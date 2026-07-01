Die Ukraine und das Ende der NATO

Von Scott Ritter

Ich wurde eingeladen, auf einer Konferenz in Istanbul zum Thema „Weltweite Sicherheit und die NATO-Konferenz“ zu sprechen, die vom Forschungszentrum der Global Civilizations Initiative veranstaltet wird. Dies ist meine vorbereitete Rede.

Da der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nun bereits in sein fünftes Jahr geht, ist es höchste Zeit, dass die Mitgliedstaaten der Nordatlantik-Vertragsorganisation (NATO) eine Bestandsaufnahme der Lage vornehmen und darüber nachdenken, was dies für die Zukunft eines transatlantischen Bündnisses bedeutet, das seit rund acht Jahrzehnten besteht. Die westlichen Mainstream-Medien und ihre Echokammern in den sozialen Medien verbreiten eine Erzählung, in deren Mittelpunkt die „Russland-Müdigkeit“, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine und die Entschlossenheit des Westens stehen, und haben sichtlich Freude daran, Argumente hervorzuheben, die auf einem von Russland verursachten Sumpf basieren, der sich bereits länger hinzieht als der Große Vaterländische Krieg von 1941–45. Diese Erzählung deckt sich mit den offiziellen Standpunkten der meisten NATO-Mitgliedstaaten, was angesichts der engen Verflechtung zwischen den von Konzernen kontrollierten Medien und Regierungen, die eine „Drehtür“-Beziehung zu eben diesen Konzernen unterhalten, keine Überraschung ist.

Diese Darstellung ist bewusst irreführend, da sie nicht darauf ausgelegt ist, eine auf Fakten basierende Wahrheit widerzuspiegeln, sondern vielmehr eine Fiktion zu verbreiten, die dazu dient, die öffentliche Wahrnehmung so zu beeinflussen, dass der russisch-ukrainische Konflikt bis zu seinem angestrebten Ende – der strategischen Niederlage Russlands – aufrechterhalten werden kann. Dieses Ziel ist die offizielle Position der NATO und ihrer wichtigsten Mitgliedsstaaten und wurde seit seiner ersten Formulierung im Mai 2022 bereits mehrfach bekräftigt. Das Konzept stützt sich auf drei Grundpfeiler: den durch Wirtschaftssanktionen herbeigeführten wirtschaftlichen Zusammenbruch Russlands, die militärische Erschöpfung Russlands durch einen endlosen Krieg, der vom kollektiven Westen finanziert wird, und den Zerfall der russischen Gesellschaftsstrukturen, der zum Sturz der russischen Regierung unter Präsident Wladimir Putin führen soll.

Dieses Konzept hat jedoch ein großes Problem: Es scheitert. Die russische Wirtschaft wächst, statt zu schrumpfen, und es ist ihr gelungen, ein Gleichgewicht zwischen den wirtschaftlichen Bedürfnissen einer konsumorientierten Gesellschaft und dem massiven Ausbau ihrer Rüstungsindustrie zu finden – und zwar in einem solchen Ausmaß, dass Russland seine westlichen Konkurrenten bei der Produktion kritischer Kriegswaffen mittlerweile übertrifft. Das russische Militär wird stärker, nicht schwächer, und setzt sich auf einem komplexen Schlachtfeld durch – trotz der Bemühungen des gesamten Westens, es durch einen scheinbar endlosen Stellvertreterkrieg mit der Ukraine zu zermürben. Darüber hinaus genießt die Regierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin weiterhin die Unterstützung nicht nur des Großteils der russischen Bevölkerung – was jene frustriert, die davon träumen, einen „Moskauer Maidan“ zu provozieren –, sondern auch der Welt jenseits der engen Grenzen der transatlantischen Gemeinschaft.

