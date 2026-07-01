Es ist offiziell: Die USA heißen nun „USrael“

Von James Corbett

USrael ist, wie engagierte Corbetteers inzwischen wissen, das Frankenstein-Monster, das seit Jahrzehnten die geopolitische Bühne heimsucht. Und wie ihr ebenfalls inzwischen wisst, besteht dieses Monster aus einem israelischen Kopf auf einem amerikanischen Körper. Mit anderen Worten: Es geht um den israelischen Einfluss auf die größte Militärmacht der Weltgeschichte.

USrael erklärt den Krieg gegen den Terror und die jahrzehntelangen sinnlosen Gemetzel in Afghanistan, im Irak, in Libyen, in Syrien und an den anderen Zielen auf der Abschussliste der Neokonservativen.

USrael erklärt, warum jeder einzelne US-Senator und Kongressabgeordnete verpflichtet ist, Israel Treue zu schwören – und es erklärt, warum der Einzige, der dieses Gelübde nicht abgelegt hat, gerade in einer Vorwahl unterlag, nachdem eine beispiellose Kampagne geführt wurde, um ihn aus dem Amt zu vertreiben.

Und USrael erklärt, warum Donald „Make America Great Again“ Trump gerade auf Geheiß seines lieben Freundes Benjamin Netanjahu einen verwirrenden und katastrophalen Krieg gegen den Iran geführt hat.

Natürlich haben sich die Snopes-Leser weltweit bisher damit begnügt, alle Beweise für die Existenz von USrael als Verschwörungstheorie (oder, schlimmer noch, als antisemitische Verschwörungstheorie) abzutun. Doch die eingefleischten Verschwörungsrealisten unter den Lesern von „The Corbett Report“ haben es schon immer besser gewusst.

Dennoch könnten selbst die scharfsinnigsten unter meinen Lesern versucht gewesen sein, USrael eher als Analogie oder Konzept denn als formale Realität zu betrachten. Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre die Verschmelzung des US-amerikanischen und des israelischen Militärapparats eine tatsächliche, formelle, bürokratische Vereinbarung, oder?

Nun, ist es das?

Wie sich herausstellt, wird derzeit im US-Kongress ein Gesetzentwurf verabschiedet, der weiter geht als je zuvor, was die formelle Integration des US-amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes und seines israelischen Pendants angeht.

Hier ist, was gerade passiert ist, was es bedeutet und warum es wichtig ist.

WAS IST GERADE PASSIERT?

Jedes Jahr verabschiedet der US-Kongress den National Defense Authorization Act (NDAA). Der Zweck des Gesetzes besteht darin, „Mittel für [das laufende Haushaltsjahr] für militärische Aktivitäten des Verteidigungsministeriums, für militärische Bauvorhaben und für Verteidigungsaktivitäten des Energieministeriums zu bewilligen, die Personalstärke der Streitkräfte für dieses Haushaltsjahr festzulegen sowie weitere Zwecke zu erfüllen“, wie es in der Präambel der Fassung des Gesetzes von 2026 heißt.

Vielleicht erinnern Sie sich an den NDAA von 2012 wegen der darin enthaltenen „außerordentlichen Bestimmung, die die unbefristete Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren jeder Person erlaubt, die auch nur im Verdacht steht, Personen oder Gruppen zu unterstützen, die als Terroristen identifiziert wurden“.

Die Fassung des Gesetzentwurfs für das Jahr 2027, die kürzlich vom Ausschuss für Streitkräfte des Repräsentantenhauses gebilligt wurde und derzeit im Repräsentantenhaus behandelt wird, enthält eine ebenso schockierende Bestimmung. Konkret handelt es sich um Abschnitt 224 des NDAA mit dem Titel „Initiative zur Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Israel im Bereich der Verteidigungstechnologie“, in dem es heißt:

Dieser Abschnitt würde den Verteidigungsminister verpflichten, einen Beauftragten zu benennen, der für die Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Israel zuständig ist, einschließlich der bilateralen Forschung, Entwicklung, Erprobung, Bewertung und Integration im Bereich der Verteidigungstechnologie sowie der industriellen Zusammenarbeit.

