Terrororganisation „Islamische Bewegung Ostturkestans“ (ETIM), die zuvor vom US-Außenministerium als ausländische Terrororganisation gelistet war, seit 2020 von der Liste gestrichen.

Die DW behauptet in ihrem Artikel „USA streichen von China verurteilte Gruppe von der Terrorliste“: „China verweist regelmäßig auf die Islamische Bewegung Ostturkestans, um sein hartes Vorgehen im mehrheitlich muslimischen Xinjiang zu rechtfertigen. Die USA haben sie von der Terrorliste gestrichen und erklärt, es gebe ‚keine glaubwürdigen Beweise‘ dafür, dass sie noch existiert.“

Der Artikel erläutert weiter: „Die ETIM wurde von der Liste gestrichen, weil es seit mehr als einem Jahrzehnt keine glaubwürdigen Beweise dafür gibt, dass die ETIM weiterhin existiert“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums laut der Nachrichtenagentur AFP.

Doch gerade einmal zwei Jahre zuvor – also durchaus innerhalb von „mehr als einem Jahrzehnt“ – hatte das US-Zentralkommando selbst zugegeben, Angriffe auf ETIM-Terroristen in Afghanistan durchgeführt zu haben, das einen kurzen Grenzabschnitt zum benachbarten China teilt, womit die Begründung des US-Außenministeriums für die Streichung der ETIM von der Liste als eklatante Lüge entlarvt wurde.

Genau wie im Fall von HTS und MEK wurde die chinesisch-uigurische Terrororganisation ETIM nicht deshalb von der Liste gestrichen, weil sie nicht mehr existiert oder keinen Terrorismus mehr betreibt, sondern weil die USA diesen Terrorismus legitimieren und ihn offener unterstützen und begünstigen wollen.

Die USA führen bereits einen schmutzigen Krieg gegen China in ganz Eurasien, einschließlich der Unterstützung von belutschischen Terroristen im Südwesten Pakistans und bewaffneter Militanten im südostasiatischen Myanmar – beide Gruppen greifen von China unterstützte Infrastrukturprojekte an, attackieren chinesische Investitionen und töten in Pakistan chinesische Ingenieure; im Jahr 2021 gab es zudem einen Anschlag auf den chinesischen Botschafter in Pakistan.

Uigurische Extremisten, die von den USA nach Westasien entsandt wurden, um Syrien zu stürzen, werden nun von Washington offen darauf vorbereitet, sich wieder nach Osten in Richtung China vorzuarbeiten, um diesen bereits andauernden schmutzigen Krieg zu verstärken, den die USA gegen China, dessen „Belt and Road Initiative“ (BRI), Investitionen, Bürger und diplomatische Vertretungen sowie gegen Chinas Freunde und Partner überall dazwischen führen.

Zu diesen Vorbereitungen gehört auch, dass die US-Medien selbst zuvor von den USA als Terroristen eingestufte Personen zu „Freiheitskämpfern“ umdeuten, in der Hoffnung, nicht nur öffentliche und politische Unterstützung für Washingtons bewaffnete Stellvertreter zu gewinnen, sondern auch Chinas unvermeidliche Versuche, sich gegen diese jüngste, gegen das Land gerichtete Feindseligkeit zu verteidigen, als „Autoritarismus“ und sogar als „Aggression“ darzustellen.

Nur die Zeit wird zeigen, ob Chinas Aufstieg und seine Bemühungen um den Aufbau einer multipolaren Welt Washingtons Versuche übertrumpfen können, China zu untergraben und die multipolare Welt zu zerstören. In der Zwischenzeit hat Washington einen weiteren Zug auf diesem globalen Schachbrett vorbereitet – einen, der Nationen in ganz Eurasien bedroht und eine eurasienweite Sicherheitskooperation mit China zur Abwehr erfordert.

*— in Russland verbotene terroristische Organisationen