Gerade jene Säulen, die der NATO-Aktionsplan innerhalb Russlands zum Einsturz bringen soll, bröckeln in Wirklichkeit innerhalb der NATO selbst – eine Energiekrise, ausgelöst durch die selbst auferlegte Abkopplung Europas von russischen Energielieferungen und verschärft durch den Krieg im Nahen Osten, hat zum Beinahe-Zusammenbruch mehrerer wichtiger europäischer Volkswirtschaften geführt. Die militärische Stärke der NATO hat in den Jahren seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erheblich abgenommen, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass kein einziges NATO-Land in der Lage ist, in Europa erfolgreich groß angelegte Bodenkämpfe der Art zu führen, wie sie derzeit zwischen Russland und der Ukraine ausgetragen werden. Und die Kosten, die mit dem Ausbau der NATO-Streitkräfte auf das erforderliche Niveau verbunden sind, um dem russischen Militär die Stirn bieten und es besiegen zu können, sind unerschwinglich hoch und stellen somit für die meisten, wenn nicht sogar alle europäischen Länder angesichts des insgesamt desolaten Zustands der europäischen Gesamtwirtschaft unerreichbare Ziele dar. Schließlich geraten die politischen und wirtschaftlichen Eliten, die in den letzten drei Jahrzehnten die Macht in Europa an sich gerissen und aufrechterhalten haben, selbst ins Abseits. Das Vereinigte Königreich hatte vier Premierminister in vier Jahren. Die deutsche Regierung steht kurz vor dem Zusammenbruch, ebenso wie die französische. Kurz gesagt: Genau die Ziele, die die NATO Russland auferlegen wollte, werden – unbeabsichtigt, aber wirksam – innerhalb der NATO-Mitgliedstaaten selbst umgesetzt.

Das Schockierendste an der aktuellen Situation ist, dass dies nicht das Nebenprodukt einer kurzfristigen Fehleinschätzung ist, sondern vielmehr das Ergebnis einer jahrzehntelangen Politik. Schon bevor die NATO offiziell gegründet wurde, schmiedeten die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich Pläne, das Gebiet Mitteleuropas, das heute die Ukraine umfasst, zu einer „Giftpille“ für die Idee eines Großrusslands zu machen. Sowohl Jalta als auch Potsdam dienten dazu, Russland Gebiete abzuschneiden, die im Jahr 2021 Teil der Ukraine waren. Die CIA arbeitete offen mit ehemaligen Mitarbeitern und Organisationen des Nazi-Geheimdienstes zusammen, um auf dem Gebiet der Ukraine eine antirussische Widerstandsbewegung aufzubauen, deren Mitglieder aus den schlimmsten westukrainischen nationalistischen Organisationen rekrutiert wurden, darunter jene unter der Führung von Stepan Bandera und Andrei Milnyk. Und selbst nachdem die Sowjetunion 1954–55 die letzten Überreste dieser pro-nazistischen Kräfte zerschlagen hatte, hegten die USA und die NATO weiterhin Fantasien davon, mit den überlebenden Elementen der ukrainischen nationalistischen Bewegung gemeinsame Sache zu machen, wobei US-Spezialeinheiten die Schaffung einheimischer Widerstandsbewegungen auf sowjetischem Boden planten, während die CIA die verabscheuungswürdige Ideologie des ukrainischen Nationalismus durch direkte Finanzierung und Ausbildungsunterstützung aufrechterhielt, die bis 1990 unvermindert fortgesetzt wurde.

Als der Kalte Krieg endete, arbeitete die NATO mit den Vereinigten Staaten zusammen, um Russland zu destabilisieren, indem sie half, antirussische, pro-ukrainische Regierungen in Kiew zu installieren. Die NATO-Erweiterung fand im Verborgenen statt; die wahren Motive wurden der öffentlichen Kontrolle von jenen vorenthalten, die Russland als schwach und anfällig dafür betrachteten, sich von irreführenden Narrativen täuschen zu lassen. Die NATO wurde von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen unterstützt, die Geld und Ressourcen in einen Masterplan lenkten, der darauf abzielte, einen Krieg mit Europa und der NATO als unvermeidlich erscheinen zu lassen. Im Jahr 1993 veröffentlichte George Soros, der stark in Möglichkeiten für einen Regimewechsel in Russland investiert ist, einen Artikel, in dem er von der Unvermeidbarkeit und Notwendigkeit von Gewalt zwischen der NATO und Russland schrieb. Soros räumte jedoch offen ein, dass die NATO als Institution nicht in der Lage sei, einen Konflikt durchzustehen, bei dem die Leichen von Hunderttausenden ihrer Soldaten in Leichensäcken nach Hause geschickt würden. Stattdessen, so Soros, müsse die NATO das Kriegsarsenal einer osteuropäischen, nicht der NATO angehörenden Truppenquelle zur Verfügung stellen, die als Stellvertreter der NATO gegen Russland kämpfen würde.

Dieser Stellvertreter war schon immer eindeutig als die Ukraine zu identifizieren.