Wie im Gesetzentwurf weiter erläutert wird, wird dieser „Exekutivbeauftragte“ unter anderem für folgende Aufgaben zuständig sein:

„die Identifizierung gemeinsam entwickelter oder aus Israel stammender Technologien“ für den Einsatz bei US-Militäroperationen;

die Überwachung von „gemeinsamen Forschungsinitiativen unter Beteiligung von Regierungsstellen, der Privatwirtschaft und akademischen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und Israel“;

„die Schaffung von Rahmenbedingungen für Joint Ventures, Lizenzvereinbarungen und in den Vereinigten Staaten ansässige Koproduktions- oder Fertigungspartnerschaften mit der israelischen Industrie“; sowie

„die Förderung gemeinsamer Trainingsübungen und Mechanismen zum Informationsaustausch, um die Einsatzbereitschaft für den Einsatz gemeinsam entwickelter Technologien zu verbessern.“

Darüber hinaus werden diese gemeinsamen Programme für jeden mit Schlagworten gespickten Bereich des Gefechtsraums des 21. Jahrhunderts gelten, von KI und Quantencomputing über Drohnentechnologien und Biotechnologie bis hin zu „anderen aufkommenden Technologien, wie sie von den Vereinigten Staaten und Israel gemeinsam vereinbart werden“.

Wenn Sie nun zum ersten Mal eine NDAA-Klausel lesen, fragen Sie sich vielleicht, wie einzigartig dieser Vorschlag ist. Hat die USA nicht auch mit anderen Verbündeten Abkommen zum Informationsaustausch und zur gemeinsamen Entwicklung geschlossen? Wenn ja, welche Bedeutung hat dann dieser Abschnitt 224?

Gute Fragen! Ich bin froh, dass Sie sie gestellt haben.

WAS DAS BEDEUTET

Ben Freeman, Leiter des Programms „Democratizing Foreign Policy“ am Quincy Institute, erläutert in seinem Artikel zu diesem Thema für Responsible Statecraft, warum Abschnitt 224 des NDAA weit über die Vereinbarungen der US-Regierung mit ihren anderen Verbündeten hinausgeht.

Sollte dieser Vorschlag vollständig umgesetzt werden, würde dies zu einer stärkeren militärisch-industriellen Integration führen, als sie die USA mit irgendeinem anderen Land der Welt unterhalten. Zwar haben die USA im Rahmen des „Defence Production Action Plan“ eng mit ihren NATO-Partnern bei der gemeinsamen Produktion und gemeinsamen Lieferketten zusammengearbeitet. Und als weltweit größter Waffenlieferant beliefern die USA Streitkräfte auf der ganzen Welt mit Waffen. Doch dabei handelt es sich meist um eine Einbahnstraße: Die USA liefern Waffen an ausländische Abnehmer, die nur gelegentlich selbst Teile für diese Waffen herstellen, wie im Fall der globalen Lieferkette der F-35. Abschnitt 224 wäre eine ganz andere Sache. Er würde den US-amerikanischen und den israelischen Verteidigungssektor in mehreren Bereichen verschmelzen, die für die Schlachtfelder der Zukunft von entscheidender Bedeutung sind, wie autonome Systeme und Cybersicherheit. Er würde Israel zudem einen außerordentlichen Einfluss in den USA verschaffen, der über das hinausgeht, was es bereits durch die Israel-Lobby und sein robustes Netzwerk von Social-Media-Influencern hat. Er würde der israelischen Regierung die Möglichkeit geben, einen der mächtigsten Einflusshebel in der US-Politik erheblich auszubauen: Arbeitsplätze in den USA. Durch den Ausbau oder die Errichtung neuer Koproduktionsstätten, wie sie bereits in Mississippi und Arkansas bestehen, könnte die israelische Regierung damit prahlen, Arbeitsplätze auf US-amerikanischem Boden zu schaffen, und sich so Verbündete unter den Kongressabgeordneten sichern, die die Wahlkreise vertreten, in denen diese Arbeitsplätze liegen.

Der außergewöhnliche Charakter dieser Bestimmung wirft die Frage auf: Warum wurde sie vom Kongress so überwältigend unterstützt, wobei 44 der 56 stimmberechtigten Mitglieder des Verteidigungsausschusses des Repräsentantenhauses Anfang dieses Monats für die Verabschiedung des Gesetzes gestimmt haben? Wie Renee Parsons in einem Artikel für Global Research ironisch (aber treffend) bemerkt: „Die Mehrheit der Ausschussmitglieder erhält Spenden von der AIPAC, was einen Eindruck davon vermittelt, wem ihre legislative Loyalität gilt.“

Tatsächlich ist die Tatsache, dass kompromittierte Bewohner des Washingtoner Sumpfes dazu überredet (oder „ge-Epsteinisiert“) werden können, eine solche Gesetzgebung zu unterstützen, vielleicht der am wenigsten überraschende Teil dieser ganzen Geschichte.

Es scheint also, dass dieser Vorschlag, einen „Exekutivbeauftragten“ zu schaffen, der mit der „Abstimmung der kooperativen Bemühungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel“ betraut ist, beispiellos ist. Und es scheint sicherlich nicht die Art von Sache zu sein, die diejenigen, die eine „America first“-Politik vertreten, normalerweise befürworten würden.

Na gut, na und? Israel ist doch ein Verbündeter der USA, oder? Und uns allen wurde unser ganzes Leben lang erzählt, dass Israel die „einzige Demokratie im Nahen Osten“ sei und daher Amerikas Unterstützung brauche.

Wenn das der Fall ist, warum ist Abschnitt 224 dann von Bedeutung?

WARUM ES VON BEDEUTUNG IST

Da eine derart verblüffend enge Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel – bis hin zum Austausch von Geheimdienstinformationen und zur militärischen Zusammenarbeit – an sich nichts Neues ist, könnte man argumentieren, dass Abschnitt 224 lediglich ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Formalisierung von „USrael“ ist.

Wer schließlich False Flags: The Secret History of Al Qaeda gesehen hat, weiß, wie der gesamte Krieg gegen den Terror auf der Grundlage des „neuen Pearl Harbor“ – den False-Flag-Ereignissen vom 11. September 2001 – ins Leben gerufen wurde, und zwar mit der vorausschauenden Weitsicht der Neokonservativen des „Project for a New American Century“ (PNAC), die bereits ein Jahr zuvor, im September 2000, in ihrem berüchtigten Dokument „Rebuilding America’s Defenses“ über die Notwendigkeit eines solchen Ereignisses geschrieben hatten. Und Sie wissen auch, dass zum PNAC Leute wie Richard Perle, Douglas Feith und David Wurmser gehörten – Bewohner des „Beltway-Sumpfes“, die zuvor einen Bericht für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu verfasst hatten, in dem sie eine Vision für den späteren Krieg gegen den Terror der Bush-Ära formulierten, einschließlich des Sturzes von Saddam Hussein und der Zerschlagung Syriens.

Und wenn Sie meinen jüngsten Podcast zum Thema „Israel beim Spionieren gegen die USA erwischt!“ gehört haben, wissen Sie alles über Israels lange und schmutzige Geschichte der Spionage gegen seine amerikanischen Verbündeten.

Und wenn Sie die Nachrichten der letzten Jahre verfolgt haben, wissen Sie, dass Tausende von US-Polizisten im Rahmen von Austauschprogrammen entsandt wurden, um von den weltbekannten Meistern auf diesem Gebiet – den israelischen Streitkräften und dem Shin Bet – zu lernen, wie man unterdrückte Völker brutal unterdrückt.