Die Orangene Revolution von 2004 war eine von der NATO unterstützte und von Soros finanzierte Aktion, die darauf abzielte, den pro-russischen Viktor Janukowitsch durch ukrainische Nationalisten wie Viktor Juschtschenko zu ersetzen, die sich offen zur Ideologie von Stepan Bandera bekannten.

Das gelang.

Und nach Janukowitschs politischem Comeback im Jahr 2010 unterstützte die NATO die Bemühungen der USA und der EU, im Februar 2014 einen gewaltsamen Staatsstreich zu inszenieren, der Janukowitsch stürzte und ihn durch ukrainische Nationalisten ersetzte – und löste damit gezielt die Ereignisse aus, die dazu führten, dass Russland im Februar 2022 die militärische Sonderoperation einleitete. Die Mitschuld der NATO an dieser Aktion ist offensichtlich – die NATO errichtete Ausbildungszentren in der Ukraine, deren Aufgabe darin bestand, eine ukrainische Armee aufzubauen, die dem russischen Militär die Stirn bieten kann. Diese Aktion ist die wörtliche Verwirklichung von Soros’ Vision aus dem Jahr 1993 von einer von der NATO ausgerüsteten osteuropäischen Armee.

Und sie ist der Kern der militärischen Lage, die heute zwischen der Ukraine und Russland herrscht, wo Millionen ukrainischer Leben und Milliarden Dollar an ukrainischen Ressourcen geopfert wurden, um den nicht ganz so geheimen Krieg der NATO gegen Russland zu ermöglichen.

Ein Krieg, den die NATO mit großem Abstand verliert.

Der erste Generalsekretär der NATO, Lord Ismay, stellte bekanntlich fest, dass die Mission der NATO darin bestehe, „die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen klein zu halten“.

Heute sehen wir eine NATO, aus der sich die Amerikaner zurückziehen, in der die Deutschen wieder erstarken und in der die Russen gegen ihren Willen gezwungen werden, sich auf eine direkte Konfrontation mit einer NATO einzulassen, die bis zum Ende des Jahrzehnts aktiv den Krieg mit Russland sucht.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die NATO den Aufbau der Art von Streitkräften nicht leisten kann, die notwendig wären, um sich in einem direkten Konflikt gegen Russland durchzusetzen, und dass jeder Krieg zwischen der NATO und Russland nicht nur unweigerlich zur wirtschaftlichen Verwüstung der NATO-Mitgliedstaaten führen würde, sondern auch zur physischen Zerstörung eben jener Gesellschaften, zu deren Schutz die NATO angeblich gegründet wurde.

Nächsten Monat wird sich das NATO-Bündnis in Ankara versammeln, um den weiteren Weg einer Organisation zu erörtern, die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihre Legitimität verloren hat und ihre Existenz nur noch dadurch rechtfertigen kann, dass sie die Bedrohung durch Russland wiederbelebt, indem sie Moskau durch den Stellvertreterkrieg mit der Ukraine provoziert.

So wie die Dinge stehen, ist die geplante Konfrontation der NATO mit Russland buchstäblich ein Selbstmordpakt. Sie wird zur Niederlage der NATO und zur wahrscheinlichen Vernichtung Europas führen.

Der Gipfel in Ankara könnte sich als der letzte Gipfel erweisen, den die NATO jemals einberuft. Europa verhält sich heute wie ein tollwütiger Hund, und die einzige Möglichkeit für eine Gemeinschaft, sich vor einer solchen Bedrohung zu schützen, besteht darin, den Hund zu erschießen.

Russland bereitet sich darauf vor, den europäischen Hund zu erschießen.

Kriegsverhütung muss künftig die Priorität der NATO sein. Dies erfordert die Akzeptanz der bitteren Wahrheit, dass ein russischer Sieg über die Ukraine unvermeidlich ist und dass jeder Versuch der NATO, durch eine Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ein alternatives Ergebnis anzustreben, nur zu einem direkten Konflikt mit Russland führen wird, den die NATO nicht gewinnen kann – und der somit wahrscheinlich einen Atomkrieg auslösen wird, der das Experiment der europäischen Zivilisation für immer beendet.

Die NATO spielt ein gefährliches Spiel mit russischem Roulette, bei dem jede Kammer der Pistole geladen ist und der Ausgang sicher ist.

Es sei denn, sie hört auf, dieses Spiel zu spielen.

Die Wahl ist klar – Leben oder Tod für Europa und das transatlantische Bündnis.

Und die Entscheidung wird nächsten Monat in Ankara fallen.

Treffen Sie eine kluge Wahl.