Kein Wunder also, dass diese neueste Klausel im NDAA 2027 nicht wie eine so gewaltige Entwicklung wirkt.

Man darf jedoch nicht vergessen, dass Abschnitt 224 nicht in einem politischen Vakuum vorgeschlagen wird. Vielmehr wird er drei Jahre nach dem 7. Oktober vorgeschlagen – also drei Jahre nach Beginn der totalen Zerstörung des Gazastreifens durch Israel. Tatsächlich begeht Israel immer noch Völkermord im Gazastreifen, wobei sogar die UNO einräumt, dass Israel in seiner Kampagne der ethnischen Säuberung gezielt Kinder ins Visier nimmt.

Die israelische Aggression anzuprangern und die brutale Realität der israelischen Besatzung der Palästinenser anzuerkennen, ist kein Randthema mehr und auch keines, das von Politikern oder ihren gefügigen Handlangern in der etablierten Presse getrost ignoriert werden kann. Mittlerweile hat sich der globale Konsens in der Israel-Palästina-Frage entschieden zugunsten der Palästinenser gewendet.

Den Vorschlag von etwas wie Abschnitt 224 zu unterbreiten, ist daher ein unglaublich mutiger Schritt. Gerade als sich die amerikanische öffentliche Meinung gegen das USrael-Monstrum wendet, kommt der Kongress daher und hofft, den Kopf von Frankensteins Monster dauerhaft an dessen Körper zu kleben.

Und genau darin liegt eine mögliche Antwort darauf, was gegen dieses Problem unternommen werden könnte.

WAS KANN MAN TUN?

Renee Parsons’ Artikel zu diesem Thema für Global Research liefert eine ausführliche Erklärung dafür, warum der Schlachtruf politischer Aktivisten einer früheren Generation – „Ruft euren Kongressabgeordneten an und bringt euren Protest gegen den Gesetzentwurf zum Ausdruck!“ – in diesem Fall besonders hohl klingt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Homepage des [Ausschusses für Streitkräfte des Repräsentantenhauses] keine namentliche Abstimmung enthält, wie sie üblicherweise in der traditionellen Berichterstattung der Ausschüsse des Repräsentantenhauses über öffentliche Gesetzgebungsmaßnahmen üblich ist. Mit anderen Worten: Wir können nur spekulieren, wer die 44 Befürworter waren. […] Es bleibt die Frage, wie die amerikanische Öffentlichkeit diese elektronischen Abstimmungsergebnisse überwachen kann, um zu beurteilen, wie ihre gewählten Abgeordneten über außenpolitische und militärische Themen abstimmen – oder ob sie ihre Ehre und Integrität gegen einen Scheck der AIPAC eintauschen. Der Ausschuss verfügt über eine zentrale Telefonnummer (202-225-4151) für den gesamten Ausschuss, die jedoch nach einer langen Reihe von unbeantworteten Klingelzeichen über mehrere Tage hinweg keine Reaktion zeigt – es ist niemand zu erreichen. Es besteht keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, da niemand abnimmt und kein Anrufbeantworter verfügbar ist.

Viel Glück dabei, überhaupt herauszufinden, ob Ihr Kongressabgeordneter den Gesetzentwurf im Ausschuss unterstützt hat – ganz zu schweigen davon, einen Weg zu finden, ihm Ihre Beschwerde mitzuteilen.

Tatsächlich müsste die Aufforderung, „Ihren Kongressabgeordneten anzurufen“, möglicherweise auf „Ihrem Kongressabgeordneten einen Brief per Post zu schicken“ heruntergestuft werden. Oder vielleicht sogar auf „Schicken Sie Ihrem Kongressabgeordneten eine Nachricht per Brieftaube“. Doch angesichts der Tatsache, dass offenbar die AIPAC die Gesetzesentwürfe verfasst und deren reibungslose Verabschiedung im Kongress sicherstellt, müssten selbst überzeugte Staatsgläubige, die noch an die moralische Legitimität der Regierung glauben, einräumen, dass all diese Maßnahmen gleichermaßen vergeblich wären.

Wenn es in all dem einen Lichtblick gibt, dann ist er nicht in den abgedroschenen Klischees des politischen Aktivismus vergangener Zeiten zu finden. Wer kann daran zweifeln, dass keine Telefonkampagne und kein Straßenprotest die gekauften und bezahlten Kongressabgeordneten auch nur ein Jota von dem Kurs abbringen wird, den ihnen ihre AIPAC-Handlanger vorschreiben?

Nein, der Lichtblick in all dem ist, dass gerade die Aufnahme von Abschnitt 224 in das jüngste NDAA ein Eingeständnis einer sich wandelnden politischen Landschaft in Amerika und in der gesamten westlichen Welt darstellt. Wie wir gesehen haben, erscheint eine noch tiefere Integration mit Israel angesichts der bereits bestehenden umfassenden amerikanisch-israelischen Beziehungen kaum notwendig. Warum also sollte man sich überhaupt die Mühe machen, dies gesetzlich zu verankern und eine neue Bürokratie fest im militärisch-industriellen Komplex der USA zu verankern? Ist dies nicht eine unnötige Maßnahme, die in erster Linie nur die Aufmerksamkeit auf die Macht der israelischen Lobby in Washington lenkt?

Die Antwort lautet natürlich, dass diese Bestimmung in einer früheren Ära unnötig gewesen wäre. Wenn Macht stabil ist, muss sie sich nicht gesetzlich verankern und in der Bürokratie festigen. Sie handelt einfach. Doch so wie die politischen Aktivisten von einst mit ihrem veralteten Ratschlag – „Schreibt an euren Kongressabgeordneten!“ – ihr Alter zeigen, so signalisiert auch das vorherrschende politische Paradigma mit diesem verzweifelten Schachzug in Abschnitt 224 sein eigenes Alter.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Staates Israel lehnt die Mehrheit der Amerikaner das militärische Bündnis zwischen den USA und Israel ab. Angesichts der Tatsache, dass die Mehrheit der Amerikaner noch vor einem Jahrzehnt kaum jemals über das militärische Bündnis zwischen den USA und Israel nachgedacht hat, kann man gar nicht genug betonen, wie drastisch diese Ablehnung die politische Landschaft verändert.

Die israelische Lobby spielt nicht ihre Muskeln aus, indem sie darauf drängt, das amerikanisch-israelische Bündnis gesetzlich zu verankern. Sie erkennt lediglich die Zeichen der Zeit. Die öffentliche Meinung wendet sich gegen die blinde Loyalität der US-Regierung gegenüber Israel. Die Lobby versucht lediglich, diese „USrael“-Beziehung gesetzlich festzuschreiben, bevor sich die Stimmung vollständig gegen Israel wendet und eine weitere Zusammenarbeit politisch unmöglich macht.

Letztendlich werden Politiker tun, was Politiker eben tun. Aber täuschen Sie sich nicht: Die Öffentlichkeit beginnt zu erkennen, welches Spiel hier gespielt wird, und der Vorstoß der Lobbyisten, das US-amerikanische und das israelische Militärestablishment zu verschmelzen, ist ein Akt der Verzweiflung, kein Akt der Stärke. Sie sind dabei, die Karte „Israel ist unser größter Verbündeter“ für immer zu verlieren, und hoffen, dass sie diese noch durchpeitschen können, bevor das Kartenhaus zusammenbricht.

Letztendlich findet der eigentliche Kampf nicht in Washington statt. Er wird vor dem Gericht der öffentlichen Meinung ausgetragen. Und ausnahmsweise einmal ist die Seite der Gerechtigkeit im Aufwind.

…Aber wenn Sie ein überzeugter Staatsgläubiger sind, machen Sie sich keine Sorgen! Die Drehbuchautoren in Washington haben noch eine weitere „Hopium-Dosis“ für Sie parat!